Ozon запустил продажу одежды под собственной торговой маркой Hola Статьи редакции
Среди одежды — футболки, лонгсливы и свитшоты.
- В коллекции базовой одежды для взрослых и детей доступно около 30 товарных наименований, в большей степени представлена женская и детская одежда.
- Женская коллекция состоит из базовых вещей — футболки, лонгсливы и свитшоты. Детская — из пижам, футболок, леггинсов и спортивной одежды. Отдельно представлена одежда для школы.
- К началу осени ассортимент планируют увеличить в десять раз. Добавят головные уборы для детей, платья для девочек, одежду для мужчин, а также верхнюю одежду — всего 300 позиций.
- Одежду для бренда шьют десять производителей — часть из них находятся в России, часть — за рубежом. Их отбирали, учитывая опыт пошива, качество продукции, сроки выполнения заказов и доставки.
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Как всегда – мужикам, небось, носки 2 типоразмеров и трусы обыкновенные, 1 штука (-:
и все желательно в темных цветах, чтоб если запачкал, не было видно )
По классике из мемов и анекдотов: носки чёрные, трусы – жёлтые спереди, коричневые сзади: практично и нельзя перепутать (-:
)))коммент что надо
Почти. 4 футболки и 1 лонгслив :'(
И все это стоит, как 10 пар женских носков и 10 женских трусов
Да не факт, у Чебоксарского Трикотажа, например, вполне себе выбор есть:
https://chebtf.ru/catalog/nizhnee_bele_muzhskoye/
https://chebtf.ru/catalog/noski_muzhskie/
Выглядит достаточно неплохо. Люблю такие лаконичные и однотонные луки.
Тогда уж
Весьма лаконично и однотипно.
Самое интересное, что для этих ЛУКОВ вообще не нужен был новый бренд.
Это что? Это где?
Сериал Кремниевая долина
надеюсь, WB так не будет делать?
Версия одежды собственной торговой марки WB «Huinya»:
А обувь то на фото "моднючая")
Ну этот стиль уже на уровне Balenciaga
Почему?
Почитай сюда
https://sportrbc.ru/news/62e00a0b9a794771eba4979c
На мужских футболках нету до дыр проперженных хохм про пивас, рыбалку и жену, отсекли сразу 95% потенциальной аудитории, очень плохое бизнес решение. Подписаться на мой телеграм канал про бизнес аналитику можно здесь:
А черепахи с Дэнни Трехо будут, как акулы в Икее?
на фото выглядит неплохо! Осталось оценить качество
неплохая идея
базовые вещи типа юникло... ну интересно даже
Если за 500-1000р. по качеству это будет что-то на уровне H&M, это победа,
Заказал попробовать.
Лонгслив за 300р неплохо
Если по качеству, как юникло или эйчендем, то это лучшее, что может быть
Выглядит круто. Сейчас с базой совсем печально после ухода юникло. Надеюсь, что по качеству сильно проигрывать не будут)
Заказал лонгслив. Посмотрим на качество.
Как скоро марку Хола в народе перекрестят в Лохам?
Hole
Опять никакой заботы о жиробасах и максимум 56 размер 😒
Asos ты ли это?
Интересно что по ценам будет, на самом деле молодцы, подсуетились на фоне ухода многих брендов. Если будет действительно достойно и качественно то почему бы и нет
Лонгсливы, свитшоты... Патриотизьм и скрепность сосут )) Великий и могучий бессилен.
Идея с детским ассортиментом под Back To School понятна. Но иедя бренда на данный момент непонятна - нет какой то айдентики уникальной. Команда озона точно может куда лучше и интереснее.