Wildberries установил план продаж для продавцов — комиссия будет увеличиваться и снижаться в зависимости от выполнения Статьи редакции
Так компания хочет бороться с ростом цен на площадке, отказаться от участия в программе нельзя.
- Wildberries предупредил компании, которые продают больше чем на 100 тысяч рублей в неделю, о введении плана. После его выполнения комиссия площадки снизится, при невыполнении — увеличится. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо продавцам. В компании подтвердили, что используют такой механизм с марта 2022 года.
- Если недельная выручка выросла на 10% Wildberries снижает свою комиссию на 5% за этот период и возвращает её в виде скидок на услуги компании. Для тех, кто не выполнил план, комиссия увеличивается на 5%.
- Такая практика позволяет увеличить ассортимент товаров и избежать «спекулятивного роста цен на площадке в условиях экономической неопределенности на рынках», прокомментировали в Wildberries.
- Общий объём планируемого бонуса продавцам — 1 млрд рублей, также маркетплейс вложит 16,7 млрд в компенсации скидки постоянного покупателя. В компании не раскрыли, сколько продавцов попали под снижение, а сколько под увеличение комиссии.
- Изменение комиссии может привлечь внимание ФАС и имеет «высокий шанс признания действий маркетплейса злоупотреблением правом», пояснил в разговоре с «Ъ» управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт. В Wildberries не считают это нарушением: «Предоставление скидок на услуги компании при успешном росте продаж — форма поддержки продавцов».
5579 просмотров
Когда открываешь свой бизнес, что бы не «работать на дядю» и начинаешь работать на тётю ))
У нас пока нет монополии как в США, где считай один Амазон, не нужно все яйца класть в одну корзину, обязательно работайте сразу и на Озон, Али и Яндекс
Бокальчиха 21-го века)
TOP
А не пошли бы они нах*й?
к сожалению, пока что все как раз наоборот
туда идет другая сторона
Здравствуйте. Нет, такие условия. Надеемся на понимание.
Ахах, конечно не пойдут. Страна возвращена в прошлое. Теперь холопов закрепляют за баринами и определяют размер оброка.
Логика их понятна, сейчас ликвидного товара мало, они хотят, чтобы ты самое ликвидное вперед на WB грузил, а остальным уже по возможности.
При всем желании не пойдут, и многие так и продолжат с ними работать
альтернатив кроме озона особых нет
так у них монополия на х*й, пока все встали в очередь за порцией
скажем привет свободному рынку, аминь
Площадка устанавливает план продаж, кажись бакальчук забыла, что она не глава всех магазинов на вб.
Ну как тебе сказать - именно она "глава всех магазинов", не хотят соблюдать условия площадки - идут торговать в другое место.
Бизнес, завязанный на агрегатора - не твой бизнес.
Пока не глава. Это новый капиталиZм. Кто владеет информацией - владеет всеми. Как скажет барин, так крепостные и поступят. А постфактум уже потом узаконят, кого за кем закрепили
Она же не блокирует продавцам аккаунты, со средних 12% комиссии скидывает почти половину, для многих это сильное подспорье будет.
Сейчас просто товара ликвидного мало, вот WB и тянет одеяло на себя, чтобы продавцы вперед к ним на склад отгружали, а потом уже на остальные маркетплейсы.
Она их "мама" и как бы "директор рынка", где мальчишки и девченки торгуют своими поделками.
Ждем повышения цен на 5% для компенсации увеличения комиссии
По классике должно быть 2%.
В офис WB не Потанин часом нагрянул с идеями?
WB в последнее время и без него прекрасно справляются.
Весьма грамотная политика госпожи Бакальчук. Одобряю! Разрушение маркетплейсов главная задача в текущее время.
1. Занятость айтишникам и школьникам в создании интернет-магазинов, а то забыли как оно было.
2. Развитие конкуренции среди служб доставки.
3. Развитие конкуренции в интернете, а не на маркетплейсах.
4. Дополните пожалуйста, а то поток сознания перекрыт звонком...
Интернет-магазины, например, школьники-то создадут легко, только на этом и всё. Сквозь маркетплейсы и агрегаторы в выдаче пробиться будет невозможно.
Тут похоже никто статью не читал, если продавец выполнит план, то получит почти двукратное сокращение комиссии, т.е. пойдут заказывать свои сайтики только самые бедные, т.е. не пойдут...
Но пока вб отчитывается о диком росте продаж и выручки.
"3. Развитие конкуренции в интернете, а не на маркетплейсах...*
А маркетплейсы, простите, где, не в интернете?.. 🤔
Да здравствует российский бизнес, монопольный, уродливый и беспощадный!!!
Простая логическая цепочка - государство поддерживает монополизацию бизнеса, т.к. чем крупнее бизнес, тем легче его контролировать и перенаправлять финансовые потоки от него нужным людям. Поэтому выживание крупного бизнеса не зависит от какой-то там конкуренции и необходимости считаться с мелкими поставщиками и конечными покупателями.
После того как к конечному покупателю начинают относиться как к полному говну, ждать манны небесной мелким поставщикам, которые следующие в кормовой цепочке, тоже не приходится.
И так происходит везде, банки (ну чо, как там клиенты Тинька?), маркетплейсы (все, без исключения), ну и вишенка на торте это Авито, давно переставший считать людьми и покупателей и продавцов.
Вот так-то ребятки. Нужны еще доказательства того, что государственная поддержка крупного бизнеса ведет лишь к превращению его в уродливую связку чиновников и бизнесменов, а настоящая конкуренция - это правильно и хорошо?
👍
Складывается такое ощущение - и это не только про Вайлдберрис, - что сейчас под формулировкой "экономической неопределенности на рынках" можно творить любую дичь.
