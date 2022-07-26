X5 Group и «Магнит» попробуют передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности Статьи редакции
На первом этапе в нём участвуют несколько магазинов «Пятёрочка» в Москве и Челябинске и дарксторы «Магнита».
- Проект реализуют вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь», объявила компания.
- На этапе пилота ритейлер планирует наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям.
- Сотрудники магазина будут ежедневно отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истекает через 1-2 дня, но пригодных к употреблению. После этого волонтёры будут забирать товар и в течение нескольких часов распределять его по спискам нуждающихся — подопечных фонда «Русь» и «Фудшеринга».
- После пилота X5 Group планирует масштабировать проект: привлечь больше магазинов в других российских городах, расширить категории товаров для фудшеринга, подключить к проекту сеть «Перекрёсток» и свои распределительные центры.
- В конце июля 2022 года Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России, писали «Известия» со ссылкой на ведомство. Речь идёт только о продуктах, которые пригодны к употреблению, имеют нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию.
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Нас в институте учили: не уборщик, а клининг-менеджер. Не шарага, а международный институт менеджмента. Вот и сейчас: не раздача просрочки на помойке за магазином, а Ф У Д Ш Э Р И Н Г.
Раздача просрочки в ЕС: цивилизация, добро
Раздача просрочки в РФ: помойка смерть смерть
Ты можешь называть это как угодно, но это лучше, чем выбрасывать нормальную еду. Вряд ли это будет просрочка. Скорее всего, продукты с истекающим сроком. Кому-то поможет.
Подобная тема работает и не в РФ, но там это правильно, а тут фу.
давно к этому призывали. Кадры драки пенсионеров у помойки появлялись как раз из-за того, что магазин не делал раздачи нуждающимся, а выкидывал продукцию
О просрочке никто и не говорил. Снова мимо.
Как по мне - просто здравое решение, отдавать еду с истекающим (а не истекшим) сроком. Но я думаю бессмысленно что-то пояснять. Вы изначально настроены все вывернуть и опоганить, главное марку держать: в РФ всегда все плохо, верно? :)
Не безработица, а высвобождение (с)
Не *****, а спецоперация
ну вроде бы речь идет не о просрочке,а о продуктах у которых скоро закончится срок годности
так речь не о просрочке, а о ИСГ
да если даже и не просрочка, все равно обосрут идею. Не ясно какие профиты для Х5
Хочу напомнить, региональную классику.
Где предприниматели сами выдавали свежий хлеб для пенсионеров.
И во что это вылилось, что в такой магазин приезжали пенсионеры со всего города. Хлеба который был бесплатный на всех не хватало.
И тогда бабки вроде даже в полицию заяву накатали, что "владелец магазина государственный хлеб пере продает".
Так что х5 нужно сделать максимальный акцент, что это их инициатива, а не государства. Но от войны с бабками это не спасет..
Советские времена.
На бульвар привезли бочку кваса. Продавец отцепляет ее, готовится торговать.
Подходит мужик:
— Сколько стоит вся бочка?
— Ну, считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
— Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой бочкой.
— Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат «Квас бесплатно».
Народ сначала удивился. Потом стали подходить. Потом очередь образовалась.
Потом длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто без очереди лезет, кто берёт слишком много, кому уже не достаётся. Драка началась. Поножовщина.
Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков — в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
— С какой целью спровоцировал драку?
— В мыслях не имел!
— Незаконной торговлей занимался?
— Бесплатно людей квасом угощал. Есть свидетели.
— Значит, квас ворованный!
— На свои кровные купил. Имею право.
— Может, ты псих?
— Нормальный. У меня и справка есть.
— Ладно, мужик, мы тебя отпустим. Только скажи, зачем ты это сделал? Зачем свои деньги тратил? В чем смысл?
— Конечно, скажу. Человек я уже немолодой. До коммунизма точно не доживу. А так хотелось посмотреть, как оно будет... При коммунизме...
Проблема в "передачи продуктов нуждающимся" заключается в том, что в России больше половины всего населения - нуждающиеся.
