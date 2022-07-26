Торговля
Маша Цепелева

Кредиторы и контрагенты подали 79 исков к «Связному» на 14,3 млрд рублей Статьи редакции

Ситуация может привести к банкротству компании, если владельцы сети не выделят дополнительное финансирование.

  • Об исках от кредиторов, поставщиков, арендодателей, транспортных компаний, поданных к «Связному» с начала года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные базы арбитражных судов.
  • Среди истцов — дистрибьютор техники Merlion (5,6 млрд рублей); «Альфа-банк» (6 млрд рублей); «Совкомбанк» (2,4 млрд рублей). «Ростелеком» требует со «Связного» 1 млн рублей за услуги связи за 2019–2020 годы.
  • В банках не раскрывают причины исков. В «Альфа-банке» сообщили, что перед обращением в суд шли многомесячные переговоры с заёмщиком. В «Совкомбанке» — что стороны находятся «в конструктивном диалоге». В «Мегафоне», Solvers (совладельцы сети), Merlion и «Связном» не стали комментировать ситуацию.
  • Из материалов дела с «Совкомбанком» следует, что сети уже давалась платная рассрочка погашения долга, поэтому скорее всего суд вынесет решение о взыскании 2,4 млрд рублей, считает управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников.

  • По данным Федресурса, «Связной» пользуется мораторием на банкротство до 1 октября 2022 года. Число исков связано с нехваткой операционной выручки, а общая картина указывает на «предбанкротное состояние компании», считает глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Часть денег могла зависнуть у зарубежных поставщиков, а работа с новыми партнерами требует большего капитала, которого у сети нет, считают другие опрошенные изданием эксперты.

  • Если владельцы «Связного» предоставят компании дополнительное финансирование в 3 млрд рублей, банкротства можно избежать, оценил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
  • Сеть магазинов «Связной» создана Максимом Ноготковым в 2002 году. В 2014-м контрольный пакет группы выкупила строительная компания Solvers. В 2018 году совладельцы «Связного» и «Евросети» — «Мегафон» и Solvers — объединили бизнесы. По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году сеть вышла в прибыль 15,2 млн рублей при выручке 105,5 млрд рублей. У компании больше 2600 магазинов в России, где работают около 13 тысяч человек.

#новость #связной #суд

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 Слегка Придурковатый

«Связной» и «Евросеть» - долги просто охуеть!

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El Duro

Связной контора-помойка. Не жалко)

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Служащий Данила

Да чего уж там - никого не жалко. Но общий фон вообще не радует ни разу

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Sergeant Ding

Никого не жалко, никого. Ни тебя, ни меня, ни его.

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Виктор

Еще одно высвобождение рабочих мест на подходе.

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Николай Краснов

бессрочный отпуск за свой счет

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VLAD

Грибы и ягоды пойдут собирать.

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Где-то структуры Потанина приготовились к дружественному поглощению)

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Исторический кран

Зачем? Формат таких торговых сетей отжил. Услуги сотовых операторов оплачиваются в один клик на смартфон, в два клика покупается сам смартфон в интернет-магазинах, где нет аренды и кучи рабочих мест. Потанин не берёт мёртвые активы

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Евгений Широков

Он сам их делает мертвыми)

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За условные "две копейки" от прежнего рынка любой актив становится привлекательным

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Anton

В регионах все так же покупают в магазинах, а не онлайн

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Beerman

офлайн магазины электроники пока что живы, ДНС тот же или Мвидео, другое дело что ДНС торгует дофига чем, даже сверлами и креслами, формат Евросети действительно всё.

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Евгений Лазарев

Все же технику покупать на каком нибудь озоне сомнительное удовольствие

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Петр Вавилов

Если выручка 105 миллиардов, а доход всего 15 миллионов то какая рентабельность у этой сети ? И это за прошлый год не плохой.
Скорей всего все на аренду и на зарплату уходит там. В общем кроме бренда там нечего увы не осталось.

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Виктор

0,14%

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Дмитрий Филиппов

Батенька, да вы экономист! Объясните этот Озону, у которого нету прибыли совсем ))

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Петр Вавилов

Ну Озон по их словам вложился в развитие своей логистики в регионах.

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Дмитрий Филиппов

Ну так вот. Всю выручку вкладывают в развитие сети и проектов + берут еще у кредиторов. Прибыль, это типа баласт, за который нужно платить еще больше налогов.

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Arartem

"Связной банкрот"
"Никогда такого не было и вот опять".

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Александр Соколов

ждем распродажу, как у Санлайт?))

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Служащий Данила

Еще один большой кусочек кто-то проглотить захотел.

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роман долгополов

Большой кусочек это как гигантский карлик?)

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Dmitrii

В случае со Связным - большой кусочек **вна

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Служащий Данила

Это понятно, но таких "связных" в мутной водице сейчас раздербанят мама не горюй. И ...овенных, и хороших.

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John Malkovich

Ещё одно свидетельство неумолимого роста экономики и успешного импортозамещения технической инфраструктуры в области телекоммуникаций.
Скоро такие новости будут уже как белый шум

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Органический микроскоп

Что будет с картой Кукуруза? Всё...

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Hann Ahmet

Одно только название карты говорило о том, что огромного успеха у нее не будет

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Вадим Д.

Иронично, что Связной торчит денег за связь (-:

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Петр Вавилов

Там за интернет долги. И учитывая число магазинов и конские цены для юр лица, один миллион долга еще как бы понять можно за три года.

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Юлия Баранова

Ща свои покроют, если он кому-то нужен будет

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Органический микроскоп

Связной всё...

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Вадим Д.

Связной покидает чат?
Дружно как-то взялись долги взыскивать с них. Кто-то скупит недорого или просто забудем про них?

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Sergeant Ding

Так кто раньше встал в очередь, того и тапки. Кому в текущих условиях эта сеть магазинов вообще нужна?

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Вадим Д.

Вообще они уже давненько как не особо нужны. Подозреваю, что люди просто заходили туда "пощупать" девайсы перед покупкой. Ценники конские, а связь/интернет проще оплачивать онлайн, причём практически всем, у бабушек и дедушек есть либо дети/внуки, либо сбер.

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Bookercatch

F

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Пищевой Валера

Press F

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Сергей Че

Кажется покупал у них что-то когда-то по мелочи.

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Сергей Че

Вайлдберриз и Алиэкспресс заберут все, а остальное заберут Ситилинк и ДНС. Таков путь.

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Ольга Кузнецова

Дежавю какое-то

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Миша Магадан
Среди истцов — ... «Альфа-банк» (6 млрд рублей);

@Альфа-Банк вроде славился своим умением в любой непонятной ситуации сразу забирать свои деньги, а дальше хоть трава не расти. Почему сейчас такой долг накопился?

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