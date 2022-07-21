«Вы готовьтесь, скоро отменим»: Мантуров пообещал убрать параллельный импорт, когда появятся российские товары Статьи редакции
Ввоз товаров без разрешения правообладателей ввели, чтобы «сбалансировать рынок».
- Российским производителям надо готовиться к тому, что параллельный импорт скоро отменят, заявил глава Минпромторрга Денис Мантуров во время осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.
- В марте 2022 года правительство легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. В список вошли техника, машины, бумага, косметика и парфюмерия, оборудование и другая продукция известных иностранных брендов. В июле список дополнили брендами Lego, Siemens, BMW и исключили Duracell.
- Параллельный импорт товаров начали Ozon и «Яндекс Маркет», выяснил «Ъ». Так же ввозить технику начали Re:Store и «Связной». Завод Samsung в Калининградской области тоже планирует поставлять продукцию на российский рынок по параллельному импорту, потому что официально бренд прекратил продажи в России.
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Звучит угрожающе
И очень мотивируют заниматься парралельным импортом...
Мантуров странный тип конечно, туповатый что-ли какой-то, без обид, но только люди начали налаживать каналы, вкладывать бабки в налаживания парралельного импорта, а он говорит что это временно...
Ну так он же сказал — когда сбалансируют рынок
А сколько лет пройдет, прежде чем литографы появятся те же, не уточнял — ну вот, ближайшие лет 5-10 можно спать спокойно
😅😅😅 Введут «перпендикулярный», не иначе ☝️😅
Россияне и российские производители скоро:
"- Что же за всем этим будет?
А будет пиздец!
- Будет пиздец, вы считаете?
- Да, я считааааааю.
Я ведь давно эту жизнь пиздецом называааааю.
Брошу карьеру и нахуй уеду в Елец."
Это комментаторы vc
Если отменят, когда появятся наши аналоги, тогда можно не волноваться - не отменят.
Ага я тоже подумал, что это обещание схоже на то, что хрущевки скоро снесут вот только нормальное жилье построят. 58 лет как Хрущева сняли, а дома все стоят.
Так Мантуров даже акцент сделал "Скоро отменят"
Ну не обязательно делать наши аналоги товаров, достаточно сделать государственные аналоги параллельного импорта.
Мин-пром-импорт, м? Звучит!
А сколько денюжек там? Красота.
Скоро? С учётом того сколько пластиковой, металлической продукции у нас нету. К году так 30 закончат фрезеровку матриц.
Вы их недооцениваете, наверняка у них был план перед 24.02, они же не сумасшедшие)
Россиянин, доставай лапти вместо своих найков и приготовь бересту, чтобы с соотечественниками общаться. Скоро отменим это окаянный импорт и заживёт Россия как ранее.
А лесов то хватит на бересту для лаптей на всех?
Да, будут два телека Березка и Рубин. Фунай можно буит завезти только из загранкомандировки в количестве 1 штуки и только членам КПСС.
КПСС уже переименовали в ЕР
У нас был Спектр. Мы с батей его вдвоем еле поднимали.
Что ни день, то е6че новость...
Под логотип, слоганом, пожалуйста.
меня уже ничего не удивляет в этой жизни
Ну да, ну да...
Но для начала с гвоздями пускай разберутся
Был сегодня ради интереса в салоне Мазды.
Сказали, у них импортозамещение, к октябрю будут китайскими тачками торговарить.
Щас вам понараскажут как легко выпускать гвозди и 80% выпускается в России, и вас попросят не уподобляться Матвиенко.
А почему бы им не начать торговать праворульными Маздами без пробега по СНГ?
😂🤦♀️ахах!!! кто-то на параллельный импорт фыркал! Ещё будете просить вернуть его!
Не отменять надо, а пошлины вводить. Если кому до зарезу нужна импортная фентифля вместо отечественной, пусть берет, но заметно дороже. Разницу в цене можно на отечественное фентифлевое производство пускать.
