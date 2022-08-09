Торговля
Маша Цепелева

IKEA завершит последнюю распродажу товаров 15 августа Статьи редакции

После этой даты магазины будут доступны только для выдачи заказов и возвратов.

  • Распродажа завершится в 20:00 мск 15 августа, это касается обычных покупателей и клиентов IKEA для бизнеса, указано на сайте ритейлера.
  • Магазины останутся закрытыми, они будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров.
  • Все оформленные товары выдадут или доставят в течение августа и сентября.
  • Онлайн-распродажа перед полным закрытием магазинов в России началась 6 июля. Сначала заявки на покупку собирали через форму, позже на сайт стали пускать после страницы ожидания.
  • 5 августа ритейлер расширил зону доставки и начал доставлять товары в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. До этого заказать товары можно было только в городах, где есть магазины ритейлера: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.

#новость #ikea

2569 просмотров
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30 комментариев
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 Марат Яз

"Западные компании просто пугают, они не закроются"

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melkiyPadonok

Ещё будут проситься вза... ой , назад

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Пол Финч

Всё правильно, они же не Санлайт :)

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Вадим Д.

Очень грустно, честное слово.
Лучже бы хофф и пара таких же ушли всем составом.

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Армен Арзуманян

А ведь правда жаль, что IKEA уходит. На днях прочитал новость типа поставщики Икея вышли на маркеты и самостоятельно продают товары, ну минуя IKEA. Новость порадовала, ну круто же, теперь напрямую, дешевле... Но вот незадача, все схожее с товарами IKEA оказалось прилично дороже чем в самой IKEA. Что это - жадность? Ведь большинство товаров IKEA изготавливается из Российских комплектующих.

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СвяТой_ТапоК

Щас на акулах капусты подниму =)

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Марьян Санду
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Lukas Dexter

А в Израиле не закрылись ? Не?

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Сексорцист Милфхантерович

Не

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MadRat96

В Израиле есть штраф за смайлики?

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Сергей Буров

RIP фрикадельки

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Фокс Йовович

"Вам бы все пожрац"

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Александр Таюрский

Я себе пару пачек по 2,5кг взял с соусом этим сливочным и брусничным. 2,5кг сейчас меньше чем за 400р продают

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Сексорцист Милфхантерович

Хот-доги 🌭

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Yury

На белой даче веганские ещё есть😂

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Дмитрий Ермаков

как грустно, ушла эпоха

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Alex Shevchenko

"Никто никогда не вернётся в 20**й год"))

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Сексорцист Милфхантерович

В 1763

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Razuznali

Закрыли и точка.

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Илья Добряков

до 15 августа запятая

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Сексорцист Милфхантерович

"Распродажу"

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Медовар

в каком месте это распродажа - непонятно

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Aleksandr P

У кого нибудь есть знакомые которые потеряли рабочее место из-за ухода иностранных компаний?

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Сексорцист Милфхантерович

Да нет вроде, у меня точно.

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Максим Доценко

Есть

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Григорий Орлов

Есть

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Александр Пономарев

Так вроде на Яндекс. Маркет уже будут продавать

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hakhagmon

Доска разделочная 30р против 450р. Удачи с такими ценами

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Поджог Сараев
Доска разделочная 30р против 450р

30р в Икее стоила маленькая пластиковая доска. В Фикс Прайсе похожая доска стоит 60 рублей, но она больше, поэтому сравнить в лоб не получится. Но в любом случае речь не о 450.
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma/p-791356-doska-razdelochnaya-32h20-sm-v-assortimente

Доска разделочная, 32х20 см, в ассортименте…
Доска разделочная, 32х20 см, в ассортименте купить по цене 59 ₽ в г. Москва с доставкой до двери…
fix-price.com
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Павел Антипов

искренне надеюсь,что через пару лет компания вернется в Россию

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