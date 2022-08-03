В Подмосковье загорелся склад Ozon — огонь охватил 55 тысяч м² Статьи редакции
Пожар удалось локализовать только к 21:30 мск.
Пожар начался около 13:00 мск. Видео с места, где вспыхнул огонь, опубликовала Baza.
Из здания фулфилмент-центра на Новой Риге эвакуировали около 1000 человек. Со склада доставляли товары в Москву и Подмосковье. Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, её размер или ущерб пока не уточняется.
Компания закрыла для продажи все товары с подмосковного склада, а также отменила поставки на Новую Ригу до 18 августа. Каждому продавцу, у которого отменится поставка, ритейлер обещал написать лично и рассказать, куда можно перенаправить товары.
Маркетплейс также временно не будет учитывать в расчёте стоимости размещения товары на Новой Риге.
Что происходит
На месте работают МЧС и скорая. Есть две основные версии о причинах пожара — поджог и неисправность электрооборудования, рассказали «РИА Новости» спасатели.
На фоне ЧП стоимость акций Ozon на Мосбирже упала на 3%.
15:00 мск: Число пострадавших выросло до 11 человек, двое госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС. К тушению пожара привлечена группировка из почти 100 человек.
Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей. Здание застраховано на 6 млрд рублей в «Альфастраховании», его содержимое — на 11 млрд рублей в «Ингосстрахе».
По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности, рассказала глава Истринского округа Подмосковья Татьяна Витушева.
15:50 мск: площадь пожара увеличилась до 50 тысяч м², общая площадь склада — 75 тысяч м².
16:40 мск: количество пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, сообщает Центр медицины катастроф. Поджог рассматривается как единственная основная версия ЧП, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
17:00 мск: в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что один человек погиб. Но по словам первого заместителя замглавы МЧС России Александра Чуприяна, данных о погибших на складе Ozon пока нет.
Чуприян добавил, что пожарные рассчитывают отстоять часть склада.
17:40 мск: в Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе.
18:15 мск: Ущерб может составить от 5 млрд до 10 млрд рублей, рассказал Shopper's гендиректор Infoline Иван Федяков. По его словам, часть ущерба могут покрыть страховщики, но в текущих рыночных условиях они «будут стараться избежать этого». Товары, которые не затронет огонь, всё равно придут в негодность из-за запаха гари или последствий тушения пожара, а покупатели точно столкнутся с задержками доставки, уверен он.
19:10 мск: местонахождение около 20 сотрудников горящего склада Ozon пока не установлено, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы: они не отметились после эвакуации, а их телефоны недоступны. При этом на работу в этот день они вышли, сказал собеседник агентства.
20:00 мск: по данным подмосковного главка МЧС, площадь пожара увеличилась до 55 тысяч м². Рухнула кровля на площади 22 тысячи м².
20:25 мск: по данным медиков и спецслужб, которые приводит Ozon, 12 человек обратились за медпомощью, десяти из них её оказали на месте, два человека остаются в медучреждениях. Маркетплейс планирует оказать помощь всем пострадавшим сотрудникам.
21:30 мск: пожар на складе Ozon локализован на площади 55 тысяч м², сообщает МЧС.
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что двоих сотрудников подмосковного склада Ozon спасатели по-прежнему не могут найти с начала пожара. По его словам, спасателям удалось исследовать сгоревшие отсеки помещения, людей там не нашли.
По этой теме ещё пишут: Стартапер-пессимист, Евгений Вилков и Seller Den.
Смотрю на горящий склад Озон и не понимаю, почему это не склад Wildberries =/
Здравствуйте! Всё так: горит наш склад на Новой Риге. Мы отписываем все статусы по этой ситуации и обсуждаем её с продавцами в нашем Telegram-канале: https://t.me/ozonmarketplace/622. Приходите, пожалуйста, туда, если у вас есть вопросы
Почитал комментарии какие же тупые люди, спрашивают отгружать товар завтра на этот склад или нет. Я просто в шоке))
Держитесь, главное, чтобы всё были целы!
Почему на вашем складе не было систем пожаротушения?
А кто будет возмещать стоимость товара поставщикам?
А помните вы говорили по слитой фотке с бардаком на складе что это все неправда и такое редкость. Вот тут целое видео изнутри и такой же бардак - вещи валяются на полу и куча мусора.
Вот оно что, оказывается!
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Маликова успели эвакуировать?
Пожар в честь горящих скидок?!
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О, нет! Там может быть моя новая бритва!
