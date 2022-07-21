Торговля
Маша Цепелева

«Вы готовьтесь, скоро отменим»: Мантуров пообещал убрать параллельный импорт, когда появятся российские товары Статьи редакции

Ввоз товаров без разрешения правообладателей ввели, чтобы «сбалансировать рынок».

  • Российским производителям надо готовиться к тому, что параллельный импорт скоро отменят, заявил глава Минпромторрга Денис Мантуров во время осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.

Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России и зампредправительства
  • В марте 2022 года правительство легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. В список вошли техника, машины, бумага, косметика и парфюмерия, оборудование и другая продукция известных иностранных брендов. В июле список дополнили брендами Lego, Siemens, BMW и исключили Duracell.
  • Параллельный импорт товаров начали Ozon и «Яндекс Маркет», выяснил «Ъ». Так же ввозить технику начали Re:Store и «Связной». Завод Samsung в Калининградской области тоже планирует поставлять продукцию на российский рынок по параллельному импорту, потому что официально бренд прекратил продажи в России.

#новость #параллельныйимпорт

14 252 просмотров
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223 комментария
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 Александр Смирнов

Звучит угрожающе

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Марат Яз

И очень мотивируют заниматься парралельным импортом...

Мантуров странный тип конечно, туповатый что-ли какой-то, без обид, но только люди начали налаживать каналы, вкладывать бабки в налаживания парралельного импорта, а он говорит что это временно...

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34 комментария
Andre Macareno

Ну так он же сказал — когда сбалансируют рынок
А сколько лет пройдет, прежде чем литографы появятся те же, не уточнял — ну вот, ближайшие лет 5-10 можно спать спокойно

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12 комментариев
Dimitri Sloboda

😅😅😅 Введут «перпендикулярный», не иначе ☝️😅

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Женатый Паша

Россияне и российские производители скоро:

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melkiyPadonok
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3 комментария
Alex Shevchenko

"- Что же за всем этим будет?
А будет пиздец!
- Будет пиздец, вы считаете?
- Да, я считааааааю.
Я ведь давно эту жизнь пиздецом называааааю.
Брошу карьеру и нахуй уеду в Елец."

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1 комментарий
Денис Бурков

Это комментаторы vc

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Если отменят, когда появятся наши аналоги, тогда можно не волноваться - не отменят.

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Каменный будильник

Ага я тоже подумал, что это обещание схоже на то, что хрущевки скоро снесут вот только нормальное жилье построят. 58 лет как Хрущева сняли, а дома все стоят.

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4 комментария
Марат Яз

Так Мантуров даже акцент сделал "Скоро отменят"

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Mefa

Ну не обязательно делать наши аналоги товаров, достаточно сделать государственные аналоги параллельного импорта.
Мин-пром-импорт, м? Звучит!
А сколько денюжек там? Красота.

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Артем П.

Скоро? С учётом того сколько пластиковой, металлической продукции у нас нету. К году так 30 закончат фрезеровку матриц.

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Марат Яз

Вы их недооцениваете, наверняка у них был план перед 24.02, они же не сумасшедшие)

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11 комментариев
Maksim Khavanski

Россиянин, доставай лапти вместо своих найков и приготовь бересту, чтобы с соотечественниками общаться. Скоро отменим это окаянный импорт и заживёт Россия как ранее.

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Каменный будильник

А лесов то хватит на бересту для лаптей на всех?

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6 комментариев
Босота

Да, будут два телека Березка и Рубин. Фунай можно буит завезти только из загранкомандировки в количестве 1 штуки и только членам КПСС.

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Каменный будильник

КПСС уже переименовали в ЕР

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1 комментарий
Василий Степанофф

У нас был Спектр. Мы с батей его вдвоем еле поднимали.

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Александр Рюмин

Что ни день, то е6че новость...

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Npc

Под логотип, слоганом, пожалуйста.

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Лёха Литвинов

меня уже ничего не удивляет в этой жизни

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Mike Espoo

Ну да, ну да...

Но для начала с гвоздями пускай разберутся

Был сегодня ради интереса в салоне Мазды.
Сказали, у них импортозамещение, к октябрю будут китайскими тачками торговарить.

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Марат Яз

Щас вам понараскажут как легко выпускать гвозди и 80% выпускается в России, и вас попросят не уподобляться Матвиенко.

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3 комментария
new_comment

А почему бы им не начать торговать праворульными Маздами без пробега по СНГ?

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4 комментария
Alex Shevchenko

😂🤦‍♀️ахах!!! кто-то на параллельный импорт фыркал! Ещё будете просить вернуть его!

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Forgotten Games

Не отменять надо, а пошлины вводить. Если кому до зарезу нужна импортная фентифля вместо отечественной, пусть берет, но заметно дороже. Разницу в цене можно на отечественное фентифлевое производство пускать.

