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Торговля
Маша Цепелева

В Подмосковье загорелся склад Ozon — огонь охватил 35 тысяч м² Статьи редакции

Пожар будут тушить с воздуха, информации об ущербе пока нет.

13 848 просмотров

Пожар начался около 13 часов. Видео с места, где вспыхнул огонь, опубликовала Baza.

Из здания фулфилмент-центра на Новой Риге эвакуировали около 1000 человек. Со склада доставляли товары в Москву и Подмосковье. Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, её размер или ущерб пока не уточняется.

Также компания закрыла для продажи все товары с подмосковного склада.

По данным компании, пострадавших нет. На месте работают МЧС и скорая. Есть две версии о причинах пожара — поджог и неисправность электрооборудования, рассказали «РИА Новости» спасатели.

К 13:50 огонь охватил 35 тысяч м², его будут тушить с воздуха.

На фоне ЧП стоимость акций Ozon упала на 3%.

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Число пострадавших выросло до 11 человек, двое госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС. К тушению пожара привлечена группировка из почти 100 человек.

Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей. Здание застраховано на 6 млрд рублей в «Альфастраховании», его содержимое — на 11 млрд рублей в «Ингосстрахе», рассказал источник «РИА Новости».

По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности, рассказала глава Истринского округа Подмосковья Татьяна Витушева.

По этой теме ещё пишут: Стартапер-пессимист, Евгений Вилков и Seller Den.

#новость #ozon

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224 комментария
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 Ozon Business

Здравствуйте! Всё так: горит наш склад на Новой Риге. Мы отписываем все статусы по этой ситуации и обсуждаем её с продавцами в нашем Telegram-канале: https://t.me/ozonmarketplace/622. Приходите, пожалуйста, туда, если у вас есть вопросы

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Lengor

Почитал комментарии какие же тупые люди, спрашивают отгружать товар завтра на этот склад или нет. Я просто в шоке))

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13 комментариев
Ушлый тип

Держитесь, главное, чтобы всё были целы!

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Ivan Skb
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Alex R

А кто будет возмещать стоимость товара поставщикам?

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12 комментариев

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5 комментариев
Владимир Кондратьев

Вот оно что, оказывается!

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2 комментария
Херовый русский

Почему на вашем складе не было систем пожаротушения?

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Федор Русаков

Теперь видимо мои кофейные зёрна с двойной прожаркой

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Дмитрий

Скоро в рассылке озона: А теперь расскажем вам о преимуществах работы по схеме rFBS по сравнению с FBO

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A.K.

Это была промоакция. "Наши скидки - огонь!"

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Yan

Возникает вопрос, а почему на подобном объекте не установлены хотя бы нормальная система пожаротушения?

Как минимум есть системы пенного тушения, которая могла бы локализовать данный пожар. Так же можно было бы дублировать с иными системами, которые могли бы отработать локально и первыми.

Будет ли кто то из топов компании отвечать за явные ошибки?

Компания готова сделать возвраты денег покупателям, чей товар явно не придет в указанные сроки?

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Широкий Петя

По первому видео непонятно, все стоят смотрят. Где огнетушители? Где система пожаротушения? Что за пиздец блять.

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5 комментариев
Ivan Mart

На каком подобном объекте?
Система автоматического пожаротушения - это не та вещь, которую целесообразно устанавливать на вещевом складе.
Это же не склад хранения урана какого-нибудь, а склад хранения ширпотреба.

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23 комментария
Владимир Кондратьев

Вон в Лентах, вроде есть система (я не знаю точно), а они все равно сгорают.

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Tayler

Чехол для сяоми интересно не пострадал?

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Darth Swordman

Так он горит же там, а не тонет =)

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1 комментарий
Александр Соколов

огнеоупорный? вот и проверите)

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Лелик

Можно ли вообще застраховать (да и построить) склад без системы пожаротушения?

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Аккаунт

В рф можно все, если заплатить определенным дядям.

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ArtemRE2

Скорее невозможно построить склад отвечающий всем требованиям пожарной безопасности.