Ребята как вам помочь, очень переживаю за вас
UPD 6: об услуге «Защита товаров» — уже сказали, что точно компенсируем утраченные и повреждённые товары по договору. Так сложилось, что недавно начали тестировать услугу, которая покрывает ситуации, которые не указаны в договоре. Например, когда продавец везёт товар со своего склада на наш, а в пути товар повреждается.
«Защита товаров» появится позже и вы сами решите, подключать её или проигнорировать. Чтобы убедиться — можете почитать статью про неё.
искренне соболезную как компании так и пострадавшим сотрудникам
Теперь видимо мои кофейные зёрна с двойной прожаркой
все сосиски переходят под бренд «Ядрёна копоть»
Теперь тебе придется доплатить Тимати, потому что это как в Старбаксе
Скоро в рассылке озона: А теперь расскажем вам о преимуществах работы по схеме rFBS по сравнению с FBO
Это была промоакция. "Наши скидки - огонь!"
если они возместят все пропавшее, а они возместят, то многие селлеры просто прыгать от счастья будут от такого FBO
Возникает вопрос, а почему на подобном объекте не установлены хотя бы нормальная система пожаротушения?
Как минимум есть системы пенного тушения, которая могла бы локализовать данный пожар. Так же можно было бы дублировать с иными системами, которые могли бы отработать локально и первыми.
Будет ли кто то из топов компании отвечать за явные ошибки?
Компания готова сделать возвраты денег покупателям, чей товар явно не придет в указанные сроки?
По первому видео непонятно, все стоят смотрят. Где огнетушители? Где система пожаротушения? Что за пиздец блять.
На каком подобном объекте?
Система автоматического пожаротушения - это не та вещь, которую целесообразно устанавливать на вещевом складе.
Это же не склад хранения урана какого-нибудь, а склад хранения ширпотреба.
На складах такого типа, активная система пожаротушения не обязательна. Её стоимость и последующее обслуживание стоит очень приличных денег, просто непростительно неприличных, которые придется в цену товара закладывать.
а с чего вы взяли что они там не установлены? вопрос наверное не к озону а к пожарным проверяющим. вполне возможен такой вариант что компания все легально установила согласно нормам
Система пожаротушения там наверняка была, иначе бы не застраховали. Почему не отработала как положено - вот тут вопрос. Или автоматика была выключена, или площадь пожара увеличивалась быстрей, чем тепловые замки на спринклерах срабатывали.
Вы забыли пожар в Кемерово, когда погибло 60 человек из них 37 детей?
Авось и так сойдет! Практически везде так.
Вон в Лентах, вроде есть система (я не знаю точно), а они все равно сгорают.
Если есть системы пожаротушения, но пожар не потушен, значит кто-то изнутри содействует.
Товары улетают обратно в Китай своим ходом
Скорее души товаров, и не в Китай а на ближайшие огороды с дождиком...
к счастью сейчас на озоне ничего не заказывал
Спасибо. Это была очень важная информация
Вот поэтому надо хотя бы раз в полгода собирать сотрудников и давать им разрядить пару огнетушителей. Я это понял, когда в гараже стояла машина и горела, а сторож бил огнетушителем об асфальт и матерился. Как потом оказалось он не вынул чеку, а в действие пытался привести его, как древние советские, где от удара билась колба.
https://youtu.be/lD2jaCG806E
Большинство сотрудников там столько не работают. Это же склад- вечная текучка.
Ждем тысячу статей в приемной, что озон не возвращает деньги за товар, не отвечает или что-то в таком духе
Не разжигайте и так хорошо горит.
Ну загорелся и загорелся. Чо бухтеть-то?
Немного эмпатии и всем станет чуточку лучше
Кому-то не дойдут посылки.. :(
ну типа, один бухой сотрудник может уничтожить весь ecommerce одной спичкой
Чехол для сяоми интересно не пострадал?
Так он горит же там, а не тонет =)
огнеоупорный? вот и проверите)
Очень надеюсь, что по ним это ударит не так сильно. По маркетплейсам они явно опережают других, а пользоваться колхозным WB не хочется.
Можно ли вообще застраховать (да и построить) склад без системы пожаротушения?
В рф можно все, если заплатить определенным дядям.
Скорее невозможно построить склад отвечающий всем требованиям пожарной безопасности.
Ну магазины же строят где по плану есть эвакуационный выход а там какбэ склад или вообще дверь запечатана, насмотрелся вон всяких видосов с поиском просрочки, ну в общем отвечая на ваш вопрос, в СНГ ПГТ такое наверное да, можно застраховать
Обычно такое условие прописывается. Но может систему и установили, но вопрос, как установили и какую).
