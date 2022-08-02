H&M открыла первые магазины в Москве для продажи остатков — без ажиотажа и скидок Статьи редакции
Магазины в других городах будут открывать постепенно в течение августа.
- H&M Group открыла первые физические магазины для продажи остатков — в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис» в Москве.
- Администрация «Метрополис» сообщила, что магазины будут работать в обычном режиме и «продолжительное время», но точной информации по срокам нет. По данным Telegram-канала «Московские новости», товара должно хватить на 50 недель.
- Судя по видео из Telegram-каналов, ажиотажа пока нет.
- Когда откроются магазины других брендов, входящих в группу (Cos, ARKET, Monki, Other Stories, Weekday), — неизвестно. В «Метрополисе» говорят, что магазины Cos должны открыться «на следующей неделе», Monki открываться не планирует.
- Даты открытия в других городах, вероятно, будут сообщать торговые центры. Например, петербургский ТРЦ «Галерея» предупредил посетителей, что H&M откроется 3 августа 2022 года.
- H&M объявила об уходе из России в середине июля 2022 года. В августе ритейлер обещал устроить финальную распродажу остатков — магазины будут открывать постепенно в течение месяца. Они будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Онлайн-продаж нет, программа лояльности также работать не будет.
6156 просмотров
Никогда там ничего себе не покупал.
Огласите пожалуйста список всех магазинов, в которых вы ничего не покупали - их можно уже закрывать.
я тоже. но это никак не уменьшает ценности присутствия этой сети в стране.
А в каких закупается ?
А ну раз вы там ничего не покупали,тогда все хорошо,пусть уходят
И не купите уже
Ну ХиМ — не Икея, потому и ажиотажа нет, да и одежды такого же уровня по качеству и цене всё ещё немало.
Можно примеры? (без сарказма, реально хочется узнать). А то я тут наткнулся на статью, 10 альтернатив HM, Zara , юни кло и Reserved - а там по первой ссылке базовая чёрная футболка стоит 4990 😃 после этого статью закрыл .
Да у ИКЕИ тоже куча аналогов, только ни один назвать не могут. Икея и H&M — это в первую очередь дизайн шведский и доступная цена, а уж потом только срок службы.
Просто скидок нет, зачем ломиться на фулл прайс?)
Видели фото очереди в ТЦ на открытие HM?)
на счет цен не согласен,вполне доступные вещи и простые по дизайну,а на счет качества та же зара только немного дешевле
50 недель?! Сколько же они там накопили этих "остатков"?
Да сожгли бы к чертям или трактором!
Так база продается регулярно, это не сезонные коллекции конечно там в основном
Через 50 недели скажут что остаются
Скорее всего в магазины не будут приходить поставки с новой одеждой, так что постараются распродать все имеющееся.
Интересно, что с сотрудниками будет, у меня каждый второй друг когда-то да работал в эйчендеме 😅
Вряд ли
Нет скидок - нет ажиотажа. Ну и плюшевой акулы в H&M нету, о чем тут говорить))
как говорится
Чебоксары не Монако, H&M не IKEA
Зато там есть милый пингвин :)
Так забавляют пупсы, не ходящие в Макдональдс, не носящие Зару и H&M, не смотрящие голливудские фильмы, не ездящие на БМВ, не пользующиеся айфонами.
Хочется сказать пупсам: уебывайте в Северную Корею, там ваш героизм оценит товарищ Ын, который всем этим пользуется
Так это 90 процентов населения РФ-вы сейчас призвали 90 процентов валить из страны
Видимо, 50 недель как-то солиднее звучит, чем ~1 год.
Без онлайна грустно
В метрополисе уже очередь
Приобретала раньше детскую одежду в H&M. Не страшно, сейчас много аналогов, перестроимся к изменениям
Подскажете аналоги? Моя вот жена жалуется что без некста, мазеркер и эйчика базовые детские вещи с ок дизайном, за норм прайс и с норм качеством найти сложновато
30 просмотров, 0 комментов, 0 голосов - "популярное"
Ниче, ближе к вечеру народ повалит, вот начнутся голодные игры и борьба за последние шмотки
Зуб даю перепродавать ещё будут потом на юле или авито
Точно. Весь авито икеей завален
50 недель распродажи это год работы))
Расчет видимо на ишака или падишаха
Мне очень не хватает ХиМ. Как-то такие фасоны делают, что прямо идеально садятся на мою фигуру(
Нет скидок - вот и ажиотажа нет.
В h&m никогда не покупал вещи за фулл прайс, а распродажи у них были каждый сезон
Дня 3-4 назад в H&M Европолис была суета за закрытыми дверями магазина - так и думал: какую-то распродажу затеют.
Акулу из кеи они торгуют?
Всегда покупал костюмы фабрики Большевичка! И трусы трикотажа фабрики из Бабищенска
Если без шуток, уже давно покупаю шмотки российских брендов. Если не гнаться за дешевизной, то есть много суперкачественного и симпатичного.
Ничоси нет ажиотажа, на первом видео табун жаждущих.
Закрылись и точка!
Соискатели кремлеботов, расскажу как так выходит, что есть люди, которые "а я там ничего и не покупал"
Попробуйте в будущем не покупать последние айфоны и БМВ в кредит ради понтов, тогда не придется питаться в Макдональдсах, покупать бумажную одежду в ХМ, и картонную мебель из Икеа и вас так же не будет беспокоить уход всех вышеперечисленных компаний.
А то у вас удобно получается. Все также как и вы обязаны пользоваться низкокачественным продуктом, потому что каждый год покупаешь "ультракачественный" айфон. У нормальных людей просто другие приоритеты.
То есть когда-то в закрытые магазины завезли коллекцию весна-лето 22?
ИК потирают руки...😂
Всегда тут всё себе покупал.
Ч.т.д. Россия для больших брендов это Москва и СПб. Вне пределов этих регионов люди выбирают одежду из Узбекистана и Кыргызии.
В Питере август - первый месяц осени. Кому нужны летние вещи без скидок, особенно если есть магазины схожего уровня и качества