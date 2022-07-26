Tetra Pak передаст свой бизнес в России местному менеджменту и уйдёт из страны Статьи редакции
Новая компания продолжит производство упаковки на предприятии в Московской области.
- В результате «совокупного влияния экспортных ограничений в отношении России, которые привели к нарушениям в цепочках поставок», Tetra Pak больше не может продолжать поддерживать работу в стране, приводит РБК заявление компании.
- Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация. Она сосредоточится на производстве упаковки на своём предприятии в Московской области, а также на развитии «надёжных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков».
- У Tetra Pak есть завод в подмосковной Лобне по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Среди её клиентов — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro), указывает издание.
- Весной 2022 года Tetra Pak объявила о планах сократить ассортимент из-за нехватки комплектующих и прекратить выпуск упаковок для вина в России, писал «Ъ» со ссылкой на источники. В июне Швеция запретила холдингу экспортировать продукцию в Россию, которая попала под ограничения ЕС, писало Dagens Nyheter.
- В середине июля 2022 года об уходе из России сообщил также норвежский производитель упаковки Elopak. Компания тоже передала бизнес местному менеджменту. Летом же вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что в России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» — он будет серым, а не белым.
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Я им вообще не пользовался! Я даже не знаю что это такое! В 90-е без него жили и сейчас будем жить! А в Европе геев линчуют!
Да, я помню все эти раритеты.. Кефирная бутылка была с зелёной фольгой
Не нужон ваш тетра пак! Всю жизнь пили из лужи за здоровье царя, будем пить и дальше.
будем бекать как козлята:D
а вот те самые треугольные пакеты молока, кефира из ссср и 90 ых это тоже тетра пак был?
Естессна, ТЕТРАэдр же
«Отечественный Tetra Pak» уже давно придуман.
Боюсь технологии утеряны, а все чертежи выброшены.
У нас многие не понимают, что нельзя просто так взять и вместо йогурта в пластике/тетрапаке начать выпускать в стекле как в советские времена.
Т.к. банально конвееерные линии не настроенны на старую тару, самой старой тары нет, нужно возрождать ее производство.
Точно так же как мы не можем начать делать жигули.
Если помните, Бу Андерсон все архивные книги приказал выкинуть из библиотек АвтоВаза.
На rbc была статья, как работники предприятия с мусорки собирали эти книги.
Нельзя наладить производство тех же Зилов, станков нет, линий конвеерных нет, поставщиков старых запчастей нет.
А сами станки мы делали не сами, а в кооперации с иностранцами.
Тот же АвтоВаз по факту в кооперации с итальянцами делали.
И жигуль - это fiat.
Импортозамещать нечем, даже старье начать производить не можем.
Все уничтожено и выброшено, разломано.
Завода ЗиЛ нет, какие там станки
О том и речь, что ничего не осталось чтобы наладить производство старого.
А производить по прежнему новое на заводах, которые построили иностранцы нельзя так как нет комлектующих, материала, который шел из заграницы, а наладить производство своего нельзя.
По факту иностранные заводы тут, это не заводы, а "крупноузловая сборка запчастей" из-за границы.
Толку от них без иностранных комплектующих,запчастей, материала ноль.
На разных заводах по разному. Где-то только крупноузловая, где-то есть цеха окраски, где-то даже сборка двигателей. Не надо преувеличивать уникальность сборочных технологических линий для какого-то конкретного производителя. Они, при желании, перестраиваются с рено на хавал, с ниссана на черри, и с хюндая на джилли. Правда корейцы с японцами, вроде, пока ждут когда всё рассосётся и с объявлением об уходе не торопятся...
"конвееерные"
Я тоже знаю слово с тремя "е" - "длинношеее".
Не нужно драматизировать. Что то похерено, что то сохранено, что то разработали и развили.
выглядит как новая Лада. нет главного обвеса
Ууууу, буржуй. Топовая комплектация с ABS из пробки!
Пробка это как подушка безопасности, чтобы не обжеться и премиум обвес :)
Испугались конкуренции с отечественным производителем. Очевидно же)
С таким бидоном за квасом ходили... 😝
ЭКО упаковка, к слову. Zero emission. Fully recyclable.
Да кто такой этот местный менеджмент, который получил прорву бизнесов и производств?!
Сарказм, сарказм.
Как обычно - талантливые дети влиятельных людей.
У всех талантливых детей влиятельных людей уже есть с компании с известными на рынке названиями. Местный менеджмент - это совсем про другое.
Ну очевидно, что проще всего подписать договор продажи за рубль с правом обратного выкупа с текущими управляющими. Совсем то уходить не хочется... :)
Это да, только обратный выкуп, если он состоится, будет точно не за 1 ₽ (-:
как символично
Я бы добавил: серым и унылым.
Не серым, а ЭКОлогичным.
"начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» — он будет серым, а не белым."
Не серым, а параллельным. Опять все перепутали
Добро пожаловать в серый мир! И плоскую землю!
Это +20% к продуктовой инфляции, терпите