Нет
После этого озон долго не выйдет на прибыль, очень жаль к сожалению.
Выйдет ли озон вообще куда то после такого.
не думаю, что это перекроет их сверхприбыли в постковидный период
Страховка, плюс на селлеров перекинет
озон с какого года стал прибыльным? до этого он работал в минус, как и в свое время амазон.
может и выйдет: неизвестно на сколько все было застраховано. если застраховали до 24-02 - возможно прибыль будет
а нафиг она нужна
Если не дураки, то застрахованы должны быть
Ну итить-колотить.
Озон, держитесь! Надеюсь, фатальных потерь не будет ни у вас, ни у продавцов, ни у клиентов 🤘🏻
Да что вы! Всё нормально, сейчас потушат и развезут клиентам.
Поставщикам выставят счёт за утилизацию товара?
Нет, только за хранение на время разбирательства
Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
Ну вот не надо инсинуаций. Просто... шесть розеток одновременно закоротило. Бывает.
Количество пожаров после начала СВО внезапно растет как снежный ком
ВСУ уничтожают важный военный объект, не иначе.
лучший способ скрыть хищение и недостачу
*из инстаграма озона*
Люди нервничают и много курят в неположенном месте
А покажи калифорнию или испанию, там тоже сво?
Поджог рассматривается в качестве основной версии причины пожара на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ага. И метеориты в телоскопы стали чаще прилетать после начала СВО.
Сотрудников проверять надо
Есть статистика до и после?
Есть какие то цифры? Или ощущения?
Как говорил Наполеон, воевать с народом нереально
правильно это теперь называть хлопками. )
Как и количество граждан верящих в конспирологию
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Блэт, надеюсь моей посылки там не было, не охота ждать возврат да перезаказывать и чтобы ещё раз сгорела
1 человек погиб, 13 пострадали. Но да, посылка, за которую тебе все равно вернут деньги, это конечно большое переживание
@Стартапер-пессимист А к чему тут твой минус то?
Вот страхавая обнулится
Вы же знаете как работают страховые и за счет чего имеют прибыль?
Она самоустранится и удилится от выплаты. Страховая компания - не армия спасения. Сначала надо провести аудит и доказать, что по всем критериям случай страховой. А это не малая работа.
Как бы поставщики не обнулились, за страховую особо не переживаем.
Если это умышленный поджог, как пишут в новостях, запросто могут не признать страховым случаем.
Очень жалко. Озон сейчас лучший маркетплейс 🥲! Срочно другой склад и послабления для FBS существенные
Лучший для чего? Для покупок? Или продаж?
Жалко товар
Жалко продавцов
Жалко покупателей
А так все вроде ровно пишут :
UPD: все товары, которые есть на Новой Риге, мы пока скрыли — на сайте их статус «Нет в наличии».
UPD 2: компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора.
UPD 3: оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях.
В договоре четко: если по вине Озона. Так что не факт, что компенсируют.
В это время г-жа Бакальчук
Взять огнетушитель или снять видосик?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳
Уф…
Конечно видосик 🧠🤓
Поехать на склад Озона тушить пожар или писать остроумные комментики на VC?
🧯 или 🤳
🧯 или 🤳
Уф…
Конечно комменты 🧠🤓
Хера ты герой ) Прям с дивана бросил всё и полез рискуя жизнью с огнетушителем 😂 в ебучее пекло спасать чужое барахло.
Для информации - сегодняшние смартфоны и тушат и снимают пожар.
Не загорелся , а стал теплее ! Вы в России живете , называйте вещи своими именами !
Медленный хлопок с повышением скорости движения молекул
Загорелся Кошкин дом...
Ozon портит озоновый слой(
Он не специально(
кек только я решил перейти с вб на озон, так у них склад в огне
У них склад огонь!
Ну хоть сейчас, а не перед новым годом
Мне с этого склада должна была завтра прийти покупка- итди забирать?
Да, огнеупорный костюм только захватите
Мне одному показалось, что в на заглавном видео в далеке неспеша шел человек в черном одеянии с капюшоном и заметив оператора, свалил влево??!
Вся суть наемных работников в России - один спокойно снимает на телефончик, а второй сваливает, вместо того чтобы схватить со стены огнетушитель и затушить небольшое возгорание. Ебанаты.
А почему в момент начала пожара нельзя было взять огнетушитель? А надо было взять телефон и снимать ?
21 век ей богу.