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Это Я

Ну магазины же строят где по плану есть эвакуационный выход а там какбэ склад или вообще дверь запечатана, насмотрелся вон всяких видосов с поиском просрочки, ну в общем отвечая на ваш вопрос, в СНГ ПГТ такое наверное да, можно застраховать

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Mista

Обычно такое условие прописывается. Но может систему и установили, но вопрос, как установили и какую).

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Sergey

Ждем тысячу статей в приемной, что озон не возвращает деньги за товар, не отвечает или что-то в таком духе

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морда наглая

Не разжигайте и так хорошо горит.

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Камаз Отходов

Поставщикам выставят счёт за утилизацию товара?

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Дмитрий

Нет, только за хранение на время разбирательства

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василий дануца

Вот страхавая обнулится

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Семен Смирнов

Вы же знаете как работают страховые и за счет чего имеют прибыль?

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3 комментария
Голый пистолет

Она самоустранится и удилится от выплаты. Страховая компания - не армия спасения. Сначала надо провести аудит и доказать, что по всем критериям случай страховой. А это не малая работа.

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ArtemRE2

Как бы поставщики не обнулились, за страховую особо не переживаем.

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oo oo

Ну загорелся и загорелся. Чо бухтеть-то?

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Ушлый тип

Немного эмпатии и всем станет чуточку лучше

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Владимир Писарев

Кому-то не дойдут посылки.. :(

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1 комментарий
Александр Курбатов

к счастью сейчас на озоне ничего не заказывал

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Wega

Спасибо. Это была очень важная информация

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Zoringer

Количество пожаров после начала СВО внезапно растет как снежный ком

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A.K.

ВСУ уничтожают важный военный объект, не иначе.

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Свежерег Июньский

лучший способ скрыть хищение и недостачу

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Alex R

Люди нервничают и много курят в неположенном месте

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1 комментарий
Кузьмич

Сотрудников проверять надо

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dikomm

Есть статистика до и после?

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Acupuncture USA

А покажи калифорнию или испанию, там тоже сво?

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Lengor

После этого озон долго не выйдет на прибыль, очень жаль к сожалению.

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Дмитрий

Выйдет ли озон вообще куда то после такого.

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Дмитрий

не думаю, что это перекроет их сверхприбыли в постковидный период

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1 комментарий
Настька Краснова
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1 комментарий
Игорь Протасов

Страховка, плюс на селлеров перекинет

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1 комментарий
Алексей Иванов

может и выйдет: неизвестно на сколько все было застраховано. если застраховали до 24-02 - возможно прибыль будет

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Rnatery

а нафиг она нужна

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Это Я

Блэт, надеюсь моей посылки там не было, не охота ждать возврат да перезаказывать и чтобы ещё раз сгорела

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Славный татарин

Товары улетают обратно в Китай своим ходом

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Виктор Худяков

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

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Херовый русский

Ну вот не надо инсинуаций. Просто... шесть розеток одновременно закоротило. Бывает.

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Tarzan Army

Жалко товар
Жалко продавцов
Жалко покупателей

А так все вроде ровно пишут :

UPD: все товары, которые есть на Новой Риге, мы пока скрыли — на сайте их статус «Нет в наличии».

UPD 2: компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора.

UPD 3: оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях.

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- -

Вот поэтому надо хотя бы раз в полгода собирать сотрудников и давать им разрядить пару огнетушителей. Я это понял, когда в гараже стояла машина и горела, а сторож бил огнетушителем об асфальт и матерился. Как потом оказалось он не вынул чеку, а в действие пытался привести его, как древние советские, где от удара билась колба.

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Золотой щит

https://youtu.be/lD2jaCG806E

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Александр

Большинство сотрудников там столько не работают. Это же склад- вечная текучка.

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4 комментария
Вадим Д.

Ну итить-колотить.
Озон, держитесь! Надеюсь, фатальных потерь не будет ни у вас, ни у продавцов, ни у клиентов 🤘🏻

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Body Rise

Красивые клубы дыма во второй нарезке, ставлю на репит и медитирую...

