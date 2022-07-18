Торговля
Маша Цепелева

Путин поручил министерствам за две недели согласовать законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств Статьи редакции

Реализовывать лекарства планируют «Яндекс Маркет», Ozon и «Сбер».

  • Путин поручил завершить межведомственное согласование за две недели, а после начать эксперимент по продаже рецептурных лекарств, пишет ТАСС.
  • Минздрав и Минэкономики уже согласовали законопроект, но «возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа», добавил во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Проект могут направить в Госдуму уже летом 2022 года, добавила вице-премьер Татьяна Голикова.
  • Торговля безрецептурными лекарствами через сайты и приложения разрешена в России с апреля 2020 года. В феврале 2022 года Путин уже поручал разработать законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств до 1 июля. Он должен был проходить в течение трёх лет в Москве, Московской и Белгородской областях.
  • В эксперименте хотят участвовать Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер».

#новость #лекарства

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99 комментариев
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 S S

Что он только в своей жизни не поручил, просто какой то волшебный поручатель, только вот толку то

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Андрей петров

поручателю нужен прорыв и толчок.
Вот теперь и в фармакопею полез = в калашный ряд...
А то, что все аптеки лицензируются и тратят силы/средства/людской ресурс для получения и соответствия требованиям лицензионным - это поХ видимо.
Теперь вайлдберис-озон и прочие яндекс-доставки станут возить препараты, еще и рецептурные, а может быть и требующие особых температурных режимов в багажнике каблука/сумке доставщика, где до этого была горячая пицца.

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4 комментария
Точка зрения

У херового волшебника и палка - лишь поручалка

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Денис Богачев

А было бы хорошо. Если б еще рецепты в электронной форме работали)

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Alex R

В российских глубинках до сих пор нет компьютеров и интернета. Да там даже газа нет и срут в яму, зато гордятся, что живут в "великой стране", которая вот вот уже победит НАТО.

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24 комментария
Псков Бурито
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A.K.

Лекарство от депрессии

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1 комментарий
Shoo

Почти импортозамещение гидры, получается.

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Вася Пражкин
а после начать эксперимент по продаже рецептурных лекарств

Любят россияне разные эксперименты. Особенно, когда речь идет про здоровье.

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A.K.

Вот-вот, надо было не разрешать продажу, а запрещать. В аптеках. Чтобы народ невзначай не траванулся

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2 комментария
Dmitri Petrov

.. Было бы классно поручить всем ипотеки на 500тр снизить за счет налогов от банков и от продаж ресурсами.. А то только в одни ворота летают бонусы

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F-117

Что ты несёшь?! Как можно связать лекарства и ипотеки?

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1 комментарий
Альфред Нойбель

Лучше бы алкашку онлайн продавать начали!!!

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Стерлядка Вяленая

Ага, что еще остается людям делать. Денег нет, работы скоро тоже не будет, у кого-то и жилья нет. Алкашка хоть на время переведет в мир, где все хорошо и на все пох))

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1 комментарий
Псков Бурито

Почему Путин такие короткие сроки то ставит? Надо делать качественно, а не "быстро"... в РФ все быстро, но через жопу

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Shoo

Если в любом случае получится "через жопу", то какая разница какие сроки?

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1 комментарий
F-117

То слишком долго, то слишком быстро. Недовольные всегда найдутся...

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A.K.

Вспоминаю статью на виси, где была картинка, как программист делает работу. "Если срок 2 недели, это значит, что через две недели надо работать один день")

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Penelopa

Интересно зачем? Чтобы запретить продажу лекарств без рецепта? За таблетками от давления, обезболивающими, антибиотиками и омезом к участковому ходить рецепт выпрашивать?
P.S. И чтобы отечественные лекарства впаривать, наверное.

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Artem Petrenkov

Вот продажу антибиотиков без рецепта давно нужно было запретить.

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2 комментария
Денис Андреенко

Боюсь за 2 недели такие комплексные меры не проработать.
Запрет продажи лекарств без рецепта может обеспечить расцвет оборота рецептов нелегальных, т.к. после подобных решений нагрузка на поликлиники возрастет разительно. К терапевту в районную поликлинику и так нужно записываться за 2 недели вылавливая свободные окна в 7 утра.
Одного «поручения/принятия/решения» недостаточно в таких вопросах.

