Путин поручил министерствам за две недели согласовать законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств Статьи редакции
Реализовывать лекарства планируют «Яндекс Маркет», Ozon и «Сбер».
- Путин поручил завершить межведомственное согласование за две недели, а после начать эксперимент по продаже рецептурных лекарств, пишет ТАСС.
- Минздрав и Минэкономики уже согласовали законопроект, но «возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа», добавил во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Проект могут направить в Госдуму уже летом 2022 года, добавила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Торговля безрецептурными лекарствами через сайты и приложения разрешена в России с апреля 2020 года. В феврале 2022 года Путин уже поручал разработать законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств до 1 июля. Он должен был проходить в течение трёх лет в Москве, Московской и Белгородской областях.
- В эксперименте хотят участвовать Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер».
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Что он только в своей жизни не поручил, просто какой то волшебный поручатель, только вот толку то
поручателю нужен прорыв и толчок.
Вот теперь и в фармакопею полез = в калашный ряд...
А то, что все аптеки лицензируются и тратят силы/средства/людской ресурс для получения и соответствия требованиям лицензионным - это поХ видимо.
Теперь вайлдберис-озон и прочие яндекс-доставки станут возить препараты, еще и рецептурные, а может быть и требующие особых температурных режимов в багажнике каблука/сумке доставщика, где до этого была горячая пицца.
У херового волшебника и палка - лишь поручалка
А было бы хорошо. Если б еще рецепты в электронной форме работали)
В российских глубинках до сих пор нет компьютеров и интернета. Да там даже газа нет и срут в яму, зато гордятся, что живут в "великой стране", которая вот вот уже победит НАТО.
Лекарство от депрессии
Почти импортозамещение гидры, получается.
Любят россияне разные эксперименты. Особенно, когда речь идет про здоровье.
Вот-вот, надо было не разрешать продажу, а запрещать. В аптеках. Чтобы народ невзначай не траванулся
.. Было бы классно поручить всем ипотеки на 500тр снизить за счет налогов от банков и от продаж ресурсами.. А то только в одни ворота летают бонусы
Что ты несёшь?! Как можно связать лекарства и ипотеки?
Лучше бы алкашку онлайн продавать начали!!!
Ага, что еще остается людям делать. Денег нет, работы скоро тоже не будет, у кого-то и жилья нет. Алкашка хоть на время переведет в мир, где все хорошо и на все пох))
Почему Путин такие короткие сроки то ставит? Надо делать качественно, а не "быстро"... в РФ все быстро, но через жопу
Если в любом случае получится "через жопу", то какая разница какие сроки?
То слишком долго, то слишком быстро. Недовольные всегда найдутся...
Вспоминаю статью на виси, где была картинка, как программист делает работу. "Если срок 2 недели, это значит, что через две недели надо работать один день")
Интересно зачем? Чтобы запретить продажу лекарств без рецепта? За таблетками от давления, обезболивающими, антибиотиками и омезом к участковому ходить рецепт выпрашивать?
P.S. И чтобы отечественные лекарства впаривать, наверное.
Вот продажу антибиотиков без рецепта давно нужно было запретить.
Боюсь за 2 недели такие комплексные меры не проработать.
Запрет продажи лекарств без рецепта может обеспечить расцвет оборота рецептов нелегальных, т.к. после подобных решений нагрузка на поликлиники возрастет разительно. К терапевту в районную поликлинику и так нужно записываться за 2 недели вылавливая свободные окна в 7 утра.
Одного «поручения/принятия/решения» недостаточно в таких вопросах.
Вот молодец, хорошая инициатива
Глядите @Заходил вчера и @Стерлядка Вяленая вы не объективны ни фига, хорошая инициатива я похвалил, жду похвалы и раскаиваний что вы меня зря во всепропальщики записали
Хороший для тех, кто хочет покупать без рецепта. Думаешь курьеры-равшаны разберут, что там на бумажке написано тем более не на узбекском.
Вот теперь я прочел статью, и мне, как человеку, которому периодически нужны снотворные эта инициатива нравится, браво!) Главное, чтобы у этой инициативы, как у большинства других, не было сотни условий, после прочтения которых становится ясно, что для обычного чела ничего не изменилось.
А чё вы молчите @Стерлядка Вяленая и @Заходил вчера вы же утверждали что я только ною где ваши реакции? Или вы только когда кто-то критикует власть реагируете? Что за необъективность?
Этот Заходил вчера вообще обзывался а теперь молчит, в чем дело?
Это наитупейшая инициатива, так как отпускать рецептурные ЛС могут только специально лицензированных специалисты и учреждения, согласно ФЗ о лекарственных средствах
Наконец-то можно будет купить Феназепам нормально. Не знаю, какой дурак его записал в рецептурные, в сегодняшних условиях крайне нужное лекарство.
Всепропальщики, где блять написано, что будут выдавать лекарства без рецептов? В той же аптеке.ру ты заказываешь и показываешь рецепт при получении.
Будет тот же озон заключать контракты с аптеками и выдавать на руки лекарства если есть рецепт.
Вы не понимаете логику типичного новорега-всепропальщика. Самое главное в их миссии - оставить коммент, что «всё пропало / мы все умрём». Некоторые из них и тексты не читают. А про аптеку.ру не знают, т.к. на их хутор доставки нет.
Они не виноваты в этом - старшина написал им методичку. Не напишут именно такой коммент - сразу попадут на фронт (ЦИПСОшники военные, как никак). Лучше быть глупцом в комментах, чем находится в реальных окопах. Вот они выставляют себя глупцами.
Хз чо оне там напредумывале, но я рецептурные так и покупаю. Заказываю через интернет, только получаю в ближайшей аптеке, которую указываю для доставки, там и смотрят рецепт при выдаче. Мне норм.
примерно так же, ток ничего не смотрят, потому что ближайшая и уже свои, ну естественно если это не из того самого списка за ампулу из которого посодют
Похоже «национализация» под нужных людей идёт полным ходом. Единый поставщик рекламы. Теперь будут несколько крупных продавцов лекарств
Все чиновники так привыкли плясать на поводке у Него, что когда он откинется - страна реально будет парализована ))
Ничего не изменится. Дальше так и будет - опять дружно проголосуют за преемника (Шойгу / Мишустин / ...). И продолжится эта же политика. Зачем что-то менять, если им и так комфортно.
Кроме того, что их можно будет покупать на озоне, чем это отличается от того, что есть сейчас? В любой онлайн-аптеке бронируешь любое рецептурное лекарство и покупаешь, проблемы 0.
И главное за две недели.
В масштабах законотворчества это понос.
некий уж на сковородке плясал указами чечётку
Привет тебе контрафакт, замещёнка и перекладывание ответственнности в случае осложнений здоровья…
Естественный отбор в действии. Кому надо, предварительно найдут всю инфу касательно того, как отличить одно от другого
Не контрафакт, а параллельный импорт