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Саша Прохоренко

Вот эти их «до зарезу» нужные компьютеры, одежда и безопасные автомобили, нормальному человеку не нужны конечно

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27 комментариев
Soulis

Кек, ну как раз по этому принципу успешный автопром и построили. Или может пошлины были слишком маленькие?)

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Suntori

А давайте не надо!
Если местное производство не способно выпускать конкурентноспособный товар, то никакие пошлины этому не поспособствуют. А даже наоборот - усугубят ситуацию. Ибо как не было резона выпускать качественную продукцию, так и не появятся причин. Ведь всегда будут дотации из уже уплаченных пошлин.
Ну и я, как потенциальный плательщик пошлины, не понимаю, почему мои деньги должны идти на поддержание выпуска говна.

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2 комментария
Tanto Mare

Так ведь уже.
Россиянин покупает современную комфортную Ладу Ларгус за $25 000, а американец - непонятный жрущий Форд Мустанг за $27 000

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Владимир Кондратьев

Да чет вместо "кока-кола" дешевле не стала. Ну и ладно, значит здоровее буду и не буду ее покупать.

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Evil Pechenka

Да, именно этого не хватает экономике — железной руки!

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Cyril Ruzanov

Прям так абсолютную автаркию построим. Как Албания при Ходжи. Можно почитать как шло у них

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Allestor Klei

А потом небольшая гражданская война, из-за того что население кинули в лотерее. Не ждем, а готовимся

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3 комментария
Uuno Turhopuru

"Есть хороший, отечественный..."(с)
https://t.me/youlistenedmayak/22350?single

ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
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Немалый супер_стар

- Это я так понимаю, сушилка?
- Это фен.

Пиздец, там даже таблички с названиями поставили, но и это не помогло 🤦🏼‍♂️

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1 комментарий
Zloy Sonic

Мне кажется или это китайская техника из 1990х годов?

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4 комментария
Женатый Паша

Я вот чо-то не могу понять, а по какому принципу это штука работает?

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6 комментариев
Влад Эфиров

Оемный переклееный бренд какой то очередной

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Dimitri

Ну если был бы сейчас 1992 год, тогда в принципе норм.

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Илья Михайлов

Очередные реляции на тему того, что этот клятый запад со своими технологиями нам не нужон))) и щас как сами начнём производить. Но к сожалению производить не начнём. Нет ни спроса, ни финансивания, ни поддержки стороны государства)) поэтому года до 30 точно волноваться не стоит.

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Zoringer

"Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается" (с)

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Dmitry Pasyutin

значит не отменят ничего

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Александр Иванов

я вот это "скоро будет свое" не первое десятилетие слышу. И ежегодно рассказывают что на это надо года полтора...

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Dimitri

Они в уранских годах считают.

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Оля Янко

Звучит как угроза

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Немалый супер_стар

«Что, трясёшься, россиянин?
Это правильно, трясись».
© гражданин поэт

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Nikolay Kenig

А я предлагаю закрыть Садовод для появления российских товаров

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Оля Янко

Гениальная идея. Поддерживаю)

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Вадим Д.

Опять Мантуров вместо «если» употребляет «когда».
Там писями по воде виляно, а он уже отменять всё собрался. Хоть производство пресловутых гвоздей организуй, когдакалка хренова.

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andrey adamovich

Ну он назначен главным по импортозамещению, хотя бы с первых дней нужно сделать вид, что у него все получится.

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Misha Reyner

Отменят скоро как только будет «достаточно российской продукции.»
Плакали всем правительством.

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Игорь Протасов

Осталось мелочь.
Кто будет производить?
На чем?
Из чего?
И сколько это будет стоить?

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Ivan the Not So Terrible

Культура отмены.

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Николай Петров

Интересно, когда у нас будет достаточно российских аналогов Apple, Samsung или BMW?
Очевидно, никогда.

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ИНЭИ РАН

А они точно нам нужны, аналоги? К примеру, французские аналоги Apple, Samsung или BMW есть?

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2 комментария
Михаил Романов

Надеюсь отмену параллельного импорта начнут с бентли, так как его «замена» для приближенных уже готова в лице ауруса

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Dennis Prochko

аурус лафета 🤗

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1 комментарий
Chapaka

Копи попкорн 🍿

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Sam Duke

Скоро? да им на это скоро придется потратить десятки лет, и то даже половину не смогут сделать

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Центральный завод

Законотворец чёртов

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Dmitry

Ух скоро айфоны сделают и заживем

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- -

Уже щас угрожает. А как отменят, все серые импортеры получат по пятерочке.

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Различный Денис

https://www.youtube.com/watch?v=OK9n46ZY8JE

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Казенный фонарь

Жуть...

