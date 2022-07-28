Правительство одобрило законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств — уложилось в срок, о котором просил Путин Статьи редакции
В середине июля 2022 года Владимир Путин поручил министерствам согласовать законопроект за две недели.
- Правительство одобрило законопроект о проведении в России эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, пишут «РИА Новости».
- Как уточнили в Минздраве, проект дополнит федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Документ обяжет аптеки при онлайн-продаже убедиться, что заказ доставили именно тому человеку, на которого оформлен рецепт. Как именно аптеки должны это делать, не уточняется.
- Законопроект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в феврале 2022 года разработало Минэкономразвития. Эксперимент хотят провести в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023-го по 1 марта 2026-го. В нём хотели участвовать Ozon, «Яндекс Маркет» и «Сбер». Перечень разрешенных к онлайн-продаже препаратов утвердят отдельно.
- Дистанционная торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года.
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Тут либо в срок либо срок.
Вот уж невидаль – уложились в срок (-:
Можно подумать, могли не одобрить. Небось ещё и драка была – кто скорее одобрялку подпишет.
Я очень надеюсь, что "ему" наконец уже доставят таблетки....
цианистый калий
рецепта нет, в поликлинике очередь, врач в отпуске, не доставят
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Представляю какое веселье бы творилось, если бы лекарства разрешили продавать на ВБ)))
Во ВК уже торгуют))
Позитивная новость. Пользуюсь иногда озоном в части приобретения лекарств
Вполне изи, авторизацию через госуслуги при заказе, и смс код при получении
а рецепт на госуслуги кто загружать будет? в европах да, примерно так и сделано, рецепт в базе есть и аптекарь его видит, а у нас до сих пор половина картотек бумажные. Больничные то только недавно электронными стали
Минимум три крупных проекта электронных рецептов сейчас реализуется на федеральном уровне, с 2023 года страна переходит на них, с добрым утром.
Как в том анекдоте - "тут-то мне карта и поперла.."
Чет мне кажется, работать будет через пень-колоду
Как и всегда 🫠
А разве сейчас оффлайн-аптеки проверяют личность покупающего? Вроде бы нет никаких запретов получить лекарство по рецепту родственника или вообще постороннего человека.