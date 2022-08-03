Пожар удалось локализовать только к 21:30 мск.

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Пожар начался около 13:00 мск. Видео с места, где вспыхнул огонь, опубликовала Baza.

Из здания фулфилмент-центра на Новой Риге эвакуировали около 1000 человек. Со склада доставляли товары в Москву и Подмосковье. Покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе Оzon товары, её размер или ущерб пока не уточняется.

Компания закрыла для продажи все товары с подмосковного склада, а также отменила поставки на Новую Ригу до 18 августа. Каждому продавцу, у которого отменится поставка, ритейлер обещал написать лично и рассказать, куда можно перенаправить товары.

Маркетплейс также временно не будет учитывать в расчёте стоимости размещения товары на Новой Риге.

Что происходит

13:50 мск: огонь охватил 35 тысяч м², его будут тушить с воздуха.

На месте работают МЧС и скорая. Есть две основные версии о причинах пожара — поджог и неисправность электрооборудования, рассказали «РИА Новости» спасатели.

На фоне ЧП стоимость акций Ozon на Мосбирже упала на 3%.

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15:00 мск: Число пострадавших выросло до 11 человек, двое госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС. К тушению пожара привлечена группировка из почти 100 человек.

Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей. Здание застраховано на 6 млрд рублей в «Альфастраховании», его содержимое — на 11 млрд рублей в «Ингосстрахе».

По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности, рассказала глава Истринского округа Подмосковья Татьяна Витушева.

15:50 мск: площадь пожара увеличилась до 50 тысяч м², общая площадь склада — 75 тысяч м².

16:40 мск: количество пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, сообщает Центр медицины катастроф. Поджог рассматривается как единственная основная версия ЧП, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

17:00 мск: в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что один человек погиб. Но по словам первого заместителя замглавы МЧС России Александра Чуприяна, данных о погибших на складе Ozon пока нет.

Чуприян добавил, что пожарные рассчитывают отстоять часть склада.

17:40 мск: в Следственном комитете сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе.

18:15 мск: Ущерб может составить от 5 млрд до 10 млрд рублей, рассказал Shopper's гендиректор Infoline Иван Федяков. По его словам, часть ущерба могут покрыть страховщики, но в текущих рыночных условиях они «будут стараться избежать этого». Товары, которые не затронет огонь, всё равно придут в негодность из-за запаха гари или последствий тушения пожара, а покупатели точно столкнутся с задержками доставки, уверен он.

19:10 мск: местонахождение около 20 сотрудников горящего склада Ozon пока не установлено, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы: они не отметились после эвакуации, а их телефоны недоступны. При этом на работу в этот день они вышли, сказал собеседник агентства.

20:00 мск: по данным подмосковного главка МЧС, площадь пожара увеличилась до 55 тысяч м². Рухнула кровля на площади 22 тысячи м².

20:25 мск: по данным медиков и спецслужб, которые приводит Ozon, 12 человек обратились за медпомощью, десяти из них её оказали на месте, два человека остаются в медучреждениях. Маркетплейс планирует оказать помощь всем пострадавшим сотрудникам.

21:30 мск: пожар на складе Ozon локализован на площади 55 тысяч м², сообщает МЧС.