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Босота

Погорельцам быстро выйти в прибыль и без жертв. Сегодня хотел заказать приблуду для кондея на озоне - остерегусь, пойду на иной мп

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Золотой щит

А я вот вчера оплатила заказ и жду. Видимо, в воскресенье доставка ко мне не приедет. Лишь бы люди были живы, остальное наживное. Ведь при пожаре паника, кто-то побежит, заденет рукой стеллаж и всё, 3 минуты есть у человека, погибают-то от дыма и отравления продуктами горения.

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5 комментариев
неформат

кек только я решил перейти с вб на озон, так у них склад в огне

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Дмитрий

У них склад огонь!

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Золотой щит

Ну хоть сейчас, а не перед новым годом

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Noblesse. tv

Мне с этого склада должна была завтра прийти покупка- итди забирать?

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Аккаунт

Да, огнеупорный костюм только захватите

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Гальгомеж Тындербаев

По-моему это умышленный самоподжог.

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Spartak Kad

Как вы это определили?

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1 комментарий
Tema zy

Мне одному показалось, что в на заглавном видео в далеке неспеша шел человек в черном одеянии с капюшоном и заметив оператора, свалил влево??!

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Acupuncture USA

Вся суть наемных работников в России - один спокойно снимает на телефончик, а второй сваливает, вместо того чтобы схватить со стены огнетушитель и затушить небольшое возгорание. Ебанаты.

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8 комментариев
Егор Горохов
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Иван Морозов

Это пиздец, товарищи. Надеюсь, поставщикам возместят ущерб.

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Zoringer

Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, сообщили в компании

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2 комментария
Голый пистолет

Промо-баллами и скидками.

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Tarzan Army

Столб дыма на 2-3 км в высоту.
Виден до 25км расстояния

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Золотой щит

И как назло сегодня не ливень

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Алексей Беляков

Главное, чтобы люди не пострадали. Но и товары жалко, долго потом разбираться будут, куда и что

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морда наглая

Очень жалко. Озон сейчас лучший маркетплейс 🥲! Срочно другой склад и послабления для FBS существенные

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Пришелец

Ozon портит озоновый слой(

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Золотой щит

Он не специально(

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Бесплатный кавалер

Взять огнетушитель или снять видосик?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳

Уф…

Конечно видосик 🧠🤓

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Алексей Владимирович

Хера ты герой ) Прям с дивана бросил всё и полез рискуя жизнью с огнетушителем 😂 в ебучее пекло спасать чужое барахло.

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2 комментария
Новорег Заблокированный

Отрицательно потух

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виктор сикрит

Очень надеюсь, что по ним это ударит не так сильно. По маркетплейсам они явно опережают других, а пользоваться колхозным WB не хочется.

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Eugene Kostylev

Теперь зола лежит одна
Как ни вороши, ни ищи ни души
Гори гори, моя страна
Не туши, ой, не туши, не туши

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Херовый русский

Вообще не про то

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Бесплатный кавалер
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Золотой щит

Ну будем надеяться, все организованно вышли

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Игорь Раду

Видимо много чего там сгорит, судя по масштабу

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alexstellar

Очень жаль. Есть товары, которые точно лежали на складке как остатки и поставщики не планировали их закупать заново.

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Юлия Баранова

Погорели наши товары

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eugene

Ебало вкладчиков PNK rental представили ?

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Сергей Силаев

У нас там товара на складе на новой Риге….. вот уж откуда не ждёшь подвоха

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Игорь Лошманов

Походу попкорн привезут уже готовым

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Боровков Евгений

https://www.ozon.ru/products/454748394/?_bctx=CAQQ6a4I&asb2=ioOCKpH5fhKkwGsne-YyRTOEaHD5BkEYvx_-3XPpECzKfXVVZb3r99FSExUtxYTW&hs=1&miniapp=seller_137065&miniapp=seller_137065&seller_id=137065&sh=I_hSv00uZQ&from=share_android

Наш товар тоже там лежал
Очень надеюсь что не кинете нас

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Александр Кузнецов

скоро в личных кабинетах селлеров:
«Мы списали с вашего счета стоимость ваших сгоревших товаров, поскольку вы поставили их в ненадлежащей упаковке, не защищающей от огня»

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Олег Якушев

Хорошо что Новая Рига это распределительный центр, а не центральный склад как Тверь или Хоругвино - если бы подобное произошло там, Озон и продавцы потеряли бы в десятки если не в сотни раз больше денег

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Anton Zavarzin

Доставка перенесена на неопределенный срок. Скоро во всех корзинах страны

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alexstellar

Ну кстати они реально так делают. За посл месяц 3 раза.

