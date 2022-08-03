В Подмосковье загорелся склад Ozon — огонь охватил 35 тысяч м² Статьи редакции
Пожар будут тушить с воздуха, информации об ущербе пока нет.
Пожар начался около 13 часов. Видео с места, где вспыхнул огонь, опубликовала Baza.
Из здания фулфилмент-центра на Новой Риге эвакуировали около 1000 человек. Со склада доставляли товары в Москву и Подмосковье. Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, её размер или ущерб пока не уточняется.
Также компания закрыла для продажи все товары с подмосковного склада.
По данным компании, пострадавших нет. На месте работают МЧС и скорая. Есть две версии о причинах пожара — поджог и неисправность электрооборудования, рассказали «РИА Новости» спасатели.
На фоне ЧП стоимость акций Ozon упала на 3%.
Число пострадавших выросло до 11 человек, двое госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС. К тушению пожара привлечена группировка из почти 100 человек.
Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей. Здание застраховано на 6 млрд рублей в «Альфастраховании», его содержимое — на 11 млрд рублей в «Ингосстрахе», рассказал источник «РИА Новости».
По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности, рассказала глава Истринского округа Подмосковья Татьяна Витушева.
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Здравствуйте! Всё так: горит наш склад на Новой Риге. Мы отписываем все статусы по этой ситуации и обсуждаем её с продавцами в нашем Telegram-канале: https://t.me/ozonmarketplace/622. Приходите, пожалуйста, туда, если у вас есть вопросы
Почитал комментарии какие же тупые люди, спрашивают отгружать товар завтра на этот склад или нет. Я просто в шоке))
Держитесь, главное, чтобы всё были целы!
А кто будет возмещать стоимость товара поставщикам?
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Вот оно что, оказывается!
Почему на вашем складе не было систем пожаротушения?
Теперь видимо мои кофейные зёрна с двойной прожаркой
Скоро в рассылке озона: А теперь расскажем вам о преимуществах работы по схеме rFBS по сравнению с FBO
Это была промоакция. "Наши скидки - огонь!"
Возникает вопрос, а почему на подобном объекте не установлены хотя бы нормальная система пожаротушения?
Как минимум есть системы пенного тушения, которая могла бы локализовать данный пожар. Так же можно было бы дублировать с иными системами, которые могли бы отработать локально и первыми.
Будет ли кто то из топов компании отвечать за явные ошибки?
Компания готова сделать возвраты денег покупателям, чей товар явно не придет в указанные сроки?
По первому видео непонятно, все стоят смотрят. Где огнетушители? Где система пожаротушения? Что за пиздец блять.
На каком подобном объекте?
Система автоматического пожаротушения - это не та вещь, которую целесообразно устанавливать на вещевом складе.
Это же не склад хранения урана какого-нибудь, а склад хранения ширпотреба.
Вон в Лентах, вроде есть система (я не знаю точно), а они все равно сгорают.
Чехол для сяоми интересно не пострадал?
Так он горит же там, а не тонет =)
огнеоупорный? вот и проверите)
Можно ли вообще застраховать (да и построить) склад без системы пожаротушения?
В рф можно все, если заплатить определенным дядям.
Скорее невозможно построить склад отвечающий всем требованиям пожарной безопасности.
Ну магазины же строят где по плану есть эвакуационный выход а там какбэ склад или вообще дверь запечатана, насмотрелся вон всяких видосов с поиском просрочки, ну в общем отвечая на ваш вопрос, в СНГ ПГТ такое наверное да, можно застраховать
Обычно такое условие прописывается. Но может систему и установили, но вопрос, как установили и какую).
Ждем тысячу статей в приемной, что озон не возвращает деньги за товар, не отвечает или что-то в таком духе
Не разжигайте и так хорошо горит.
Поставщикам выставят счёт за утилизацию товара?
Нет, только за хранение на время разбирательства
Вот страхавая обнулится
Вы же знаете как работают страховые и за счет чего имеют прибыль?
Она самоустранится и удилится от выплаты. Страховая компания - не армия спасения. Сначала надо провести аудит и доказать, что по всем критериям случай страховой. А это не малая работа.
Как бы поставщики не обнулились, за страховую особо не переживаем.
Ну загорелся и загорелся. Чо бухтеть-то?
