Большинство онлайн-продавцов в России торгует на Wildberries, второй площадкой выбирают Ozon — исследование Статьи редакции
У большинства до выхода на маркетплейс не было даже опыта в ритейле, а для трети торговля в интернете — основной источник дохода.
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Для исследования аналитики Tinkoff Data изучили транзакции клиентов «Тинькофф» в сфере e-commerce с 2019 по 2022 год на шести крупнейших российских маркейтплейсах: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркете», KazanExpress, AliExpress и «Сбермегамаркете». Также они использовали открытые данные маркетплейсов и опросили клиентов «Тинькофф eCommerce».
- За год — со второго квартала 2021-го по второй квартал 2022-го — количество активных продавцов на маркетплейсах выросло в три раза: но точное число аналитики не называют. Аналитики считали продавца активным, если он получал выплаты от площадки за квартал.
- При этом примерно 80% до этого не имели опыта в ритейле, а для 72% опрошенных выход на маркетплейс — первый опыт в онлайн-торговле. Для трети (33%) торговля на маркетплейсе — основной источник дохода, ещё 20% планировали так увеличить продажи, а 9% — расширить географию продаж. Большинство предпринимателей — 97% — торгует в одиночку или в команде, где меньше пяти человек.
- Самая популярная площадка — Wildberries, на ней торгует 63% продавцов. При этом 73% выбирают этот маркетплейс в качестве своей первой площадки, 18% — Ozon, менее 1% ― «Сбермегамаркет». Большинство (82%) продавцов ведут торговлю на одной площадке, 14% — на двух, 3% — на трёх. Те, кто начинает торговать сначала на Wildberries, чаще всего выбирают второй площадкои Ozon — доля таких продавцов составила почти 87%.
- Главной проблемой на маркетплейсах около половины (51%) считает высокую конкуренцию, ещё 49% — трудности с продвижением товара на платформе. Среди других проблем они называют высокие комиссии (44%), недостаток открытой аналитики (39%) и сложности в коммуникациях с площадкой (37%).
- С выходом на несколько маркетплейсов у продавцов начинают расти доходы. Месячный медианный оборот продавцов, которые работают с двумя площадками, почти в три раза выше, чем оборот продавцов с одной площадкой. При выходе на третий маркетплейс и больше доходы в среднем возрастают в два раза.
- Среди опрошенных повышение прибыли отметили 46%, из них 22% заметили рост прибыли от двух до десяти раз. У 22% прибыль после выхода на новую площадку упала или не изменилась. Примерно треть затрудняется в оценке.
- С уходом иностранных компаний 37% продавцов заметили снижение конкуренции. Ещё 18% опрошенных планируют переориентироваться на импортозамещение. При этом четверть продавцов опасаются проблем в связи с ситуацией, 20% сообщили, что продавать отечественные товары не так выгодно, а 6% реализовывали товары брендов, покинувших российский рынок. Остальные 18% респондентов не заметили изменений или затруднились дать ответ.
Да пошел этот вайлдбериз к Х. Маркетплейс удав, который думает что он самый умный. Он уже летит вниз, откроешь какой-нибудь чат поставщиков - там ор стоит))) с матом)))
Визжит мелочь пузатая, а серьезные дяди считают все расходы и просто заносят их в цену
Да, не самый удобный маркетплейс для поставщиков, куча проблем, но люди там работают и он лидер рынка...
К тому же он очень быстро развивался, это не избежно приводит к организационным проблемам, неслаженности...
Потому что не делают даже минимальных расчётов, а для этого есть инструменты например https://t.me/what2sell_bot
Проблемы компенсируются низкой комсой, а ора много всегда в таких случаях
"При этом четверть продавцов опасаются проблем в связи с ситуацией..."
Только четверть продавцов отдупляют...
"А остальные ничего не боятся! Это наш сильный бизнес!"©
У нас вся страна живет в режиме выживальщика, в котором нужно держать язык за зубами и смотреть только себе под нос, вот тут тетя подробнее об этом рассказывает:
https://www.youtube.com/watch?v=fO9VezVjenY
ничего не хочу сказать, но зная как проводят опросы, тут особо не стоит доверять этим цифрам
Наверное и того меньше, это просто сухая статистика.
Чисто мое мнение, но вот для меня Вайлдбериз это такой огромный рынок, где тебе со всех сторон кричат в ухо скидка 400% - спешите прикупить! Озон после этого кажется чистым, светлым магазином, в котором дороже, но гораздо приятнее находиться.
На Wildberries сейчас невозможно что-то найти. Года 3-4 назад только им пользовалась, сейчас же миллионы колхозных карточек и подделок брендов. Еще и все товары, конечно же, со скидками по 80%. Где селлеры взяли первоначальную стоимость - не понятно
Зачем ставят нереалистичную цену а потом скидку 80%?🫣 может потому что покупатели фильтруют/сортируют по скидке?
Мы попробовали работать с Wildberries. Отгрузили им первую поставку ещё 8го мая 2022 года. ОНА ДО СИХ ПОР НЕ ОПРИХОДОВАНА!!! 2 месяца нас кормили завтраками, сейчас занимаемся расторжением договора. Это какая-то шаражкина контора, а не бизнес. В отличие от них Ozon работает быстро, четко и без проблем!
Пробовать надо было по FBS, а закидывать в несколько поставок. И по не многу. А что за товар?
Я вас ответственно заявляю, что вайлдберис помойка лютая. С точки зрения продавца. Озон в этом плане просто боги. Так что если задумались выходить на маркетплейсы, поберегите свой мозг и нервы. Начните с озона.
