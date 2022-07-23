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Торговля
Подробный Даниль

«Не нравится — иди на выход, на твоё место уже очередь»: сотрудники Wildberries рассказали «Медузе» про условия труда Статьи редакции

Жёсткие штрафы, большая текучка, бывали и случаи воровства — такие жалобы были и раньше.

7102 просмотров
  • «Медуза» нашла несколько бывших и нынешних работников складов Wildberries в разных регионах России и распросила их про условия труда. Издание опубликовало их монологи целиком, редакция vc.ru выбрала некоторые тезисы и цитаты.
  • Роман Черников из Новосибирска устроился сортировщиком, но в конце 2021-го уволился из-за проблем со здоровьем — но если бы не это, продолжал бы. Он рассказывает, что «если не тупой», за неделю можно «поднатаскаться», также помогают некоторые коллеги.
  • График два через два. Зарплата складывается из каждого сканирования товара. Кто берёт дополнительные смены может получать по 100-120 тысяч рублей в месяц. Из минусов он называет неуважение со стороны «старших», набор сотрудников «не глядя», из-за чего бывает и воровство, и несправедливые штрафы. Из-за штрафов многие уходят.

По внутренним правилам штрафуют «последнюю руку», то есть того, кто прикасался к товару последним. У меня жена — упаковщик, как раз этим занимается, собирает товар в коробки. А факторов ведь много: может, грузчики кидали эти коробки, вот упаковка и повредилась и внутри что-то лопнуло. Но если моя жена уложила товар в коробку, оштрафуют её. Виноват тот, кто «пикнул» последний.

Роман Черников
  • Владимир Кузнецов работал в Екатеринбурге и в 2020-м уволился: по его словам, он «не большой “специалист” бегать по этажам», поэтому в месяц выходило около 40 тысяч рублей. Но те, кто работал без выходных, получали и по 100 тысяч. Он говорит, что сложнее всего справлялся с отношением старших сотрудников.

С тобой общаются как с существом низшей касты. У старшего смены нет настроения? Плохо придётся всем. Или ты задаёшь вопрос, а человек мимо проходит и даже не смотрит в твою сторону.

Особенно бесило, что вот работает с тобой обычный кладовщик, вы общаетесь нормально. Но как только его повысили, так он сразу нос от тебя воротит.

Владимир Кузнецов
  • Кражи случались, рассказывает Кузнецов: иногда могли вынести коробку с товаром на 200-300 тысяч рублей. «Из-за таких личностей» теперь на складе «до трусов раздевают», но воровства «вроде сейчас нет», говорит он. Работа была тяжёлая, но сотрудники и сами часто «наплевательски относятся к товару». При этом проблем с выплатами от компании не было.
  • Антон (имя изменено) из Казани говорит, что с пониманием относится к досмотрам: «А то у нас такие личности работают, что воровство будет процветать». Из-за того, что «берут всех подряд», нет никаких отношений с коллегами — за товары с высоким тарифом случаются драки.

Скандалы каждый день и через день драки. Люди злые, всем хочется кушать. И ладно бы, когда между собой мужики грызутся. Но вот стоит женщина взрослая, тут подлетает к ней мужик и отпихивает её, грубо, прям с силой. И что женщина может сделать? Только заплакать и отойти в сторону.

Антон
  • Он подтверждает: работа физически тяжёлая, «если сядешь отдохнуть — штраф». Когда собеседник только устроился, он пытался жаловаться на нарушение прав и обжаловать штрафы: «Но мне прямо сказали, что, если я “продолжу ныть” или пойду с этой претензией куда-то дальше, я работать тут не буду». Если бы коллектив был дружным, старшим бы пришлось считаться с работниками, считает он.
  • Оксана (имя изменено) из Краснодара также рассказывает про штрафы, из-за которых можно остаться с долгами за месяц. Но, по её словам, такие случаи скорее редкость. У собеседницы самый большой штраф был 10 тысяч рублей, который она получила по невнимательности.
  • К досмотрам, «что действительно неприятно», она тоже относится с пониманием. По её словам, это правило ввели летом 2022 года. Оксана считает, что на любой работе люди терпят, если им что-то не нравится, — «всё равно никому ничего не докажешь». На её складе коллектив хороший и «старшие тоже адекватные».

Конечно, я слышала, что в США, если рабочих не устраивают условия труда, они объединяются в профсоюзы. Но тут вам не Америка, у нас это не будет работать. Как рассуждает начальство: «Не нравятся условия — иди на выход, на твоё место уже стоит очередь».

Оксана
  • От Wildberries на момент публикации текста «Медуза» не получила ответа на запрос о комментарии.
Торговля
Ануш Алексанян
Утренний «шмон» сотрудников и «минуса» на счетах из-за штрафов: как работают на складах Wildberries Статьи редакции

Главное из выпуска «Все работы хороши».

