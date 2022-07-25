Аренда недвижимости для магазинов и кафе в центре Москвы подешевела до 45% на фоне ухода иностранных арендаторов Статьи редакции
Сдавать помещения стало сложнее и из-за сокращения точек банками и салонами связи, говорят владельцы недвижимости.
- Минимальная ставка аренды для стрит-ритейла в Москве сократилась на 10–45% год к году на половине торговых улиц, пишет «Ъ» со ссылкой отчёт агентства Knight Frank.
- В Камергерском переулке ставка снизилась на 45%, до 33 тысяч рублей за м² в год. На проспекте Мира — на 33%, до 20 тысяч рублей за м², на Арбате и Пятницкой улице — на 20%, до 40 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно. При этом, например, на Патриарших прудах подорожала на 40%, до 210 тысяч рублей м² за в год.
- В первом полугодии 2022 года количество свободных площадей на пешеходных улицах в центре составило 17,2% от общего числа, это на 5,3% больше год к году.
- Снижение ставок характерно только для помещений с большой площадью от 200 м², находящихся в «спорных» локациях, считает коммерческий директор собственника объектов R4S Group Ирина Буренко. «Но в целом сдавать помещения стало сложнее, в том числе из-за сокращения банками и салонами связи новых точек».
- По данным агентства на июль 2022 года, 45% спроса на помещения на пешеходных улицах формируют рестораторы, 24,7% — магазины одежды и 9% — обувные сети.
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Такими темпами бабушки с семечками начнут открывать точки на Тверской и в ГУМе. Даже не точки, а Дворцы Семечек!
Семки и точка? (-:
Tsar Semka.
Только лучше стало. Мелкое предпринимательство с колен встанет. Погрел ноги в жаренных семках, а потом кульками офисникам толкай.
а было бы отличноD
идёшь себе такой, зашел, взял конус из газетки с семечками и сразу тепло на душе)))
Пирожок palace, Вареник Grand Hall, Sun flower pavilion.
Новостей так мало, что теперь каждый пункт из "было стало 152й день" в отдельную статью расписывают?
А что делать, если позитива ноль целых хрен десятых?
Обычный новостной дайджест, оформленный под "календарь"))
Все идет по плану
и все только на благо, и все делает нас сильнее
А при коммунизме все будет зае.ись,
Он наступит скоро, надо только подождать,
Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,
Там наверное вообще не надо будет умирать,
Я проснулся среди ночи и понял, что
Всё идет по плану...
Сейчас если подсуетиться, то есть возможность недорого занять место, освободившееся от ушедшей западной сети, и перехватить их клиентов.
Комментарий удален модератором
То есть вы их клиентов считаете стадом? Которое готово жрать что попало главное в том же месте? Спорное мнение, у вас.
я думаю это понижение временное
Клиенты идут на бренд, именно поэтому и тц сдают помещения под тот же мак по околонулевой ставке, тк они генерят трафик. Вы в облаках летаете. Это здорово, когда в голове «все просто», но не в этот раз, бренды не просто так взваливают миллиарды в свой продвиж.
Видимо, отечественные арендаторы не готовы платить столько же, сколько «импортные». Могут сдавать под стихийные коллективные рынки, 1 кв.м. на «торговую точку» и назвать такие ТЦ «Метр и точка» (-:
Не не готовы, а не могут, денег нет
При чем тут "готовы-не готовы", лол. Это рыночная экономика. Снижение спроса приводит к снижению цен.
Метр и точка для шеринга мест на кладбище хороший нейминг. И подавать как прорыв доступный ранее только аристократам- семейный склеп.
Сейчас начнется: ну и хорошо ,что иностранные арендаторы ушли...вон без них как хорошо
Просто цена трезвеет.
Ну, надеюсь, те наши российские бренды, которые умеют шить крутую качественную одежду, например Волчок, Меч или Anteater, будут расширяться
Этому точно нужно расширяться?
P.S.
На этих двух фото полный ассортимент штанов, предлагаемых "умеющим шить" брендом Волчок.
Бронежилеты демисезонные?
В Германии часто в магазинах покупал готовый кофе в холодильниках в пластике по 50 центов, кофе вкусный. Почему в России такого нет?
Потому что в России были прекрасные стаканчики с латте, капучино и макиато в холодных отсеках от Ленты до Азбуки вкуса. Но они были от Старбакс.
Сейчас они пропали, но есть Зеленое Село и Пармалат с достаточно вкусным кофейным напитком, они холодные и что мн нравится, крепкие, а не тупо молочный коктейльчик с запахом кофе.
Где то встречал, не помню где. А как пить его? Прямо холодным? Или типа домой отнести и разогреть? Но тогда вся идея кофе теряется, чтобы пить его свежесваренным и горячим.
Это колд-брю (холодная заварка) или обычный кофе, просто охлажденный? Колд-брю было бы интересно. Я даже где-то видел бутилированный в СПб в прошлом году. По крайней мере, назывался он так, а то ж могли и обмануть.
Рецессия?
Оказывается так можно было?
Все на вайлдбериз уходят торговать походу.
Кофием в стаканчиках
Ну это теперь может хоть нормальные подъемные цены.