Так что стоит только объявить о раздаче чего-то бесплатно - сразу соберётся пол города.
Так вроде написано, что отдают не людям в руки, а в благотворительные фонды
Это хорошая инициатива, но у нас в этом плане такие законы, что бюрократических заморочек может быть столько, что эта программа не сможет сильно развиться.
Кроме этого я не удивлюсь, если это поможет компании с уменьшением налогов.
Тем не менее если кто-то нуждающийся получит еду - это уже хорошо в имеющейся ситуации.
Согласен насчёт бюрократии — сам в торговле работал много лет (не в продуктовой, но суть везде одна). Но есть ещё и человеческий фактор, и репутационный.
Очень сильно подозреваю, что уже на второй неделе акции найдётся минимум два-три индивидуума, превозмогших все санитарные нормы и траванувшиеся изначально нормальными продуктами. А дальше по классике: местечковые СМИ топят пятёрочку в помоях, а рунет радостно кивает.
Даже опуская вопрос «А бенецифиары кто?», глазами дирекции это всё, вполне возможно, выглядит как «А оно нам надо, если геморроя больше, чем профита?».
Получит еду. Просроченную. Скорее всего, испорченную. Хорошая инициатива!
Законы кабальные: если компания отдаёт на благотворительность, то должна заплатить НДС 20%) Стоимость товаров также нельзя вычесть из базы налога на прибыль. Так и получается: до 40% заплати за добро дело.
Сперва пусть просрочку на полках ликвидируют, которую намеренно выставляют.
А в целом инициатива достойная.
Комментарий удален модератором
Тогда прибыль в половину упадет ;)
А кулинарию тогда из чего делать?
речь идет про истекающие сроки, а не уже истекшие
Это не социальный проект - это попытка совмещения социальных задач и значительной экономии на утилизации продукции - это просто бизнес.
Проблема в том, что ляжет эта раздача на производителя продукции, который очень часто отдает ее сетям на реализацию.
Очень вероятно, что получать эту продукцию будут коммерсанты и перепродавать ее на рынках (зачем заморачиваться и раздавать сотням людей (а раздача это тоже затраты на персонал и логистику) если товаровед может ее продать за 10% оптовику?).
Как следствие снизится реализация этой продукции в сетях, люди будут покупать предпросрочку дешевле и ждать ее на бесплатной выдаче.
За этим может последовать частичное или полное бойкотирование продукции, которая будет выдаваться бесплатно или перепродаваться значительно ниже стоимости на полке.
Продажи начнут падать, а себестоимость расти, причем расти будут группы товаров и у конкурентов, так как конкуренты отслеживают рост цен АВТОМАТИЧЕСКИ и растят их следом по типичными SKU своих конкурентов.
Эта инициатива не просто не продумана, но и потенциально угрожает продовольственной безопасности РФ и критичному росту цен.
Выдавать продукцию должы не сети, а социальные работники которым проще отнести малообеспеченным чем продать.
Согласен, нельзя позволить коммерсам взять в свои руки просрочку
Необходимо создать Министерство по делам просрочки и назначить туда Рогозина министром
То о чем ты пишешь существует уже не один десяток лет. Я в школьные времена покупал просроченные на неделю Сникерсы пачками по 30р вместо 150р, а на базаре такого добра целый ряд был, и сейчас, уверен, никуда не делся
ой, ну все тлен и смерть
все проще можно сделать - отдельный стенд с бесплатной предпросрочкой - не больше сколько-то в руки, можно по пенсионному свидетельству и еще каким документам
кто нормально живет будет покупать как раньше
раздача итак уже проходит, правда слегка позднее чем нужно.
Видели пенсионеров около мусорок у магазинов продуктовых?
Как не богат, русский язык. А без модных англояцызмов никуда ) но если не быть занудой хорошее начинание. Ждем видосов о битвах за бесплатную еду.
Если и быть занудой, то на все 146%)))
Без обид)
Денис, будьте добры, поясните нам в комментариях, что именно вы имелии ввиду. А то соревнование в занудстве грозит затянуться )
Анголяйцызм.
