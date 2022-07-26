Минпромторг создал комиссию, которая будет следить за соблюдением стандартов по работе маркетплейсов с продавцами Статьи редакции
Участники рынка и представители отраслевых ассоциаций договорились соблюдать стандарты в июне — например, не принуждать продавцов к участию в акциях.
- Минпромторг организовал комиссию по созданию условий саморегулирования в электронной торговле. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию приказа, подписанного Денисом Мантуровым 20 июля 2022 года.
- Комиссия будет следить за соблюдением соглашения о стандартах работы маркетплейсов с продавцами, подписанного 7 июня. В неё вошли представители Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, «Яндекс Маркета», а также Минпромторга, АКИТ, «Опоры России», «А.Дистрибушен» и Российской парфюмерно-косметической ассоциации.
- Июньское соглашение, с которым также ознакомилась газета, устанавливает базовые требования по работе маркетплейсов с продавцами. Например, ритейлеры обязуются предупреждать продавцов об изменениях в договоре оферты за две недели или поддерживать две оферты, чтобы партнёры могли продать ранее размещённый товар по старым условиям. Также они не могут принуждать продавцов к участию в акциях.
- В Ozon, «Яндекс Маркете» и Wildberries заверили, что привели все практики и оферты в соответствие со стандартами ещё до подписания документа. В Минпромторге отметили, что решения комиссии — это рекомендации, но в случае системных проблем министерство инициирует внесение изменений в законодательство.
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Навзрыд рыдает гражданка Бакальчук, ведь не стала она ещё владычицей морскою и дворянкой столбовою.
Сердце её разбито и поднять настроение смогут только новые «интересные конкурсы» для продавцов. Да и сотрудникам достанется, всем хватит.
Конечно, сарказм.
Стандарт: «Не наебешь - не проживёшь!» Разработан при поддержке государства.
Что-то мне подсказывает, что на сию сударыню комиссия не распространяются и вопиющий п...ц будет продолжаться
новые интересные комиссии для продавцов))))
Неработающих профсоюзов нам мало, давайте еще всяких разных ведомств со схожими обязанностями на бюджетные деньги напридумываем
Вот хочется верить во что-то хорошее, но поскольку рыба гниёт с головы, ожидаем интересных инсайтов от этой «комиссии». Кто-то занесёт денег, «сверху» скажут кого-то не трогать, посадят детей тех, кто в этих компаниях работает и тд
Ещё одна комиссия))))ЕЕееееее
(сарказм)
Это мы одобряем.
Пусть лучше обяжут маркетплейсы делать полный андерейтинг продавцов, а не пускать туда всех мошенников
Мошенники в Вашем контексте кто?
Кто из продавцов украл Ваше имущество или приобрёл права на него?
Ну как, цену поднял - мошенник)))
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Я покупатель и буду защищать того, кого считаю нужным. Просто удивляюсь, с какой лёгкостью уголовные статьи в адрес 3 лиц с языка слетают. Но судя по Вашей лёгкости на посыл ни за что, чего это я)
Вот придет уведомление: " эгегей!!! супер акция все кто участвует всех в топ, остальные курят". То есть эта комисся соберется и будет разбираться принуждение это или нет..)) или я поучавствовал в акции, ушел в минус, хм..🤔 пойду-ка я в комиссию ...