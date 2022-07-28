Торговля
Привлекательный Женя

«Самокат» задумался об импорте товаров для сторонних компаний Статьи редакции

Пока же сервис импортирует продукты и бытовую химию только для себя.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов зарегистрировал в апреле 2022 года новую компанию — «Умный импорт». Внимание на это обратило Shopper's.
  • По словам близкого к компании источника издания, ритейлер планирует заняться продажами импорта для сторонних компаний, что станет дополнительным источником дохода.
  • В самом «Самокате» сообщили, что рассматривают такую модель в будущем. Пока же сервис импортирует товары только для себя — продукты и бытовую химию из Китая, Турции, Европы и Азии. По словам источника, «Самокат» также прорабатывает возможность поставок бытовой техники.
  • Гендиректор Infoline Иван Федяков считает, что продажа импортных товаров внешним партнёрам позволит «Самокату» улучшить бизнес и повысить оборачиваемость. По его мнению, сервис может продавать такие товары небольшим ритейлерам, став дополнительным каналом на фоне остановки работы или ухода иностранных компаний.

#новость #самокат

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7 комментариев
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 Антон Штадлер

Какая-то бессмысленная ерунда. У Сбера есть Сбермегамаркет, который логично использовать как сервис для оптовых закупок импорта. Зачем этим заниматься Самокату, кому-то может понадобиться 1000 смартфонов в течение пары часов?

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Ivan Mart

Аналог какого-нибудь Metro или небольшой оптовой базы. Речь же не обязательно про сматрфоны

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Антон Штадлер

Так Сбермегамаркет не только смартфоны продает. Речь об оптовой логистике. Логично ее выстраивать на платформе Мегамаркета, поскольку это маркетплейс. А не на платформе сервиса доставки продуктов

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Doco4ka

Сбермегамаркет закроется как и другие не банковские проекты Сбера. Долго они вливать в неликвидный бизнес не будут.

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Саша Прохоренко

Разве мегамаркет не просто агрегатор? Самокат то «сам» возит по налаженным каналам. Ну и плюс компанию то отдельную сделали, команда та же

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Антон Штадлер

Сбермегамаркет в прошлом году хотел построить единую платформу со Сберлогистикой. Я отталкиваюсь от этого заявления менеджмента. И тут ещё один сервис из экосистемы решает организовать параллельную систему логистики для сторонних продавцов. Это такой же бред, как присутствие Убера и Яндекса в РФ под одним брендом, но с разными аппами

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Владислав Данилов

Убирают посредников, дистрибуторов. За каждый лишний рубль в цепочке драка.
И по логистике часто проще напрямую.

Только смысл строить оптовый отдел без отстройки партнерской сети нет.
Скатятся так же в стоки как и остальные.

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