Кстати хорошая идея. Какое то количество бедных людей может этим воспользоваться и прожить чуть лучше или чуть дольше. Клавноечтобы эти продукты потом на местном рынке не продавались
всегда привык видеть в магните, если есть скидка, то это уже просрочка.
Вместо того чтобы заказывать нужное кол-во, берут больше и когда истекает срок, ставят в первые ряды со скидкой.
А некоторые шакалы продукты с нормальным сроком годности вообще убирают на склад а на витрине только просрочку оставляют по скидке.
всегда привык видеть если большая скидка то просто срок через день два неделю, сроки смотрю всегда не зависимо от ценника просрок попадается у всех не зависимо от ценника
А посмотреть на дату это из области фантастики?
Проблема высосана из …. (подставьте кому что удобно)
В Калининграде в магазинах Виктория (входит в холдинг Х5) за пару дней до иссечения срока на товар лепили наклейку с 50% скидкой. Разлеталось в момент. Пенсионеры ( и даже средний класс с зп 17 тыс) специально к открытию приходили, чтоб урвать халяву.
Теперь клеят 30% вместо 50. И всё равно уходит, т.к. многим по полной цене не по карману.
Так что Акция - чисто пиар Х5.
А отнести то, что ты не дожрал вниз во двор людям без жилья - это чья акция?
Согласна!!
Все ГОСТы РФ калька с ГОСТов времен СССР, по ним срок хранения, например, большинства видов рыбы свежемороженой 4-9 месяцев, в то время когда европейские, китайские нормы 2 года.
Большинство просрочки не по факту "стухло", а по факту истекли нормативные сроки хранения
Безусловно, диавол в деталях, почему в РФ 4-9 мес, а "у них" 2 года. Но это в один коммент не опишешь
Короткие сроки хранения в РФ это та еще кормушка для различных проверяльщиков, простите, но все сделано через #опу
Ещё введение пару лет назад сроков годности на алкогольные ликеры в том числе, просто сделало их так, что большой ассортимент их пропал из продажи. Дибилы.
Нельзя ничего раздавать бесплатно, иначе это моментально начнет восприниматься "вы мне должны". И первый же, кому не хватит, вас же и обвинит, что вы у него хлеб украли, который выделил добрый царь
почему бы просто не раздавить трактором, как раньше? ещё печи для сжигания есть отличные. Указ о сжигании санкционной продукции был подписан Владимиром Путиным и вступает в силу с 6 августа 2015г. Мобильные крематории, которые будут сжигать тонны санкционных продуктов, на территории северо-запада России установят на границах с Эстонией и Финляндией. Печи для уничтожения будут расположены в Кингисеппе и Выборге.
потому что по принципу "на тебе боже, что нам негоже" они решили в трудное время делать себе нимб.
И как, вступил? Я всё это читала в 2015)
"Это прекрасное предложение, а главное, своевременное. Есть только маленькое «но». А вы у налоговой службы-то спросили на эту тему? Вот у вас товар с истекающим сроком хранения. Он вдруг ни с того ни с сего исчезает. Вот есть поставщик, который должен был получить за это деньги, ретейлер должен был получить за это деньги, логист перевез этот товар. Каким образом из всех этих учетов этот товар исчезнет? И главное, так себе и представляю, как налоговики так и говорят: «Ну померла так померла!» и радостно расходятся» (с) Дмитрий Потапенко
Псевдобизнесмену потапенко не ведом акт списания и акт утилизации, которые закрывают этот вопрос
Из «учетов» должно «исчезнуть» только у последнего звена, самого ритейлера или оптовика при списании, на основании тех же актов, либо у поставщика в сеть, при возврате ему товара, и то, если в контракте есть такой пункт
При чем тут логисты, теоретик потапенко не в курсе…
Другое дело, что утилизация в РФ это профанация и никто не хочет с этим связываться, но это не отменяет того, что «исчезновение» официально списывается через акты
Нужно спросить у поставщиков которые на реализацию отдают продукцию: "Хорошо ли быть хорошим за их счет." У поставщиков тоже люди работают и зп получают.