#новость #wildberries

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91 комментарий
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 Igor Chimbur

Что внутри помойка, что снаружи. Онлайн-черкизон селф-мейд роженицы «держит» марку.

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38 комментариев
bjl

Не покупаете там ничего?

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3 комментария
Ivan Off

Русский Безос в юбке ))

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2 комментария
Босс Босс

Не понимаю смысл статьи. ну не нравиться - уходи в чем проблема. И правильно что старшие гоняют и в хвост и в гриву. А то посядут по 10 человек или слоняются по углам и крайнего не найти. Хоть 1000 чуловек запусти на склад и не давай по шее, то ни одна коробка не уедет к покупателю. и про последнюю руку все верно: если товар поврежден - зачем упаковываешь? позови старшего и составь акт. Привыкли как в совестком союзе нихера не делать и все дружно по 100 рублей получать. Это надо же было так доработаться в совке чтобы всей страной дружно ненавидеть те товары которые сами и производим. Мало еще в шею гоняют

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Andrew F.

сумбурно и через эмоции, но по делу, держи краба.

зыЖ про "последнюю руку" этож зайчатки Lean-a ака бережливого производства и его "3 НЕ"
"Не принимай брак, Не делай брак, Не передавай брак"

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Andrew Simon

Был в совке такой дядька, который тоже думал, что товары-говно - это оттого что все слоняются непойми где и тоже любил крайних искать. Посему слонялись правильные парни, выискивали тунеядцев, возвращали на работу, и те нихера не делали уже там.

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Виталий Мичурин

Все верно, рабочих только гонять нужно иначе результата не будет. Работаю в строительстве и убедился, что люди могут сесть на шею, если их не "пинать" и рублём не наказывать.

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Denis

Вы работали на складе WBили так вброс про тунеядцев?

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Семён Горбунков

Комментарий отличается полной некомпетентность и незнанием вопроса. Посмотрите хотя бы выпуск "Всё работы хороши", хотя бы понимать будете, какое скотство творится на складах.

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2 комментария
ilia

Вы статью вообще читали? В ней-то и про то, что зарплата начисляется п о "пикам" - не получишь ничего если "сидеть весь день", в ней же про игнорирование со стороны "старших" - щас, прибежали они акт составлять, в ней же про просто отвратительное отношение этих "старших". Никакого "советское - хотят получать ни за что нет и в помине".

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Владислав

Понятие "организации труда" очевидно неведомо нашим "бизнесменам от ларька" - у которых работа идет только при их личном присутствии и "гонянии в хвост и в гриву"

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Garmonbon

проблема в том что не смотря что на складе гоняют и в хвост и в гриву сроки доставки wb указывает в пределах трех дней (даже если написано доставим завтра) . в том же озоне четко указано во сколько будет доставлен заказ на стадии оформления.

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Andrew F.

смешанное ощущение
туда люди идут заработать по-быстрому бабла с нулевым порогом вхождения. а потом удивляются что их юзают как гастарбайтеров.

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Pavel Rusanov

Это повод обращаться с ними как со скотом?

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3 комментария
Duck Lennis

Заработать бабла по быстрому - это неплохо сказано. Действительно где как не в вайлбериз )). Срубают так по быструхе, а потом плюнуть некуда - все время то в бентли, то в мазератти работника вайлбериз попадаешь.

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1 комментарий
Iskander ApartX
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Алексей Коротков

В статье нет ни чего плохо или хорошего, обычные рабочие моменты. Кто хочет - зарабатывает, кто не рвётся, получает меньше, так везде. Учитывая специфику - досмотр выглядит оправданным.

Кажется, что только какой-то культурной организации от самого WB не хватает, чтобы люди были коллективом что ли, хотя тут же пишут "Особенно бесило, что вот работает с тобой обычный кладовщик, вы общаетесь нормально. Но как только его повысили, так он сразу нос от тебя воротит.", а это уже не привить... А будете тщательнее отбирать, то и платить больше надо будет и соотв сам сервис от WB подорожает, а клиенты это любят еще меньше, чем такие разоблачительные статьи))

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Берил Берилыч
Учитывая специфику - досмотр выглядит оправданным.

до белья раздевают всех конвеером. Была история, что кто то в анусе пронес

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Ware Wow

Хорошо, но ворует то кто?!
Давайте не будем досматривать.
Но для этого же сотрудники должны прекратить массово воровать?
Или как, верить на слово?

И основная то претензия к людям как я понимаю.
А тут, что сделать? Откуда привезти?

Даже эта статья то в целом же нейтральная, и люди как мне кажется в принципе довольны, даже несмотря на недостатки.

