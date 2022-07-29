DHL с 1 сентября прекратит доставку посылок внутри России Статьи редакции
В марте компания прекратила доставлять посылки в Россию. Из услуг останется только отправка из России за рубеж.
Компания объяснила своё решение «существенными техническими сложностями в функционировании информационных систем и глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями».
- DHL перестанет доставлять посылки и документы по России с 1 сентября — это означает, что с этого момента заказы на посылки принимать не будут. Все отправления, принятые для доставки до 31 августа, компания обещает привезти получателям.
- Компания продолжит доставлять посылки из России за границу.
- В марте DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию, Белоруссию и Украину.
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Болты затягиваются все туже и туже, как бы не сорвать резьбу...
По России dhl был всегда гораздо дороже местных. Хотя международные посылки отлично доставляли
Российские посылки тоже.
Поняшка кстати в последние пару лет стала похуже ДХЛ, да и дороже.
К счастью ДХЛ не единственная курьерская служба. Наша логистическая контора пользуется ими только для доставки документов контрагентам в другие страны, по России юзаем Арс, работают хорошо. :)
И не порвать "уздечку".
Нифига не смешно, ибо жиза.
Иногда НУЖНО прикинуться "тонущим" кораблём, что б ВСЕ "крысы" покинули его
Плохой новостью это как-то язык не поворачивается назвать, учитывая сервис DHL
А что Вам, всякие СДЭКи. теряющие товар паллетами, больше нравятся?
Я вообще EMS пользуюсь и всё збс. А DHL могут экспресс доставку спокойно месяц доставлять.
Тьфу-тьфу-Тьфу на Вас, пусть так будет удачно с ЕМС и дальше.
Жаль, отличная компания с шикарным сервисом и поддержкой. Ни разу не было с ними проблем как у корп. клиента.
DHL все это время доставлял посылки по России?
Дрисьня безумного деда все тянется.
Хотят таким образом вывезти всё из РФ? (-:
Прискорбно, конечно, меньше конкуренция — выше борзость оставшихся будет.
Не работает DHL Express. Обычный DHL работает согласно сайту. Я недавно узнавал.
Раздолье для ЕМЛ, Пони и Арс.
Вот вам и ещё одна ниша для стартапов.
Импортозамещайтесь на всю расею.
Это уже сделали Арс, почта России и кто-то ещё.
Почта в один конец.
Супер! Без DHL дроны Почты России начнут огибать здания и доставлять адресантам по расписанию!