Ай. блин! Точно, вы хорошо подметили. Нужно сворачивать инициативу. И как же не продумали этот момент?! А тут ноунейм из интернета все по полочкам разложил. Еще и прекрасного Д. Потапенко прикрутил, который разговаривает с одной позиции без разбора. Хороший человек, одним словом.
Потапенко это из тех, кто говорит много, что он супербизнесмен и т.п., но зарабатывает он именно тем, что говорит, что он супербизнесмен, а не является им по факту))
В Москве раздают уже давно. Почти каждый день из окна наблюдаю, как сотрудница вывозит на тележке товары к мусорному контейнеру, в этот момент приходит пара человек и разбирают товары. Это всегда одни и те же люди, которые точно знают, что сейчас вынесут. Не выбрасывает продукты в контейнер, а ставит рядом, дожидаясь когда всё разберут. Место для контейнера имеет двери и замок, но ими никто не пользуется.
Предположу, что это личная инициатива отдельно взятой продавщицы, или управляющего магазином. Но юридически этот процесс ничем не отличается от того, при котором просрочку выкидывают в мусорный бак.
А я наблюдала, как это перепродавали в Инсте. Бесплатно схапали и еще перепродавали. Я сначала очень удивилась, пока мне подруга не рассказала, что некоторые молоко с молочной кухни тоже перепродают в мамских группах, бесплатное. И люди брали, нет бы еще на подкорм, но нет же, подкармливать - смеси, а брали великие экономщицы, на блины. Одни берущие зарабатывают на других, и всем "положено", все "нуждающиеся". Такие у своих же и от яйца отольют.
Наконец-то!!!!
Всегда готовы.
Как теперь это повлияет на блогеров по поиску просрочки?
Теперь они будут вынуждены проносить с собой и подбрасывать просрочку на витрины 😂😂😂
Будут за ней в очереди стоять...
ок, если вдруг кто-то отравится, ну мало ли, кто отвечает? В продукты включена стоимость убытков за непроданный товар. Если продукты будут отдавать, значит малоимущий и ту еду которую собирался купить не купит. Продавцу это не выгодно, значит будут продавать меньше, чтобы не раздавать просрочки. Заставить работать без прибыли или в убыток не смогут, во всяком случае значимое время. А покрывать издержки за счет меньшинства у которого чуть большие деньги чем у большинства. В России не такие зарплаты, соответственно будут покупать еще худшего качества, но дешевле. Так что в России это будет иметь кратковременный эффект, а в дальней перспективе как бы хуже не стало.
Может вовремя делать хорошие скидки, как все ближе начинает подходить истечения срока годности?
В нескольких наших мухосрансках так и делают...
Расходится хорошо со скидками 30-50-70%...
Откройте авито там тысячи объявлений о продаже продуктов с истекающим сроком.
Когда закажете себе Пиццу всегда помните почему доставка бесплатная)
Да пусть люди сначала хоть задумаются, откуда "свежие салаты". Даже хвостик колбаски заветрится или какие сосиски уже на подходе, в полиэтилене становятся склизковаты - гипер-ритейл это в кулинарию пускает. В отсеке горячих блюд это солянка.
Приятно жить в стране, где людям пригодится просрочка
Да, в Германии неплохо...
Да готовят к сухарям, видимо
Хорошая идея!
То, что партнёр фонд Русь, для меня теперь негативный фактор, к этому фонду возникло много вопросов в плане проверки их подопечных на признак нуждаемости.
В их списке я обнаружил знакомых людей, которые живут богато по меркам города.
А фонд отказался проводить их проверку
Забавно конечно читать про то, как будут за 1-2 дня продукты снимать и отдавать и в это же время наблюдать просрочку в магазинах с истекшим сроком до нескольких недель
отлично рифмуется с новостью про 5/10-рублевые купюры
Так хорошо же, что будут не выкидывать, а раздавать. На сколько я знаю в Европе давно так делают и открыт магазины для продуктов с истекающим сроком годности.
Амбивалентная новость, надо сказать. Но хочется верить, что пользы будет всё-таки больше.
