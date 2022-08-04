Торговля
Питерский колос

Минпромторг убрал из списка параллельного импорта Renault и добавил в него Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и Lancome Статьи редакции

«АвтоВАЗ» обязался обеспечивать гарантийное обслуживание Renault.

  • Минпромторг расширил список параллельного импорта, соотвествующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
  • Renault убрали из списка параллельного импорта, потому что «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания бренда, включая торговлю запчастями.
  • Кроме того, в список добавили бренды Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware, парфюмерию и косметику от Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase, а также реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака.
  • В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. В июле ведомство внесло в список Lego, Siemens, BMW и исключило Duracell.

#новость #параллельныйимпорт

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24 комментария
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 Viktor Solomonov

Вчера ты решил пригнать автовоз с рено легально, а сегодня ты контрабандист)... Все что стоит знать про бизнес в РФ)

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Viktor Solomonov
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Владимир Кондратьев

так автовозами можно из Белоруси перегонять.

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unknown

все для людей (богатых)

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Betty Boop

Как и меры поддержки при любом пиздеце - банкам, кинотеатрам, нефтегазовой отрасли, всем тем несчастным, которые 20 лет качали газ на оборудовании СССР, а прибыль выводили за границу в яхты, дворцы и особняки, отели, заводы и параходы на загнивающем и замерзающей.

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Александр Добриневский

(для своих)

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Марат Яз

Какая прелесть, можно получается в интересах отдельных предприятий убирать и добавлять в список параллельного импорта.

Какие возможности...

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Tatovka

Какие возможности умереть от рака, если необходимые в интересах конкретного предприятия здравоохранения реагенты и расходники не будут добавлены

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Владис
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Владимир Кондратьев
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Skyray
...расходные материалы к оборудованию для лечения рака

Надеюсь речь не о людях.

А вообще я в ахуе от того, насколько всё в россии не делается, что для онкологии (которая распространена в охерительных масштабах) нужно открывать параллельный импорт.

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Dimitri

Лучше и важнее конечно YSL импортировать. Вдруг метрес депутата без вечернего платья за 10 килобаксов останется. Больные раком могут подождать.

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Неправильный меч

Какая нахуй косметика от Alienware?))

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Andre Macareno

Я думал это вообще суббренд делл, зачем их добавлять отдельно

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Древний огонь
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Вадим Д.

Всё же для простых россиян! Спасибо, вам, итить, за помощь, собаки сутулые. Без вас — ну никуда бы.

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Денис Демидов

А говорили нам, будем как Иран от санкций уклоняться, но где взять персидский ум и мудрость?

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Allestor Klei

Глупый خال не получить обход санкций и беспилотник. شرم آور

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Квадратный рак

Ну как же жить без Armani

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морда наглая
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Uncle Gluk

А пусть МинПромТорг выложит статистику по запросам, актуальность того или иного товара у интересах страны.

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Лев Селиверстов

Своих не бросаем, так скозатб.

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Иван Саблин

Зачем, когда по словам владельцы Глории джинс все давно в Подмосковье производится

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Евгений Столетов

Ещё осталось в списки вписать Иисуса Христа, Мухаммада ибн Абд Аллаха (Мир Ему Мир), Просветлённого и остальных Сверхсущностей Индийского пантеона.
Ведь при желании и у них в учениях можно найти призывы неугодные Роспотребнадзору)

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