Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил в него Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome Статьи редакции
«АвтоВАЗ» обязался обеспечивать гарантийное обслуживание Renault.
- Минпромторг расширил список параллельного импорта, соотвествующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
- Renault убрали из списка параллельного импорта, потому что «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания бренда, включая торговлю запчастями.
- Кроме того, в список добавили бренды Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware, парфюмерию и косметику от Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase, а также реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака.
- В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. В июле ведомство внесло в список Lego, Siemens, BMW и исключило Duracell.
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Вчера ты решил пригнать автовоз с рено легально, а сегодня ты контрабандист)... Все что стоит знать про бизнес в РФ)
так автовозами можно из Белоруси перегонять.
все для людей (богатых)
Как и меры поддержки при любом пиздеце - банкам, кинотеатрам, нефтегазовой отрасли, всем тем несчастным, которые 20 лет качали газ на оборудовании СССР, а прибыль выводили за границу в яхты, дворцы и особняки, отели, заводы и параходы на загнивающем и замерзающей.
(для своих)
Какая прелесть, можно получается в интересах отдельных предприятий убирать и добавлять в список параллельного импорта.
Какие возможности...
Какие возможности умереть от рака, если необходимые в интересах конкретного предприятия здравоохранения реагенты и расходники не будут добавлены
Надеюсь речь не о людях.
А вообще я в ахуе от того, насколько всё в россии не делается, что для онкологии (которая распространена в охерительных масштабах) нужно открывать параллельный импорт.
Лучше и важнее конечно YSL импортировать. Вдруг метрес депутата без вечернего платья за 10 килобаксов останется. Больные раком могут подождать.
Какая нахуй косметика от Alienware?))
Я думал это вообще суббренд делл, зачем их добавлять отдельно
Всё же для простых россиян! Спасибо, вам, итить, за помощь, собаки сутулые. Без вас — ну никуда бы.
А говорили нам, будем как Иран от санкций уклоняться, но где взять персидский ум и мудрость?
Глупый خال не получить обход санкций и беспилотник. شرم آور
Ну как же жить без Armani
А пусть МинПромТорг выложит статистику по запросам, актуальность того или иного товара у интересах страны.
Своих не бросаем, так скозатб.
Зачем, когда по словам владельцы Глории джинс все давно в Подмосковье производится
Ещё осталось в списки вписать Иисуса Христа, Мухаммада ибн Абд Аллаха (Мир Ему Мир), Просветлённого и остальных Сверхсущностей Индийского пантеона.
Ведь при желании и у них в учениях можно найти призывы неугодные Роспотребнадзору)