Утилизируют - плохо
Раздают нуждающимся - плохо
Это дискриминация не нуждающихся или нуждающихся?
Пусть малоимущие еще и травятся, ведь на медицину у них нет денег...
Травятся чем? И при чем тут медицина?
На праздничные напитки находится, на колготки своим 3 детям, которые всегда выставляются щитом нуждаемости пособий и прочих "мне должны" - почему-то нет.
А у нас в Казани на товары, у которых скоро заканчивается срок годности, делают скидки. Сначала 20%, потом 40%. Хорошая практика. Я сам иногда беру такие товары.
Это не только у вас...
Зашла почитать комменты, чтобы понять как могли обосрать добрую новость. Здесь собрались истинные мастера!
С пониманием! 28 суток терпели, а тут вот прям как поняли, да?
Да,забавно. Вчера как раз привезли заказ, из 10 продуктов 2 были со сроком годности 'до завтра'. И ведь видят что кладут. Несколько странно покупать такое за полную стоимость.
В стоимость продукции включены затраты на персонал и оборудование, логистику. Затраты волшебным образом станут меньше? Нет.
во вв есть настройки, которые разрешают такие покупки. возможно что и х5 такие есть. Комментарии к заказу тоже никто не запрещал))
Дождались!
В паре магазах вижу скидки на продукцию, у которой сроки вот-вот закончатся.
Ну с тем же успехом могли бы запустить магазин а-ля Onedollarstore, все истекаюшие по сроку продукты в них агрегируют для продажи по сниженной цене, а если и там не продалась , то раздавать малоимущим
Встаём с колен 💪
Любите Родину, мать вашу. Накормит просрочкой всех, кто остался в живых.
Хоть что-то не запрещающее, ограничивающее и уничижающее права.
Отличная новость, нечего продукты выкидывать, если их еще можно съесть, лично я - первый в очереди.
Их сияющий фудшеринг (https://www.feedingamerica.org/hunger-in-america) и наша раздача просрочки, ага. Комментарии не подвели, VC уверенно движется в сторону помойки TJ
Зато можно бульдозером нормальные продукты давить, а просрочку раздавать .
Разве до этого они уже не отправляли просрочку на рынки???
там же духовно развитые бабки передушат друг друга в борьбе за просрочку
В России много малообеспеченных людей, пусть получат хоть какую-то поддержку вместо уничтожения еды
Продуктов на нуждающихся не хватит
Ну слушайте,в принципе если срок заканчивается через 1-2 дня у булочек,то думаю бездомному который съест её тут же вообще все равно
Да половина россиян будет не прочь взять товары даром.
Вспомните рецепты из журналов СССР когда из просроченных кефира, молока и прочего делались блины, оладья, тесто на пироги. Из засохшего хлеба - сухарики к супу. Подсохший сыр запекали или в соусы клали. Подпорченные фрукты /овощи на закатку. Тогда вообще ничего не выбрасывали, а просто перерабатывали.
Нужно стандартизировать стеклотару. Тогда ее приём вернётся обратно, а не будет стекло на помойки уходить.
Мне кажется идея достойна уважения, все равно просрочку либо сотрудники со скидкой покупают, либо выкидывают. Хоть и звучит это все как-то странно, но если так подумать, вполне здравая инициатива - че добру пропадать
В Магнит отдайте, они продадут и кэшбек начислят.
Пусть спросят у точек быстрого питания, как куру реанимировать и продукты испорченные продавать в виде готовых блюд.
Шёл 22 год, ритейл наконец-то додумался реализовать просрочку…
Создайте банк продуктов ,через которые можно раздавать по спискам продукты нуждающимся ,а ее перемаруировка и опять в продажу
Нормальная практика. В Европе это тоже есть, в Португалии в частности.
В каком-то мухосранске помню был целый рынок который толи за копейки продавал с истекающим сроком годности, толи вообще просрочку, вроде как несколько лет просуществовал...есть ли сейчас не знаю...
А нельзя сделать проще: осталось до конца срока годности три дня - скидка 30%?
Примерно это место на Сенной.