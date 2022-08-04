Российские поставщики IKEA начали продавать простыни и другие свои товары на «Яндекс Маркете» Статьи редакции
Но названия товаров отличаются.
- Свои товары на маркетплейсе начали продавать 11 поставщиков IKEA, рассказали «РИА Новостям» в «Яндекс Маркете».
- Среди них — компания «АГФ-Групп» (бренд Arua), фабрика «Аскона», «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Компания ведёт переговоры о подключении и других поставщиков шведской сети.
- Пользователи могут найти схожие по дизайну, но разные по названию простыни, наволочки, стулья и другие товары, указывает агентство.
- Некоторые российские поставщики IKEA также продают товары на других маркетплейсах и своих сайтах, но под другими названиями и часто по другим ценам. Например, в компании «Инфотекс» (выпускает подушки на стулья и другой текстиль) говорили, что цены на маркетплейсе выше, чем у IKEA, потому что «условия работы другие».
- IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года, а в июне заявила о «сокращении масштаба бизнеса» в стране — продаже фабрик и увольнениях. В июле ритейлер начал финальную распродажу на своём сайте.
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Надо бы сделать таблицу соответствия по названиям из IKEA и новым названиям.
а смысл? это как с "вкусно и точка"- вроде тоже самое, а без хозяйского хлыста фигня будет
Яндекс маркету вообще надо сделать отдельный раздел с этими товарами. И будет наконец икея здорового человека.
Мебель(стулья, комоды и т.д.) на Я.маркете имеют такие же названия
Займись.
Импортозаместили %) Ждем, когда для владельцев Яндекс.Плюс, цены будут еще больше %)
Ну правильно, Яндексу ж надо капусту рубить, а не думать о сдерживании цен для потребителя.
На проекте с 17 июн 2022
Даёшь онлайн вместо оффлайна!
Яндекея, встречайте!
Или Икезон... Как больше нравится?)
Это сарказм, никого не хотел обидеть.
меня обидел
извинись
Икезон? А может ЧИРкезон?
там цены еще выще чем в хофе лол
Качество и цены останутся «как в ИКЕЕ»? Или на вид будет «типа как», а на деле «не Толстой»?
Тема отличная, но без контроля, боюсь, будет очередное жалкое подобие самих себя.
Вряд ли, никто же теперь не следит за качеством на последнем этапе. А Маркет будет зарабатывать, пока продажи идут, ему это безразлично.
цены дороже
Не факт, потому как контроля со стороны Икеи у них теперь нету
Цены не интересные. Спасибо, Володя.
Давно пора это делать, стали монополистами, может и дешевле будет!
Вы видимо неправильно понимаете слово монополист.
На Маркет — и точка.
Это уже другоймаркетплейс. https://na.market/
В серпе Яндекса - простыни рекламы, в маркете Яндекса - простыни Икеи.
Жалко пощупать бельё нельзя перед покупкой. Преимущество у икеи была в шоу-руме.
Издержки на реализацию продукции увеличились. Ведь канала больше нет, да и потребление снижается. Надо как-то денежку отбить, вот и думают что повышение цен их спасет. Откроются врата экономического ада и всех, кто не снижает цены сейчас для поддержки потребления, засосет дефляционная воронка.
Или просто же думают "Мыж для айкеи делали, айкеи больше нет, дэфыцыт!"
А вообще вся выручка от продаж остается здесь и нет промежуточного лица в виде IKEA, которая откусывает часть доходов. Совсем окуели!
В 2000-х был на выставке алкогольной продукции в Ленэкспо. Дегустировал там всякое, и больше всего из крепких напитков понравилась шуйская водка.
Теперь вот узнал, что в этом прикольном (по звучанию) городе ещё и ситцы делают. Век живи - век учись.
А валюту продают на Яндексе.Маркете?
конечно, в разделе сувениры
видимо, без товаров не останемся, но атмосфера уже не та
так и товары не те и даже пруфов, что они "поставщики икеи" нету, а то дядя вася из задрипинска тоже себя поставщиком икеи называет
сплошной маркетинг и джинса, добро пожаловать в интернет
фрикаделек с брусничным соусом уже не поесть)
ага, а контроль сейчас кто осуществляет? самостоятельно?
На вайлберис тоже есть кое-что.
все к добру=) немного рекламы яндекса
а тефтельки там будут?
Скорее броньте нэйм "Какикея!", кто умеет. Мне потом 2,5% роялти отстегнете).