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1 комментарий
Acupuncture USA

Таких складов дохрена, или ты думаешь озон в своей логистике не предусматривает такие случаи?

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Херовый русский
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Pietro Aretino

Ахренеть я с общего вида ахренел

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Херовый русский

Ахренел ахренительно ахреневать нахрен, и т.п. Бывает

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Летний Артем

Жалко конечно. Надеюсь страховка есть. То что не сгорит, дымом провоняет, и водой зальют пожарные. Мда уж :-((((( Интересно, это запрещенку кто-то положил в приёмку или проводка.

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Кузьмич

А как скрыть то что натырили

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1 комментарий

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Игрок

....

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Vasily Levchenko

Главное что все застраховано)😜

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Romakov

Конкуренты похоже постарались или майнят на видяхах,которые потом продадут

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Алек Борисовский

Печально.
Озон главный маркетплейс страны и одна из немногих оставшихся IT компаний.
Ждали прибыль в 2022, а будет убыток...

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StargazerXIII

Интересно… то у Inventive Retail Group сгорел, теперь у Ozon . Странные дела

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Кузьмич

А у них тоже сгорел? Чет пропустил

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Sergey Neonow

Как обычно, наверное, работники жарили картошку.

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Acupuncture USA

Может поджог, а может powerbank какой то ебнул

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Александр

Я так понял, что система пожаротушения не работает.... На складе с таким количеством товарных ценностей - они вообще как купили страховую защиту и за сколько получили разрешение от пожарников....

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Запасной чайник

Ничего себе! Жуть...

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Золотой щит

Уже обрушение кровли и теперь всё, что льют ка-32 сверху - дели на 7

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СлавалС

устраняют конкурентов?

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Anton

Я в шоке.

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Pietro Aretino

Что то даже страшно представить последствия для озона, на этих складах же должна быть самая крутая противопожарка, у них наверное сейчас в офисе творится нечто страшное, не так уж много у этих маркетплейсов то складов, как правило несколько больших

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Игорь Протасов

#OZON
📡 Ущерб от пожара на складе OZON оценили в 10 млрд рублей — Всероссийский союз страховщиков
Страховщики оценили в 4% капитализации. Акции Ozon при этом в моменте падали на 8% после появления новостей о пожаре.

З.ы. вкладывайте в российский НАДЕЖНЫЙ рынок

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Vladimir Kadalashvili

Банально курили в неположенном месте...

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Tarzan Army

10 лярдов убытка.................епонанона........
Озон, каким бы ты не был в моем опыте покупок на овер 300кР - я желаю тебе вылезти из этой ямы как можно быстрее. Из всех площадок в РФ ты лучше что я юзал из всех, хотя и не без косячков.

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Штуки из труб

Только хотел прикупить акции Озона - и на тебе. Судьба.

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Илья Тюменцев

Раздел "Уценённые товары" ждёт пополнение...

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Артем Макаров

Печалька (((

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Андрей

Не загорелся , а стал теплее ! Вы в России живете , называйте вещи своими именами !

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A.K.

Медленный хлопок с повышением скорости движения молекул

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Виктор Ефимов

Где моя посылка, блдж

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Херовый русский
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Си Но

Есть подозрение, что дабы скрыть воровство товара в весьма приличных объемах - кто-то и устроил этот пожар...

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Тихая Пагода

Все бабки ушли на рекламу (читай - на оплату кривляния Гагариной), а на путевую систему пожаротушения уже не осталось...
Вот так вот...

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