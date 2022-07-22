Торговля
Маша Цепелева

Производитель Iqos и Marlboro уйдёт из России до конца 2022 года Статьи редакции

Компания работает в стране больше 30 лет, у неё 3200 сотрудников.

  • Американская Philip Morris International (PMI) до конца 2022 года уйдёт с российского рынка, заявил в интервью Bloomberg гендиректор компании Яцек Ольчак. Производитель планировал сделать это раньше, но свернуть бизнес — «довольно сложный процесс».
  • Российский рынок — седьмой по величине для Philip Morris. По собственным данным, компания занимает долю в 27%.
  • В 2021 году на российский рынок пришлось почти 10% от общего объёма отгрузки сигарет и бездымного табака и около 6% от общей чистой выручки Philip Morris, рассказал Ольчак.
  • PMI производит сигареты под марками Marlboro, L&M, «Парламент», Bond, Chesterfield и бездымные системы нагревания табака Iqos. В 1977 года компания впервые заключила лицензионный договор на производство Marlboro в СССР, а первое российское представительство открылось в 1992-м. У Philip Morris есть завод в Санкт-Петербурге и торговые представительства в 100 городах, в российском подразделении работают 3200 человек.
  • В 2021 году Philip Morris возглавила рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России, по версии Forbes. Её выручка в России в 2020 году выросла до 359,5 млрд рублей.
  • В июне Ольчак рассказал WSJ, что три месяца пытается продать российский бизнес Philip Morris, потому что хочет провести сделку по всем правилам, но при этом защитить сотрудников и бизнес от национализации.

#новость #philipmorris

11 190 просмотров
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262 комментария
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 Анастасия Андреева

А вот и повод бросить курить)

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Пришелец

И начать пить)

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9 комментариев
Flashback FM

И начать курить Приму и Беломор

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Если, несмотря на миллион поводов не начинать курить вообще, кто-то всё равно начал, то вряд ли уже бросит так как связь со здравым смыслом у этого человека утрачена.

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12 комментариев
Евгений Широков

Немного не в тему, но сколько раз читал про деятельность табачных компаний в финансах и впринципе, они гораздо больше вызывают симпатии чем другие компании.

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1 комментарий
Lyuba Tishkova

С той же мыслью прочитала эту новость)
Прости, парламент аква, но ты слишком дорогой, еще и уходишь

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Abyss

а там параллельный импорт пойдет и можно будет не бросать

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Vladislav

Только выиграли!
А в коле одна химия ☝️

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Rodya The Fighter

нашел для себя ахуенный рабочий способ бросить курить - стоило только попробовать нормальные зарубежные сигареты (те же мальборо, до за $5-10), как пришло осознание что в странах СНГ сигареты на уровне бумаги с ароматизатором, а зарубежом все еще те самые сигареты из 2000-х, после которых не болит голова, если выкурить хоть всю пачку и есть вкус табака, а не вкус горечи как в наших

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Вадим Д.

И власть захватят моршанская прима, золотая ява и беломорканал!
Подсказали, что ява золотая не посконная и ни разу не скрепная, а вообще британская. Значить всю власть папиросам и овальным сигаретам!

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Пришелец

Здоровее будем! В их американских фильтрах одна химия, а в дедовской махорке только натурпродукт!

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20 комментариев
Rabbit Rabbin

Из перечисленных вами сигарет: Прима и Беломорканал (Japan Tabacco), Золотая Ява (British Tabacco)..... Нет ни одной российской, в конечном итоге.

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4 комментария
Артем П.

Погарский табачный завод! Очень чёткие у них сиги - макентош.

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7 комментариев
Слегка Придурковатый

Сорян, но "Золотая Ява" бриташкам принадлежит.

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5 комментариев
Chapaka

Увы, нет. Хлынул поток сигарет из Белоруссии и Азербайджана. Цена половина от Мальборо

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6 комментариев
Сергей Коновалов

У вас Ява явская? Нет, Дукат.
А сейчас, да, скупили их в девяностых.

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Брани Фантейн

Овальный тоже иностранный агент

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Buck Mulligan

Это на самом деле оч печально
Комментирующие видимо вообще не понимают как работает fmcg рынок. Одно то, сколько табачники заносили денег в мелкие продуктовые магазины. Оборудование ставили/меняли/чинили. Это был качественный сервис.
Если реально уйдут, то в рашке ещё интенсивнее будут закрываться продуктовые магазины.
И это только часть изъяна

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Прямой калькулятор

Да это вечные из этой картинки, очень мне нравится картинка, вы меня все простите, что я не могу её забыть.

