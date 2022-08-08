Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом — через него правообладатели смогут сами проверять продавцов Статьи редакции
Маркетплейс будет скрывать товары или прекращать сотрудничество с продавцом, если нарушение подтвердится.
- Маркетплейс объявил, что завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж» для защиты правообладателей от поддельных товаров. Его планируют запустить в конце августа 2022 года.
- Через «Цифровой арбитраж» правообладатели смогут напрямую запрашивать у продавцов информацию о товаре, если подозревают, что это контрафакт, и самостоятельно проводить проверку документов.
- Если нарушение подтвердится, Wildberries будет скрывать товары, при неоднократных и массовых нарушениях — может приостановить сотрудничество с продавцом.
- Сейчас, если правообладатель обнаружит контрафакт, он должен написать в поддержку Wildberries со своими документами. Сервис ускорит и упростит процесс, считают в компании.
- Переписка с продавцом через «Цифровой арбитраж» может быть использована в суде при требовании компенсации за нарушение авторских прав.
- В июле 2022 года в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» из-за «многочисленных жалоб от потребителей и представителей сообществ, например, союза кожевников».
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Наша работа теперь ваша, с любовью вилдберриез.
Да да. Будет работать также как и возврат брака или еженедельные выплаты. Через раз )))
Запустит и останется без продавцов и товаров? О_о
Прямо пчелы против меда
Долбанутые условия каждый день
Обязательно запустит. И не раз. Весь Абидас в труху! Но потом.