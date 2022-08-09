«Яндекс» закрыл сервисы доставки продуктов в Париже и Лондоне Статьи редакции
Вместо этого компания будет предлагать другим сервисам технологии для управления доставкой.
- Об этом Forbes рассказали два источника — близкий к «Яндекс Лавке» и близкий к Yandex Go.
- Французское подразделение уже ликвидируют, процесс завершится «максимум через два-три месяца». О приостановке операций в Париже «Яндекс» сообщал в марте 2022-го, тогда же — о возможной продаже лондонского бизнеса.
- Теперь сервис в Лондоне закрывают, «Яндекс» не смог найти на него покупателя, говорит источник. Компании был нужен «новый игрок с деньгами», но таких на рынке пока нет, а у существующих «есть свои платформы».
- Представитель «Яндекса» сообщил Forbes, что в Лондоне и Париже компания сменила бизнес-модель и теперь предлагает ИТ-решения по управлению доставкой сторонним заказчикам. Этим займется новое подразделение «Яндекса» — Yango Deli Tech.
- В «Яндексе» не стали комментировать переговоры о продаже лондонского бизнеса. В компании сообщили, что решили сосредоточиться на продаже технологий, так как на рынке пока нет «готовых пакетных решений» для бизнеса. Интерес к ним «Яндекс» видит в СНГ и на Ближнем Востоке. По модели экспресс-доставки компания продолжит работать в Израиле и России.
- «Лавка» начала работать в Париже в августе 2021 года под брендом Yango Deli, в Лондоне — в октябре 2021 года.
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Никогда не пользовался
странно, что вы в Париже или в Лондоне не оформляли доставку Яндекс еды...
Большинство даже не знало (-:
Полностью состояло из сво😂
Проработали всего с год и хотели найти "нового игрока с деньгами" на свой "новый" сервис доставки🤔🙈
А как же наши олигархи в Лондоне? Кто-то о них подумал закрывая сервис доставки? То горничную не нанять, то теперь и продуктов на дом не заказать)
так о них и подумали,пешочком ходить полезно для здоровьяD
Ожидаемо, что поделать. Может быть усилят свои сервисы у нас.
судя по последним новостям активно этим занимаются)
(-:
Ушла эпоха?