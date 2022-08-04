Ozon до конца сентября перечислит продавцам компенсации за сгоревший на складе в Подмосковье товар Статьи редакции
Компенсации выплатят также, если товар пропах дымом или потерял товарный вид.
- Выплаты за пострадавшие в пожаре на Новой Риге товары Ozon переведёт частями до конца сентября, рассказали в компании. Их сделают частями. «Нужно время, чтобы провести инвентаризацию, ведь товары на одном блоке не пострадали, а ещё учесть все излишки, возвраты и так далее».
- При расчёте компенсации будут учитывать все нюансы, например, если товар не сгорел, но сильно пропах дымом или потерял вид, за него тоже будут выплаты.
- Размер компенсации посчитают так, как если бы товар был продан 3 августа. Из стоимости вычтут комиссию за продажу и стандартные расходы, например, на размещение. Товары, которые остались на складе, с 3 августа не будут учитывать при расчёте стоимости размещения.
- Товары, которые должны были доставить на Новую Ригу, перенаправят на другие склады, об этом каждому продавцу придёт сообщение.
- Один из трёх блоков здания не затронуло огнём. Компания пока считает убытки.
- Склад Ozon на Новой Риге площадью 75 тысяч м² загорелся днём 3 августа. Огонь охватил большую часть здания, потушить его удалось только к шести утра 4 августа. Всероссийский союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon больше чем в 10 млрд рублей, гендиректор Infoline Иван Федяков — в 5-10 млрд рублей. Склад был застрахован, здание — на 6 млрд рублей, товары — на 11 млрд рублей.
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Здесь, конечно, перепись Петросянов, но по отношению к селлерам Озон пока ситуацию на 100% корректно отрабатывает. ВБ бы все отрицали и оштрафовали за компанию. Посмотрим по выплатам. Разумеется, что-то пройдет криво, с ошибками, но это издержки масштабов бизнеса.
Тоже поддержу ОЗОН, хотя я и так из маркетплейсов только там и покупал, в общем то. Тяжелая ситуация для компании и похоже этот маховик только начинает раскручиваться.
С языка снял. Согласен!
"ВБ"? Виллабаджи или кто?
В деревне Виллорибо горе, горят поля канопли
а в деревне Виллобаджо праздник, ветер дует в их сторону.
У многих (на бумаге) продажи резко взлетят
Давайте по факту - пока никак не отрабатывает Ещё только анонсы.
1 октября ждем постов на vc об отсутствии выплат?))
Все нытики "VC" очень ждут и уже добавили напоминалки в календарики.
учитывая ситуацию хотелось бы чтобы этого не произошло
Очень жаль, когда такое случается с хорошими компаниями😞
Хорошо что тут с хорошей не случилось!
не берусь судить хорошая Озон компания или нет,один случай это еще не вся деятельность компании,но безусловно в этой ситуации они показали себя очень хорошо
Мне кажется если бы это был ВБ, то селлерам бы дали дырку от бублика, предварительно оштрафовав за невыполнение плана продаж.
и за то, что не привезли на склад запланированную поставку во время пожара
за то что мысленно не посылали для ВБ мысли о благополучии и случилось несчастье D
Виллабаджи?
А комиссия за прожарку?
Фумигация товара.
Ждём товаров с небольшим запахом гари на Авито)
С дымком
Добрый день! Спасибо, что поделились новостями, и вместе с этим все самые актуальные вопросы освещаем в нашем Telegram-канале: https://t.me/ozonmarketplace/623
Так что все обсуждения предлагаем перенести туда)
Куда-то вы ее туда свернули )
что не так?
Для таких масштабов очень маленький срок, молодцы Озон, нечасто это могу сказать.
Молодцы что пообещали?
Есть причины сомневаться, что пошлют нафиг или ты так, поныть зашёл?
У озона же есть продукты питания, закал сырой, привезли уже готовый. По идее, за это доплата должна быть...
Или копченный?)
С дымком
Жаль, что в приложении у заказов не поменялся статус, чтобы немного прояснить ситуацию. Сейчас все сотни тысяч клиентов Озона ломают голову, сгорел их оплаченный заказ или нет. Например, "Ваш заказ не был затронут пожаром" или "Товар собран на складе в Пушкино", "Ваш заказ собран на складе Новая Рига. Ожидание информации о его сохранности".
На самом деле, есть проблема с товарами, которые впитывают запахи (текстиль и подобное). Не представляю, как озон будет определять, провонял товар или нет.
Я думаю решение следующее: отсортируют что сохранилось. Откроют упаковку, поносят немного, принюхаются, и вам отпишут по результатам исследования, а вы уже примите решение будете брать или нет :)
чётко!
Если правда выплатят, очень многие продавцы залежалых товаров просто озолотятся!
Честно - какая-то лажа... В прошлом посте даже на видео видно как снимают горящий угол и ни кого с огнетушителем, не работает система пожаротушения....
И при этом есть страховка....
Больше похоже на сговор с целью наживы...
Вы очень недооцениваете страховые, если там что-то такое и было, то ничего они выплачивать не будут, хоть под угрозой расстрела
Только я ещё знаю какой в России уровень коррупции среди разных должностных лиц....
И такое распространение пожара - при реальном соблюдении всех пожарных норм - просто не возможно!
Ну не возможно и не возможно... Посадят какого-нибудь пожарного инспектора и повесят на него долг в десяток миллиардов. Я писал в общем-то, про то, что вряд ли это стали бы делать специально с целью наживы, коррупция - это другое.
Коррупция это когда один менеджер за взятку подписывает акты осмотра по страховой....
И когда пожарный инспектор закрывает глаза на отсутствие средств и норм пожаротушения...
И уже предостаточно примеров когда большие, и с виду успешные, компании - делали поджог на своих складах...
Вы ведете разговор с воображаемым собеседником :)
Вы можете называть себя как угодно....
будет ли компенсация за копчёную рыбу, пропахшую дымом?
Дымом горящей проводки что неприятно. Склад не из дерева строился натуральных материалов дающих дым для копчения там не было кмк