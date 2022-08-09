Торговля
Маша Цепелева

Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» начали обмениваться данными о продавцах контрафакта Статьи редакции

Система поможет развитию конкуренции при параллельном импорте, считают представители компаний.

  • О запуске и совместном ведении единой цифровой информационной системы по борьбе с контрафактом объявила «Ассоциация компаний интернет-торговли» (АКИТ).
  • В базу будут вносить информацию о случаях размещения контрафакта, продавце таких товаров и документах, подтверждающих нарушение. Подключиться смогут любые онлайн-ритейлеры. По запросу доступ к базе будут предоставлять госорганам.
  • Совместно с ФАС компании планируют разработать механизм приостановки и восстановления работы продавцов контрафакта. Например, после первого нарушения работа приостанавливается на три месяца, при повторном — поставщик отключается от всех площадок системы.
  • По данным АКИТ, контрафакт составляет 0,1% от общего количества товаров на маркетплейсах. Запуск системы поможет развитию конкуренции и налаживанию продаж товаров при параллельном импорте, считают в «Яндекс Маркете» и Wildberries. В Ozon добавили, что система поможет в борьбе с контрафактом и повысит доверие покупателей к площадкам.
  • В июне 2022 года «Яндекс Маркет» и Ozon начали параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов, рассказал источник «Ъ». Товары других продавцов, ввезённые по такой схеме, продаются на маркетплейсах с мая.
  • В июле в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» из-за «многочисленных жалоб от потребителей и представителей сообществ, например, союза кожевников». К концу августа маркетплейс запланировал запустить дополнительную систему проверки продавцов.

#новость #параллельныйимпорт #ozon #wildberries #яндексмаркет

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 СвяТой_ТапоК

Наконец-то, заебал этот черкизон.

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Alex Shevchenko

Недавно смотрел про мошенников и недобросовестных продавцов на ВБ, на сколько понял, проблема в медленном детекте таких "элементов", мол, чел заходит на маркетплейс, дурит покупателей иногда даже пару месяцев, а потом просто уходит. А маркетплейс, его даже не успевает вовремя обнаружить, чтобы "наказать".

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Связанный Женя

Тебе то чего продукт какой был такой и будет... просто теперь часть пойдет на бренд, часть на налоги, часть на бонтяев порвавших шмотку при первом одевании и по сути все тоже самое, но в 1/3 дороже

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Вадим Д.

И все продавцы оказались на ВБ? (-:

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Платон Щукин

0,1%?!) Вообще не правда - десятки, а не десятая процента. Я только вчера пытался купить на ozon защитное стекло nilkin и первые 10-20 товаров были подделками/репликами. При чем в отзывах люди пишут, что нет коробки и TM на товаре, поддержка знай себе отвечает, что очень жаль что так вышло и ждут на площадке в следующий раз. А отзывов под такими товарами десятки:) OZON и WB @#@#@ на это - деньги не пахнут.

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YCbluKOBPbl

Начнут контролировать - будет х2 ниллкин от Алика .
Это же надо персонал нанимать , персонал должен понимать , что это подделка ниллкиновская ... Местный контингент этим занят не будет... При приеме на склад от отправителя ....
За все это кто платит ? Правильно ............

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ЯжПрограммист

Решили померяться у кого больше

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Pietro Aretino

Всмысле? А раньше они там чем занимались?

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Владлен Битков

чем они только не занимались, но только не этим)

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AndroniK Mihayloff

Был такой Ultra Electronic, против него были всякие санраз, сама петрашка и прочие сети и взяли и "утапили", сейчас хотят ВБ также в лице яндекс и озон

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Роман

У Wildberries этих данных о продавцах контрафакта должно быть с избытком.

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