Если возгорание было в месте где хранится бумага — то понятно, что быстро огонь распространится. Но если очевидной моментальной угрозы для жизни нет — можно было бы огнетушителем попробовать куда-то полить
Хотя с дивана виднее, как всегда
Это уже в треде обсосали раз 10, но бля, единственное, что действительно нужно взять в руки — ноги))
Ну и валить поскорее. Если это, конечно, действительно не какое-то возгорание бытового минимального уровня
На складах нашей компании, где хранятся тряпки и одежда, которые меньше раз в 12-15, чем Озоновский от случайно выбранного места хранения до ближайшего огнетушителя бегом туда-обратно секунд 20-30 примерно. За это время стеллаж, вероятно, полыхнёт метров на 5 вверх. От огнетушителя толку будет ноль.
А вот почему не сработала автоматика и не залила к чертям тоннами воды 2-3 ряда стеллажей, когда начал гореть только один — вот тут вопрос открытый.
Вы там были? Там был на стене или в углу огнетушитель?
Погорельцам быстро выйти в прибыль и без жертв. Сегодня хотел заказать приблуду для кондея на озоне - остерегусь, пойду на иной мп
А я вот вчера оплатила заказ и жду. Видимо, в воскресенье доставка ко мне не приедет. Лишь бы люди были живы, остальное наживное. Ведь при пожаре паника, кто-то побежит, заденет рукой стеллаж и всё, 3 минуты есть у человека, погибают-то от дыма и отравления продуктами горения.
Я так понял, что система пожаротушения не работает.... На складе с таким количеством товарных ценностей - они вообще как купили страховую защиту и за сколько получили разрешение от пожарников....
Скорее всего произошел залповый о огонь, проводка скорее всего не выдержала, а дальше дым без огня, это сип панели, пенопласт будет дымить, хоть чем туши
Отрицательно потух
10 лярдов убытка.................епонанона........
Озон, каким бы ты не был в моем опыте покупок на овер 300кР - я желаю тебе вылезти из этой ямы как можно быстрее. Из всех площадок в РФ ты лучше что я юзал из всех, хотя и не без косячков.
Если там на первом видео начало пожара, то сами себе и виноваты. Где система пожаротушения, где огнетушители банальные.
Красивые клубы дыма во второй нарезке, ставлю на репит и медитирую...
По-моему это умышленный самоподжог.
Как вы это определили?
А я тогда выберу версию, что это был поджёг Бакальчук!
Столб дыма на 2-3 км в высоту.
Виден до 25км расстояния
И как назло сегодня не ливень
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Ну будем надеяться, все организованно вышли
Порошок, отпусти!
Сочувствую Ozon. Жаль, что это не помойка Wildberries.
Хорошо что Новая Рига это распределительный центр, а не центральный склад как Тверь или Хоругвино - если бы подобное произошло там, Озон и продавцы потеряли бы в десятки если не в сотни раз больше денег
Тссс.... нас может читать анонимный поджигатель.
так нет .. это уже давно не РЦ. а полноценный склад. Который принимал поставки.
Это не распределительный центр, а огромный склад, такой же как Хоругвино и Тверь. Он работает на Московскую область и ближнее зарубежье.
Теперь зола лежит одна
Как ни вороши, ни ищи ни души
Гори гори, моя страна
Не туши, ой, не туши, не туши
Вообще не про то
Это пиздец, товарищи. Надеюсь, поставщикам возместят ущерб.
Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, сообщили в компании
Промо-баллами и скидками.
Нажмите нам "Узнать о поступлении" https://www.ozon.ru/product/nokomis-sirop-klenovyy-100-sirop-dlya-kofe-dlya-kokteyley-klenovyy-sirop-naturalnyy-bez-sahara-250-g-454748394/?_bctx=CAQQ6a4I&asb2=yq9Nw2SEBwGIUSofWg5o_qaWLF4eF5TA74xH_BmKqGrknmXti2Zt3O-HRCbMNhm-&from=share_android&hs=1&miniapp=seller_137065&miniapp=seller_137065&seller_id=137065&sh=I_hSv7mBqw
поддержите хотябы одного поставщика таким образом))
А так ждем компенсации, да
https://www.ozon.ru/products/454748394/?_bctx=CAQQ6a4I&asb2=ioOCKpH5fhKkwGsne-YyRTOEaHD5BkEYvx_-3XPpECzKfXVVZb3r99FSExUtxYTW&hs=1&miniapp=seller_137065&miniapp=seller_137065&seller_id=137065&sh=I_hSv00uZQ&from=share_android
Наш товар тоже там лежал
Очень надеюсь что не кинете нас
О, только вчера смотрел эти сиропчики! Раз ими торгуете, что скажете о Зеленой линии? Пензенские кленоварни делают, по-моему. Там правда настоящий сироп, или все же с добавками?
