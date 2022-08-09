Торговля
Хитрый рубин

Purina остановила производство и поставки в Россию кормов для кошек и собак Friskies, Dog Chow и некоторых других Статьи редакции

Бренды Purina One и Proplan пока производятся.

  • Производитель кормов для питомцев Purina (входит в Nestle) остановил производство и поставки кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Об этом рассказали Shopper's на горячей линии компании. Корма Purina One, One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России.
  • В компании подтвердили «РИА Новости», что поставки и производство кормов под некоторыми брендами остановлены из-за сложностей при закупке и поставке сырья. «Точного времени, когда они будут восстановлены, нам не предоставлено», — добавил собеседник.
  • Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отметил в разговоре с Shopper's, что дешёвые линейки кормов для международных компаний — скорее всего, часть маркетинга. Они держали низкие цены, чтобы корма были доступны широкому кругу владельцев питомцев. Премиальные же корма продаются с большей наценкой, производить их экономически выгоднее.
  • В России корма для животных от Nestle производит «Нестле Пурина ПетКер» на заводе в Калужской области. Другой крупный производитель кормов для животных Mars (Pedigree, Whiskas, Sheba и другие бренды) сообщал о сокращении производства. Но компания продолжит выпускать корма.
  • В марте 2022 года Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России, а также заявила о прекращении импорта и экспорта части товаров, в частности, кофе Nespresso и воды S.Pellegrino.

#новость #purina

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189 комментариев
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 Дмитрий Беговатов

О, а я как раз сегодня запостил обзор российского стартапа, который готовит и доставляет рационы питания для собак по подписке. Из-за таких новостей может быть интересно ознакомиться.

https://vc.ru/u/93158-dmitriy-begovatov/478573-sobaka-drug-cheloveka-a-druzey-nuzhno-horosho-i-pravilno-kormit-produkt-dnya

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5 комментариев
Aleksandr Vasilenko

Для некоторых это были не просто корма, но ветеринарная диета. Например, у Royal Canin Anallergenic аналогов нет в принципе, его назначают при тяжелых формах атопического дерматита. Есть еще линейки кормов с повышенной пищевой привлекательностью для тяжело больных животных, линейки для животных с хроническими заболеваниями. Сейчас большую часть из всего этого не достать. Домашней диетой не заменить. И да, это были санкции против животных. На фоне разрешений тратить бабло всяким Фридманам и Авеным, гражданства Португалии Абрамовича, весьма пассивное введение санкций против гимнастки с выводком - все это выглядит весьма лицемерно.

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Антон Кузнецов

Санкции против животных свой же Россельхознадзор ввел еще полтора года назад, когда прикрыл ввоз в страну большую часть зарубежных лечебных кормов лоббируя интересы медведевского мироторга

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2 комментария
Svyatoslav

Что ты хочешь объяснить людям, которые "да всю жизнь кормили свою дворнягу перловкой", "шкуру от курицы кошаку в миску бросили и он доволен", "самую дешевую рыбу можно давать - натуралочка"?

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С.Михайлов

Сразу видно москвичей. В регионах люди питаются дешевле чем вы кормите своих породистых собак. Честно говоря нисколько вас и ваших доберманов не жалко. Добро пожаловать в Пятёрочку. Теперь будете как мы.

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14 комментариев
Никита

Так вроде диеты остались же. В статье речь о дешёвых корма типо вискаса

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4 комментария
Иван Поварёшкин

Так они завозить сырьё не могут, компании не ушли никуда

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Ware Wow

Фридмана думаю можно оставить в покое, а по остальным пунктам, что они реально бьют по обычным людям, это факт, это можно видеть даже на примере других стран.

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Soviet Pooh

Тут дело не в санкциях

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Alex Nikitin

Глянул ради интереса - в петшопе именно этот роял есть как для собак, так и для кошек. Серию сенсори (та самая пищевая привлекательность) лично покупал на прошлой неделе.
Лицемерно выглядят вот такие передергивания, можно было бы хотя бы назвать марки, которые реально ушли из России (в том числе лечебные корма), а не вот этот вот наброс.

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Philips

Да шарпеи там пурину определенную тоже едят. Очень печально. Жаль собачек

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shamil aliyev

Домашние животные: Блэт🚬

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Мсье Риддлер
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1 комментарий
Пришелец 2
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Я никто и звать меня никак

Ничё ниправда.
Опросы говорят, что до 86% "домашних животных" вполне себе согласны и одобряют то, что происходит

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Ждем от упоротых комментов вида: "Санкции не направлены на котиков и собачек? Неужели они думают, что коты свергнут Путина после такого?"

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морда наглая

У вас явная девиация на тему обманутых ожиданий, может быть даже сексуальная)

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2 комментария
Holy Carrot

Санкции не направлены на котиков и собачек? Неужели они думают, что коты свергнут Путина после такого?

Не благодари.

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Александр

Конечно санкции на животных не направлены - они направлены на людей... Мы кошкам Феликс покупаем - рост цены +50 %...

