Торговля
Маша Цепелева

Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом — через него правообладатели смогут сами проверять продавцов Статьи редакции

Маркетплейс будет скрывать товары или прекращать сотрудничество с продавцом, если нарушение подтвердится.

  • Маркетплейс объявил, что завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж» для защиты правообладателей от поддельных товаров. Его планируют запустить в конце августа 2022 года.
  • Через «Цифровой арбитраж» правообладатели смогут напрямую запрашивать у продавцов информацию о товаре, если подозревают, что это контрафакт, и самостоятельно проводить проверку документов.
  • Если нарушение подтвердится, Wildberries будет скрывать товары, при неоднократных и массовых нарушениях — может приостановить сотрудничество с продавцом.
  • Сейчас, если правообладатель обнаружит контрафакт, он должен написать в поддержку Wildberries со своими документами. Сервис ускорит и упростит процесс, считают в компании.
  • Переписка с продавцом через «Цифровой арбитраж» может быть использована в суде при требовании компенсации за нарушение авторских прав.
  • В июле 2022 года в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» из-за «многочисленных жалоб от потребителей и представителей сообществ, например, союза кожевников».

#новость #wildberries

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6 комментариев
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Неприятный Мурод

Наша работа теперь ваша, с любовью вилдберриез.

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Defacto

Да да. Будет работать также как и возврат брака или еженедельные выплаты. Через раз )))

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Вадим Д.

Запустит и останется без продавцов и товаров? О_о

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Игорь Протасов

Прямо пчелы против меда

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Андрей Белов

Долбанутые условия каждый день

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Аноним Аркадьевич

Обязательно запустит. И не раз. Весь Абидас в труху! Но потом.

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