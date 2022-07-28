Торговля
Полина Лааксо

«Ведомости»: ритейл хочет запретить СМИ писать о ввозе Apple, Samsung и другой техники — это «контрсанкционные» данные Статьи редакции

За это могут грозить штрафы до 200 тысяч рублей.

Источник: «Коммерсантъ»
  • По данным «Ведомостей», об этом говорится во внутреннем письме Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В неё, помимо прочих, входят группа «М.Видео — Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет» и «Марвел-Дистрибуция».
  • Запрет касается данных о товарах из санкционного списка. Среди них Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux и Nikon. Вот как объясняет логику ограничений старший партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов: «Распространение такой информации ставит вопрос: как компания завезла товары в Россию, если ввоз запрещен? Значит, была осуществлена поставка с нарушением режима санкций».
  • Теперь распространять такую «контрсанкционную информацию» можно только с письменного согласия участников сделки. Если его нет, магазины и поставщики вправе привлечь СМИ к административной ответственности за разглашение «информации с ограниченным доступом». Она предусматривает штрафы от 5000 до 10 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юрлиц.
  • Если суд признает «акт причинения вреда», СМИ будет также вынуждено возместить финансовые потери участников — в том числе упущенную прибыль.
  • Госдума приняла законопроект о запрете на распространение данных о внешнеторговых сделках 6 июля 2022 года.

#новость

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10 комментариев
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 Soviet Pooh

Ну да, Эппл же может узнать о том, что устройства других регионов активируются в РФ, только из наших СМИ...

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Входной бинокль

тут скорее про то, что чуваки, которые вводят санкции, узнают об их обходе через СМИ. никто не хочет ситуацию как у сбера, который вывел окко и прочих в другую компанию, об этом все написали и компанию тоже внесли в санкционный список

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AntropFedorov

устройство попало на территорию и так понятно, важно кто его ввёз туда и на кого можно ввести санкции

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Kv4Nt

Да эпл насрать где технику активировали, лишь бы больше покупали. это причинит вред , странам и поставщикам которые продают РФ технику. Они перестанут продавать из-за угрозы санкций, а РФ не сможет покупать и круг поставщиков сузится, цены вырастут.

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Денис Демидов

Логичное требование к властям, они же помогают властям делать вид, что ничего не случилось, все можно купить и точка.

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Леонид Буковский

Какая же всё-таки дичь

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Вадим Д.

Самое смешное, что эльдорадам всех мастей разрешили параллелить весь импорт полностью официально, никакой «серой» техники у нас уже нет, но они всё равно очкуют, что их спалят и наругают, ну не бред ли?

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Блаженный ящик

Как охарактеризовать кратко:
- "Это не мы"

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Либеральный звук

Лол.
Не пали контору 😁

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Михаил Величко

Там завезли «товар N13 Pro Max», и резиновые изделия N2

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