Торговля
Поверхностный Абдужаббор

Alibaba раскрыла последние инвестиции в «AliExpress Россия» — летом 2021 года компания вложила $192 млн Статьи редакции

Летом 2021-го в маркетплейс инвестировали акционеры СП, но свою сумму раскрывала только VK.

  • В августе 2021 года китайская Alibaba Group инвестировала в «AliExpress Россия» $192 млн, сообщила компания в отчётности за финансовый год, который завершился 31 марта 2022-го. Внимание на это обратило РБК.
  • В рамках сделки экономическая доля компании осталась на уровне около 48%. В дополнительном раунде участвовали и другие совладельцы маркетплейса, следует из документа.
  • «AliExpress Россия» — это совместное предприятие в сфере электронной коммерции, созданное Alibaba Group, Mail.ru Group (теперь VK), «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В августе 2021-го «Мегафон» вышел из капитала СП, его долю купил акционер оператора USM.
  • Тогда же VK сообщала, что вложит $60,3 млн в «AliExpress Россия» и получит дополнительные акции совместного предприятия, выпущенные в рамках новой эмиссии. Компания также говорила, что в раунде участвовали и другие акционеры СП, но размер их инвестиций не раскрывался.
  • В 2021 году общий объём оборота товаров (GMV, без услуг) «AliExpress Россия» вырос на 46% год к году и составил 306 млрд рублей. При этом 36% оборота приходилось на российских продавцов. Данные по среднему чеку, прибыли или убыткам в компании не раскрывали.

#новость #aliexpress #alibaba

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Настораживает, что инвестиции последние, а не, скажем, за 1 полугодие 2022-го (-:

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Andre Macareno

Минус 9999 социального рейтинга, Демократическая партия США забрать кошка-жена

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Darth Swordman

Так финансовый год у AliExpress не совпадает с календарным, он у них считается с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего, если правильно помню. Так что за первый финансовый квартал (до 31 мая) там по понятным причинам публиковать особо нечего, а вот к концу второго в сентябре может чего и прояснится.

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Владимир Кондратьев

Как у японцев, получаетцо. У-у-у! Азиаты!

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Рушан Натфуллин

Хорошо поработал Галкин)

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Аноним Аркадьевич

Русские покупатели тоже неплохо инвестируют, покупая на Русском Aliexpress товары по курсу доллара выше на 20% ЦБ РФ

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Darth Swordman

На самом деле, неважно, какой там курс, если по фактическому рублёвому ценнику всякая мелочёвка стоит дешевле, чем у конкурентов. Чехол для смартфона за 190 на али и 390 на озоне — это, как говорится, две большие разницы)

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Vladimir Kamishnikov

Ну может тебе и не важно, мне, например, важно не переплачивать до 20%

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Darth Swordman

Переплачивать относительно чего? Дешевле, чем на AliExpress, многих позиций всё равно нигде нет. Про все товары не говорю, но на озоне/WB аксессуары для смартфонов и всякая подобная мелочёвка, включая бытовую, по большей части всё же дороже.

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Vladimir Kamishnikov

переплачивать относительно оплаты валютой

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Arthur N

Ну плати валютой, в чём проблема?

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Владимир Кондратьев

Можешь не переплачивать на Валдберис, Озоне, Яндексмаркете и Сбермегамаркете (нет).

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Аноним Аркадьевич

А смартфон уже будет выгоднее на Ozon взять, у тех же китайцев.

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Darth Swordman

Да, есть такое — не сразу развернул в реплае, что речь не вообще про всё, а про определённые категории, которые при любом раскладе выгоднее там брать.

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Владимир Кондратьев

Исключение не отменяет правило.

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lakoros

Пользователи из россии только жалуются на обновление. Поиск урезают, оплачивать дают только через одно окошко с наценкой +20% к курсу.
На что идут инвестиции?

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Vladimir Kamishnikov

А я думаю, чего это там такой курс грабительский, обычно +10 +12 к бирже и платежи в валюте отключили.
А это компания контролируемая россиянами оказывается. Ясен пень выгодно на каждый бакс покупки накидывать 10 рублей.

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Alchakov Developer

Но так и не обогнала вайл и озон

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Илья Валерьевич

Молодцы

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Псков Бурито

копейки...

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