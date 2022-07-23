С тобой общаются как с существом низшей касты. У старшего смены нет настроения? Плохо придётся всем. Или ты задаёшь вопрос, а человек мимо проходит и даже не смотрит в твою сторону.

Особенно бесило, что вот работает с тобой обычный кладовщик, вы общаетесь нормально. Но как только его повысили, так он сразу нос от тебя воротит.