В Подмосковье загорелся склад Ozon — огонь охватил 50 тысяч м² Статьи редакции
Пожар будут тушить с воздуха, информации об ущербе пока нет.
Пожар начался около 13 часов. Видео с места, где вспыхнул огонь, опубликовала Baza.
Из здания фулфилмент-центра на Новой Риге эвакуировали около 1000 человек. Со склада доставляли товары в Москву и Подмосковье. Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, её размер или ущерб пока не уточняется.
Также компания закрыла для продажи все товары с подмосковного склада.
По данным компании, пострадавших нет. На месте работают МЧС и скорая. Есть две версии о причинах пожара — поджог и неисправность электрооборудования, рассказали «РИА Новости» спасатели.
На фоне ЧП стоимость акций Ozon на Мосбирже упала на 3%.
Число пострадавших выросло до 11 человек, двое госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС. К тушению пожара привлечена группировка из почти 100 человек.
Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей. Здание застраховано на 6 млрд рублей в «Альфастраховании», его содержимое — на 11 млрд рублей в «Ингосстрахе».
По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности, рассказала глава Истринского округа Подмосковья Татьяна Витушева.
К 15:50 площадь пожара увеличилась до 50 тысяч м², общая площадь склада — 75 тысяч м².
По данным на 16:45 мск, количетсво пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, сообщает Центр медицины катастроф. Поджог рассматривается как единственная основная версия ЧП, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
По этой теме ещё пишут: Стартапер-пессимист, Евгений Вилков и Seller Den.
Здравствуйте! Всё так: горит наш склад на Новой Риге. Мы отписываем все статусы по этой ситуации и обсуждаем её с продавцами в нашем Telegram-канале: https://t.me/ozonmarketplace/622. Приходите, пожалуйста, туда, если у вас есть вопросы
Почитал комментарии какие же тупые люди, спрашивают отгружать товар завтра на этот склад или нет. Я просто в шоке))
Держитесь, главное, чтобы всё были целы!
А кто будет возмещать стоимость товара поставщикам?
Почему на вашем складе не было систем пожаротушения?
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Вот оно что, оказывается!
Сообщение удалено
А помните вы говорили по слитой фотке с бардаком на складе что это все неправда и такое редкость. Вот тут целое видео изнутри и такой же бардак - вещи валяются на полу и куча мусора.
О, нет! Там может быть моя новая бритва!
Теперь видимо мои кофейные зёрна с двойной прожаркой
Теперь тебе придется доплатить Тимати, потому что это как в Старбаксе
все сосиски переходят под бренд «Ядрёна копоть»
Скоро в рассылке озона: А теперь расскажем вам о преимуществах работы по схеме rFBS по сравнению с FBO
Это была промоакция. "Наши скидки - огонь!"
если они возместят все пропавшее, а они возместят, то многие селлеры просто прыгать от счастья будут от такого FBO
Возникает вопрос, а почему на подобном объекте не установлены хотя бы нормальная система пожаротушения?
Как минимум есть системы пенного тушения, которая могла бы локализовать данный пожар. Так же можно было бы дублировать с иными системами, которые могли бы отработать локально и первыми.
Будет ли кто то из топов компании отвечать за явные ошибки?
Компания готова сделать возвраты денег покупателям, чей товар явно не придет в указанные сроки?
По первому видео непонятно, все стоят смотрят. Где огнетушители? Где система пожаротушения? Что за пиздец блять.
На каком подобном объекте?
Система автоматического пожаротушения - это не та вещь, которую целесообразно устанавливать на вещевом складе.
Это же не склад хранения урана какого-нибудь, а склад хранения ширпотреба.
На складах такого типа, активная система пожаротушения не обязательна. Её стоимость и последующее обслуживание стоит очень приличных денег, просто непростительно неприличных, которые придется в цену товара закладывать.
а с чего вы взяли что они там не установлены? вопрос наверное не к озону а к пожарным проверяющим. вполне возможен такой вариант что компания все легально установила согласно нормам
Вон в Лентах, вроде есть система (я не знаю точно), а они все равно сгорают.
Вы забыли пожар в Кемерово, когда погибло 60 человек из них 37 детей?
Товары улетают обратно в Китай своим ходом
Скорее души товаров, и не в Китай а на ближайшие огороды с дождиком...
