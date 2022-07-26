X5 Group попробует передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности Статьи редакции
На первом этапе в нём участвуют несколько магазинов «Пятёрочка» в Москве и Челябинске.
- Проект реализуют вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь», объявила компания.
- На этапе пилота ритейлер планирует наладить инфраструктуру по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям.
- Сотрудники магазина будут ежедневно отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истекает через 1-2 дня, но пригодных к употреблению. После этого волонтёры будут забирать товар и в течение нескольких часов распределять его по спискам нуждающихся — подопечных фонда «Русь» и «Фудшеринга».
- После пилота X5 Group планирует масштабировать проект: привлечь больше магазинов в других российских городах, расширить категории товаров для фудшеринга, подключить к проекту сеть «Перекрёсток» и свои распределительные центры.
- В конце июля 2022 года Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России, писали «Известия» со ссылкой на ведомство. Речь идёт только о продуктах, которые пригодны к употреблению, имеют нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию.
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Нас в институте учили: не уборщик, а клининг-менеджер. Не шарага, а международный институт менеджмента. Вот и сейчас: не раздача просрочки на помойке за магазином, а Ф У Д Ш Э Р И Н Г.
Раздача просрочки в ЕС: цивилизация, добро
Раздача просрочки в РФ: помойка смерть смерть
Ты можешь называть это как угодно, но это лучше, чем выбрасывать нормальную еду. Вряд ли это будет просрочка. Скорее всего, продукты с истекающим сроком. Кому-то поможет.
Подобная тема работает и не в РФ, но там это правильно, а тут фу.
Не безработица, а высвобождение (с)
давно к этому призывали. Кадры драки пенсионеров у помойки появлялись как раз из-за того, что магазин не делал раздачи нуждающимся, а выкидывал продукцию
Не *****, а спецоперация
так речь не о просрочке, а о ИСГ
Хочу напомнить, региональную классику.
Где предприниматели сами выдавали свежий хлеб для пенсионеров.
И во что это вылилось, что в такой магазин приезжали пенсионеры со всего города. Хлеба который был бесплатный на всех не хватало.
И тогда бабки вроде даже в полицию заяву накатали, что "владелец магазина государственный хлеб пере продает".
Так что х5 нужно сделать максимальный акцент, что это их инициатива, а не государства. Но от войны с бабками это не спасет..
Это хорошая инициатива, но у нас в этом плане такие законы, что бюрократических заморочек может быть столько, что эта программа не сможет сильно развиться.
Кроме этого я не удивлюсь, если это поможет компании с уменьшением налогов.
Тем не менее если кто-то нуждающийся получит еду - это уже хорошо в имеющейся ситуации.
Согласен насчёт бюрократии — сам в торговле работал много лет (не в продуктовой, но суть везде одна). Но есть ещё и человеческий фактор, и репутационный.
Очень сильно подозреваю, что уже на второй неделе акции найдётся минимум два-три индивидуума, превозмогших все санитарные нормы и траванувшиеся изначально нормальными продуктами. А дальше по классике: местечковые СМИ топят пятёрочку в помоях, а рунет радостно кивает.
Даже опуская вопрос «А бенецифиары кто?», глазами дирекции это всё, вполне возможно, выглядит как «А оно нам надо, если геморроя больше, чем профита?».
Сперва пусть просрочку на полках ликвидируют, которую намеренно выставляют.
А в целом инициатива достойная.
Комментарий удален модератором
А кулинарию тогда из чего делать?
речь идет про истекающие сроки, а не уже истекшие
Это не социальный проект - это попытка совмещения социальных задач и значительной экономии на утилизации продукции - это просто бизнес.
Проблема в том, что ляжет эта раздача на производителя продукции, который очень часто отдает ее сетям на реализацию.
Очень вероятно, что получать эту продукцию будут коммерсанты и перепродавать ее на рынках (зачем заморачиваться и раздавать сотням людей (а раздача это тоже затраты на персонал и логистику) если товаровед может ее продать за 10% оптовику?).
Как следствие снизится реализация этой продукции в сетях, люди будут покупать предпросрочку дешевле и ждать ее на бесплатной выдаче.
За этим может последовать частичное или полное бойкотирование продукции, которая будет выдаваться бесплатно или перепродаваться значительно ниже стоимости на полке.
Продажи начнут падать, а себестоимость расти, причем расти будут группы товаров и у конкурентов, так как конкуренты отслеживают рост цен АВТОМАТИЧЕСКИ и растят их следом по типичными SKU своих конкурентов.
Эта инициатива не просто не продумана, но и потенциально угрожает продовольственной безопасности РФ и критичному росту цен.
Выдавать продукцию должы не сети, а социальные работники которым проще отнести малообеспеченным чем продать.
Кстати хорошая идея. Какое то количество бедных людей может этим воспользоваться и прожить чуть лучше или чуть дольше. Клавноечтобы эти продукты потом на местном рынке не продавались
Наконец-то!!!!
Как не богат, русский язык. А без модных англояцызмов никуда ) но если не быть занудой хорошее начинание. Ждем видосов о битвах за бесплатную еду.
Если и быть занудой, то на все 146%)))
Без обид)
Денис, будьте добры, поясните нам в комментариях, что именно вы имелии ввиду. А то соревнование в занудстве грозит затянуться )
"Это прекрасное предложение, а главное, своевременное. Есть только маленькое «но». А вы у налоговой службы-то спросили на эту тему? Вот у вас товар с истекающим сроком хранения. Он вдруг ни с того ни с сего исчезает. Вот есть поставщик, который должен был получить за это деньги, ретейлер должен был получить за это деньги, логист перевез этот товар. Каким образом из всех этих учетов этот товар исчезнет? И главное, так себе и представляю, как налоговики так и говорят: «Ну померла так померла!» и радостно расходятся» (с) Дмитрий Потапенко
Нужно спросить у поставщиков которые на реализацию отдают продукцию: "Хорошо ли быть хорошим за их счет." У поставщиков тоже люди работают и зп получают.