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1 комментарий
Vyacheslav Teplyakov

Табачников давно пора выселить в отдельные магазины и не продавать это с продуктами в одной кассе. Потому что вот это типичное "мне тройной х...й в жопу с восьмью кнопками, синий, нет не этот..." с дальнейшей беготней кассира по другим кассами и поисками желаемого, когда ты стоишь со своей булочкой следом, никакого позитива не вызывает. Собственно, к примеру, гиперглобус вывел весь табак с касс в отдельные нычки на входе. Жду когда всякие пятерочки сделают тоже самое. В мелкие продуктовые магазины кассу делает алкашка, убрать табак, ваще ничего не изменится. Есть опыт.

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7 комментариев
Salena_ya

Да с этими ежедневными новостями про уходы комментирующие давно всё поняли, они стебутся

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Заходил вчера

Как будто в России все сразу бросят курить и другие табачки не будут тоже самое делать для привлечения клиента.

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1 комментарий
jellyfish

Среднестатистический житель России после ухода всех фаст-фудов, алкогольных и табачных компаний:

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AisioBot

Афроамериканец?)

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1 комментарий
Life Expert

Кстати не факт что гн здоров. Скорее всего принимает много вредного из спорт-пита

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1 комментарий
Алекс И

И «говной» теперь не будет пахнуть от красивых дам ☺️. Прекрасная новость!

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melkiyPadonok

Вы не тех дам нюхаете

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Знаю одну блогершу ОКРщицу, плетунью дредов, которая любит так говорить "пахнет говной" 😁 от нее эту фразочку впервый раз услышал)

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2 комментария
Дмитрий Филиппов

Хорошая новость, а когда там остальные продавцы наркоты уйдут из РФ?

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Alex Shevchenko

Это так не работает 😁

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Soulis

Ээээээ, как без бухлишка то в новой реальности жить? Антинародные вещи какие-то спрашиваете

Но вообще запреты никогда не помогают в таких вещах. Помогает качественное изменение жизни у масс людей.

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3 комментария
Rabbit Rabbin

Импортозамещение не заставит себя ждать

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Alexander Golubev

Вам обязателено именно такой муштук нужен?

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1 комментарий
Артур Хазеев

Мужчины будут больше времени проводить с женщинами. Наслаждаясь лёжа на кровати

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Владимир Писарев

Очень рад, что эти компании уходят с рынка. Еще бы производители алкоголя ушли — было бы замечательно!

Эти компании только губят народ, но мало чего дают взамен (даже рабочие места и налоги не перебивают вред этого бизнеса).

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Внешний хот-дог

Не хотите - не курите, ёпта. Имхо, это как раз про личный выбор каждого)
Про производителей алкоголя вообще не понял. Что плохого в том, чтобы выпить вечером фужер виски? Если кто-то из населения не умеет пить и выжирает бутылку Джим Бима в один присест - ну так учитесь пить и ценить алкоголь, запрет такие тяжелые случаи не разрешит, а только усугубит (будут паленку пить, или боярышник).

Соглашусь с тем, что курение и злоупотребление алкоголем - это плохо не только для того, кто пьет, но и для окружающих. И тем не менее, ярые борцы с этой продукцией (из серии «запритить!!!! пересадить всех на кефир!!!») должны быть посланы нахуй.

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6 комментариев
Александр Хромов

800 миллиардов только акцизов и только с табака при общих расходах на здравоохранение 3 триллиона. Если докинуть сколько рабочих мест, социалку, подоходный налог, налог на прибыль, цепочки поставщиков и сколько табачные компании тратят на благотворительность - по ощущениям там вполне все самоокупается.
Курение вред - да. Люди будут курить - да. Просто уход международных гигантов ведет к серому рынку и росту российских компаний - значит меньше доходов и и меньше ответственности….

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2 комментария
Сидор

А отечественные производители сигарет и алкоголя НЕ губят народ?

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1 комментарий
Soulis

Чтобы народ массово перестал себя губить надо их жизнь качественно менять, а не запреты городить/вынуждать уйти, потому что в этом случае люди просто отравятся чем-то похуже самодельным.

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Павел Воронов

Табак хуй с ним, а вот алко это зло, хуже Геры.

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9 комментариев
Игорь Протасов

Очень рад, что во многих городах не строят метро. Будут больше ходить пешком, а это полезно для здоровья

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Memento Vivere

Конечно же после ухода этих компаний все вдруг разом бросят курить, а не будут искать замену (которая хуже по качеству, как правило). Это же ведь именно так работает, а не иначе.

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Pavel Pavel

А как же свобода выбора?