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Roman Shar

Его будут заставлять отечественную промышленность поднимать. Так что, если в России есть что-то отечественное любого говнокачества, параллельный импорт перекроют, и будут так принуждать брать то, что дают

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Херовый русский

Расстрелять

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- -

Как говорил Сталин - дай человеку рыбу и он будет сыт целый день. Расстреляй, и вообще не придется кормить.

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Юлия Баранова
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Андрей Киселев

ага, особенно российские "айфоны, сони, дайсоны и иксбоксы"

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Alexander Bobylev

На отечественный аналог бокса я бы посмотрел. Microsoft свою игровую империю 20 лет строили. У них получится за год, видимо))

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Daniil Levi

Через полгода: пора возвращать параллельный импорт

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Dennis Prochko

через полгода уже потребуется параллельный экспорт

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Лелик Плотников

Скоро первая серия ожидается к просмотру …

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Romana

Российские товары из импортного сырья?)

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Soulis

А можно ещё сразу и уголовную ответственность за параллельный импорт ввести?

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Максим Арбузов

В Калининграде отродясь не было завода Samsung, таковой есть в Калуге. Исправьте пожалуйста

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Псков Бурито

не заметил никакого паралельного импорта. Товар как нет, так и нет, а цены растут

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Volodya Agadzhanov

Вспомним эту статью лет через 10..

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Nag Champa

Если начнут отменять , то это не сразу всё, а по отраслям, та же электроника скорее всего будет одна из последних

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MadRat96

Почему-то страшно становится, читая подобные новости...

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Otto Blotto

Вангую- айфон станет вайфоном(от качества российской сборки все будут вай! говорить); лего станет Егором; сименс станет сима энд саша; дюрасель станет дюракселем; бмв- белградским машинно-вагонным заводом; блин, про хуавей я даже боюсь
Предположить, че будет…

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Женатый Паша

Комментарий удален из-за ненадобности

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smartpin

Нет ничего более постоянного, чем временное)

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photo.travel

Как то так

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Горка Тлетов

А, ну то есть никогда

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Дмитрий

Вы готовьтесь. И главное у кого это у нас? ))))
Интересное кино, а потом все что отправлено на склады маркетплейса "вдруг как в сказке" станет контрабандой. И по новой оферте ещё и утилизируют со счётом.

Поняяяяятно))))

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A.A. Rayskiy

М-мотивация

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Walter Kovacs

Опять эти полумеры. Нужно создать единого оператора по распределению товаров в стране и продовольственные карточки, по аналогии с рекламой.

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Константин Рогов

чела ток назначали он уже идиотничает. им там мозги промывают электрошоком походу или лоботомию делают сразу

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Илья Ив

Вода газированная с сиропом вместо Street и прочих, русская национальная одежда вместо Henderson и Kanzler, дерево вместо кирпича, почтовые голуби и гонцы вместо интернета, кони вместо поездов.

Импортозамещение.

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Котик Котиков

Вэлкам ту совок. Добро пожаловать контрабанда

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Арсений Петрович

Жду не дождусь от Мантурова российских аналогов Nvidia, amd, Synology, Mercedes и тп

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Henry Hetz

"Готовтесь, бля" - намекает нам Денис Мантуров.

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Mefa

Госмонополия параллельного импорта?
Удобно

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Исторический кран

Тогда предлагаю тем, кого обзывают покупать сей аппарат,взять один, вскрыть его, найти этикетку made in China, и по решению суда отстоять своё право купить иностранное оборудование,так как то,что зарегистрировал Минпромторг не произведено,а собрано в России

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Вухмьехжбэхлы

Как примечал Технофицер:

Страны где разрешен "параллельный импорт" (т.е. действует международный режим исчерпания прав) :
Япония, Китай, Швейцария, Индия, Израиль, Бразилия, Турция, США

Страны где он запрещен (фактически разрешена монополизация рынка производителем и диктат цен в обмен
на местную техподдержку, гарантийное обслуживание и иногда частичную локализацию = "привлечение инвестиций"):
Албания, Бутан, Камбоджа, Шри-Ланка, Либерия, Тонга, Барбадос, Гамбия, Лесото, Мозамбик, Ботсвана, Намибия, Кабо-Верде

Источник: https://t.me/vasexperts/95

Комментарии к этому же посту:

Запрет параллельного импорта - это привилегия для производителей, но если это ничего не дает стране, то смысл его вводить? Понятно что 2002 году Россия ввела этот режим, чтобы подстроится под ЕС (который ввел его для новых членов ЕС только в 2008 г) в расчете на инвестиции. Устав ВТО регулирует, что страны сами решают какой у них будет режим.
Многие страны запрещают параллельный импорт только на некоторые виды продукции (по договорняку с производителями). И помощь в обходе санкций тут всего лишь побочный эффект.

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