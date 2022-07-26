Разработчик ПО для онлайн-магазинов Shopify уволит 10% сотрудников — около 1000 человек Статьи редакции
По словам основателя компании, расчёт на рост сферы онлайн-торговли после пандемии не оправдался.
- Основатель и гендиректор Shopify Тоби Лютке назвал сокращения необходимой мерой, а расширение компании во время пандемии Covid-19 — не оправдавшим ожидания, пишет Bloomberg.
- По словам Лютке, он надеялся, что рост сферы электронной коммерции продолжится и после окончания пандемии, но «этот расчёт не оправдался».
- Уволят 10% сотрудников — это 1000 из около 10 тысяч человек. В первую очередь сократят работников HR-отдела, отдела поддержки и продаж.
- Тем, кого затронут увольнения, выплатят зарплату за четыре месяца и продлят некоторые льготы, например, пособие на покупку ноутбука и расходы на домашний интернет.
- На фоне новости стоимость акций компании снизилась на 17%, на 20:50 мск они падают на 14,76%.
- Shopify — это платформа для создания онлайн-магазинов. По собственным данным, её сервисами пользуются больше 1,7 млн компаний в 175 странах мира.
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Shopify — это платформа для создания онлайн-магазинов
Куда им столько людей?..
50 технарей и 9950 гуманитариев
50 технарей и у каждого свой бармен, помощник, уборщик, развлекальщик, группа тестировщиков и чирлидерш.
плейлисты сами себе не соберут! а все небось думали что там "хитрый алгоритм" )
Это не спотифай :)
То чувство, когда никогда не слышал о них😅
То чувство когда кругом спотифаи, смартфоны, процессоры, атмосферные двигатели, да черт возьми зажигалка с пьезо элементом, а ты такой ... живешь в этом всем и радуешься, а сколько там гребцов это делало и делает тебе не в домек... Без предьяв я сам такой же ...
А причем спотифай, если я касательно спотишоп говорил. Ну ладно, видимо много людей задел своим комментарием - извините
Это сервис-провайдер, покупая футболку с принтом в каком-нибудь рандомном зарубежном магазине, можно с большой вероятностью получить письмо с трекинг номером от Shopify)
Я просто не любитель такого, вот видимо и не встречал, а на меня уже напали за нейтральный комментарий, что я не шарю за это
Ну, если в зарубежных мелких магазинчиках (не амазон или этси, а условных бложиках с курсами или мерчом) не закупаться, то можно не слышать, да
на них и крупняк сидит
А зачем про них слышать, если есть 1с-Битрикс, Netcat и проч. В СНГ по крайней мере. Другое дело реально, нахрена им столько народа.
Афтор не дописал.. на самом деле, рагоняют толпу бездарных продакт-менеджеров: «Мы устраняем некоторые группы, которые было удобно иметь, но которые слишком далеки от создания продуктов»
ВОТ! Запад загибается окончательно!1
Очередная печальная новость. Надеюсь они и другие разработчики, вынужденные сейчас сокращать штат, выплывут и будут работать дальше в нормальном режиме!
А как все было прекрасно в январе прошлого года...
https://www.thestar.com/business/2021/01/06/shopify-to-hire-2021-technical-staff-this-year-names-new-vp-of-engineering.html
Раздуты штаты. Маркетинга, поддержки, дизайна и ИТ. Хр и прочей лабуды, вообще молчу. Где на каждый таск нужно по 3 бездаря, да и по скрам мастеру.
Думаю полезно будет. Время мне тут не нравится после обеденная йога – надо менять работу, думаю прошло, на какое-то время.