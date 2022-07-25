Торговля
Маша Цепелева

Аренда недвижимости для магазинов и кафе в центре Москвы подешевела до 45% на фоне ухода иностранных арендаторов Статьи редакции

Сдавать помещения стало сложнее и из-за сокращения точек банками и салонами связи, говорят владельцы недвижимости.

  • Минимальная ставка аренды для стрит-ритейла в Москве сократилась на 10–45% год к году на половине торговых улиц, пишет «Ъ» со ссылкой отчёт агентства Knight Frank.
  • В Камергерском переулке ставка снизилась на 45%, до 33 тысяч рублей за м² в год. На проспекте Мира — на 33%, до 20 тысяч рублей за м², на Арбате и Пятницкой улице — на 20%, до 40 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно. При этом, например, на Патриарших прудах подорожала на 40%, до 210 тысяч рублей м² за в год.
  • В первом полугодии 2022 года количество свободных площадей на пешеходных улицах в центре составило 17,2% от общего числа, это на 5,3% больше год к году.
  • Снижение ставок характерно только для помещений с большой площадью от 200 м², находящихся в «спорных» локациях, считает коммерческий директор собственника объектов R4S Group Ирина Буренко. «Но в целом сдавать помещения стало сложнее, в том числе из-за сокращения банками и салонами связи новых точек».
  • По данным агентства на июль 2022 года, 45% спроса на помещения на пешеходных улицах формируют рестораторы, 24,7% — магазины одежды и 9% — обувные сети.

#новость #недвижимость

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62 комментария
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 Вася Пражкин

Такими темпами бабушки с семечками начнут открывать точки на Тверской и в ГУМе. Даже не точки, а Дворцы Семечек!

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Вадим Д.

Семки и точка? (-:

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Tsar Semka.

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Владимир Кондратьев

Только лучше стало. Мелкое предпринимательство с колен встанет. Погрел ноги в жаренных семках, а потом кульками офисникам толкай.

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1 комментарий
Денис Гвоздев

а было бы отличноD
идёшь себе такой, зашел, взял конус из газетки с семечками и сразу тепло на душе)))

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Коммерческий браслет

Пирожок palace, Вареник Grand Hall, Sun flower pavilion.

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Salena_ya

Новостей так мало, что теперь каждый пункт из "было стало 152й день" в отдельную статью расписывают?

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Александр Голубев

А что делать, если позитива ноль целых хрен десятых?

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6 комментариев
Alex Shevchenko

Обычный новостной дайджест, оформленный под "календарь"))

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Konstantin V

Все идет по плану

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Dr. Smith

и все только на благо, и все делает нас сильнее

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Уверенный цвет

А при коммунизме все будет зае.ись,
Он наступит скоро, надо только подождать,
Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,
Там наверное вообще не надо будет умирать,
Я проснулся среди ночи и понял, что
Всё идет по плану...

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Антон Антонов

Сейчас если подсуетиться, то есть возможность недорого занять место, освободившееся от ушедшей западной сети, и перехватить их клиентов.

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Комментарий удален модератором

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9 комментариев
GRK

То есть вы их клиентов считаете стадом? Которое готово жрать что попало главное в том же месте? Спорное мнение, у вас.

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Альберт Булавин

я думаю это понижение временное

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Antny Slmv

Клиенты идут на бренд, именно поэтому и тц сдают помещения под тот же мак по околонулевой ставке, тк они генерят трафик. Вы в облаках летаете. Это здорово, когда в голове «все просто», но не в этот раз, бренды не просто так взваливают миллиарды в свой продвиж.

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Вадим Д.

Видимо, отечественные арендаторы не готовы платить столько же, сколько «импортные». Могут сдавать под стихийные коллективные рынки, 1 кв.м. на «торговую точку» и назвать такие ТЦ «Метр и точка» (-:

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Никита

Не не готовы, а не могут, денег нет

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1 комментарий
Антон Антонов

При чем тут "готовы-не готовы", лол. Это рыночная экономика. Снижение спроса приводит к снижению цен.

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Случайные фотографии

Метр и точка для шеринга мест на кладбище хороший нейминг. И подавать как прорыв доступный ранее только аристократам- семейный склеп.

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Виталий Томилин

Сейчас начнется: ну и хорошо ,что иностранные арендаторы ушли...вон без них как хорошо

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Армен Арзуманян

Просто цена трезвеет.

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у нас отмена

Ну, надеюсь, те наши российские бренды, которые умеют шить крутую качественную одежду, например Волчок, Меч или Anteater, будут расширяться

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Влад Светлый

Этому точно нужно расширяться?
P.S.
На этих двух фото полный ассортимент штанов, предлагаемых "умеющим шить" брендом Волчок.

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2 комментария
Чукча и Гек

Бронежилеты демисезонные?

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Чукча и Гек

В Германии часто в магазинах покупал готовый кофе в холодильниках в пластике по 50 центов, кофе вкусный. Почему в России такого нет?

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Уверенный цвет

Потому что в России были прекрасные стаканчики с латте, капучино и макиато в холодных отсеках от Ленты до Азбуки вкуса. Но они были от Старбакс.
Сейчас они пропали, но есть Зеленое Село и Пармалат с достаточно вкусным кофейным напитком, они холодные и что мн нравится, крепкие, а не тупо молочный коктейльчик с запахом кофе.

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2 комментария
Сергей Крикунов

Где то встречал, не помню где. А как пить его? Прямо холодным? Или типа домой отнести и разогреть? Но тогда вся идея кофе теряется, чтобы пить его свежесваренным и горячим.

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1 комментарий
Artem Vakhitov

Это колд-брю (холодная заварка) или обычный кофе, просто охлажденный? Колд-брю было бы интересно. Я даже где-то видел бутилированный в СПб в прошлом году. По крайней мере, назывался он так, а то ж могли и обмануть.

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Chapaka

Рецессия?

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Александр Голубев

Оказывается так можно было?

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Дмитрий

Все на вайлдбериз уходят торговать походу.

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Чукча и Гек

Кофием в стаканчиках

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3 комментария
Ware Wow

Ну это теперь может хоть нормальные подъемные цены.

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