IKEA завершит последнюю распродажу товаров 15 августа Статьи редакции
После этой даты магазины будут доступны только для выдачи заказов и возвратов.
- Распродажа завершится в 20:00 мск 15 августа, это касается обычных покупателей и клиентов IKEA для бизнеса, указано на сайте ритейлера.
- Магазины останутся закрытыми, они будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров.
- Все оформленные товары выдадут или доставят в течение августа и сентября.
- Онлайн-распродажа перед полным закрытием магазинов в России началась 6 июля. Сначала заявки на покупку собирали через форму, позже на сайт стали пускать после страницы ожидания.
- 5 августа ритейлер расширил зону доставки и начал доставлять товары в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. До этого заказать товары можно было только в городах, где есть магазины ритейлера: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.
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"Западные компании просто пугают, они не закроются"
Ещё будут проситься вза... ой , назад
Всё правильно, они же не Санлайт :)
Очень грустно, честное слово.
Лучже бы хофф и пара таких же ушли всем составом.
А ведь правда жаль, что IKEA уходит. На днях прочитал новость типа поставщики Икея вышли на маркеты и самостоятельно продают товары, ну минуя IKEA. Новость порадовала, ну круто же, теперь напрямую, дешевле... Но вот незадача, все схожее с товарами IKEA оказалось прилично дороже чем в самой IKEA. Что это - жадность? Ведь большинство товаров IKEA изготавливается из Российских комплектующих.
Щас на акулах капусты подниму =)
А в Израиле не закрылись ? Не?
Не
В Израиле есть штраф за смайлики?
RIP фрикадельки
"Вам бы все пожрац"
Я себе пару пачек по 2,5кг взял с соусом этим сливочным и брусничным. 2,5кг сейчас меньше чем за 400р продают
Хот-доги 🌭
На белой даче веганские ещё есть😂
как грустно, ушла эпоха
"Никто никогда не вернётся в 20**й год"))
В 1763
Закрыли и точка.
до 15 августа запятая
"Распродажу"
в каком месте это распродажа - непонятно
У кого нибудь есть знакомые которые потеряли рабочее место из-за ухода иностранных компаний?
Да нет вроде, у меня точно.
Есть
Есть
Так вроде на Яндекс. Маркет уже будут продавать
Доска разделочная 30р против 450р. Удачи с такими ценами
30р в Икее стоила маленькая пластиковая доска. В Фикс Прайсе похожая доска стоит 60 рублей, но она больше, поэтому сравнить в лоб не получится. Но в любом случае речь не о 450.
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma/p-791356-doska-razdelochnaya-32h20-sm-v-assortimente
искренне надеюсь,что через пару лет компания вернется в Россию