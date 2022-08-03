Пожар будут тушить с воздуха, информации об ущербе пока нет.

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Пожар начался около 13 часов. Видео с места, где вспыхнул огонь, опубликовала Baza.

Из здания фулфилмент-центра на Новой Риге эвакуировали около 1000 человек. Со склада доставляли товары в Москву и Подмосковье. Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, её размер или ущерб пока не уточняется.

Также компания закрыла для продажи все товары с подмосковного склада.

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По данным компании, пострадавших нет. На месте работают МЧС и скорая. Есть две версии о причинах пожара — поджог и неисправность электрооборудования, рассказали «РИА Новости» спасатели.

К 13:50 огонь охватил 35 тысяч м², его будут тушить с воздуха.

На фоне ЧП стоимость акций Ozon упала на 3%.

Число пострадавших выросло до 11 человек, двое госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС. К тушению пожара привлечена группировка из почти 100 человек.

Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей. Здание застраховано на 6 млрд рублей в «Альфастраховании», его содержимое — на 11 млрд рублей в «Ингосстрахе», рассказал источник «РИА Новости».

По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности, рассказала глава Истринского округа Подмосковья Татьяна Витушева.