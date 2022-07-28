«Самокат» задумался об импорте товаров для сторонних компаний Статьи редакции
Пока же сервис импортирует продукты и бытовую химию только для себя.
- Сервис экспресс-доставки продуктов зарегистрировал в апреле 2022 года новую компанию — «Умный импорт». Внимание на это обратило Shopper's.
- По словам близкого к компании источника издания, ритейлер планирует заняться продажами импорта для сторонних компаний, что станет дополнительным источником дохода.
- В самом «Самокате» сообщили, что рассматривают такую модель в будущем. Пока же сервис импортирует товары только для себя — продукты и бытовую химию из Китая, Турции, Европы и Азии. По словам источника, «Самокат» также прорабатывает возможность поставок бытовой техники.
- Гендиректор Infoline Иван Федяков считает, что продажа импортных товаров внешним партнёрам позволит «Самокату» улучшить бизнес и повысить оборачиваемость. По его мнению, сервис может продавать такие товары небольшим ритейлерам, став дополнительным каналом на фоне остановки работы или ухода иностранных компаний.
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Какая-то бессмысленная ерунда. У Сбера есть Сбермегамаркет, который логично использовать как сервис для оптовых закупок импорта. Зачем этим заниматься Самокату, кому-то может понадобиться 1000 смартфонов в течение пары часов?
Аналог какого-нибудь Metro или небольшой оптовой базы. Речь же не обязательно про сматрфоны
Так Сбермегамаркет не только смартфоны продает. Речь об оптовой логистике. Логично ее выстраивать на платформе Мегамаркета, поскольку это маркетплейс. А не на платформе сервиса доставки продуктов
Сбермегамаркет закроется как и другие не банковские проекты Сбера. Долго они вливать в неликвидный бизнес не будут.
Разве мегамаркет не просто агрегатор? Самокат то «сам» возит по налаженным каналам. Ну и плюс компанию то отдельную сделали, команда та же
Сбермегамаркет в прошлом году хотел построить единую платформу со Сберлогистикой. Я отталкиваюсь от этого заявления менеджмента. И тут ещё один сервис из экосистемы решает организовать параллельную систему логистики для сторонних продавцов. Это такой же бред, как присутствие Убера и Яндекса в РФ под одним брендом, но с разными аппами
Убирают посредников, дистрибуторов. За каждый лишний рубль в цепочке драка.
И по логистике часто проще напрямую.
Только смысл строить оптовый отдел без отстройки партнерской сети нет.
Скатятся так же в стоки как и остальные.