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4 комментария
Александр

Барсик передал что Володя пи*****!

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Holy Carrot

Вы в имени Володя сделали 9 ошибок.

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1 комментарий
Тамара Пав

Котов то за что?

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Слегка Придурковатый
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2 комментария
Petr0vich71

Верните корм!!!!
(истерика от лица моей кошки)

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Андрей Макарычев

Ну все, пиздец

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морда наглая

О чем вы?я помню как мама нашему ротвейлеру варила кашу пшенную с легкими свиными, жрала за милую душу, 55 кг была))) 70 см в холке. Нестле тоже бы сожрала, не вопрос, но не было его тогда)

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13 комментариев
Ivan Poliakov

Милости просим к нам!
Сами готовим из натурального сырья. Лично пробую.
300 гр за 194 рубля

https://www.wildberries.ru/catalog/93986049/detail.aspx?targetUrl=MS&size=150181491 Готовая миска Влажный корм для кошек с говядиной 300 г

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Holy Carrot

А а случае пиздеца, питомец может поделиться с хозяином.

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6 комментариев
Ivan Poliakov

4 вкуса для приверед

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23 комментария
Владимир Кондратьев

Возьму себе и всей семье.

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Александр Повольнов

Ну вот, отечественному дорога на рынки страны! Только качество из-за отсутствия конкуренции не дропайте. Лучше наживаться на людях, чем на здоровье животных.

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4 комментария
Ростислав Давыдкин

Я не шарю за корм для животных
Но уверен найдутся предприниматели которые шарят и я им скажу, ребят Ваш выход, уж корм то сделать можно

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Лана Соколова

Смотрю на свою 🐈 и думаю, а ведь ты не знаешь, что тебя ждёт впереди! Она ведь даже не подозревает, что впереди отстойная еда - говядина, индейка, курица. Может еще и кролика придется достать, переступить через себя и есть кроликов😥. Это не через день или раз в день! Это ведь каждый день и в день по нескольку раз есть мясо. Ну и рыбу иногда. Ох, какая же у нее тяжелая жизнь.

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Betty Boop

Там уже очередь в 10 километров из всех тех вещей, что нужно быстро сделать, потому что «вот ваш выход».

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3 комментария
Алексей Калашников

Уже есть качественные наши корма. Суперпремиум и Холистик

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2 комментария
Александр Повольнов

Наконец животные начнут кушать здоровую домашную пищу, а не эти вот ваши «вкусОчки» безвкусные.

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Betty Boop

Интересно только, где они ее возьмут, если хозяева на работе постоянно

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44 комментария
Сергей Пурюшин

Кстати, российские корма тоже неплохие есть, например, в премиум сегменте – Blitz, Karmy. Вот холистиков вроде нет.

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Алексей Калашников

Доктрина)

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Betty Boop

Печальная новость, даже остатки не купить, они уже по 900-1000 за 2 кг на маркетплейсах.

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Слегка Придурковатый

Раз пошла такая пьянка – режь последний огурец.

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Владимир Кондратьев

аллюминивый, его хоть в цветмет сдать можно.

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Дмитрий Веселов

Сухари в разной упаковке с ароматом чего-то 😉

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Павел Харламов
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Darya

Закупилась Gourmet в баночках сегодня, кошка любит очень, хотя почти все корма перепробовали - от дешевых до неприлично дорогих.
Расстроилась, что любимый пушистик остался без привычного корма
И вообще ситуация какая-то нездоровая, теперь уже и до кошачьего корма дошли

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LatvianPotato Farmer

Что за дурацкие у них названия, yum brands, Purina, фейспалм просто

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Holy Carrot

Еще есть прекрасное: Педигри Пал

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2 комментария
ЯжПрограммист

В Израиль то надеюсь тоже прекратят... а то как-то не по понятиям поддерживать страну которая избивает своих миролюбивых соседей.

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Вячеслав

Когда-то вы научитесь читать и увидите в статье, что они уходят из-за невозможности поставок и логистических проблем.

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el Gato

Теперь значит придётся валежничком да травками кормить зверушек?

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Родной якорь

"А макарошки всегда стоят одинаково", видимо(
и их никуда не девают, их ставят на культуру(
https://iz.ru/930318/ignat-shestakov/stabilnoe-tikhoe-mesto-kem-rabotaiut-oskandalivshiesia-chinovniki

Стабильное тихое место: кем работают…
Бывшая пресс-секретарь иркутского губернатора, назвавшая пострадавших от паводка быдлом и…
iz.ru
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Ware Wow

Никогда не ел это дерьмо!

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Последний Шанс

Зато Вискас и Феликс цены чуть снизили. Теперь во всяких пятерочках, магнитах по 20р. Были 25-30

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Стакан чая

Ладно кисулькин, готовь себе сам

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Пришелец 2

Ушла Пурина, осталась урина(

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Holy Carrot

Ушла Пурина забрала П и урину.

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