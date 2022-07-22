Производитель Iqos и Marlboro уйдёт из России до конца 2022 года Статьи редакции
Компания работает в стране больше 30 лет, у неё 3200 сотрудников.
- Американская Philip Morris International (PMI) до конца 2022 года уйдёт с российского рынка, заявил в интервью Bloomberg гендиректор компании Яцек Ольчак. Производитель планировал сделать это раньше, но свернуть бизнес — «довольно сложный процесс».
- Российский рынок — седьмой по величине для Philip Morris. По собственным данным, компания занимает долю в 27%.
- В 2021 году на российский рынок пришлось почти 10% от общего объёма отгрузки сигарет и бездымного табака и около 6% от общей чистой выручки Philip Morris, рассказал Ольчак.
- PMI производит сигареты под марками Marlboro, L&M, «Парламент», Bond, Chesterfield и бездымные системы нагревания табака Iqos. В 1977 года компания впервые заключила лицензионный договор на производство Marlboro в СССР, а первое российское представительство открылось в 1992-м. У Philip Morris есть завод в Санкт-Петербурге и торговые представительства в 100 городах, в российском подразделении работают 3200 человек.
- В 2021 году Philip Morris возглавила рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России, по версии Forbes. Её выручка в России в 2020 году выросла до 359,5 млрд рублей.
- В июне Ольчак рассказал WSJ, что три месяца пытается продать российский бизнес Philip Morris, потому что хочет провести сделку по всем правилам, но при этом защитить сотрудников и бизнес от национализации.
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А вот и повод бросить курить)
И начать пить)
И начать курить Приму и Беломор
Если, несмотря на миллион поводов не начинать курить вообще, кто-то всё равно начал, то вряд ли уже бросит так как связь со здравым смыслом у этого человека утрачена.
Немного не в тему, но сколько раз читал про деятельность табачных компаний в финансах и впринципе, они гораздо больше вызывают симпатии чем другие компании.
С той же мыслью прочитала эту новость)
Прости, парламент аква, но ты слишком дорогой, еще и уходишь
а там параллельный импорт пойдет и можно будет не бросать
Только выиграли!
А в коле одна химия ☝️
нашел для себя ахуенный рабочий способ бросить курить - стоило только попробовать нормальные зарубежные сигареты (те же мальборо, до за $5-10), как пришло осознание что в странах СНГ сигареты на уровне бумаги с ароматизатором, а зарубежом все еще те самые сигареты из 2000-х, после которых не болит голова, если выкурить хоть всю пачку и есть вкус табака, а не вкус горечи как в наших
И власть захватят моршанская прима, золотая ява и беломорканал!
Подсказали, что ява золотая не посконная и ни разу не скрепная, а вообще британская. Значить всю власть папиросам и овальным сигаретам!
Здоровее будем! В их американских фильтрах одна химия, а в дедовской махорке только натурпродукт!
Из перечисленных вами сигарет: Прима и Беломорканал (Japan Tabacco), Золотая Ява (British Tabacco)..... Нет ни одной российской, в конечном итоге.
Погарский табачный завод! Очень чёткие у них сиги - макентош.
Сорян, но "Золотая Ява" бриташкам принадлежит.
Увы, нет. Хлынул поток сигарет из Белоруссии и Азербайджана. Цена половина от Мальборо
У вас Ява явская? Нет, Дукат.
А сейчас, да, скупили их в девяностых.
Овальный тоже иностранный агент
Это на самом деле оч печально
Комментирующие видимо вообще не понимают как работает fmcg рынок. Одно то, сколько табачники заносили денег в мелкие продуктовые магазины. Оборудование ставили/меняли/чинили. Это был качественный сервис.
Если реально уйдут, то в рашке ещё интенсивнее будут закрываться продуктовые магазины.
И это только часть изъяна
Да это вечные из этой картинки, очень мне нравится картинка, вы меня все простите, что я не могу её забыть.
Табачников давно пора выселить в отдельные магазины и не продавать это с продуктами в одной кассе. Потому что вот это типичное "мне тройной х...й в жопу с восьмью кнопками, синий, нет не этот..." с дальнейшей беготней кассира по другим кассами и поисками желаемого, когда ты стоишь со своей булочкой следом, никакого позитива не вызывает. Собственно, к примеру, гиперглобус вывел весь табак с касс в отдельные нычки на входе. Жду когда всякие пятерочки сделают тоже самое. В мелкие продуктовые магазины кассу делает алкашка, убрать табак, ваще ничего не изменится. Есть опыт.
Да с этими ежедневными новостями про уходы комментирующие давно всё поняли, они стебутся
Как будто в России все сразу бросят курить и другие табачки не будут тоже самое делать для привлечения клиента.
Среднестатистический житель России после ухода всех фаст-фудов, алкогольных и табачных компаний:
Афроамериканец?)
Кстати не факт что гн здоров. Скорее всего принимает много вредного из спорт-пита
И «говной» теперь не будет пахнуть от красивых дам ☺️. Прекрасная новость!
