По данным Федресурса, «Связной» пользуется мораторием на банкротство до 1 октября 2022 года. Число исков связано с нехваткой операционной выручки, а общая картина указывает на «предбанкротное состояние компании», считает глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Часть денег могла зависнуть у зарубежных поставщиков, а работа с новыми партнерами требует большего капитала, которого у сети нет, считают другие опрошенные изданием эксперты.