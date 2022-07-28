Торговля
Привлекательный Женя

Правительство одобрило законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств — уложилось в срок, о котором просил Путин Статьи редакции

В середине июля 2022 года Владимир Путин поручил министерствам согласовать законопроект за две недели.

  • Правительство одобрило законопроект о проведении в России эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, пишут «РИА Новости».
  • Как уточнили в Минздраве, проект дополнит федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Документ обяжет аптеки при онлайн-продаже убедиться, что заказ доставили именно тому человеку, на которого оформлен рецепт. Как именно аптеки должны это делать, не уточняется.
  • Законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в феврале 2022 года разработало Минэкономразвития. Эксперимент хотят провести в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023-го по 1 марта 2026-го. В нём хотели участвовать Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер». Перечень разрешенных к онлайн-продаже препаратов утвердят отдельно.
  • Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года.

#новость #лекарства

1698 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Andrei M

Тут либо в срок либо срок.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вот уж невидаль – уложились в срок (-:
Можно подумать, могли не одобрить. Небось ещё и драка была – кто скорее одобрялку подпишет.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Константинов

Я очень надеюсь, что "ему" наконец уже доставят таблетки....

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

цианистый калий

Ответить
Развернуть ветку
неформат

рецепта нет, в поликлинике очередь, врач в отпуске, не доставят

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Никита Грачёв

Представляю какое веселье бы творилось, если бы лекарства разрешили продавать на ВБ)))

Ответить
Развернуть ветку
Ksenia Ulianova

Во ВК уже торгуют))

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kiselev

Позитивная новость. Пользуюсь иногда озоном в части приобретения лекарств

Ответить
Развернуть ветку
Anton Ivanov

Вполне изи, авторизацию через госуслуги при заказе, и смс код при получении

Ответить
Развернуть ветку
Beerman

а рецепт на госуслуги кто загружать будет? в европах да, примерно так и сделано, рецепт в базе есть и аптекарь его видит, а у нас до сих пор половина картотек бумажные. Больничные то только недавно электронными стали

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nikitin

Минимум три крупных проекта электронных рецептов сейчас реализуется на федеральном уровне, с 2023 года страна переходит на них, с добрым утром.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Документ обяжет аптеки при онлайн-продаже убедиться, что заказ доставили именно тому человеку, на которого оформлен рецепт. Как именно аптеки должны это делать, не уточняется.

Как в том анекдоте - "тут-то мне карта и поперла.."

Ответить
Развернуть ветку
Никита Климанов

Чет мне кажется, работать будет через пень-колоду

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

Как и всегда 🫠

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nikitin

А разве сейчас оффлайн-аптеки проверяют личность покупающего? Вроде бы нет никаких запретов получить лекарство по рецепту родственника или вообще постороннего человека.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
null