всегда привык видеть в магните, если есть скидка, то это уже просрочка.
Вместо того чтобы заказывать нужное кол-во, берут больше и когда истекает срок, ставят в первые ряды со скидкой.
А некоторые шакалы продукты с нормальным сроком годности вообще убирают на склад а на витрине только просрочку оставляют по скидке.
всегда привык видеть если большая скидка то просто срок через день два неделю, сроки смотрю всегда не зависимо от ценника просрок попадается у всех не зависимо от ценника
почему бы просто не раздавить трактором, как раньше? ещё печи для сжигания есть отличные. Указ о сжигании санкционной продукции был подписан Владимиром Путиным и вступает в силу с 6 августа 2015г. Мобильные крематории, которые будут сжигать тонны санкционных продуктов, на территории северо-запада России установят на границах с Эстонией и Финляндией. Печи для уничтожения будут расположены в Кингисеппе и Выборге.
потому что по принципу "на тебе боже, что нам негоже" они решили в трудное время делать себе нимб.
И как, вступил? Я всё это читала в 2015)
Хорошая идея!
Дождались!
Как теперь это повлияет на блогеров по поиску просрочки?
Теперь они будут вынуждены проносить с собой и подбрасывать просрочку на витрины 😂😂😂
ок, если вдруг кто-то отравится, ну мало ли, кто отвечает? В продукты включена стоимость убытков за непроданный товар. Если продукты будут отдавать, значит малоимущий и ту еду которую собирался купить не купит. Продавцу это не выгодно, значит будут продавать меньше, чтобы не раздавать просрочки. Заставить работать без прибыли или в убыток не смогут, во всяком случае значимое время. А покрывать издержки за счет меньшинства у которого чуть большие деньги чем у большинства. В России не такие зарплаты, соответственно будут покупать еще худшего качества, но дешевле. Так что в России это будет иметь кратковременный эффект, а в дальней перспективе как бы хуже не стало.
Все ГОСТы РФ калька с ГОСТов времен СССР, по ним срок хранения, например, большинства видов рыбы свежемороженой 4-9 месяцев, в то время когда европейские, китайские нормы 2 года.
Большинство просрочки не по факту "стухло", а по факту истекли нормативные сроки хранения
Безусловно, диавол в деталях, почему в РФ 4-9 мес, а "у них" 2 года. Но это в один коммент не опишешь
Короткие сроки хранения в РФ это та еще кормушка для различных проверяльщиков, простите, но все сделано через #опу
Так хорошо же, что будут не выкидывать, а раздавать. На сколько я знаю в Европе давно так делают и открыт магазины для продуктов с истекающим сроком годности.
Да,забавно. Вчера как раз привезли заказ, из 10 продуктов 2 были со сроком годности 'до завтра'. И ведь видят что кладут. Несколько странно покупать такое за полную стоимость.
во вв есть настройки, которые разрешают такие покупки. возможно что и х5 такие есть. Комментарии к заказу тоже никто не запрещал))
В стоимость продукции включены затраты на персонал и оборудование, логистику. Затраты волшебным образом станут меньше? Нет.
Ну слушайте,в принципе если срок заканчивается через 1-2 дня у булочек,то думаю бездомному который съест её тут же вообще все равно
Пусть малоимущие еще и травятся, ведь на медицину у них нет денег...
Приятно жить в стране, где людям пригодится просрочка
Да готовят к сухарям, видимо
Да, в Германии неплохо...
В паре магазах вижу скидки на продукцию, у которой сроки вот-вот закончатся.
То, что партнёр фонд Русь, для меня теперь негативный фактор, к этому фонду возникло много вопросов в плане проверки их подопечных на признак нуждаемости.
В их списке я обнаружил знакомых людей, которые живут богато по меркам города.
А фонд отказался проводить их проверку
Забавно конечно читать про то, как будут за 1-2 дня продукты снимать и отдавать и в это же время наблюдать просрочку в магазинах с истекшим сроком до нескольких недель
Нужно стандартизировать стеклотару. Тогда ее приём вернётся обратно, а не будет стекло на помойки уходить.
Нельзя ничего раздавать бесплатно, иначе это моментально начнет восприниматься "вы мне должны". И первый же, кому не хватит, вас же и обвинит, что вы у него хлеб украли, который выделил добрый царь
Мне кажется идея достойна уважения, все равно просрочку либо сотрудники со скидкой покупают, либо выкидывают. Хоть и звучит это все как-то странно, но если так подумать, вполне здравая инициатива - че добру пропадать
отлично рифмуется с новостью про 5/10-рублевые купюры
Проблема высосана из …. (подставьте кому что удобно)
В Калининграде в магазинах Виктория (входит в холдинг Х5) за пару дней до иссечения срока на товар лепили наклейку с 50% скидкой. Разлеталось в момент. Пенсионеры ( и даже средний класс с зп 17 тыс) специально к открытию приходили, чтоб урвать халяву.
Теперь клеят 30% вместо 50. И всё равно уходит, т.к. многим по полной цене не по карману.
Так что Акция - чисто пиар Х5.
Ну с тем же успехом могли бы запустить магазин а-ля Onedollarstore, все истекаюшие по сроку продукты в них агрегируют для продажи по сниженной цене, а если и там не продалась , то раздавать малоимущим
В Магнит отдайте, они продадут и кэшбек начислят.
Пусть спросят у точек быстрого питания, как куру реанимировать и продукты испорченные продавать в виде готовых блюд.