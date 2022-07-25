Торговля
Маша Цепелева

Wildberries установил план продаж для продавцов — комиссия будет увеличиваться и снижаться в зависимости от выполнения Статьи редакции

Так компания хочет бороться с ростом цен на площадке, отказаться от участия в программе нельзя.

  • Wildberries предупредил компании, которые продают больше чем на 100 тысяч рублей в неделю, о введении плана. После его выполнения комиссия площадки снизится, при невыполнении — увеличится. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письмо продавцам. В компании подтвердили, что используют такой механизм с марта 2022 года.
  • Если недельная выручка выросла на 10% Wildberries снижает свою комиссию на 5% за этот период и возвращает её в виде скидок на услуги компании. Для тех, кто не выполнил план, комиссия увеличивается на 5%.
  • Такая практика позволяет увеличить ассортимент товаров и избежать «спекулятивного роста цен на площадке в условиях экономической неопределенности на рынках», прокомментировали в Wildberries.
  • Общий объём планируемого бонуса продавцам — 1 млрд рублей, также маркетплейс вложит 16,7 млрд в компенсации скидки постоянного покупателя. В компании не раскрыли, сколько продавцов попали под снижение, а сколько под увеличение комиссии.
  • Изменение комиссии может привлечь внимание ФАС и имеет «высокий шанс признания действий маркетплейса злоупотреблением правом», пояснил в разговоре с «Ъ» управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт. В Wildberries не считают это нарушением: «Предоставление скидок на услуги компании при успешном росте продаж — форма поддержки продавцов».

#новость #wildberries

5579 просмотров
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112 комментариев
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 Andrey Yukin

Когда открываешь свой бизнес, что бы не «работать на дядю» и начинаешь работать на тётю ))

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Денис Демидов

У нас пока нет монополии как в США, где считай один Амазон, не нужно все яйца класть в одну корзину, обязательно работайте сразу и на Озон, Али и Яндекс

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Vladislav S

Бокальчиха 21-го века)

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2 комментария
Andrey Kovalev

TOP

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Евгений Рогов

А не пошли бы они нах*й?

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Daniil Levi

к сожалению, пока что все как раз наоборот
туда идет другая сторона

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9 комментариев
Олег Комаров

Здравствуйте. Нет, такие условия. Надеемся на понимание.

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1 комментарий
Vladislav S

Ахах, конечно не пойдут. Страна возвращена в прошлое. Теперь холопов закрепляют за баринами и определяют размер оброка.

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Денис Демидов

Логика их понятна, сейчас ликвидного товара мало, они хотят, чтобы ты самое ликвидное вперед на WB грузил, а остальным уже по возможности.

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Андрей Колобов

При всем желании не пойдут, и многие так и продолжат с ними работать

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Дмитрий Горбачёв

альтернатив кроме озона особых нет

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Джон Картошкин

так у них монополия на х*й, пока все встали в очередь за порцией
скажем привет свободному рынку, аминь

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Serpantin74

Площадка устанавливает план продаж, кажись бакальчук забыла, что она не глава всех магазинов на вб.

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Александр Владимирович

Ну как тебе сказать - именно она "глава всех магазинов", не хотят соблюдать условия площадки - идут торговать в другое место.

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2 комментария
Алексей Родной

Бизнес, завязанный на агрегатора - не твой бизнес.

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2 комментария
Vladislav S

Пока не глава. Это новый капиталиZм. Кто владеет информацией - владеет всеми. Как скажет барин, так крепостные и поступят. А постфактум уже потом узаконят, кого за кем закрепили

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Денис Демидов

Она же не блокирует продавцам аккаунты, со средних 12% комиссии скидывает почти половину, для многих это сильное подспорье будет.
Сейчас просто товара ликвидного мало, вот WB и тянет одеяло на себя, чтобы продавцы вперед к ним на склад отгружали, а потом уже на остальные маркетплейсы.

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Коммерческий браслет

Она их "мама" и как бы "директор рынка", где мальчишки и девченки торгуют своими поделками.

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Daniil Levi

Ждем повышения цен на 5% для компенсации увеличения комиссии

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Слегка Придурковатый

По классике должно быть 2%.

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4 комментария
Skyray

В офис WB не Потанин часом нагрянул с идеями?

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ЯжПрограммист

WB в последнее время и без него прекрасно справляются.

