«Ведомости»: ритейл хочет запретить СМИ писать о ввозе Apple, Samsung и другой техники — это «контрсанкционные» данные Статьи редакции
За это могут грозить штрафы до 200 тысяч рублей.
- По данным «Ведомостей», об этом говорится во внутреннем письме Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В неё, помимо прочих, входят группа «М.Видео — Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет» и «Марвел-Дистрибуция».
- Запрет касается данных о товарах из санкционного списка. Среди них Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux и Nikon. Вот как объясняет логику ограничений старший партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов: «Распространение такой информации ставит вопрос: как компания завезла товары в Россию, если ввоз запрещен? Значит, была осуществлена поставка с нарушением режима санкций».
- Теперь распространять такую «контрсанкционную информацию» можно только с письменного согласия участников сделки. Если его нет, магазины и поставщики вправе привлечь СМИ к административной ответственности за разглашение «информации с ограниченным доступом». Она предусматривает штрафы от 5000 до 10 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юрлиц.
- Если суд признает «акт причинения вреда», СМИ будет также вынуждено возместить финансовые потери участников — в том числе упущенную прибыль.
- Госдума приняла законопроект о запрете на распространение данных о внешнеторговых сделках 6 июля 2022 года.
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Ну да, Эппл же может узнать о том, что устройства других регионов активируются в РФ, только из наших СМИ...
тут скорее про то, что чуваки, которые вводят санкции, узнают об их обходе через СМИ. никто не хочет ситуацию как у сбера, который вывел окко и прочих в другую компанию, об этом все написали и компанию тоже внесли в санкционный список
устройство попало на территорию и так понятно, важно кто его ввёз туда и на кого можно ввести санкции
Да эпл насрать где технику активировали, лишь бы больше покупали. это причинит вред , странам и поставщикам которые продают РФ технику. Они перестанут продавать из-за угрозы санкций, а РФ не сможет покупать и круг поставщиков сузится, цены вырастут.
Логичное требование к властям, они же помогают властям делать вид, что ничего не случилось, все можно купить и точка.
Какая же всё-таки дичь
Самое смешное, что эльдорадам всех мастей разрешили параллелить весь импорт полностью официально, никакой «серой» техники у нас уже нет, но они всё равно очкуют, что их спалят и наругают, ну не бред ли?
Как охарактеризовать кратко:
- "Это не мы"
Лол.
Не пали контору 😁
Там завезли «товар N13 Pro Max», и резиновые изделия N2