Вы не тех дам нюхаете
Знаю одну блогершу ОКРщицу, плетунью дредов, которая любит так говорить "пахнет говной" 😁 от нее эту фразочку впервый раз услышал)
Хорошая новость, а когда там остальные продавцы наркоты уйдут из РФ?
Это так не работает 😁
Ээээээ, как без бухлишка то в новой реальности жить? Антинародные вещи какие-то спрашиваете
Но вообще запреты никогда не помогают в таких вещах. Помогает качественное изменение жизни у масс людей.
Импортозамещение не заставит себя ждать
Вам обязателено именно такой муштук нужен?
Мужчины будут больше времени проводить с женщинами. Наслаждаясь лёжа на кровати
Очень рад, что эти компании уходят с рынка. Еще бы производители алкоголя ушли — было бы замечательно!
Эти компании только губят народ, но мало чего дают взамен (даже рабочие места и налоги не перебивают вред этого бизнеса).
Не хотите - не курите, ёпта. Имхо, это как раз про личный выбор каждого)
Про производителей алкоголя вообще не понял. Что плохого в том, чтобы выпить вечером фужер виски? Если кто-то из населения не умеет пить и выжирает бутылку Джим Бима в один присест - ну так учитесь пить и ценить алкоголь, запрет такие тяжелые случаи не разрешит, а только усугубит (будут паленку пить, или боярышник).
Соглашусь с тем, что курение и злоупотребление алкоголем - это плохо не только для того, кто пьет, но и для окружающих. И тем не менее, ярые борцы с этой продукцией (из серии «запритить!!!! пересадить всех на кефир!!!») должны быть посланы нахуй.
800 миллиардов только акцизов и только с табака при общих расходах на здравоохранение 3 триллиона. Если докинуть сколько рабочих мест, социалку, подоходный налог, налог на прибыль, цепочки поставщиков и сколько табачные компании тратят на благотворительность - по ощущениям там вполне все самоокупается.
Курение вред - да. Люди будут курить - да. Просто уход международных гигантов ведет к серому рынку и росту российских компаний - значит меньше доходов и и меньше ответственности….
А отечественные производители сигарет и алкоголя НЕ губят народ?
Чтобы народ массово перестал себя губить надо их жизнь качественно менять, а не запреты городить/вынуждать уйти, потому что в этом случае люди просто отравятся чем-то похуже самодельным.
Табак хуй с ним, а вот алко это зло, хуже Геры.
Очень рад, что во многих городах не строят метро. Будут больше ходить пешком, а это полезно для здоровья
Конечно же после ухода этих компаний все вдруг разом бросят курить, а не будут искать замену (которая хуже по качеству, как правило). Это же ведь именно так работает, а не иначе.
А как же свобода выбора?
Вы не были в комиссии, которая решила поднять с января акцизы на 20% сразу?)
А против перераспределения этих денег в бюджеты регионов (по инициативе Счётной палаты с 2023 года на неделе РР, 6-9 июня, до - только федеральный бюджет) тоже будете или всё-тки приятно будет за державу-то?)))
На их место не придут другие? Смешно...
Зачем? Что-бы жили дольше? А зачем? Если всё подряд запрещают...
Щас вата напишет, типа "ну и хорошо, здоровее будем" 😂 Россияне меньше курить вряд ли станут, а вот качество табачной продукции резко снизится. И как потом лечить рак лёгких и эмфизему без иностранных лекарств? 🫣
Так уже, ведь они как уйдут, так сразу и жизнь наладится!
Но пить с приходом Путина стали меньше, почему бросить курить не смогут?
Ожидайте на прилавках систему нагревания табака “Николай ll”
Отечественная система нагревания табака
Неужели от девушек перестанет пахнуть тухлыми носками, то есть айкосом
Боюсь, что нет. Будут курить эти самые носки или кошачью ссанину, но "своих не бросят"...
Дело в девушках.
Не перестанет. Просто они будут покупать эту хрень по параллельному импорту по Х2 цене.
<sarcasm>Здоровее будем</sarcasm)
Поражаюсь дальновидности борцов за здоровый образ жизни. История сделала круг и вернулась в исходную точку. Количество курильщиков и алкоголиков в стране радикально возрастет из-за падения уровня жизни. Стресса в жизни уже драматично больше, а перспектив меньше. Это уже миллиард раз проходили. Все просто пересядут на дешевые и более вредные продукты. Системы нагревания табака от IQOS менее вредны, чем Прима и Ява, но выбора никто не оставил. Половина борцов за здоровье нации из комментов через год как минимум начнет курить.
очередной мамкин оракул)))
Кто- кто, а эта компания применит любые костыли чтобы тут остаться и это 100%... Проверяйте через пол года.
Сказать - не значит сделать. 359,5 млрд рублей в 2020 г. когда из-за ковида у людей на улице требовали документы потому что они не дома сидят, и без qr кодов в крупные магазины не пускали, а сейчас сколько 500 ярдов? ну ну взяли они и ушли))))
Продадут местному руководству, появится много странных, но легальных марок сигарет. Сырьё (табак) будет так же расти (если там с иностранными удобрениями и семенами нет никакой подставы), но на фабриках с оборудованием могут быть сбои в среднесрочной перспективе (импортные запчасти, обслуживание). Ну это навскидку. В общем, придётся порешать вопросы. Станет ли хуже/лучше? Трудно ответить однозначно. Если с легальными сигаретами будут трудности, то больше начнут возить нелегально и подделывать - меньше сборы.
