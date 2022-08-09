Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» начали обмениваться данными о продавцах контрафакта Статьи редакции
Система поможет развитию конкуренции при параллельном импорте, считают представители компаний.
- О запуске и совместном ведении единой цифровой информационной системы по борьбе с контрафактом объявила «Ассоциация компаний интернет-торговли» (АКИТ).
- В базу будут вносить информацию о случаях размещения контрафакта, продавце таких товаров и документах, подтверждающих нарушение. Подключиться смогут любые онлайн-ритейлеры. По запросу доступ к базе будут предоставлять госорганам.
- Совместно с ФАС компании планируют разработать механизм приостановки и восстановления работы продавцов контрафакта. Например, после первого нарушения работа приостанавливается на три месяца, при повторном — поставщик отключается от всех площадок системы.
- По данным АКИТ, контрафакт составляет 0,1% от общего количества товаров на маркетплейсах. Запуск системы поможет развитию конкуренции и налаживанию продаж товаров при параллельном импорте, считают в «Яндекс Маркете» и Wildberries. В Ozon добавили, что система поможет в борьбе с контрафактом и повысит доверие покупателей к площадкам.
- В июне 2022 года «Яндекс Маркет» и Ozon начали параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов, рассказал источник «Ъ». Товары других продавцов, ввезённые по такой схеме, продаются на маркетплейсах с мая.
- В июле в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» из-за «многочисленных жалоб от потребителей и представителей сообществ, например, союза кожевников». К концу августа маркетплейс запланировал запустить дополнительную систему проверки продавцов.
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Наконец-то, заебал этот черкизон.
Недавно смотрел про мошенников и недобросовестных продавцов на ВБ, на сколько понял, проблема в медленном детекте таких "элементов", мол, чел заходит на маркетплейс, дурит покупателей иногда даже пару месяцев, а потом просто уходит. А маркетплейс, его даже не успевает вовремя обнаружить, чтобы "наказать".
Тебе то чего продукт какой был такой и будет... просто теперь часть пойдет на бренд, часть на налоги, часть на бонтяев порвавших шмотку при первом одевании и по сути все тоже самое, но в 1/3 дороже
И все продавцы оказались на ВБ? (-:
0,1%?!) Вообще не правда - десятки, а не десятая процента. Я только вчера пытался купить на ozon защитное стекло nilkin и первые 10-20 товаров были подделками/репликами. При чем в отзывах люди пишут, что нет коробки и TM на товаре, поддержка знай себе отвечает, что очень жаль что так вышло и ждут на площадке в следующий раз. А отзывов под такими товарами десятки:) OZON и WB @#@#@ на это - деньги не пахнут.
Начнут контролировать - будет х2 ниллкин от Алика .
Это же надо персонал нанимать , персонал должен понимать , что это подделка ниллкиновская ... Местный контингент этим занят не будет... При приеме на склад от отправителя ....
За все это кто платит ? Правильно ............
Решили померяться у кого больше
Всмысле? А раньше они там чем занимались?
чем они только не занимались, но только не этим)
Был такой Ultra Electronic, против него были всякие санраз, сама петрашка и прочие сети и взяли и "утапили", сейчас хотят ВБ также в лице яндекс и озон
У Wildberries этих данных о продавцах контрафакта должно быть с избытком.