Вот эти их «до зарезу» нужные компьютеры, одежда и безопасные автомобили, нормальному человеку не нужны конечно
Кек, ну как раз по этому принципу успешный автопром и построили. Или может пошлины были слишком маленькие?)
А давайте не надо!
Если местное производство не способно выпускать конкурентноспособный товар, то никакие пошлины этому не поспособствуют. А даже наоборот - усугубят ситуацию. Ибо как не было резона выпускать качественную продукцию, так и не появятся причин. Ведь всегда будут дотации из уже уплаченных пошлин.
Ну и я, как потенциальный плательщик пошлины, не понимаю, почему мои деньги должны идти на поддержание выпуска говна.
Так ведь уже.
Россиянин покупает современную комфортную Ладу Ларгус за $25 000, а американец - непонятный жрущий Форд Мустанг за $27 000
Да чет вместо "кока-кола" дешевле не стала. Ну и ладно, значит здоровее буду и не буду ее покупать.
Да, именно этого не хватает экономике — железной руки!
Прям так абсолютную автаркию построим. Как Албания при Ходжи. Можно почитать как шло у них
А потом небольшая гражданская война, из-за того что население кинули в лотерее. Не ждем, а готовимся
"Есть хороший, отечественный..."(с)
https://t.me/youlistenedmayak/22350?single
- Это я так понимаю, сушилка?
- Это фен.
Пиздец, там даже таблички с названиями поставили, но и это не помогло 🤦🏼♂️
Мне кажется или это китайская техника из 1990х годов?
Я вот чо-то не могу понять, а по какому принципу это штука работает?
Оемный переклееный бренд какой то очередной
Ну если был бы сейчас 1992 год, тогда в принципе норм.
Очередные реляции на тему того, что этот клятый запад со своими технологиями нам не нужон))) и щас как сами начнём производить. Но к сожалению производить не начнём. Нет ни спроса, ни финансивания, ни поддержки стороны государства)) поэтому года до 30 точно волноваться не стоит.
"Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается" (с)
значит не отменят ничего
я вот это "скоро будет свое" не первое десятилетие слышу. И ежегодно рассказывают что на это надо года полтора...
Они в уранских годах считают.
Звучит как угроза
«Что, трясёшься, россиянин?
Это правильно, трясись».
© гражданин поэт
А я предлагаю закрыть Садовод для появления российских товаров
Гениальная идея. Поддерживаю)
Опять Мантуров вместо «если» употребляет «когда».
Там писями по воде виляно, а он уже отменять всё собрался. Хоть производство пресловутых гвоздей организуй, когдакалка хренова.
Ну он назначен главным по импортозамещению, хотя бы с первых дней нужно сделать вид, что у него все получится.
Отменят скоро как только будет «достаточно российской продукции.»
Плакали всем правительством.
Осталось мелочь.
Кто будет производить?
На чем?
Из чего?
И сколько это будет стоить?
Культура отмены.
Интересно, когда у нас будет достаточно российских аналогов Apple, Samsung или BMW?
Очевидно, никогда.
А они точно нам нужны, аналоги? К примеру, французские аналоги Apple, Samsung или BMW есть?
Надеюсь отмену параллельного импорта начнут с бентли, так как его «замена» для приближенных уже готова в лице ауруса
аурус лафета 🤗
Копи попкорн 🍿
Скоро? да им на это скоро придется потратить десятки лет, и то даже половину не смогут сделать
Законотворец чёртов
Ух скоро айфоны сделают и заживем
Уже щас угрожает. А как отменят, все серые импортеры получат по пятерочке.
https://www.youtube.com/watch?v=OK9n46ZY8JE
Жуть...
Его будут заставлять отечественную промышленность поднимать. Так что, если в России есть что-то отечественное любого говнокачества, параллельный импорт перекроют, и будут так принуждать брать то, что дают
Расстрелять
Как говорил Сталин - дай человеку рыбу и он будет сыт целый день. Расстреляй, и вообще не придется кормить.
