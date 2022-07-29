Торговля
Газетный корабль

DHL с 1 сентября прекратит доставку посылок внутри России Статьи редакции

В марте компания прекратила доставлять посылки в Россию. Из услуг останется только отправка из России за рубеж.

  • Компания объяснила своё решение «существенными техническими сложностями в функционировании информационных систем и глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями».

  • DHL перестанет доставлять посылки и документы по России с 1 сентября — это означает, что с этого момента заказы на посылки принимать не будут. Все отправления, принятые для доставки до 31 августа, компания обещает привезти получателям.
  • Компания продолжит доставлять посылки из России за границу.
  • В марте DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию, Белоруссию и Украину.

#новость #dhl

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22 комментария
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 Maks Lastochkin

Болты затягиваются все туже и туже, как бы не сорвать резьбу...

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Peachylol

По России dhl был всегда гораздо дороже местных. Хотя международные посылки отлично доставляли

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Городской пришелец

Российские посылки тоже.

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Сексорцист Милфхантерович

Поняшка кстати в последние пару лет стала похуже ДХЛ, да и дороже.

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Сексорцист Милфхантерович

К счастью ДХЛ не единственная курьерская служба. Наша логистическая контора пользуется ими только для доставки документов контрагентам в другие страны, по России юзаем Арс, работают хорошо. :)

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Вооруженный рак

И не порвать "уздечку".

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Сексорцист Милфхантерович

Нифига не смешно, ибо жиза.

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Gugumot

Иногда НУЖНО прикинуться "тонущим" кораблём, что б ВСЕ "крысы" покинули его

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z0mb1e

Плохой новостью это как-то язык не поворачивается назвать, учитывая сервис DHL

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Городской пришелец

А что Вам, всякие СДЭКи. теряющие товар паллетами, больше нравятся?

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z0mb1e

Я вообще EMS пользуюсь и всё збс. А DHL могут экспресс доставку спокойно месяц доставлять.

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Городской пришелец

Тьфу-тьфу-Тьфу на Вас, пусть так будет удачно с ЕМС и дальше.

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Npc

Жаль, отличная компания с шикарным сервисом и поддержкой. Ни разу не было с ними проблем как у корп. клиента.

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Rax034

DHL все это время доставлял посылки по России?

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Джонни Лавджой

Дрисьня безумного деда все тянется.

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Вадим Д.

Хотят таким образом вывезти всё из РФ? (-:
Прискорбно, конечно, меньше конкуренция — выше борзость оставшихся будет.

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John Doe

Не работает DHL Express. Обычный DHL работает согласно сайту. Я недавно узнавал.

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Сексорцист Милфхантерович

Раздолье для ЕМЛ, Пони и Арс.

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Alex Gurulli

Вот вам и ещё одна ниша для стартапов.
Импортозамещайтесь на всю расею.

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Сексорцист Милфхантерович

Это уже сделали Арс, почта России и кто-то ещё.

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Слегка Придурковатый

Почта в один конец.

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user_90123129312

Супер! Без DHL дроны Почты России начнут огибать здания и доставлять адресантам по расписанию!

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