Немного эмпатии и всем станет чуточку лучше
Кому-то не дойдут посылки.. :(
к счастью сейчас на озоне ничего не заказывал
Спасибо. Это была очень важная информация
Количество пожаров после начала СВО внезапно растет как снежный ком
ВСУ уничтожают важный военный объект, не иначе.
лучший способ скрыть хищение и недостачу
Люди нервничают и много курят в неположенном месте
Сотрудников проверять надо
Есть статистика до и после?
А покажи калифорнию или испанию, там тоже сво?
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После этого озон долго не выйдет на прибыль, очень жаль к сожалению.
Выйдет ли озон вообще куда то после такого.
не думаю, что это перекроет их сверхприбыли в постковидный период
Страховка, плюс на селлеров перекинет
может и выйдет: неизвестно на сколько все было застраховано. если застраховали до 24-02 - возможно прибыль будет
а нафиг она нужна
Блэт, надеюсь моей посылки там не было, не охота ждать возврат да перезаказывать и чтобы ещё раз сгорела
Товары улетают обратно в Китай своим ходом
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Ну вот не надо инсинуаций. Просто... шесть розеток одновременно закоротило. Бывает.
Жалко товар
Жалко продавцов
Жалко покупателей
А так все вроде ровно пишут :
UPD: все товары, которые есть на Новой Риге, мы пока скрыли — на сайте их статус «Нет в наличии».
UPD 2: компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора.
UPD 3: оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях.
Вот поэтому надо хотя бы раз в полгода собирать сотрудников и давать им разрядить пару огнетушителей. Я это понял, когда в гараже стояла машина и горела, а сторож бил огнетушителем об асфальт и матерился. Как потом оказалось он не вынул чеку, а в действие пытался привести его, как древние советские, где от удара билась колба.
https://youtu.be/lD2jaCG806E
Большинство сотрудников там столько не работают. Это же склад- вечная текучка.
Ну итить-колотить.
Озон, держитесь! Надеюсь, фатальных потерь не будет ни у вас, ни у продавцов, ни у клиентов 🤘🏻
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Красивые клубы дыма во второй нарезке, ставлю на репит и медитирую...
Погорельцам быстро выйти в прибыль и без жертв. Сегодня хотел заказать приблуду для кондея на озоне - остерегусь, пойду на иной мп
А я вот вчера оплатила заказ и жду. Видимо, в воскресенье доставка ко мне не приедет. Лишь бы люди были живы, остальное наживное. Ведь при пожаре паника, кто-то побежит, заденет рукой стеллаж и всё, 3 минуты есть у человека, погибают-то от дыма и отравления продуктами горения.
кек только я решил перейти с вб на озон, так у них склад в огне
У них склад огонь!
Ну хоть сейчас, а не перед новым годом
Мне с этого склада должна была завтра прийти покупка- итди забирать?
Да, огнеупорный костюм только захватите
По-моему это умышленный самоподжог.
Как вы это определили?
Мне одному показалось, что в на заглавном видео в далеке неспеша шел человек в черном одеянии с капюшоном и заметив оператора, свалил влево??!
Вся суть наемных работников в России - один спокойно снимает на телефончик, а второй сваливает, вместо того чтобы схватить со стены огнетушитель и затушить небольшое возгорание. Ебанаты.
Это пиздец, товарищи. Надеюсь, поставщикам возместят ущерб.
Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, сообщили в компании
Промо-баллами и скидками.
Столб дыма на 2-3 км в высоту.
Виден до 25км расстояния
И как назло сегодня не ливень
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Главное, чтобы люди не пострадали. Но и товары жалко, долго потом разбираться будут, куда и что
Очень жалко. Озон сейчас лучший маркетплейс 🥲! Срочно другой склад и послабления для FBS существенные
Ozon портит озоновый слой(
Он не специально(
Взять огнетушитель или снять видосик?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳
Уф…
Конечно видосик 🧠🤓
Хера ты герой ) Прям с дивана бросил всё и полез рискуя жизнью с огнетушителем 😂 в ебучее пекло спасать чужое барахло.
Отрицательно потух
Очень надеюсь, что по ним это ударит не так сильно. По маркетплейсам они явно опережают других, а пользоваться колхозным WB не хочется.