к счастью сейчас на озоне ничего не заказывал
Спасибо. Это была очень важная информация
Ждем тысячу статей в приемной, что озон не возвращает деньги за товар, не отвечает или что-то в таком духе
Не разжигайте и так хорошо горит.
Чехол для сяоми интересно не пострадал?
Так он горит же там, а не тонет =)
огнеоупорный? вот и проверите)
Можно ли вообще застраховать (да и построить) склад без системы пожаротушения?
В рф можно все, если заплатить определенным дядям.
Скорее невозможно построить склад отвечающий всем требованиям пожарной безопасности.
Ну магазины же строят где по плану есть эвакуационный выход а там какбэ склад или вообще дверь запечатана, насмотрелся вон всяких видосов с поиском просрочки, ну в общем отвечая на ваш вопрос, в СНГ ПГТ такое наверное да, можно застраховать
Обычно такое условие прописывается. Но может систему и установили, но вопрос, как установили и какую).
Ну загорелся и загорелся. Чо бухтеть-то?
Немного эмпатии и всем станет чуточку лучше
Кому-то не дойдут посылки.. :(
Вот поэтому надо хотя бы раз в полгода собирать сотрудников и давать им разрядить пару огнетушителей. Я это понял, когда в гараже стояла машина и горела, а сторож бил огнетушителем об асфальт и матерился. Как потом оказалось он не вынул чеку, а в действие пытался привести его, как древние советские, где от удара билась колба.
https://youtu.be/lD2jaCG806E
Большинство сотрудников там столько не работают. Это же склад- вечная текучка.
После этого озон долго не выйдет на прибыль, очень жаль к сожалению.
Выйдет ли озон вообще куда то после такого.
не думаю, что это перекроет их сверхприбыли в постковидный период
Страховка, плюс на селлеров перекинет
может и выйдет: неизвестно на сколько все было застраховано. если застраховали до 24-02 - возможно прибыль будет
а нафиг она нужна
Поставщикам выставят счёт за утилизацию товара?
Нет, только за хранение на время разбирательства
Вот страхавая обнулится
Вы же знаете как работают страховые и за счет чего имеют прибыль?
Она самоустранится и удилится от выплаты. Страховая компания - не армия спасения. Сначала надо провести аудит и доказать, что по всем критериям случай страховой. А это не малая работа.
Как бы поставщики не обнулились, за страховую особо не переживаем.
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Ну вот не надо инсинуаций. Просто... шесть розеток одновременно закоротило. Бывает.
Блэт, надеюсь моей посылки там не было, не охота ждать возврат да перезаказывать и чтобы ещё раз сгорела
1 человек погиб, 13 пострадали. Но да, посылка, за которую тебе все равно вернут деньги, это конечно большое переживание
@Стартапер-пессимист А к чему тут твой минус то?
Количество пожаров после начала СВО внезапно растет как снежный ком
ВСУ уничтожают важный военный объект, не иначе.
лучший способ скрыть хищение и недостачу
Люди нервничают и много курят в неположенном месте
Сотрудников проверять надо
Есть статистика до и после?
Есть какие то цифры? Или ощущения?
Как говорил Наполеон, воевать с народом нереально
Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ага. И метеориты в телоскопы стали чаще прилетать после начала СВО.
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А покажи калифорнию или испанию, там тоже сво?
Ну итить-колотить.
Озон, держитесь! Надеюсь, фатальных потерь не будет ни у вас, ни у продавцов, ни у клиентов 🤘🏻
Да что вы! Всё нормально, сейчас потушат и развезут клиентам.
Жалко товар
Жалко продавцов
Жалко покупателей
А так все вроде ровно пишут :
UPD: все товары, которые есть на Новой Риге, мы пока скрыли — на сайте их статус «Нет в наличии».
UPD 2: компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора.
UPD 3: оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях.
В договоре четко: если по вине Озона. Так что не факт, что компенсируют.
Очень надеюсь, что по ним это ударит не так сильно. По маркетплейсам они явно опережают других, а пользоваться колхозным WB не хочется.
Красивые клубы дыма во второй нарезке, ставлю на репит и медитирую...
Очень жалко. Озон сейчас лучший маркетплейс 🥲! Срочно другой склад и послабления для FBS существенные
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Погорельцам быстро выйти в прибыль и без жертв. Сегодня хотел заказать приблуду для кондея на озоне - остерегусь, пойду на иной мп
А я вот вчера оплатила заказ и жду. Видимо, в воскресенье доставка ко мне не приедет. Лишь бы люди были живы, остальное наживное. Ведь при пожаре паника, кто-то побежит, заденет рукой стеллаж и всё, 3 минуты есть у человека, погибают-то от дыма и отравления продуктами горения.
кек только я решил перейти с вб на озон, так у них склад в огне
У них склад огонь!
Ну хоть сейчас, а не перед новым годом
Ozon портит озоновый слой(
Он не специально(
Взять огнетушитель или снять видосик?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳
Уф…
Конечно видосик 🧠🤓
Хера ты герой ) Прям с дивана бросил всё и полез рискуя жизнью с огнетушителем 😂 в ебучее пекло спасать чужое барахло.
Поехать на склад Озона тушить пожар или писать остроумные комментики на VC?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳
Уф…
Конечно комменты 🧠🤓
Для информации - сегодняшние смартфоны и тушат и снимают пожар.
Отрицательно потух
Мне с этого склада должна была завтра прийти покупка- итди забирать?
Да, огнеупорный костюм только захватите
Мне одному показалось, что в на заглавном видео в далеке неспеша шел человек в черном одеянии с капюшоном и заметив оператора, свалил влево??!
Вся суть наемных работников в России - один спокойно снимает на телефончик, а второй сваливает, вместо того чтобы схватить со стены огнетушитель и затушить небольшое возгорание. Ебанаты.
По-моему это умышленный самоподжог.
Как вы это определили?
А я тогда выберу версию, что это был поджёг Бакальчук!
Это пиздец, товарищи. Надеюсь, поставщикам возместят ущерб.
Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, сообщили в компании
Промо-баллами и скидками.
Ну будем надеяться, все организованно вышли
Столб дыма на 2-3 км в высоту.
Виден до 25км расстояния
И как назло сегодня не ливень
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Главное, чтобы люди не пострадали. Но и товары жалко, долго потом разбираться будут, куда и что
Ебало вкладчиков PNK rental представили ?
Теперь зола лежит одна
Как ни вороши, ни ищи ни души
Гори гори, моя страна
Не туши, ой, не туши, не туши
Вообще не про то
Хорошо что Новая Рига это распределительный центр, а не центральный склад как Тверь или Хоругвино - если бы подобное произошло там, Озон и продавцы потеряли бы в десятки если не в сотни раз больше денег
Тссс.... нас может читать анонимный поджигатель.
так нет .. это уже давно не РЦ. а полноценный склад. Который принимал поставки.
Доставка перенесена на неопределенный срок. Скоро во всех корзинах страны
Таких складов дохрена, или ты думаешь озон в своей логистике не предусматривает такие случаи?
Ну кстати они реально так делают. За посл месяц 3 раза.
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Видимо много чего там сгорит, судя по масштабу
Очень жаль. Есть товары, которые точно лежали на складке как остатки и поставщики не планировали их закупать заново.
Погорели наши товары
У нас там товара на складе на новой Риге….. вот уж откуда не ждёшь подвоха
Я так понял, что система пожаротушения не работает.... На складе с таким количеством товарных ценностей - они вообще как купили страховую защиту и за сколько получили разрешение от пожарников....
Скорее всего произошел залповый о огонь, проводка скорее всего не выдержала, а дальше дым без огня, это сип панели, пенопласт будет дымить, хоть чем туши
Походу попкорн привезут уже готовым
https://www.ozon.ru/products/454748394/?_bctx=CAQQ6a4I&asb2=ioOCKpH5fhKkwGsne-YyRTOEaHD5BkEYvx_-3XPpECzKfXVVZb3r99FSExUtxYTW&hs=1&miniapp=seller_137065&miniapp=seller_137065&seller_id=137065&sh=I_hSv00uZQ&from=share_android
Наш товар тоже там лежал
Очень надеюсь что не кинете нас
может лежал а может и не лежал, кто сейчас знает :)
Только хотел прикупить акции Озона - и на тебе. Судьба.
Раздел "Уценённые товары" ждёт пополнение...
Т.е. склад построить без системы пожаротушения невозможно, но на видео склад без системы пожаротушения?
Скорее всего она есть, но она гасит открытый огонь, а там пенопласт горит, вернее плавится
Взяли потестировать яндекс-робота.
Это склад который построили в прошлом году?
Меньше года продержался.
он
В это время г-жа Бакальчук
На фоне ЧП стоимость акций Ozon на Мосбирже упала на 3%.
Акции TSMC упали почти на 3% из-за возможного визита Пелоси на Тайвань.
Америка, прекрати.
ну зная порядочность озона, могу сказать что некоторым селлерам с их лежалым приколоченным говнецом очень повезло.
скоро в личных кабинетах селлеров:
«Мы списали с вашего счета стоимость ваших сгоревших товаров, поскольку вы поставили их в ненадлежащей упаковке, не защищающей от огня»
Ахренеть я с общего вида ахренел
Ахренел ахренительно ахреневать нахрен, и т.п. Бывает
Жалко конечно. Надеюсь страховка есть. То что не сгорит, дымом провоняет, и водой зальют пожарные. Мда уж :-((((( Интересно, это запрещенку кто-то положил в приёмку или проводка.
А как скрыть то что натырили
Не загорелся , а стал теплее ! Вы в России живете , называйте вещи своими именами !
Медленный хлопок с повышением скорости движения молекул
п..ц страховщикам, как-бы за ними и другие не пошли.
Думаю в условиях есть пункты, по которым страховщик еще затребует себе компенсацию.
Непонятно, а что с системой пожаротушения-то?
Судя видео ее даже нет. Даже водной. Водная бы не позволила выгорать всему складу в такой короткий период.
Есть подозрение, что дабы скрыть воровство товара в весьма приличных объемах - кто-то и устроил этот пожар...
Как то последствия несоизмеримы с воровством, это надо быть совсем отбитым, даже если вынес на 10 лямов.
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....
Главное что все застраховано)😜
Конкуренты похоже постарались или майнят на видяхах,которые потом продадут
Печально.
Озон главный маркетплейс страны и одна из немногих оставшихся IT компаний.
Ждали прибыль в 2022, а будет убыток...
Не будет, тут распред центр, да и сгорел один корпус, а не весь технопарк
Интересно… то у Inventive Retail Group сгорел, теперь у Ozon . Странные дела
А у них тоже сгорел? Чет пропустил
Как обычно, наверное, работники жарили картошку.
Может поджог, а может powerbank какой то ебнул
Ничего себе! Жуть...
Уже обрушение кровли и теперь всё, что льют ка-32 сверху - дели на 7
устраняют конкурентов?
Я в шоке.
Что то даже страшно представить последствия для озона, на этих складах же должна быть самая крутая противопожарка, у них наверное сейчас в офисе творится нечто страшное, не так уж много у этих маркетплейсов то складов, как правило несколько больших
угу, ищут способы переложить ответственность
Банально курили в неположенном месте...
10 лярдов убытка.................епонанона........
Озон, каким бы ты не был в моем опыте покупок на овер 300кР - я желаю тебе вылезти из этой ямы как можно быстрее. Из всех площадок в РФ ты лучше что я юзал из всех, хотя и не без косячков.
Печалька (((
Реально, складывается ощущение полного п..ца на складе. Никакой системы пожаротушения не видно, из оповещения кричащий таджик парни уходите оттуда.
В России почему-то до сих пор все Ху..во с противопожарной подготовкой. Все плохо не только с поддержкой, но и с безопасностью.
Ну ничего себе 😞 31.07 только сдали товар на этот склад.
#ozon
Озон пошел делать свои темные делишки в такой сложный момент??
У меня два кабинета, ТОЛЬКО что по одному кабинету скачал отчет сколько находится (сгорело) на этом складе товара.
Во втором кабинете на глазах кнопка этого отчета пропала.
Обновил раз.... обновил два... обновил три..
Теперь пропала из двух кабинетов..
Это чтобы у продавцов не было потом предъяв сколько сгорело?
Скоро на Авито будут продавать горелый товар с Озона
Вот к чему приводит оптимизация на специалистах и безопасности. Наберут на работу дешевых джамшутов, а потом горят и тратят лярды на восстановление. Скупой платит дважды, а сегодня уже четырежды
все идет по плану
Бог шельму метит. Смотрю с наслаждением.
Гори гори ясно, чтобы не погасло.
Сочувствую Ozon. Жаль, что это не помойка Wildberries.
Класс!
Все бабки ушли на рекламу (читай - на оплату кривляния Гагариной), а на путевую систему пожаротушения уже не осталось...
Вот так вот...