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Silverjohn

С таким огромным штатом странно думать, что будут особо любезничать с каждым. Тем более выборка - сотрудники складов и сортировочных центров, т.е. низкоквалифицированная черновая работа, где не надо особых знаний и ума. Платят исправно, заработать дают неплохо - предъявить по сути нечего. Высосанные из пальца пиздострадания разве что.
Расскажите про отношения к топ-менеджерам, не? Ах да, они же разговаривать с вами не станут, потому что у них всё хорошо...
Ну а таксисты и чернорабочие, они всегда обиженные на кого-то, и знают как делать бизнес правильно, просто что-то мешает постоянно.

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Андрей Рядькин

Воровство это пиздец современности какой то. На всех стройках каждый этаж обязательно вместо двери ставится временная сетка на ключ потому что блядь даже прокинутую инженерку срежут. Тащат все, даже прикрученное.

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Алеоп

Вот такое пдрское отношение к низкоквалифицированным работникам потом и создает дефицит в курьерах и кассирах

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11 комментариев
Alex S.

Не понял, почему народ минусует. За плохое отношение к работникам что ли выступают? Или это снобы недоделанные так от своего мнимого "превосходства" пыжатся?

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Алеоп

А вы с регистрацией от 23 июля с этой «одной фирмой» не аффилированы?

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15 комментариев

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9 комментариев
MegaIniesta

Конечно, я слышала, что в США, если рабочих не устраивают условия труда, они объединяются в профсоюзы. Но тут вам не Америка, у нас это не будет работать

Эта дура смогла бы устроиться только в амазон. Вот бы я посмотрел как она там профсоюз организовала.

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Maxim Grin

Ну и в чем это чудо капиталистического строя с невероятнотно успешной предприниматель_кой не право?

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Romio

Не хочешь работать, пошел вон. Все правильно

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Назар

Столько статей о Вайлдберис только на VC...значит кому-то это нужно) Странно, что об этом не так давно активно заговорили, будто проблема недавно появилась.

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ilia

Россия в миниатюре:

люди толкутся на тяжелой во всех смыслах работе чтобы заработать хоть сколько существенное, в этом желании "все средства хороши", чуть повыше запрыгнул - "барин" по отношению ко вчерашним сослуживцам, виноват всегда крайний, чуть что про права - выкидывают. И никакого желания разбираться - наказывать хреновых и как-то поощрять и честных.

Соковыжималка.

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Подлый Пит II

Ага, лучше давайте создавать профсоюзы, повышать зарплаты, увеличивать стоимость производства, увеличивать конечную цену, потом ради экономии переводить производство в Китай или Индию, оптимизировать налоги в Ирландии и прочее прочее.

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ViktoRus

Напомнило одну крупную шарагу, в которой отработал 9 лет. Начинали красиво. Зарплата 1.5 в переводе на USD, индексация, бонусы, премии, корпаративы, подарки солидные, а как только, через 5 лет количество сотрудников за 1.5 тыс, обороты в сотни млн и лидеры РФ по среднему чеку - штрафы, текучка, корпаративы за свой счёт или 50/50))) - позоруха, урезание зарплат и далее 4 года их снижение, набор с улицы людей и эксплуатация студентов ради экономии, набор гастеров наитупейших, просирание верных и талантливых кадров... А глава, который руку жал всем от охранника до верха в начале - умом тронулся, в цзен и веру подался, сорил баблом во вред компании и стал простым гандоном в глазах подчинённых ... Деньги портят людей, большие ещё больше и быстрее... Люди.. торгуйте, производите, выпекайте, шейте... работа ради работы и выживания это пзц... Нахер подобных "дядей", только "сам себе велосипед" в нашей стране может сдвинуть качество вашей жизни...

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Берил Берилыч

там целые битвы происходят на складе

https://www.youtube.com/watch?v=nDNEebfTHqM&t=2641s

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Pavel Petel

Но по его рейтингу не самый худший работодатель.

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1 комментарий
Chapaka

Хмы. Помните Деливери с Яндексом дрались. Курьеры. Стенка на стенку. Рынок делили)

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Егор

Ждем комментарии Михаила Литвина

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Виктор Булов

В комментариях много дураков

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Andrew F.

возглавь их

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Дмитрий Филиппов

Зарплаты нормальные, выше средних по РФ. Учитывая невысокую квалификацию сотрудников, я бы сказал, отличная зарплата.

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Pavel Pavel

Amazon подвинься

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Вадим Д.

Весь вб состоит только из кладовщиков? Ну и в самом деле: профессия кладовщика не особо уважаема, не требует офигенного образования и скиллов.
Но вот сами условия труда там, конечно, просто жесть. Почему ни разу нормально не тряханули вб со стороны охраны труда – совершенно непонятно.

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Ivan Stankevich

Просто не покупайте там и гоп-калмык-контора сдуется.

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