Торговля
Дипломатический диод

«Яндекс» закрыл сервисы доставки продуктов в Париже и Лондоне Статьи редакции

Вместо этого компания будет предлагать другим сервисам технологии для управления доставкой.

  • Об этом Forbes рассказали два источника — близкий к «Яндекс Лавке» и близкий к Yandex Go.
  • Французское подразделение уже ликвидируют, процесс завершится «максимум через два-три месяца». О приостановке операций в Париже «Яндекс» сообщал в марте 2022-го, тогда же — о возможной продаже лондонского бизнеса.
  • Теперь сервис в Лондоне закрывают, «Яндекс» не смог найти на него покупателя, говорит источник. Компании был нужен «новый игрок с деньгами», но таких на рынке пока нет, а у существующих «есть свои платформы».
  • Представитель «Яндекса» сообщил Forbes, что в Лондоне и Париже компания сменила бизнес-модель и теперь предлагает ИТ-решения по управлению доставкой сторонним заказчикам. Этим займется новое подразделение «Яндекса» — Yango Deli Tech.
  • В «Яндексе» не стали комментировать переговоры о продаже лондонского бизнеса. В компании сообщили, что решили сосредоточиться на продаже технологий, так как на рынке пока нет «готовых пакетных решений» для бизнеса. Интерес к ним «Яндекс» видит в СНГ и на Ближнем Востоке. По модели экспресс-доставки компания продолжит работать в Израиле и России.
  • «Лавка» начала работать в Париже в августе 2021 года под брендом Yango Deli, в Лондоне — в октябре 2021 года.

#новость #яндекс

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11 комментариев
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 Vladislav S

Никогда не пользовался

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Renea Lay

странно, что вы в Париже или в Лондоне не оформляли доставку Яндекс еды...

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Вадим Д.

Большинство даже не знало (-:

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Василий Цымбал

Полностью состояло из сво😂

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Alex Shevchenko

Проработали всего с год и хотели найти "нового игрока с деньгами" на свой "новый" сервис доставки🤔🙈

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А как же наши олигархи в Лондоне? Кто-то о них подумал закрывая сервис доставки? То горничную не нанять, то теперь и продуктов на дом не заказать)

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Dimon Vikchrov

так о них и подумали,пешочком ходить полезно для здоровьяD

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Вадим Д.

Ожидаемо, что поделать. Может быть усилят свои сервисы у нас.

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Willia

судя по последним новостям активно этим занимаются)

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Сексорцист Милфхантерович

(-:

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Сексорцист Милфхантерович

Ушла эпоха?

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