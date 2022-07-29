Торговля
Газетный корабль

Ozon запустил продажу одежды под собственной торговой маркой Hola Статьи редакции

Среди одежды — футболки, лонгсливы и свитшоты.

  • В коллекции базовой одежды для взрослых и детей доступно около 30 товарных наименований, в большей степени представлена женская и детская одежда.
  • Женская коллекция состоит из базовых вещей — футболки, лонгсливы и свитшоты. Детская — из пижам, футболок, леггинсов и спортивной одежды. Отдельно представлена одежда для школы.
  • К началу осени ассортимент планируют увеличить в десять раз. Добавят головные уборы для детей, платья для девочек, одежду для мужчин, а также верхнюю одежду — всего 300 позиций.
  • Одежду для бренда шьют десять производителей — часть из них находятся в России, часть — за рубежом. Их отбирали, учитывая опыт пошива, качество продукции, сроки выполнения заказов и доставки.

#новость #ozon

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39 комментариев
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 Вадим Д.

Как всегда – мужикам, небось, носки 2 типоразмеров и трусы обыкновенные, 1 штука (-:

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Кирилл Артюхов

и все желательно в темных цветах, чтоб если запачкал, не было видно )

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Вадим Д.

По классике из мемов и анекдотов: носки чёрные, трусы – жёлтые спереди, коричневые сзади: практично и нельзя перепутать (-:

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Михаил Сергеев

)))коммент что надо

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Ушлый тип

Почти. 4 футболки и 1 лонгслив :'(

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Егорка Кромберг

И все это стоит, как 10 пар женских носков и 10 женских трусов

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Агент К

Да не факт, у Чебоксарского Трикотажа, например, вполне себе выбор есть:

https://chebtf.ru/catalog/nizhnee_bele_muzhskoye/
https://chebtf.ru/catalog/noski_muzhskie/

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Маша Арсентьева

Выглядит достаточно неплохо. Люблю такие лаконичные и однотонные луки.

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Aleksandr A
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Aidar S

Тогда уж

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Пришелец

Весьма лаконично и однотипно.

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ЯжПрограммист
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ЯжПрограммист

Самое интересное, что для этих ЛУКОВ вообще не нужен был новый бренд.

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Николай Астапенко
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Cere8ellum

Это что? Это где?

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Spartak Kad

Сериал Кремниевая долина

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Хиро Накамура

надеюсь, WB так не будет делать?

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Вадим Д.

Версия одежды собственной торговой марки WB «Huinya»:

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Оля Янко

А обувь то на фото "моднючая")

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D.S

Ну этот стиль уже на уровне Balenciaga

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Евгений

Почему?

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Кирилл Макеев

Почитай сюда

https://sportrbc.ru/news/62e00a0b9a794771eba4979c

«Спартак» будет получать форму от Wildberries…
Новый технический партнер «Спартака» Wildberries будет поставлять экипировку всем командам клуба…
sportrbc.ru
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Qnoc

На мужских футболках нету до дыр проперженных хохм про пивас, рыбалку и жену, отсекли сразу 95% потенциальной аудитории, очень плохое бизнес решение. Подписаться на мой телеграм канал про бизнес аналитику можно здесь:

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Andre Macareno

А черепахи с Дэнни Трехо будут, как акулы в Икее?

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Евгения Матвеева

на фото выглядит неплохо! Осталось оценить качество

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Витторио Скалетта

неплохая идея

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Andrei P.

базовые вещи типа юникло... ну интересно даже

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Vladislav

Если за 500-1000р. по качеству это будет что-то на уровне H&M, это победа,
Заказал попробовать.

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Максим Золотов

Лонгслив за 300р неплохо

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Михаил Сергеев

Если по качеству, как юникло или эйчендем, то это лучшее, что может быть

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виктор сикрит

Выглядит круто. Сейчас с базой совсем печально после ухода юникло. Надеюсь, что по качеству сильно проигрывать не будут)

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Aleksandr A

Заказал лонгслив. Посмотрим на качество.

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vmp

Как скоро марку Хола в народе перекрестят в Лохам?

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Ипполит Волжский

Hole

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Андрей

Опять никакой заботы о жиробасах и максимум 56 размер 😒

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Markus Shebarov

Asos ты ли это?

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Евгения Зайцева

Интересно что по ценам будет, на самом деле молодцы, подсуетились на фоне ухода многих брендов. Если будет действительно достойно и качественно то почему бы и нет

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Херовый русский

Лонгсливы, свитшоты... Патриотизьм и скрепность сосут )) Великий и могучий бессилен.

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Nikolai

Идея с детским ассортиментом под Back To School понятна. Но иедя бренда на данный момент непонятна - нет какой то айдентики уникальной. Команда озона точно может куда лучше и интереснее.

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