Какое сырье будет расти, давно сигареты бумагой набивают.
НОВОСТИ, ДРУГ
Меньше запаха носков
Ждал этого комментария: действительно, срань эта (икос) с нагреванием воняет дико, лучше бы обычные сигареты курили
Страсть как захотелось БигТейсти
Когда радуешься, что бросил курить)))
Когда?)))
Или и не начинал.
Прекрасно 😊
С регистрацией, кремлебот. Почем нынче радость от импортозамещения?
Когда уже люди сами собразят что родные деньги отдают за какахи, чтоб этот бизнес весь рассосался нахуй в зародыше. И российский и иностранный.
Только Прима! Только Беломорканал!
Прима Ностальгия...
ждемс полный запрет на курение, чтоб потом говорить, мол это мы их выгнали, а не они сами ушли!!!
Да в принципе так все горазды. Так же как и "они не сдались, а выполнили приказ по выходу с территории")
"Рак лёгких и точка"
Пора махорку выращивать. Говорят проще чем табак, менее капризная. Айкос надо было сразу запретить, то хоть табачный дым, а то ссанина мышиная.
Значит опять американский Marlboro будет в цене ). 90-е возращаются.
Учитывая какую зависимость вызывает все связанное с курением, вижу неплохой полулегальный бизнес. Помню в далекие времена своего курения, были такие сигаретки Кент пятерочка. Не дешевые в принципе. Были они привозные и многим нравились, а потом их локализовали и они стали гадкие. На ярославском вокзале была палаточка, которая после локализации, какое то время в три хвоста к цене продавали "тот самый" оригинальный и туда с полгода стояла очередь.
Если из РФ свалит айкос, на которой подсело две трети курильщиков... ну что ж свинья везде грязь найдёт, появятся заменители и оригиналы по тройной цене и их будут брать. Так же как палёные капсулы для кофеварок нескафе. Вопрос где брать и как продавать, а рыночек вот он.
О боже, как мы теперь без айкоса и мальборо! Какой ужас!
Самая ужасная новость! Я сам не курю, и был бы только рад такой новости, но я же не 15ти рублевый кремлебот, радоваться.
Все плохо, мы все умрем, особенно без айкосов.
Неужели хорошие новости.Я хоть и курящий,но эти новости меня радуют.
И что хорошего ?)
Отлично, ещё одной дрянью меньше.
Веришь, что не будет подделок, контрафакта и тд?
Что все новости такими положительными будут
Ну и? Даже в подмосковье в некоторых точках с казахскими и белорусскими акцизными марками продают сигареты. В Алтайском крае в нулевые через одну были казахские сигареты и коньяк
Прекрасно 😊
Даёшь блэт Приму и Беломор канал!!!!)
Космос. С фильтром.
Отличная новость.
Ну кто-то придет под франчайзи и будет то же самое производить. Вообще не понимаю триггер новости? То, что 3200 человек работает? Так и будут работать и заниматься тем же.
Тебе примера с Макдоналдс недостаточно?
Казахстан уже давно всю табачку импортозаместил) Едем дальше)
Только крепчаем. *бут точка!
Ашан, родной, не уходи, не уноси водку "Каждый день"!
Ну и дураки
https://music.yandex.ru/album/22160545/track/637991
Это те самые "оцененные риски"?
Самокруточки из махорки🤡👍
Наконец-то, как говорят "санкции нам на пользу"!
Наконец-то! )))
На местах этих предприятий нужно возвести одноименные спортивные комплексы. Например СК Marlboro, СК Iqos, ну вот так из вредного в полезное.
Продают табак то дистрибьюторы)
Здоровее будем.
Только выиграли!
Будут продавать не по 200, а по 400₽
Пипец, бычки и самокрутки впереди. Ну и рост цен конечно. А как иначе
Беломор и точка!
На самом деле не уйдет, как и многие компании, есть надежный источник
Тот самый момент, когда реально ненужон
Надо по быстрому организовать бизнес тренинги по выращиванию самосада. Заодно оценить выгодно ли быть инфоцыганом или нет
Все заметили, что уходят в основном производители всякой вредной дряни и химии? Это реально очищение страны во всех смыслах.
Почитала комментарии, и одно мне только непонятно (и это "одно" совсем не про вечный спор о здоровом/нездоровом образе жизни) — почему многие так радуются, что их лишают права выбора... Хочу курю, хочу пью. Хочу импортные лекарства покупаю, хочу дешевые нашенские аналоги. Хочу на велосипеде езжу (простите, но Ладу из бересты ещё не научились собирать), хочу на иномарке. Пошла специально в окно посмотрела — 21 век на дворе, товарищи, хоть и не похоже. Так как насчет прав человека?