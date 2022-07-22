Торговля
Маша Цепелева

Турецкий ритейлер станет франчайзи Mango в России и откроет магазины на месте Marks & Spencer — «Ведомости» Статьи редакции

В июне Mango объявила, что продаст российский бизнес и уйдёт из России.

  • Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), решила стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango. Об этом рассказали «Ведомостям» два близких к сделке источника.
  • Магазины Mango планируют открывать на месте M&S, количество пока обсуждается. Первый хотят открыть в ТРЦ «Гагаринский» в Москве. Представители компании не ответили на вопросы издания.
  • Fiba Retail управляла 38 российскими магазинами M&S — 33 в Москве и пятью в Санкт-Петербурге. Marks & Spencer объявил об уходе из России в мае 2022 года, он работал в стране 17 лет.
  • У Mango в России было 55 магазинов, которыми компания управляла сама, ещё 53 — работали по франшизе. Продажи в собственных магазинах бренда остановились в марте. В июне Mango заявила, что продаст франчайзи собственные точки. При этом партнёры смогут закупать товары, но логистику должны будут организовывать сами.
  • По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Манго Раша» в 2021 году составила 12,9 млрд рублей, чистая прибыль – 591 млн рублей. В 2021 году Россия входила в пятёрку основных рынков сбыта Mango и обеспечивала 8% прибыли компании.

#новость #mango

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32 комментария
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 Артём К

Жду не дождусь пятидесяти миллиардов флагов Турции, раскиданных по всему магазину и на каждой майке, куртке и юбке. Надеюсь, традициям не изменят

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Юрий Б.
Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S),

Много флагов Турции вы видали в marks and Spencer? Я ни одного.

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Vitaly Tolstykh

Ну дайте человеку подушнить

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Андрей Епифанов

В Турции очень хорошо развита лёгкая промышленность,качество у турецких вещей вполне достойное,так что даже негативить не буду

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Утка-хрутка

Только выиграли?

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Юрий Б.

Турки то точно не проиграли

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Псков Бурито

ничего подобного. Хотел заказать у них партию полотенец, у них даже нет обородвания, чтобы пошить более 4-х цветов. В России уровень на порядок выше.

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Life Expert

Какая-то ерунда, в Турции шьют все что угодно. Там много производителей одежды шьются. Возможно у вас какие-то экзотические полотенца

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Псков Бурито

Я вам делюсь опытом. И это был топ-5 из производителей. Оборудование древнее, малофункциональное.

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Псков Бурито

полотенца просто многоцветные. Они реально такие сделать не могут.

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Юрий Б.

Лолчто? Троллейбус.жпг

просто многоцветные

С просто разными еще вдобавок видами ткани, ручками и массащными буграми.

Интересно, кто в итоге сделал такое полотенце? NASA? И за какую цену.

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Цифровые комплексы

Ну вот в Koton, их сети в Москве качество хуже чем в том же HM, а цены сейчас подняли прилично. Да и отсутствует напрочь дизайн-код в магазинах.

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Сергей А

НатаЩа, ходи сюда! Пасматри какой кофтачка красивий!

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Artem Tuichiev

Какой дремучий шовинизм.

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compostirony

Правильно понимаю, что отказались от того, что уже было, ради того, чтобы просто заместить чем-то другим по утроенным ценам? Спасибо, вкусно.

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Лев Малишевский

И точка.

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Невкусно и грустно

Какой только Баленсиваги вы на турецком базаре не найдете!

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Илья Разбашин

на китайском побольше будет

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Константин Хиксводел

А на нашем базаре только их Баленсивагу и найдёшь.

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Псков Бурито

Не очень понял новость Marks & Spencer и Mango из России ушли, но снова откроются? Или вообще что произошло?

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Утка-хрутка

Наверное что-то случилось, никто не знает что и почему, уже почти полгода так. Поэтому меняют юрлица-прокладки и конечные цепочки поставок.

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Псков Бурито

А в итоге то что будет? Mango отдельно откроется а M&S нет?

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Erik Gimaletdinov

Маркс был в России через управление у Турецкой Фибы. Маркс сказал до свидания. Манго напрямую видимо тут работал, но решил уйти. Фиба предложил Манго дать им право на торговлю по франшизе. И поэтому магазины Маркса переделаются под Манго. Как то так

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Марат Булатов

Какой-то санкционный гамбит...

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Pushkareva Ekaterina

Вообще не смешно. Такого размерного ряда как у Marks & Spencer в массмаркете нет ни у кого. Лекала турецкой одежды вообще не то.

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Псков Бурито

турки вообще не умеют шить.. удивительно, ведь и оборудование и давно на рынке.. .тупо нет желания

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Слегка Придурковатый

Турки щас на все закупятся по ходу дела.

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Life Expert

Не факт что отобьют. Падающие денежные потоки в стране это уже однозначный факт

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Казаков Алексей

Каков сюжет!

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Chapaka

Кожа есть? Косухи

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Псков Бурито
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Ashley Green

это получается, что манго вроде ушли из России, но M&S будут производить одежду под их брендом?

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