Видимо надо уходить снова на интернет магазины. Долбоящеры хреновы. Все высасывают с простых людей
Было бы всё так просто. Мне, например, на озоне книги даже с наценкой площадки обходятся чуть не в полтора раза дешевле, чем в интернет-магазине издателя.
Потому что доставка около 1000 рублей из Москвы в нашу глушь что транспортной, что почтой России. А с премиумом она бесплатная — и как покупателя, меня волнует финальная цена, а не структура маркетплейса. И подозреваю, что не меня одного)
А дальше - хуже .
Разрыв с инет-магазином от 15 до 40% .
С простых людей? Это продавцы потом высасывают с простых людей, а могли бы быть не настолько наглыми и иметь чуть меньше прибыль. Как видишь тут не про малооборотных продавцов речь идёт.
Всегда было интересно , логистика интернет магазина это очень дорого и как ее победить , маркетплэйс в этом плане тебе дает гео и логистику суперскую , в свою же очередь интернет магазин это жесть на мой взгляд , трафик привлеки , доставь , и выйдет процентов на 40% дороже чем на агрегаторах это в лучшем случае
ВБ учит предпринимателей бизнесу. Нет. Этим нововведением они хотят сказать что нужно работать на объем, то есть продавать надо много и дёшево, а не мало и дорого. Но что насчет категорий, где работает именно второй вариант? Возьмём грампластинки: они всегда стоили дорого, и их покупают не так часто, но по мнению ВБ их нужно продавать по 500 и тогда, скорее всего, их будут покупать очень много. На самом деле это так не работает.
А что сразу грампластинки. Возьмите электронику, там маржа минимальная. Ну сбросят с цены на эппл какой-нибудь с 85к до 75к. Народ толпами побежит покупать? Сомневаюсь. Рынок в целом скукоживается, а они хотят роста. Ну-ну.
Что-то много шума про эту площадку в последнее время. Отжимают или на ipo выходят?
Эта площадка - давно кого надо площадка. Им ваше IPO, как собаке пятая нога.
Чувствую, сейчас будет срач
Подвиньтесь, мне не видно
Что может быть прекраснее регулирования рынка и плановой экономики? Еще чуть-чуть и уже не нужно будет умирать!
Тарифный план Раб 2.0
далее 40 часов в неделю, оклад и премии, товарищи предприниматели 😂
Про путёвки ещё рано интересоваться?
«Безотказная» мотивация от ВБ. Совсем что-то они педали путают со своими изобретениями.
Сомневаюсь, что много потеряют. Люди платят не за идею, а за банальное удобство заказа и скорость доставки. Да, косяки есть везде, и немало, но в целом маркетплейсы просто грамотнее организованы, так что публика вряд ли разбежится на фоне новостей о проблемах продавцов.
А потерю какого-то процента идейных (да и часть из них потом всё равно попустит после знакомства с ещё более кривыми площадками) компенсируют поднявшимся оборотом и процентом с продаж по повысившейся цене. И будет всем счастье (кроме нас, покупателей, но куда мы денемся-то).
Что-то я не понял. План требует увеличение выручки. Увеличиваешь выручку путём поднятия цен. И таким способом маркетплейс борется с повышением цен?
Похоже на то. А ещё снижение комиссии будет выражено скидкой на услуги самой площадки, надо оно вам или нет.
Может они хотят, чтобы продавцы снижали цены, пытаясь увеличить выручку за счёт роста оборота?
Чтобы снизить комиссию на 5% необходим рост суммы заказов на 15% и более, при значении роста от 5 до 15% комиссия останется неизменной.
Вот ВБ молодцы! Так держать!
Вы бы добавили, что это сарказм, что ли (-:
Русский безос в юбке. Про нее ещё и фильм скоро снимут.
"Плотикомиссию". В главнях ролях будут Бурунов как продавец на площадке и Петров в роли Бакальчук.
Вроде бы не совок и не наёмные рабочие, но план продаж.
Нужно, чтобы у ВБ красный маскот появился, топящий за план
Такая практика позволяет выручить больше бабла для площадки.
Уже надо их привлекать к ответственности. Если хотят бороться с некачеством, пусть усилят свои структуры по качеству,а не облагают данью поставщиков.
уже с начала июня такая тема
Комментарий удален модератором
Слыш, работать
малый бизнес в зачатке похоронить хотят
Щас на 3 часа будет обсуждений про перекуп- не бизнесмен, наверное
Ну то есть за год продажи будут… ну как-то совсем нереально
"А если не будут брать - отключим газ"
Ещё с 1.08. увеличивается комиссия до 15% и 18% на одежду, обувь, белье, головные уборы
Не важно, богатый или нет, я — счастливый, потому что я наслаждаюсь тем, что я делаю. - Сергей Брин.
Деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего. - Павел Дуров.
Не нравится — иди на выход, на твоё место уже очередь. - Wildberries.
План на комиссию.
Плановая экономика, ха-ха
Нет ничего нового под солнцем. Свободный рынок, потом монополия, потом загнивание монополии, потом жопа и опять свободный рынок. Колесо сансары :)
А как вы хотели? Что бы площадка выжимала работников, и не трогала поставщиков? Ха-ха, наивные, ВБ как и любой агрегатор стремится к полной выжимке и поставщиков, а если станет монополией - то будет выжимать и клиентов следом.
Выжимать можно до какого-то предела. Когда станет невыгодно по многим категориям продавать на вб, то товары просто пропадут. Ведь вкладывать в свой инет магаз по новой, чтоб потом очередной вб тебя поимел, желающих будет совсем мало.
ФАС: