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Торговля
Маша Цепелева

В Подмосковье загорелся склад Ozon — огонь охватил 50 тысяч м² Статьи редакции

Пожар будут тушить с воздуха, информации об ущербе пока нет.

25 523 просмотров

Пожар начался около 13 часов. Видео с места, где вспыхнул огонь, опубликовала Baza.

Из здания фулфилмент-центра на Новой Риге эвакуировали около 1000 человек. Со склада доставляли товары в Москву и Подмосковье. Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, её размер или ущерб пока не уточняется.

Также компания закрыла для продажи все товары с подмосковного склада.

По данным компании, пострадавших нет. На месте работают МЧС и скорая. Есть две версии о причинах пожара — поджог и неисправность электрооборудования, рассказали «РИА Новости» спасатели.

К 13:50 огонь охватил 35 тысяч м², его будут тушить с воздуха.

На фоне ЧП стоимость акций Ozon на Мосбирже упала на 3%.

Число пострадавших выросло до 11 человек, двое госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС. К тушению пожара привлечена группировка из почти 100 человек.

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Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей. Здание застраховано на 6 млрд рублей в «Альфастраховании», его содержимое — на 11 млрд рублей в «Ингосстрахе».

По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности, рассказала глава Истринского округа Подмосковья Татьяна Витушева.

К 15:50 площадь пожара увеличилась до 50 тысяч м², общая площадь склада — 75 тысяч м².

По данным на 16:45 мск, количетсво пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, сообщает Центр медицины катастроф. Поджог рассматривается как единственная основная версия ЧП, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

По этой теме ещё пишут: Стартапер-пессимист, Евгений Вилков и Seller Den.

#новость #ozon

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370 комментариев
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 Ozon Business

Здравствуйте! Всё так: горит наш склад на Новой Риге. Мы отписываем все статусы по этой ситуации и обсуждаем её с продавцами в нашем Telegram-канале: https://t.me/ozonmarketplace/622. Приходите, пожалуйста, туда, если у вас есть вопросы

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Lengor

Почитал комментарии какие же тупые люди, спрашивают отгружать товар завтра на этот склад или нет. Я просто в шоке))

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20 комментариев
Ушлый тип

Держитесь, главное, чтобы всё были целы!

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Ivan Skb
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1 комментарий
Alex R

А кто будет возмещать стоимость товара поставщикам?

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16 комментариев
Херовый русский

Почему на вашем складе не было систем пожаротушения?

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4 комментария

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5 комментариев
Владимир Кондратьев

Вот оно что, оказывается!

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3 комментария
under construction

Сообщение удалено

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Corbyan

А помните вы говорили по слитой фотке с бардаком на складе что это все неправда и такое редкость. Вот тут целое видео изнутри и такой же бардак - вещи валяются на полу и куча мусора.

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Карина

О, нет! Там может быть моя новая бритва!

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Федор Русаков

Теперь видимо мои кофейные зёрна с двойной прожаркой

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Олег Павлов

Теперь тебе придется доплатить Тимати, потому что это как в Старбаксе

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Григор

все сосиски переходят под бренд «Ядрёна копоть»

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Дмитрий

Скоро в рассылке озона: А теперь расскажем вам о преимуществах работы по схеме rFBS по сравнению с FBO

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A.K.

Это была промоакция. "Наши скидки - огонь!"

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Дмитрий Порожняков

если они возместят все пропавшее, а они возместят, то многие селлеры просто прыгать от счастья будут от такого FBO

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Yan

Возникает вопрос, а почему на подобном объекте не установлены хотя бы нормальная система пожаротушения?

Как минимум есть системы пенного тушения, которая могла бы локализовать данный пожар. Так же можно было бы дублировать с иными системами, которые могли бы отработать локально и первыми.

Будет ли кто то из топов компании отвечать за явные ошибки?

Компания готова сделать возвраты денег покупателям, чей товар явно не придет в указанные сроки?

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Широкий Петя

По первому видео непонятно, все стоят смотрят. Где огнетушители? Где система пожаротушения? Что за пиздец блять.

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10 комментариев
Ivan Mart

На каком подобном объекте?
Система автоматического пожаротушения - это не та вещь, которую целесообразно устанавливать на вещевом складе.
Это же не склад хранения урана какого-нибудь, а склад хранения ширпотреба.

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28 комментариев
Денис Демидов

На складах такого типа, активная система пожаротушения не обязательна. Её стоимость и последующее обслуживание стоит очень приличных денег, просто непростительно неприличных, которые придется в цену товара закладывать.

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12 комментариев
Дмитрий Порожняков

а с чего вы взяли что они там не установлены? вопрос наверное не к озону а к пожарным проверяющим. вполне возможен такой вариант что компания все легально установила согласно нормам

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1 комментарий
Владимир Кондратьев

Вон в Лентах, вроде есть система (я не знаю точно), а они все равно сгорают.

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1 комментарий
Василий Степанофф

Вы забыли пожар в Кемерово, когда погибло 60 человек из них 37 детей?

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Славный татарин

Товары улетают обратно в Китай своим ходом

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Денис Золин

Скорее души товаров, и не в Китай а на ближайшие огороды с дождиком...

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Александр Курбатов

к счастью сейчас на озоне ничего не заказывал

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Wega

Спасибо. Это была очень важная информация

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5 комментариев
Sergey

Ждем тысячу статей в приемной, что озон не возвращает деньги за товар, не отвечает или что-то в таком духе

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морда наглая

Не разжигайте и так хорошо горит.

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Tayler

Чехол для сяоми интересно не пострадал?

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Darth Swordman

Так он горит же там, а не тонет =)

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1 комментарий
Александр Соколов

огнеоупорный? вот и проверите)

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Лелик

Можно ли вообще застраховать (да и построить) склад без системы пожаротушения?

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Аккаунт

В рф можно все, если заплатить определенным дядям.

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1 комментарий
ArtemRE2

Скорее невозможно построить склад отвечающий всем требованиям пожарной безопасности.

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3 комментария
Это Я

Ну магазины же строят где по плану есть эвакуационный выход а там какбэ склад или вообще дверь запечатана, насмотрелся вон всяких видосов с поиском просрочки, ну в общем отвечая на ваш вопрос, в СНГ ПГТ такое наверное да, можно застраховать

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Mista

Обычно такое условие прописывается. Но может систему и установили, но вопрос, как установили и какую).

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oo oo

Ну загорелся и загорелся. Чо бухтеть-то?

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Ушлый тип

Немного эмпатии и всем станет чуточку лучше

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1 комментарий
Владимир Писарев

Кому-то не дойдут посылки.. :(

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1 комментарий
- -

Вот поэтому надо хотя бы раз в полгода собирать сотрудников и давать им разрядить пару огнетушителей. Я это понял, когда в гараже стояла машина и горела, а сторож бил огнетушителем об асфальт и матерился. Как потом оказалось он не вынул чеку, а в действие пытался привести его, как древние советские, где от удара билась колба.

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Золотой щит

https://youtu.be/lD2jaCG806E

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1 комментарий
Александр

Большинство сотрудников там столько не работают. Это же склад- вечная текучка.

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4 комментария
Lengor

После этого озон долго не выйдет на прибыль, очень жаль к сожалению.

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Дмитрий

Выйдет ли озон вообще куда то после такого.

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Дмитрий

не думаю, что это перекроет их сверхприбыли в постковидный период

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1 комментарий
Настька Краснова
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2 комментария
Игорь Протасов

Страховка, плюс на селлеров перекинет

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2 комментария
Алексей Иванов

может и выйдет: неизвестно на сколько все было застраховано. если застраховали до 24-02 - возможно прибыль будет

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Rnatery

а нафиг она нужна

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Камаз Отходов

Поставщикам выставят счёт за утилизацию товара?

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Дмитрий

Нет, только за хранение на время разбирательства

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василий дануца

Вот страхавая обнулится

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Семен Смирнов

Вы же знаете как работают страховые и за счет чего имеют прибыль?

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3 комментария
Голый пистолет

Она самоустранится и удилится от выплаты. Страховая компания - не армия спасения. Сначала надо провести аудит и доказать, что по всем критериям случай страховой. А это не малая работа.

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ArtemRE2

Как бы поставщики не обнулились, за страховую особо не переживаем.

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Виктор Худяков

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.

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Херовый русский

Ну вот не надо инсинуаций. Просто... шесть розеток одновременно закоротило. Бывает.

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1 комментарий
Это Я

Блэт, надеюсь моей посылки там не было, не охота ждать возврат да перезаказывать и чтобы ещё раз сгорела

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Fart Smella

1 человек погиб, 13 пострадали. Но да, посылка, за которую тебе все равно вернут деньги, это конечно большое переживание

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14 комментариев
Это Я

@Стартапер-пессимист А к чему тут твой минус то?

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Zoringer

Количество пожаров после начала СВО внезапно растет как снежный ком

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A.K.

ВСУ уничтожают важный военный объект, не иначе.

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1 комментарий
Свежерег Июньский

лучший способ скрыть хищение и недостачу

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1 комментарий
Alex R

Люди нервничают и много курят в неположенном месте

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1 комментарий
Fart Smella
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Кузьмич

Сотрудников проверять надо

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dikomm

Есть статистика до и после?

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морда наглая

Есть какие то цифры? Или ощущения?

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Денис Демидов

Как говорил Наполеон, воевать с народом нереально

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Zoringer

Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

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Holy Carrot

Ага. И метеориты в телоскопы стали чаще прилетать после начала СВО.

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Acupuncture USA

А покажи калифорнию или испанию, там тоже сво?

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Вадим Д.

Ну итить-колотить.
Озон, держитесь! Надеюсь, фатальных потерь не будет ни у вас, ни у продавцов, ни у клиентов 🤘🏻

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Стартапер-пессимист

Да что вы! Всё нормально, сейчас потушат и развезут клиентам.

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1 комментарий
Tarzan Army

Жалко товар
Жалко продавцов
Жалко покупателей

А так все вроде ровно пишут :

UPD: все товары, которые есть на Новой Риге, мы пока скрыли — на сайте их статус «Нет в наличии».

UPD 2: компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора.

UPD 3: оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях.

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Стартапер-пессимист

В договоре четко: если по вине Озона. Так что не факт, что компенсируют.

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2 комментария
виктор сикрит

Очень надеюсь, что по ним это ударит не так сильно. По маркетплейсам они явно опережают других, а пользоваться колхозным WB не хочется.

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Body Rise

Красивые клубы дыма во второй нарезке, ставлю на репит и медитирую...

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морда наглая

Очень жалко. Озон сейчас лучший маркетплейс 🥲! Срочно другой склад и послабления для FBS существенные

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Босота

Погорельцам быстро выйти в прибыль и без жертв. Сегодня хотел заказать приблуду для кондея на озоне - остерегусь, пойду на иной мп

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Золотой щит

А я вот вчера оплатила заказ и жду. Видимо, в воскресенье доставка ко мне не приедет. Лишь бы люди были живы, остальное наживное. Ведь при пожаре паника, кто-то побежит, заденет рукой стеллаж и всё, 3 минуты есть у человека, погибают-то от дыма и отравления продуктами горения.

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5 комментариев
неформат

кек только я решил перейти с вб на озон, так у них склад в огне

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Дмитрий

У них склад огонь!

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Золотой щит

Ну хоть сейчас, а не перед новым годом

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Пришелец

Ozon портит озоновый слой(

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Золотой щит

Он не специально(

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1 комментарий
Бесплатный кавалер

Взять огнетушитель или снять видосик?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳

Уф…

Конечно видосик 🧠🤓

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Алексей Владимирович

Хера ты герой ) Прям с дивана бросил всё и полез рискуя жизнью с огнетушителем 😂 в ебучее пекло спасать чужое барахло.

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2 комментария
Mike K

Поехать на склад Озона тушить пожар или писать остроумные комментики на VC?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳

Уф…

Конечно комменты 🧠🤓

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1 комментарий
Илья Попов

Для информации - сегодняшние смартфоны и тушат и снимают пожар.

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Новорег Заблокированный

Отрицательно потух

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Noblesse. tv

Мне с этого склада должна была завтра прийти покупка- итди забирать?

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Аккаунт

Да, огнеупорный костюм только захватите

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Tema zy

Мне одному показалось, что в на заглавном видео в далеке неспеша шел человек в черном одеянии с капюшоном и заметив оператора, свалил влево??!

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Acupuncture USA

Вся суть наемных работников в России - один спокойно снимает на телефончик, а второй сваливает, вместо того чтобы схватить со стены огнетушитель и затушить небольшое возгорание. Ебанаты.

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14 комментариев
Егор Горохов
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Гальгомеж Тындербаев

По-моему это умышленный самоподжог.

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Spartak Kad

Как вы это определили?

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1 комментарий
lakoros

А я тогда выберу версию, что это был поджёг Бакальчук!

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Иван Морозов

Это пиздец, товарищи. Надеюсь, поставщикам возместят ущерб.

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Zoringer

Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, сообщили в компании

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2 комментария
Голый пистолет

Промо-баллами и скидками.

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Бесплатный кавалер
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Золотой щит

Ну будем надеяться, все организованно вышли

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Tarzan Army

Столб дыма на 2-3 км в высоту.
Виден до 25км расстояния

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Золотой щит

И как назло сегодня не ливень

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Алексей Беляков

Главное, чтобы люди не пострадали. Но и товары жалко, долго потом разбираться будут, куда и что

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eugene

Ебало вкладчиков PNK rental представили ?

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Misha
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Eugene Kostylev

Теперь зола лежит одна
Как ни вороши, ни ищи ни души
Гори гори, моя страна
Не туши, ой, не туши, не туши

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Херовый русский

Вообще не про то

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Олег Якушев

Хорошо что Новая Рига это распределительный центр, а не центральный склад как Тверь или Хоругвино - если бы подобное произошло там, Озон и продавцы потеряли бы в десятки если не в сотни раз больше денег

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Вильгельм Богачев

Тссс.... нас может читать анонимный поджигатель.

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1 комментарий
Павел Гелейшев

так нет .. это уже давно не РЦ. а полноценный склад. Который принимал поставки.

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1 комментарий
Anton Zavarzin

Доставка перенесена на неопределенный срок. Скоро во всех корзинах страны

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Acupuncture USA

Таких складов дохрена, или ты думаешь озон в своей логистике не предусматривает такие случаи?

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alexstellar

Ну кстати они реально так делают. За посл месяц 3 раза.

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1 комментарий

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Игорь Раду

Видимо много чего там сгорит, судя по масштабу

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alexstellar

Очень жаль. Есть товары, которые точно лежали на складке как остатки и поставщики не планировали их закупать заново.

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Юлия Баранова

Погорели наши товары

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Сергей Силаев

У нас там товара на складе на новой Риге….. вот уж откуда не ждёшь подвоха

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Александр

Я так понял, что система пожаротушения не работает.... На складе с таким количеством товарных ценностей - они вообще как купили страховую защиту и за сколько получили разрешение от пожарников....

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Алексей

Скорее всего произошел залповый о огонь, проводка скорее всего не выдержала, а дальше дым без огня, это сип панели, пенопласт будет дымить, хоть чем туши

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Игорь Лошманов

Походу попкорн привезут уже готовым

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Боровков Евгений

https://www.ozon.ru/products/454748394/?_bctx=CAQQ6a4I&asb2=ioOCKpH5fhKkwGsne-YyRTOEaHD5BkEYvx_-3XPpECzKfXVVZb3r99FSExUtxYTW&hs=1&miniapp=seller_137065&miniapp=seller_137065&seller_id=137065&sh=I_hSv00uZQ&from=share_android

Наш товар тоже там лежал
Очень надеюсь что не кинете нас

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Дмитрий Порожняков

может лежал а может и не лежал, кто сейчас знает :)

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Штуки из труб

Только хотел прикупить акции Озона - и на тебе. Судьба.

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Илья Тюменцев

Раздел "Уценённые товары" ждёт пополнение...

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AleksandrK5

Т.е. склад построить без системы пожаротушения невозможно, но на видео склад без системы пожаротушения?

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Алексей

Скорее всего она есть, но она гасит открытый огонь, а там пенопласт горит, вернее плавится

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Эксперд

Взяли потестировать яндекс-робота.

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lakoros

Это склад который построили в прошлом году?
Меньше года продержался.

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Золотой щит

он

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Ваня Семенов

В это время г-жа Бакальчук

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Pavel Petel

На фоне ЧП стоимость акций Ozon на Мосбирже упала на 3%.
Акции TSMC упали почти на 3% из-за возможного визита Пелоси на Тайвань.

Америка, прекрати.

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Дмитрий Порожняков

ну зная порядочность озона, могу сказать что некоторым селлерам с их лежалым приколоченным говнецом очень повезло.

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Херовый русский
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Александр Кузнецов

скоро в личных кабинетах селлеров:
«Мы списали с вашего счета стоимость ваших сгоревших товаров, поскольку вы поставили их в ненадлежащей упаковке, не защищающей от огня»

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Pietro Aretino

Ахренеть я с общего вида ахренел

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Херовый русский

Ахренел ахренительно ахреневать нахрен, и т.п. Бывает

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Летний Артем

Жалко конечно. Надеюсь страховка есть. То что не сгорит, дымом провоняет, и водой зальют пожарные. Мда уж :-((((( Интересно, это запрещенку кто-то положил в приёмку или проводка.

