Торговля
Пышный татарин

Разработчик ПО для онлайн-магазинов Shopify уволит 10% сотрудников — около 1000 человек Статьи редакции

По словам основателя компании, расчёт на рост сферы онлайн-торговли после пандемии не оправдался.

  • Основатель и гендиректор Shopify Тоби Лютке назвал сокращения необходимой мерой, а расширение компании во время пандемии Covid-19 — не оправдавшим ожидания, пишет Bloomberg.
  • По словам Лютке, он надеялся, что рост сферы электронной коммерции продолжится и после окончания пандемии, но «этот расчёт не оправдался».
  • Уволят 10% сотрудников — это 1000 из около 10 тысяч человек. В первую очередь сократят работников HR-отдела, отдела поддержки и продаж.
  • Тем, кого затронут увольнения, выплатят зарплату за четыре месяца и продлят некоторые льготы, например, пособие на покупку ноутбука и расходы на домашний интернет.
  • На фоне новости стоимость акций компании снизилась на 17%, на 20:50 мск они падают на 14,76%.
  • Shopify — это платформа для создания онлайн-магазинов. По собственным данным, её сервисами пользуются больше 1,7 млн компаний в 175 странах мира.
Сервисы
Полина Лааксо
«Безос строит империю, а Shopify вооружает повстанцев»: как разработчик ПО для магазинов оставил Amazon в дураках Статьи редакции

В 2015 году корпорация Безоса продала Shopify свой конструктор сайтов, поскольку сочла бизнес неприбыльным. Теперь жалеет и собирается запускать новый. Как Shopify смогла демократизировать рынок онлайн-торговли и почему только рада конкуренции — в пересказе Bloomberg.

6 River Systems разрабатывает роботов, которые помогают автоматизировать процессы на складах TechCrunch

#новость #shopify

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18 комментариев
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 Ratstarius
из около 10 тысяч человек
Shopify — это платформа для создания онлайн-магазинов

Куда им столько людей?..

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Denis G

50 технарей и 9950 гуманитариев

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Вася Пражкин

50 технарей и у каждого свой бармен, помощник, уборщик, развлекальщик, группа тестировщиков и чирлидерш.

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lakoros

плейлисты сами себе не соберут! а все небось думали что там "хитрый алгоритм" )

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Андрей Макарычев

Это не спотифай :)

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Андрей Соколов

То чувство, когда никогда не слышал о них😅

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Основной Денис

То чувство когда кругом спотифаи, смартфоны, процессоры, атмосферные двигатели, да черт возьми зажигалка с пьезо элементом, а ты такой ... живешь в этом всем и радуешься, а сколько там гребцов это делало и делает тебе не в домек... Без предьяв я сам такой же ...

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Андрей Соколов

А причем спотифай, если я касательно спотишоп говорил. Ну ладно, видимо много людей задел своим комментарием - извините

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Andrey Kulakov

Это сервис-провайдер, покупая футболку с принтом в каком-нибудь рандомном зарубежном магазине, можно с большой вероятностью получить письмо с трекинг номером от Shopify)

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Андрей Соколов

Я просто не любитель такого, вот видимо и не встречал, а на меня уже напали за нейтральный комментарий, что я не шарю за это

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Andre Macareno

Ну, если в зарубежных мелких магазинчиках (не амазон или этси, а условных бложиках с курсами или мерчом) не закупаться, то можно не слышать, да

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Ware Wow

на них и крупняк сидит

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Дополнительный Данила

А зачем про них слышать, если есть 1с-Битрикс, Netcat и проч. В СНГ по крайней мере. Другое дело реально, нахрена им столько народа.

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Псков Бурито

Афтор не дописал.. на самом деле, рагоняют толпу бездарных продакт-менеджеров: «Мы устраняем некоторые группы, которые было удобно иметь, но которые слишком далеки от создания продуктов»

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Georgi Lis

ВОТ! Запад загибается окончательно!1

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Вадим Д.

Очередная печальная новость. Надеюсь они и другие разработчики, вынужденные сейчас сокращать штат, выплывут и будут работать дальше в нормальном режиме!

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Ilya Gorenburg

А как все было прекрасно в январе прошлого года...

https://www.thestar.com/business/2021/01/06/shopify-to-hire-2021-technical-staff-this-year-names-new-vp-of-engineering.html

Shopify to hire 2,021 technical staff this year…
OTTAWA - Shopify Inc. plans to double its engineering team this year and has appointed a new…
www.thestar.com
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Вовчик

Раздуты штаты. Маркетинга, поддержки, дизайна и ИТ. Хр и прочей лабуды, вообще молчу. Где на каждый таск нужно по 3 бездаря, да и по скрам мастеру.

Думаю полезно будет. Время мне тут не нравится после обеденная йога – надо менять работу, думаю прошло, на какое-то время.

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