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Дмитрий

Весьма грамотная политика госпожи Бакальчук. Одобряю! Разрушение маркетплейсов главная задача в текущее время.
1. Занятость айтишникам и школьникам в создании интернет-магазинов, а то забыли как оно было.
2. Развитие конкуренции среди служб доставки.
3. Развитие конкуренции в интернете, а не на маркетплейсах.
4. Дополните пожалуйста, а то поток сознания перекрыт звонком...

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Слегка Придурковатый

Интернет-магазины, например, школьники-то создадут легко, только на этом и всё. Сквозь маркетплейсы и агрегаторы в выдаче пробиться будет невозможно.

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6 комментариев
Денис Демидов

Тут похоже никто статью не читал, если продавец выполнит план, то получит почти двукратное сокращение комиссии, т.е. пойдут заказывать свои сайтики только самые бедные, т.е. не пойдут...

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Алексей Родной

Но пока вб отчитывается о диком росте продаж и выручки.

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1 комментарий
Alex Shevchenko

"3. Развитие конкуренции в интернете, а не на маркетплейсах...*
А маркетплейсы, простите, где, не в интернете?.. 🤔

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4 комментария
Андрей Петров

Да здравствует российский бизнес, монопольный, уродливый и беспощадный!!!

Простая логическая цепочка - государство поддерживает монополизацию бизнеса, т.к. чем крупнее бизнес, тем легче его контролировать и перенаправлять финансовые потоки от него нужным людям. Поэтому выживание крупного бизнеса не зависит от какой-то там конкуренции и необходимости считаться с мелкими поставщиками и конечными покупателями.

После того как к конечному покупателю начинают относиться как к полному говну, ждать манны небесной мелким поставщикам, которые следующие в кормовой цепочке, тоже не приходится.

И так происходит везде, банки (ну чо, как там клиенты Тинька?), маркетплейсы (все, без исключения), ну и вишенка на торте это Авито, давно переставший считать людьми и покупателей и продавцов.

Вот так-то ребятки. Нужны еще доказательства того, что государственная поддержка крупного бизнеса ведет лишь к превращению его в уродливую связку чиновников и бизнесменов, а настоящая конкуренция - это правильно и хорошо?

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Александр Кудин

👍

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Слегка Придурковатый

Складывается такое ощущение - и это не только про Вайлдберрис, - что сейчас под формулировкой "экономической неопределенности на рынках" можно творить любую дичь.

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Андрей Белов

Видимо надо уходить снова на интернет магазины. Долбоящеры хреновы. Все высасывают с простых людей

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Darth Swordman

Было бы всё так просто. Мне, например, на озоне книги даже с наценкой площадки обходятся чуть не в полтора раза дешевле, чем в интернет-магазине издателя.

Потому что доставка около 1000 рублей из Москвы в нашу глушь что транспортной, что почтой России. А с премиумом она бесплатная — и как покупателя, меня волнует финальная цена, а не структура маркетплейса. И подозреваю, что не меня одного)

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2 комментария
YCbluKOBPbl

А дальше - хуже .
Разрыв с инет-магазином от 15 до 40% .

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Александр Владимирович

С простых людей? Это продавцы потом высасывают с простых людей, а могли бы быть не настолько наглыми и иметь чуть меньше прибыль. Как видишь тут не про малооборотных продавцов речь идёт.

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4 комментария
саша кливецкий

Всегда было интересно , логистика интернет магазина это очень дорого и как ее победить , маркетплэйс в этом плане тебе дает гео и логистику суперскую , в свою же очередь интернет магазин это жесть на мой взгляд , трафик привлеки , доставь , и выйдет процентов на 40% дороже чем на агрегаторах это в лучшем случае

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дмитрий юреско

ВБ учит предпринимателей бизнесу. Нет. Этим нововведением они хотят сказать что нужно работать на объем, то есть продавать надо много и дёшево, а не мало и дорого. Но что насчет категорий, где работает именно второй вариант? Возьмём грампластинки: они всегда стоили дорого, и их покупают не так часто, но по мнению ВБ их нужно продавать по 500 и тогда, скорее всего, их будут покупать очень много. На самом деле это так не работает.

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Ivan Pogoreloff

А что сразу грампластинки. Возьмите электронику, там маржа минимальная. Ну сбросят с цены на эппл какой-нибудь с 85к до 75к. Народ толпами побежит покупать? Сомневаюсь. Рынок в целом скукоживается, а они хотят роста. Ну-ну.

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1 комментарий
Евгений Торанов

Что-то много шума про эту площадку в последнее время. Отжимают или на ipo выходят?

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Андрей Петров

Эта площадка - давно кого надо площадка. Им ваше IPO, как собаке пятая нога.