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15 комментариев
Прямой калькулятор

Вы не были в комиссии, которая решила поднять с января акцизы на 20% сразу?)
А против перераспределения этих денег в бюджеты регионов (по инициативе Счётной палаты с 2023 года на неделе РР, 6-9 июня, до - только федеральный бюджет) тоже будете или всё-тки приятно будет за державу-то?)))

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Юрий Б.

На их место не придут другие? Смешно...

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Проектный единорожек88

Зачем? Что-бы жили дольше? А зачем? Если всё подряд запрещают...

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Mr. Puss

Щас вата напишет, типа "ну и хорошо, здоровее будем" 😂 Россияне меньше курить вряд ли станут, а вот качество табачной продукции резко снизится. И как потом лечить рак лёгких и эмфизему без иностранных лекарств? 🫣

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Soulis

Так уже, ведь они как уйдут, так сразу и жизнь наладится!

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Qwerty54321

Но пить с приходом Путина стали меньше, почему бросить курить не смогут?

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4 комментария
Илья

Ожидайте на прилавках систему нагревания табака “Николай ll”

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Пришелец

Отечественная система нагревания табака

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3 комментария
Маркетолог

Неужели от девушек перестанет пахнуть тухлыми носками, то есть айкосом

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Valery Kondratenko

Боюсь, что нет. Будут курить эти самые носки или кошачью ссанину, но "своих не бросят"...

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Dmitry Kuzmitsky

Дело в девушках.

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Vilent

Не перестанет. Просто они будут покупать эту хрень по параллельному импорту по Х2 цене.

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1 комментарий
Влад Борщ

<sarcasm>Здоровее будем</sarcasm)

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Mr Black
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2 комментария
Антон Барбаров

Поражаюсь дальновидности борцов за здоровый образ жизни. История сделала круг и вернулась в исходную точку. Количество курильщиков и алкоголиков в стране радикально возрастет из-за падения уровня жизни. Стресса в жизни уже драматично больше, а перспектив меньше. Это уже миллиард раз проходили. Все просто пересядут на дешевые и более вредные продукты. Системы нагревания табака от IQOS менее вредны, чем Прима и Ява, но выбора никто не оставил. Половина борцов за здоровье нации из комментов через год как минимум начнет курить.

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Иван Иванов

очередной мамкин оракул)))

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Сергей Д.

Кто- кто, а эта компания применит любые костыли чтобы тут остаться и это 100%... Проверяйте через пол года.

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alex

Сказать - не значит сделать. 359,5 млрд рублей в 2020 г. когда из-за ковида у людей на улице требовали документы потому что они не дома сидят, и без qr кодов в крупные магазины не пускали, а сейчас сколько 500 ярдов? ну ну взяли они и ушли))))

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Юрий Б.

Продадут местному руководству, появится много странных, но легальных марок сигарет. Сырьё (табак) будет так же расти (если там с иностранными удобрениями и семенами нет никакой подставы), но на фабриках с оборудованием могут быть сбои в среднесрочной перспективе (импортные запчасти, обслуживание). Ну это навскидку. В общем, придётся порешать вопросы. Станет ли хуже/лучше? Трудно ответить однозначно. Если с легальными сигаретами будут трудности, то больше начнут возить нелегально и подделывать - меньше сборы.

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Павел Воронов

Какое сырье будет расти, давно сигареты бумагой набивают.

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3 комментария
Дмитрий Порожняков

НОВОСТИ, ДРУГ

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Mikka

Меньше запаха носков

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Nathan Zachary

Ждал этого комментария: действительно, срань эта (икос) с нагреванием воняет дико, лучше бы обычные сигареты курили

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Прямой калькулятор

Страсть как захотелось БигТейсти

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4 комментария
Марат Булатов

Когда радуешься, что бросил курить)))

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Alex Shevchenko

Когда?)))

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2 комментария
loromoin

Или и не начинал.

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Арсентий Глебездин

Прекрасно 😊

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Никита Бабин

С регистрацией, кремлебот. Почем нынче радость от импортозамещения?

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2 комментария
Galia Perekrestova

Когда уже люди сами собразят что родные деньги отдают за какахи, чтоб этот бизнес весь рассосался нахуй в зародыше. И российский и иностранный.

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Невкусно и грустно

Только Прима! Только Беломорканал!

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Проектный единорожек88

Прима Ностальгия...

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1 комментарий
Андрей Новиков

ждемс полный запрет на курение, чтоб потом говорить, мол это мы их выгнали, а не они сами ушли!!!

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Alex Shevchenko

Да в принципе так все горазды. Так же как и "они не сдались, а выполнили приказ по выходу с территории")

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Alexander Golubev

"Рак лёгких и точка"

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N-R-Globus

Пора махорку выращивать. Говорят проще чем табак, менее капризная. Айкос надо было сразу запретить, то хоть табачный дым, а то ссанина мышиная.

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Вася Пражкин

Значит опять американский Marlboro будет в цене ). 90-е возращаются.

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Vyacheslav Teplyakov

Учитывая какую зависимость вызывает все связанное с курением, вижу неплохой полулегальный бизнес. Помню в далекие времена своего курения, были такие сигаретки Кент пятерочка. Не дешевые в принципе. Были они привозные и многим нравились, а потом их локализовали и они стали гадкие. На ярославском вокзале была палаточка, которая после локализации, какое то время в три хвоста к цене продавали "тот самый" оригинальный и туда с полгода стояла очередь.
Если из РФ свалит айкос, на которой подсело две трети курильщиков... ну что ж свинья везде грязь найдёт, появятся заменители и оригиналы по тройной цене и их будут брать. Так же как палёные капсулы для кофеварок нескафе. Вопрос где брать и как продавать, а рыночек вот он.

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Евгений Делюкин
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Rax034

О боже, как мы теперь без айкоса и мальборо! Какой ужас!
Самая ужасная новость! Я сам не курю, и был бы только рад такой новости, но я же не 15ти рублевый кремлебот, радоваться.

Все плохо, мы все умрем, особенно без айкосов.

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Vladimir

Неужели хорошие новости.Я хоть и курящий,но эти новости меня радуют.

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Murad Mustafayev

И что хорошего ?)

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2 комментария
Vlad Eliseev

Отлично, ещё одной дрянью меньше.

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Zmey007

Веришь, что не будет подделок, контрафакта и тд?

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5 комментариев
Артур Хазеев

Что все новости такими положительными будут

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From Syberia

Ну и? Даже в подмосковье в некоторых точках с казахскими и белорусскими акцизными марками продают сигареты. В Алтайском крае в нулевые через одну были казахские сигареты и коньяк

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Арсентий Глебездин

Прекрасно 😊

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Mr Black

Даёшь блэт Приму и Беломор канал!!!!)

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Прямой калькулятор

Космос. С фильтром.

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2 комментария
Тарас Свинолюб

Отличная новость.

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Kirill Muchow

Ну кто-то придет под франчайзи и будет то же самое производить. Вообще не понимаю триггер новости? То, что 3200 человек работает? Так и будут работать и заниматься тем же.

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Vitaliy Kovalev

Тебе примера с Макдоналдс недостаточно?

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Denis Nizhelskiy

Казахстан уже давно всю табачку импортозаместил) Едем дальше)

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Евгений

Только крепчаем. *бут точка!

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Serge Tikhonenko

Ашан, родной, не уходи, не уноси водку "Каждый день"!

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house nigger

Ну и дураки

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Vyacheslav Teplyakov

https://music.yandex.ru/album/22160545/track/637991

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Zmey007

Это те самые "оцененные риски"?

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Black7

Самокруточки из махорки🤡👍

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Protein Wars

Наконец-то, как говорят "санкции нам на пользу"!

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Alex Gunt

Наконец-то! )))

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Армен Арзуманян

На местах этих предприятий нужно возвести одноименные спортивные комплексы. Например СК Marlboro, СК Iqos, ну вот так из вредного в полезное.

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Боровков Евгений

Продают табак то дистрибьюторы)

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Andrew Nefedov

Здоровее будем.
Только выиграли!

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Иван Токарев

Будут продавать не по 200, а по 400₽

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Ол Сен

Пипец, бычки и самокрутки впереди. Ну и рост цен конечно. А как иначе

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Заур Керимов

Беломор и точка!

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Alex Moren

На самом деле не уйдет, как и многие компании, есть надежный источник

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Антон Т

Тот самый момент, когда реально ненужон

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1E0P4RD

Надо по быстрому организовать бизнес тренинги по выращиванию самосада. Заодно оценить выгодно ли быть инфоцыганом или нет

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Иван Иванов

Все заметили, что уходят в основном производители всякой вредной дряни и химии? Это реально очищение страны во всех смыслах.

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Daryaya

Почитала комментарии, и одно мне только непонятно (и это "одно" совсем не про вечный спор о здоровом/нездоровом образе жизни) — почему многие так радуются, что их лишают права выбора... Хочу курю, хочу пью. Хочу импортные лекарства покупаю, хочу дешевые нашенские аналоги. Хочу на велосипеде езжу (простите, но Ладу из бересты ещё не научились собирать), хочу на иномарке. Пошла специально в окно посмотрела — 21 век на дворе, товарищи, хоть и не похоже. Так как насчет прав человека?

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