ага, особенно российские "айфоны, сони, дайсоны и иксбоксы"
На отечественный аналог бокса я бы посмотрел. Microsoft свою игровую империю 20 лет строили. У них получится за год, видимо))
Через полгода: пора возвращать параллельный импорт
через полгода уже потребуется параллельный экспорт
Скоро первая серия ожидается к просмотру …
Российские товары из импортного сырья?)
А можно ещё сразу и уголовную ответственность за параллельный импорт ввести?
В Калининграде отродясь не было завода Samsung, таковой есть в Калуге. Исправьте пожалуйста
не заметил никакого паралельного импорта. Товар как нет, так и нет, а цены растут
Вспомним эту статью лет через 10..
Если начнут отменять , то это не сразу всё, а по отраслям, та же электроника скорее всего будет одна из последних
Почему-то страшно становится, читая подобные новости...
Вангую- айфон станет вайфоном(от качества российской сборки все будут вай! говорить); лего станет Егором; сименс станет сима энд саша; дюрасель станет дюракселем; бмв- белградским машинно-вагонным заводом; блин, про хуавей я даже боюсь
Предположить, че будет…
Комментарий удален из-за ненадобности
Нет ничего более постоянного, чем временное)
Как то так
А, ну то есть никогда
Вы готовьтесь. И главное у кого это у нас? ))))
Интересное кино, а потом все что отправлено на склады маркетплейса "вдруг как в сказке" станет контрабандой. И по новой оферте ещё и утилизируют со счётом.
Поняяяяятно))))
М-мотивация
Опять эти полумеры. Нужно создать единого оператора по распределению товаров в стране и продовольственные карточки, по аналогии с рекламой.
чела ток назначали он уже идиотничает. им там мозги промывают электрошоком походу или лоботомию делают сразу
Вода газированная с сиропом вместо Street и прочих, русская национальная одежда вместо Henderson и Kanzler, дерево вместо кирпича, почтовые голуби и гонцы вместо интернета, кони вместо поездов.
Импортозамещение.
Вэлкам ту совок. Добро пожаловать контрабанда
Жду не дождусь от Мантурова российских аналогов Nvidia, amd, Synology, Mercedes и тп
"Готовтесь, бля" - намекает нам Денис Мантуров.
Госмонополия параллельного импорта?
Удобно
Тогда предлагаю тем, кого обзывают покупать сей аппарат,взять один, вскрыть его, найти этикетку made in China, и по решению суда отстоять своё право купить иностранное оборудование,так как то,что зарегистрировал Минпромторг не произведено,а собрано в России
Как примечал Технофицер:
Страны где разрешен "параллельный импорт" (т.е. действует международный режим исчерпания прав) :
Япония, Китай, Швейцария, Индия, Израиль, Бразилия, Турция, США
Страны где он запрещен (фактически разрешена монополизация рынка производителем и диктат цен в обмен
на местную техподдержку, гарантийное обслуживание и иногда частичную локализацию = "привлечение инвестиций"):
Албания, Бутан, Камбоджа, Шри-Ланка, Либерия, Тонга, Барбадос, Гамбия, Лесото, Мозамбик, Ботсвана, Намибия, Кабо-Верде
Источник: https://t.me/vasexperts/95
Комментарии к этому же посту:
Запрет параллельного импорта - это привилегия для производителей, но если это ничего не дает стране, то смысл его вводить? Понятно что 2002 году Россия ввела этот режим, чтобы подстроится под ЕС (который ввел его для новых членов ЕС только в 2008 г) в расчете на инвестиции. Устав ВТО регулирует, что страны сами решают какой у них будет режим.
Многие страны запрещают параллельный импорт только на некоторые виды продукции (по договорняку с производителями). И помощь в обходе санкций тут всего лишь побочный эффект.