И никогда - вы слышите - никогда не покупайте курсы «как заработать миллиард на маркетплейсе». Там нечему учиться. Все на русском
Но во многих нишах оборот WB даст больше, а где-то Озон, но у WB как-то все мутно с выплатами, заказ давно "Продано", а начислений нет, приходится через техподдержку выбивать.
Неправда, есть хорошие курсы!))) Где сразу вот как вы и объясняют, и все разжёывают люди которые уже собачек поели. Но косяки с WB и в правду это данность и это вопрос времени. По этому кстати на курсах учат по трем сразу маркетплейса например OZON, WB, ЯМ. Д. - диверсификация.
С такими закидонами от ВБ продавцы начинают посылать вб подальше и возвращаться в свои инет магазины и озон, я.маркет
Озон и яма нелучше.
У всех закидоны.
И еще надо разобраться у кого жирнее тараканы.
Хорошая аналитика, спасибо вам.
Большинство онлайн-продавцов в России - это барыги. закупившиеся на Ali и пытающиеся впарить все это домохозяйкам в тридорого
Какие проблемы? Не покупай. Да и барыги сейчас, это для справки, уже давно причем - производители. Которые могут по цене продавить любого барыгу. Так что не надо тут на Барыг гнать. Между прочим культурно торговать - почетный труд.
Но цены у этих продавцов на Ozone, как правило значительно выше, чем в каталогах на собственных сайтах.
Комиссия, возвраты, не?
Потому что аппетиты WB ещё надо удовлетворить. Да распиздяйство WB в цене ни кто не отменял. Э - экономика. Ц - ценообразование
Озон больше забирает всяких комиссий итд. Видно сколько озон забирает за рекламу каждого товара. Отсюда и цены выше) да и аудитория более Платежеспоьоная. На ВБ статистика рекламы нулевая, не видно что и сколько купили по рекламе. По этому на ВБ снизить цены - отличный инструмент рекламы)
Давайте примеры.
Отличный материал, Евгения, благодарю!
Свежий сарказм подъехал:
– потому что вб – передовая компания с лучшими условиями? (-:
"Ещё 18% опрошенных планируют переориентироваться на импортозамещение." Это как с учетом того что на маркетплейсах основная доля не производители, а "купи-продай" товаров с китая или близких к ним. О каком импортозамещение речь то, или опять креветки из белорусского моря?
Что касается самих маркетплейсов, то вполне доказано на примере амазона, волмарт и им подобных что в конечном итоге прибыль продавцов торгующих не через маркетплейсы выше чем прибыль через подобные цепочки.
Дак ни кто и не спорит. В конечном итоге маркетплейс прокладка. При этом представленность, доп продажи (обороты) - это ведь ещё и показатели увеличиваются, зарплата ростёт 🤹
"С выходом на несколько маркетплейсов у продавцов начинают расти доходы. Месячный медианный оборот продавцов, которые работают с двумя площадками, почти в три раза выше, чем оборот продавцов с одной площадкой."
Какое-то нарушение логики, просто выходишь на вторую площадку и твой доход увеличивается в 3 раза?
Чушь собачья, я работаю уже на четырех маркетплейсах (али, маркет, озон, вайлдберрис), новый маркетплейс добавляет 5-20% максимум, сейчас планирую еще сбермегамаркет подключить, не думаю, что он даст больше 5%.
Скорее всего это попытка впарить свой новый будущий сервис одного окна для маркетплейсов, дескать подключай все маркетплейсы в один клик и получи +100500% к обороту.
Не, не доход - оборот.
Ага, хвост собакой начинает вилять в 3 раза быстрее при виде еды.
По факту конечно все наоборот, когда достигли плато на одном мп, пошли на другой, соответственно это другой уровень развития компаний, вот и как результат оборот в среднем выше
интересно почему большинство торгует только на одной площадке
Большинство не торгует пока ни на одной. Подозреваю, что те, кто вышли на одну площадку, пока не увидели больших прибылей, чтобы тратиться на другие.
График отсюда: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-торговля_(рынок_России)
Стоимость подключения онлайн-торговли — зарплата, минимум, одного человека, который должен заниматься этим full time. А если у тебя такой же товар, как у миллионов других, без своего бренда и возможности устанавливать маржу, то выделиться и заработать сложно.
Например синхронизация остатков товара
Яндекс ужался в 3 раза?
Он как шланг, воды нету, ужался, вода есть - удав! Или проведите ещё аналогии)
Wildberries сдох. Возвраты платные, система работает через жопу, огромное число мошенников. Ozon однозначно на порядок технологичней и удобней. Еще бы им цены наать регулировать и будет норм. На WB пока ниже всех
Цены начать регулировать?😂
Да и соблюдать бы Озону законы потребителя и шик будет.
На маркетплейсы заходят вещи в основном посмотреть. А Wildberries, главный вещевой для девушек. При этом на Ozon основной трафик поступает из России и Нидерландов. А на Wildberries: Казахстан, Украина, Беларусь, Россия.
А откуда у них тогда gmv в сотни млрд, если «просто посмотреть»?
А есть статистика скачивания их приложений?
Оказывается, у «Тинькофф» есть транзакции.
Потому что ваш Wildberries сборище контрафакта и паленого товара
Тинькофф, иди на хуй
Пару-тройку лет назад активно покупал на вб, для меня это был некий алиэкспресс с быстрой доставкой, но чуть дороже. В какой то момент начала творится адовая жесть - заказываешь одно, привозят вообще другое(заказал футболку за условную тыщу, привезли копеечных труханов или носков комплект за сто рублей), если сразу не увидел, то потом «качелей» с возвратом на месяц. Одежда и обувь там почти вся с «садовода», но и цена соответствовала, я не особо быковал на это. Забил, короче, на вб впринципе, чему и рад вполне.