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Андрей

Чувствую, сейчас будет срач

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Уверенный цвет

Подвиньтесь, мне не видно

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1 комментарий
Ян Полянский

Что может быть прекраснее регулирования рынка и плановой экономики? Еще чуть-чуть и уже не нужно будет умирать!

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Leha Shum

Тарифный план Раб 2.0

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Dennis Prochko

далее 40 часов в неделю, оклад и премии, товарищи предприниматели 😂

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Уверенный цвет

Про путёвки ещё рано интересоваться?

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1 комментарий
Вадим Д.

«Безотказная» мотивация от ВБ. Совсем что-то они педали путают со своими изобретениями.

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Darth Swordman

Сомневаюсь, что много потеряют. Люди платят не за идею, а за банальное удобство заказа и скорость доставки. Да, косяки есть везде, и немало, но в целом маркетплейсы просто грамотнее организованы, так что публика вряд ли разбежится на фоне новостей о проблемах продавцов.

А потерю какого-то процента идейных (да и часть из них потом всё равно попустит после знакомства с ещё более кривыми площадками) компенсируют поднявшимся оборотом и процентом с продаж по повысившейся цене. И будет всем счастье (кроме нас, покупателей, но куда мы денемся-то).

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1 комментарий
unknown

Что-то я не понял. План требует увеличение выручки. Увеличиваешь выручку путём поднятия цен. И таким способом маркетплейс борется с повышением цен?

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Timur Rossiev

Похоже на то. А ещё снижение комиссии будет выражено скидкой на услуги самой площадки, надо оно вам или нет.

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Поджог Сараев

Может они хотят, чтобы продавцы снижали цены, пытаясь увеличить выручку за счёт роста оборота?

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Emma Mix

Чтобы снизить комиссию на 5% необходим рост суммы заказов на 15% и более, при значении роста от 5 до 15% комиссия останется неизменной.

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Онлайн-Аптека

Вот ВБ молодцы! Так держать!

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Вадим Д.

Вы бы добавили, что это сарказм, что ли (-:

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Коммерческий браслет

Русский безос в юбке. Про нее ещё и фильм скоро снимут.
"Плотикомиссию". В главнях ролях будут Бурунов как продавец на площадке и Петров в роли Бакальчук.

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Стас Иванов

Вроде бы не совок и не наёмные рабочие, но план продаж.
Нужно, чтобы у ВБ красный маскот появился, топящий за план

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Roman Missetskiy

Такая практика позволяет выручить больше бабла для площадки.

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Андрей Белов

Уже надо их привлекать к ответственности. Если хотят бороться с некачеством, пусть усилят свои структуры по качеству,а не облагают данью поставщиков.

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Серёжка Зожкин

уже с начала июня такая тема

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Петербургский инструмент

Слыш, работать

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Владимир Степанов

малый бизнес в зачатке похоронить хотят

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Уверенный цвет

Щас на 3 часа будет обсуждений про перекуп- не бизнесмен, наверное

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Anton Demin

Ну то есть за год продажи будут… ну как-то совсем нереально

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Элина
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Александр Широков

"А если не будут брать - отключим газ"

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Emma Mix

Ещё с 1.08. увеличивается комиссия до 15% и 18% на одежду, обувь, белье, головные уборы

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Артем Акулов
Между жопой и диваном доллар никогда не пролетит. - Билл Гейтс.
Не важно, богатый или нет, я — счастливый, потому что я наслаждаюсь тем, что я делаю. - Сергей Брин.
Деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего. - Павел Дуров.
Не нравится — иди на выход, на твоё место уже очередь. - Wildberries.
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Коммерческий браслет

План на комиссию.

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Тогдашний холод

Плановая экономика, ха-ха

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Pavel

Нет ничего нового под солнцем. Свободный рынок, потом монополия, потом загнивание монополии, потом жопа и опять свободный рынок. Колесо сансары :)

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Плоский магнит

А как вы хотели? Что бы площадка выжимала работников, и не трогала поставщиков? Ха-ха, наивные, ВБ как и любой агрегатор стремится к полной выжимке и поставщиков, а если станет монополией - то будет выжимать и клиентов следом.

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Pavel

Выжимать можно до какого-то предела. Когда станет невыгодно по многим категориям продавать на вб, то товары просто пропадут. Ведь вкладывать в свой инет магаз по новой, чтоб потом очередной вб тебя поимел, желающих будет совсем мало.

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Отвратительный Мика

ФАС:

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