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Кузьмич

А как скрыть то что натырили

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1 комментарий
Андрей

Не загорелся , а стал теплее ! Вы в России живете , называйте вещи своими именами !

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A.K.

Медленный хлопок с повышением скорости движения молекул

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1 комментарий
Zavodnoi Traktor

п..ц страховщикам, как-бы за ними и другие не пошли.

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Yan

Думаю в условиях есть пункты, по которым страховщик еще затребует себе компенсацию.

Ответить
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Serge

Непонятно, а что с системой пожаротушения-то?

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Yan

Судя видео ее даже нет. Даже водной. Водная бы не позволила выгорать всему складу в такой короткий период.

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Си Но

Есть подозрение, что дабы скрыть воровство товара в весьма приличных объемах - кто-то и устроил этот пожар...

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Алексей Владимирович

Как то последствия несоизмеримы с воровством, это надо быть совсем отбитым, даже если вынес на 10 лямов.

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Игрок

....

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Vasily Levchenko

Главное что все застраховано)😜

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Romakov

Конкуренты похоже постарались или майнят на видяхах,которые потом продадут

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Алек Борисовский

Печально.
Озон главный маркетплейс страны и одна из немногих оставшихся IT компаний.
Ждали прибыль в 2022, а будет убыток...

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Алексей

Не будет, тут распред центр, да и сгорел один корпус, а не весь технопарк

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1 комментарий
StargazerXIII

Интересно… то у Inventive Retail Group сгорел, теперь у Ozon . Странные дела

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Кузьмич

А у них тоже сгорел? Чет пропустил

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Sergey Neonow

Как обычно, наверное, работники жарили картошку.

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Acupuncture USA

Может поджог, а может powerbank какой то ебнул

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Запасной чайник

Ничего себе! Жуть...

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Золотой щит

Уже обрушение кровли и теперь всё, что льют ка-32 сверху - дели на 7

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СлавалС

устраняют конкурентов?

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Anton

Я в шоке.

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Pietro Aretino

Что то даже страшно представить последствия для озона, на этих складах же должна быть самая крутая противопожарка, у них наверное сейчас в офисе творится нечто страшное, не так уж много у этих маркетплейсов то складов, как правило несколько больших

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Vladimir Denisov
>у них наверное сейчас в офисе творится нечто страшное

угу, ищут способы переложить ответственность

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1 комментарий
Vladimir Kadalashvili

Банально курили в неположенном месте...

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Tarzan Army

10 лярдов убытка.................епонанона........
Озон, каким бы ты не был в моем опыте покупок на овер 300кР - я желаю тебе вылезти из этой ямы как можно быстрее. Из всех площадок в РФ ты лучше что я юзал из всех, хотя и не без косячков.

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Артем Макаров

Печалька (((

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Виктор Птахин

Реально, складывается ощущение полного п..ца на складе. Никакой системы пожаротушения не видно, из оповещения кричащий таджик парни уходите оттуда.
В России почему-то до сих пор все Ху..во с противопожарной подготовкой. Все плохо не только с поддержкой, но и с безопасностью.

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Евгений Каракуца

Ну ничего себе 😞 31.07 только сдали товар на этот склад.

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Anton

#ozon
Озон пошел делать свои темные делишки в такой сложный момент??
У меня два кабинета, ТОЛЬКО что по одному кабинету скачал отчет сколько находится (сгорело) на этом складе товара.
Во втором кабинете на глазах кнопка этого отчета пропала.
Обновил раз.... обновил два... обновил три..
Теперь пропала из двух кабинетов..
Это чтобы у продавцов не было потом предъяв сколько сгорело?

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Василий Степанофф

Скоро на Авито будут продавать горелый товар с Озона

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Экс Истин

Вот к чему приводит оптимизация на специалистах и безопасности. Наберут на работу дешевых джамшутов, а потом горят и тратят лярды на восстановление. Скупой платит дважды, а сегодня уже четырежды

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Экс Истин

все идет по плану

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Jinny

Бог шельму метит. Смотрю с наслаждением.

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Jinny

Гори гори ясно, чтобы не погасло.

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Священный вентилятор

Сочувствую Ozon. Жаль, что это не помойка Wildberries.

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Anton

Класс!

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Тихая Пагода

Все бабки ушли на рекламу (читай - на оплату кривляния Гагариной), а на путевую систему пожаротушения уже не осталось...
Вот так вот...

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Mike K