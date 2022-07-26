Кредиторы и контрагенты подали 79 исков к «Связному» на 14,3 млрд рублей Статьи редакции
Ситуация может привести к банкротству компании, если владельцы сети не выделят дополнительное финансирование.
- Об исках от кредиторов, поставщиков, арендодателей, транспортных компаний, поданных к «Связному» с начала года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные базы арбитражных судов.
- Среди истцов — дистрибьютор техники Merlion (5,6 млрд рублей); «Альфа-банк» (6 млрд рублей); «Совкомбанк» (2,4 млрд рублей). «Ростелеком» требует со «Связного» 1 млн рублей за услуги связи за 2019–2020 годы.
- В банках не раскрывают причины исков. В «Альфа-банке» сообщили, что перед обращением в суд шли многомесячные переговоры с заёмщиком. В «Совкомбанке» — что стороны находятся «в конструктивном диалоге». В «Мегафоне», Solvers (совладельцы сети), Merlion и «Связном» не стали комментировать ситуацию.
- Из материалов дела с «Совкомбанком» следует, что сети уже давалась платная рассрочка погашения долга, поэтому скорее всего суд вынесет решение о взыскании 2,4 млрд рублей, считает управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников.
По данным Федресурса, «Связной» пользуется мораторием на банкротство до 1 октября 2022 года. Число исков связано с нехваткой операционной выручки, а общая картина указывает на «предбанкротное состояние компании», считает глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Часть денег могла зависнуть у зарубежных поставщиков, а работа с новыми партнерами требует большего капитала, которого у сети нет, считают другие опрошенные изданием эксперты.
- Если владельцы «Связного» предоставят компании дополнительное финансирование в 3 млрд рублей, банкротства можно избежать, оценил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
- Сеть магазинов «Связной» создана Максимом Ноготковым в 2002 году. В 2014-м контрольный пакет группы выкупила строительная компания Solvers. В 2018 году совладельцы «Связного» и «Евросети» — «Мегафон» и Solvers — объединили бизнесы. По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году сеть вышла в прибыль 15,2 млн рублей при выручке 105,5 млрд рублей. У компании больше 2600 магазинов в России, где работают около 13 тысяч человек.
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«Связной» и «Евросеть» - долги просто охуеть!
Связной контора-помойка. Не жалко)
Да чего уж там - никого не жалко. Но общий фон вообще не радует ни разу
Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его.
Еще одно высвобождение рабочих мест на подходе.
бессрочный отпуск за свой счет
Грибы и ягоды пойдут собирать.
Где-то структуры Потанина приготовились к дружественному поглощению)
Зачем? Формат таких торговых сетей отжил. Услуги сотовых операторов оплачиваются в один клик на смартфон, в два клика покупается сам смартфон в интернет-магазинах, где нет аренды и кучи рабочих мест. Потанин не берёт мёртвые активы
Он сам их делает мертвыми)
За условные "две копейки" от прежнего рынка любой актив становится привлекательным
В регионах все так же покупают в магазинах, а не онлайн
офлайн магазины электроники пока что живы, ДНС тот же или Мвидео, другое дело что ДНС торгует дофига чем, даже сверлами и креслами, формат Евросети действительно всё.
Все же технику покупать на каком нибудь озоне сомнительное удовольствие
Если выручка 105 миллиардов, а доход всего 15 миллионов то какая рентабельность у этой сети ? И это за прошлый год не плохой.
Скорей всего все на аренду и на зарплату уходит там. В общем кроме бренда там нечего увы не осталось.
0,14%
Батенька, да вы экономист! Объясните этот Озону, у которого нету прибыли совсем ))
Ну Озон по их словам вложился в развитие своей логистики в регионах.
Ну так вот. Всю выручку вкладывают в развитие сети и проектов + берут еще у кредиторов. Прибыль, это типа баласт, за который нужно платить еще больше налогов.
"Связной банкрот"
"Никогда такого не было и вот опять".
ждем распродажу, как у Санлайт?))
Еще один большой кусочек кто-то проглотить захотел.
Большой кусочек это как гигантский карлик?)
В случае со Связным - большой кусочек **вна
Это понятно, но таких "связных" в мутной водице сейчас раздербанят мама не горюй. И ...овенных, и хороших.
Ещё одно свидетельство неумолимого роста экономики и успешного импортозамещения технической инфраструктуры в области телекоммуникаций.
Скоро такие новости будут уже как белый шум
Что будет с картой Кукуруза? Всё...
Одно только название карты говорило о том, что огромного успеха у нее не будет
Иронично, что Связной торчит денег за связь (-:
Там за интернет долги. И учитывая число магазинов и конские цены для юр лица, один миллион долга еще как бы понять можно за три года.
Ща свои покроют, если он кому-то нужен будет
Связной всё...
Связной покидает чат?
Дружно как-то взялись долги взыскивать с них. Кто-то скупит недорого или просто забудем про них?
Так кто раньше встал в очередь, того и тапки. Кому в текущих условиях эта сеть магазинов вообще нужна?
Вообще они уже давненько как не особо нужны. Подозреваю, что люди просто заходили туда "пощупать" девайсы перед покупкой. Ценники конские, а связь/интернет проще оплачивать онлайн, причём практически всем, у бабушек и дедушек есть либо дети/внуки, либо сбер.
F
Press F
Кажется покупал у них что-то когда-то по мелочи.
Вайлдберриз и Алиэкспресс заберут все, а остальное заберут Ситилинк и ДНС. Таков путь.
Дежавю какое-то
@Альфа-Банк вроде славился своим умением в любой непонятной ситуации сразу забирать свои деньги, а дальше хоть трава не расти. Почему сейчас такой долг накопился?