может лежал а может и не лежал, кто сейчас знает :)
Ебало вкладчиков PNK rental представили ?
Ебальники с небольшой улыбкой, судя по их сайту помещение арендуемое озоном было продано какое-то время назад за 1.6 лярда
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Главное, чтобы люди не пострадали. Но и товары жалко, долго потом разбираться будут, куда и что
Только хотел прикупить акции Озона - и на тебе. Судьба.
Я думаю, без пожара тоже не стоит покупать.
Когда штуки будут на бирже? Я бы вложился.
В любом случае - все это ужасно. Учитывая формат Озона - очень жалко продавцов. Месяцы томления и отписок в формате рассмотрения заявки на компенсацию. Всем желаю терпения и чтобы всё выплатили ❤️
скоро в личных кабинетах селлеров:
«Мы списали с вашего счета стоимость ваших сгоревших товаров, поскольку вы поставили их в ненадлежащей упаковке, не защищающей от огня»
Ничего себе! Жуть...
Уже обрушение кровли и теперь всё, что льют ка-32 сверху - дели на 7
«Согласно договору оферты сейчас возможны два сценария развития событий. Первый — Ozon возвращает деньги продавцам за товары по их фактической стоимости. За фактическую стоимость Ozon принимает два разных понятия: "закупочная стоимость, указанная в товарной накладной" и «данные платформы Озон о сумме, которую она должна принять от клиента"», — сказал Ермолаев.
Он объяснил, что, если Ozon примет решение возвращать сумму по закупочной стоимости, то пострадает большое количество продавцов, торгующих контрафактом, приобретенном на таких оптовых складах, как «Садовод», «Южные ворота», ТЯК Москва.
«Второй сценарий развития событий для — Ozon принимает решение делать возврат денежных средств, опираясь на розничную цену, указанную в карточке товара на маркетплейсе».
В данном сценарии, по словам Ермолаева, у Ozon появляется риск получения дополнительных расходов на товары, которые выставлялись по сильно завышенных ценам.
«В любом случае, в сложившихся условиях продавцы несут убытки вместе с маркетплейсом: поскольку Ozon убрал с витрины те товары, которые находятся на горящем складе, продавцы уже не могут их реализовать, а значит, несут упущенную выгоду», — предупредил аналитик.
Зы: вот висит телик олед 48» за 60 тыщ по карточке товара а по факту его нет и это мошенник так как везде этот телик стоит 120. И сколько таких мошенников озон решится пожалеть?
Что-то мне подсказывает, что для возмещения Озон потребует стопку бумаг, откуда товар, за сколько покупали, платежки, счета-фактуры, договоры с заводом, сертификаты, лицензии и так далее... Продавцы, кто покупает в Китае таким образом отвалится большая часть, во-вторых растянут на год весь процесс.
В смысле пожалеть? Не можешь следить за своим складом - не открывай маркетплейс. Открыл маркетплейс - плати за косяки на складе. При чём тут жалость, это бизнес.
Все бабки ушли на рекламу (читай - на оплату кривляния Гагариной), а на путевую систему пожаротушения уже не осталось...
Вот так вот...
а вы таки видели сметы? И свечку наверное держали, когда решения принимались?)
Причину ещё даже не огласили, а вы уже заключение вынесли. Реклама с Гагариной и правда дурацкая, но и ваш комментарий не лучше
пострадавшие:
1.Джураев Мирнало, 21 год - закрытая черепно-мозговая травма, отравление продуктами горения;
2. Майдинов Аргир, 35 лет - закрытая черепно-мозговая травма, отравление продуктами горения;
3. Човаров Ючибой, 48 лет - отравление продуктами горения;
4. Махаматов Мурадин, 54 года - отравление продуктами горения;
5. Чуприн Александр, 35 лет - нарушение эмоционального состояния;
6. Човаров Юлчибай, 48 лет - отравление продуктами горения.
В Ташкенте тоже склад сгорел что-ли?
Доставка перенесена на неопределенный срок. Скоро во всех корзинах страны
Таких складов дохрена, или ты думаешь озон в своей логистике не предусматривает такие случаи?
Ну кстати они реально так делают. За посл месяц 3 раза.
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Видимо много чего там сгорит, судя по масштабу