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Марат Яз

Вот молодец, хорошая инициатива

Глядите @Заходил вчера и @Стерлядка Вяленая вы не объективны ни фига, хорошая инициатива я похвалил, жду похвалы и раскаиваний что вы меня зря во всепропальщики записали

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Alex R

Хороший для тех, кто хочет покупать без рецепта. Думаешь курьеры-равшаны разберут, что там на бумажке написано тем более не на узбекском.

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3 комментария
Стерлядка Вяленая

Вот теперь я прочел статью, и мне, как человеку, которому периодически нужны снотворные эта инициатива нравится, браво!) Главное, чтобы у этой инициативы, как у большинства других, не было сотни условий, после прочтения которых становится ясно, что для обычного чела ничего не изменилось.

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11 комментариев
Марат Яз

А чё вы молчите @Стерлядка Вяленая и @Заходил вчера вы же утверждали что я только ною где ваши реакции? Или вы только когда кто-то критикует власть реагируете? Что за необъективность?

Этот Заходил вчера вообще обзывался а теперь молчит, в чем дело?

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5 комментариев
Кирилл Мукаев

Это наитупейшая инициатива, так как отпускать рецептурные ЛС могут только специально лицензированных специалисты и учреждения, согласно ФЗ о лекарственных средствах

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2 комментария
Betty Boop

Наконец-то можно будет купить Феназепам нормально. Не знаю, какой дурак его записал в рецептурные, в сегодняшних условиях крайне нужное лекарство.

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Влад

Всепропальщики, где блять написано, что будут выдавать лекарства без рецептов? В той же аптеке.ру ты заказываешь и показываешь рецепт при получении.
Будет тот же озон заключать контракты с аптеками и выдавать на руки лекарства если есть рецепт.

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F-117

Вы не понимаете логику типичного новорега-всепропальщика. Самое главное в их миссии - оставить коммент, что «всё пропало / мы все умрём». Некоторые из них и тексты не читают. А про аптеку.ру не знают, т.к. на их хутор доставки нет.

Они не виноваты в этом - старшина написал им методичку. Не напишут именно такой коммент - сразу попадут на фронт (ЦИПСОшники военные, как никак). Лучше быть глупцом в комментах, чем находится в реальных окопах. Вот они выставляют себя глупцами.

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Kir Lazare

Хз чо оне там напредумывале, но я рецептурные так и покупаю. Заказываю через интернет, только получаю в ближайшей аптеке, которую указываю для доставки, там и смотрят рецепт при выдаче. Мне норм.

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неформат

примерно так же, ток ничего не смотрят, потому что ближайшая и уже свои, ну естественно если это не из того самого списка за ампулу из которого посодют

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1 комментарий
Котик Котиков

Похоже «национализация» под нужных людей идёт полным ходом. Единый поставщик рекламы. Теперь будут несколько крупных продавцов лекарств

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Херовый русский

Все чиновники так привыкли плясать на поводке у Него, что когда он откинется - страна реально будет парализована ))

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F-117

Ничего не изменится. Дальше так и будет - опять дружно проголосуют за преемника (Шойгу / Мишустин / ...). И продолжится эта же политика. Зачем что-то менять, если им и так комфортно.

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Алексей Волосач

Кроме того, что их можно будет покупать на озоне, чем это отличается от того, что есть сейчас? В любой онлайн-аптеке бронируешь любое рецептурное лекарство и покупаешь, проблемы 0.

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Skyray

И главное за две недели.

В масштабах законотворчества это понос.

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Инга Русланова

некий уж на сковородке плясал указами чечётку

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Сырой бас
В эксперименте хотят участвовать Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер».

Привет тебе контрафакт, замещёнка и перекладывание ответственнности в случае осложнений здоровья…

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A.K.

Естественный отбор в действии. Кому надо, предварительно найдут всю инфу касательно того, как отличить одно от другого

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N-R-Globus

Не контрафакт, а параллельный импорт

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