Теперь зола лежит одна
Как ни вороши, ни ищи ни души
Гори гори, моя страна
Не туши, ой, не туши, не туши
Вообще не про то
Ну будем надеяться, все организованно вышли
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Видимо много чего там сгорит, судя по масштабу
Очень жаль. Есть товары, которые точно лежали на складке как остатки и поставщики не планировали их закупать заново.
Погорели наши товары
Ебало вкладчиков PNK rental представили ?
У нас там товара на складе на новой Риге….. вот уж откуда не ждёшь подвоха
Походу попкорн привезут уже готовым
https://www.ozon.ru/products/454748394/?_bctx=CAQQ6a4I&asb2=ioOCKpH5fhKkwGsne-YyRTOEaHD5BkEYvx_-3XPpECzKfXVVZb3r99FSExUtxYTW&hs=1&miniapp=seller_137065&miniapp=seller_137065&seller_id=137065&sh=I_hSv00uZQ&from=share_android
Наш товар тоже там лежал
Очень надеюсь что не кинете нас
скоро в личных кабинетах селлеров:
«Мы списали с вашего счета стоимость ваших сгоревших товаров, поскольку вы поставили их в ненадлежащей упаковке, не защищающей от огня»
Хорошо что Новая Рига это распределительный центр, а не центральный склад как Тверь или Хоругвино - если бы подобное произошло там, Озон и продавцы потеряли бы в десятки если не в сотни раз больше денег
Доставка перенесена на неопределенный срок. Скоро во всех корзинах страны
Ну кстати они реально так делают. За посл месяц 3 раза.
Таких складов дохрена, или ты думаешь озон в своей логистике не предусматривает такие случаи?
Ахренеть я с общего вида ахренел
Ахренел ахренительно ахреневать нахрен, и т.п. Бывает
Жалко конечно. Надеюсь страховка есть. То что не сгорит, дымом провоняет, и водой зальют пожарные. Мда уж :-((((( Интересно, это запрещенку кто-то положил в приёмку или проводка.
А как скрыть то что натырили
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....
Главное что все застраховано)😜
Конкуренты похоже постарались или майнят на видяхах,которые потом продадут
Печально.
Озон главный маркетплейс страны и одна из немногих оставшихся IT компаний.
Ждали прибыль в 2022, а будет убыток...
Интересно… то у Inventive Retail Group сгорел, теперь у Ozon . Странные дела
А у них тоже сгорел? Чет пропустил
Как обычно, наверное, работники жарили картошку.
Может поджог, а может powerbank какой то ебнул
Я так понял, что система пожаротушения не работает.... На складе с таким количеством товарных ценностей - они вообще как купили страховую защиту и за сколько получили разрешение от пожарников....
Ничего себе! Жуть...
Уже обрушение кровли и теперь всё, что льют ка-32 сверху - дели на 7
устраняют конкурентов?
Я в шоке.
Что то даже страшно представить последствия для озона, на этих складах же должна быть самая крутая противопожарка, у них наверное сейчас в офисе творится нечто страшное, не так уж много у этих маркетплейсов то складов, как правило несколько больших
#OZON
📡 Ущерб от пожара на складе OZON оценили в 10 млрд рублей — Всероссийский союз страховщиков
Страховщики оценили в 4% капитализации. Акции Ozon при этом в моменте падали на 8% после появления новостей о пожаре.
З.ы. вкладывайте в российский НАДЕЖНЫЙ рынок
Банально курили в неположенном месте...
10 лярдов убытка.................епонанона........
Озон, каким бы ты не был в моем опыте покупок на овер 300кР - я желаю тебе вылезти из этой ямы как можно быстрее. Из всех площадок в РФ ты лучше что я юзал из всех, хотя и не без косячков.
Только хотел прикупить акции Озона - и на тебе. Судьба.
Раздел "Уценённые товары" ждёт пополнение...
Печалька (((
Не загорелся , а стал теплее ! Вы в России живете , называйте вещи своими именами !
Медленный хлопок с повышением скорости движения молекул
Где моя посылка, блдж
Есть подозрение, что дабы скрыть воровство товара в весьма приличных объемах - кто-то и устроил этот пожар...
Все бабки ушли на рекламу (читай - на оплату кривляния Гагариной), а на путевую систему пожаротушения уже не осталось...
Вот так вот...