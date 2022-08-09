Purina остановила производство и поставки в Россию кормов для кошек и собак Friskies, Dog Chow и некоторых других Статьи редакции
Бренды Purina One и Proplan пока производятся.
- Производитель кормов для питомцев Purina (входит в Nestle) остановил производство и поставки кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog. Об этом рассказали Shopper's на горячей линии компании. Корма Purina One, One Dog, Felix, Proplan продолжат продаваться в России.
- В компании подтвердили «РИА Новости», что поставки и производство кормов под некоторыми брендами остановлены из-за сложностей при закупке и поставке сырья. «Точного времени, когда они будут восстановлены, нам не предоставлено», — добавил собеседник.
- Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отметил в разговоре с Shopper's, что дешёвые линейки кормов для международных компаний — скорее всего, часть маркетинга. Они держали низкие цены, чтобы корма были доступны широкому кругу владельцев питомцев. Премиальные же корма продаются с большей наценкой, производить их экономически выгоднее.
- В России корма для животных от Nestle производит «Нестле Пурина ПетКер» на заводе в Калужской области. Другой крупный производитель кормов для животных Mars (Pedigree, Whiskas, Sheba и другие бренды) сообщал о сокращении производства. Но компания продолжит выпускать корма.
- В марте 2022 года Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России, а также заявила о прекращении импорта и экспорта части товаров, в частности, кофе Nespresso и воды S.Pellegrino.
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О, а я как раз сегодня запостил обзор российского стартапа, который готовит и доставляет рационы питания для собак по подписке. Из-за таких новостей может быть интересно ознакомиться.
https://vc.ru/u/93158-dmitriy-begovatov/478573-sobaka-drug-cheloveka-a-druzey-nuzhno-horosho-i-pravilno-kormit-produkt-dnya
Для некоторых это были не просто корма, но ветеринарная диета. Например, у Royal Canin Anallergenic аналогов нет в принципе, его назначают при тяжелых формах атопического дерматита. Есть еще линейки кормов с повышенной пищевой привлекательностью для тяжело больных животных, линейки для животных с хроническими заболеваниями. Сейчас большую часть из всего этого не достать. Домашней диетой не заменить. И да, это были санкции против животных. На фоне разрешений тратить бабло всяким Фридманам и Авеным, гражданства Португалии Абрамовича, весьма пассивное введение санкций против гимнастки с выводком - все это выглядит весьма лицемерно.
Санкции против животных свой же Россельхознадзор ввел еще полтора года назад, когда прикрыл ввоз в страну большую часть зарубежных лечебных кормов лоббируя интересы медведевского мироторга
Что ты хочешь объяснить людям, которые "да всю жизнь кормили свою дворнягу перловкой", "шкуру от курицы кошаку в миску бросили и он доволен", "самую дешевую рыбу можно давать - натуралочка"?
Сразу видно москвичей. В регионах люди питаются дешевле чем вы кормите своих породистых собак. Честно говоря нисколько вас и ваших доберманов не жалко. Добро пожаловать в Пятёрочку. Теперь будете как мы.
Так вроде диеты остались же. В статье речь о дешёвых корма типо вискаса
Так они завозить сырьё не могут, компании не ушли никуда
Фридмана думаю можно оставить в покое, а по остальным пунктам, что они реально бьют по обычным людям, это факт, это можно видеть даже на примере других стран.
Тут дело не в санкциях
Глянул ради интереса - в петшопе именно этот роял есть как для собак, так и для кошек. Серию сенсори (та самая пищевая привлекательность) лично покупал на прошлой неделе.
Лицемерно выглядят вот такие передергивания, можно было бы хотя бы назвать марки, которые реально ушли из России (в том числе лечебные корма), а не вот этот вот наброс.
Да шарпеи там пурину определенную тоже едят. Очень печально. Жаль собачек
Домашние животные: Блэт🚬
Ничё ниправда.
Опросы говорят, что до 86% "домашних животных" вполне себе согласны и одобряют то, что происходит
Ждем от упоротых комментов вида: "Санкции не направлены на котиков и собачек? Неужели они думают, что коты свергнут Путина после такого?"
У вас явная девиация на тему обманутых ожиданий, может быть даже сексуальная)
Санкции не направлены на котиков и собачек? Неужели они думают, что коты свергнут Путина после такого?
Не благодари.
Конечно санкции на животных не направлены - они направлены на людей... Мы кошкам Феликс покупаем - рост цены +50 %...
Барсик передал что Володя пи*****!
Вы в имени Володя сделали 9 ошибок.
Котов то за что?
Верните корм!!!!
(истерика от лица моей кошки)
Ну все, пиздец
О чем вы?я помню как мама нашему ротвейлеру варила кашу пшенную с легкими свиными, жрала за милую душу, 55 кг была))) 70 см в холке. Нестле тоже бы сожрала, не вопрос, но не было его тогда)
Милости просим к нам!
Сами готовим из натурального сырья. Лично пробую.
300 гр за 194 рубля
https://www.wildberries.ru/catalog/93986049/detail.aspx?targetUrl=MS&size=150181491 Готовая миска Влажный корм для кошек с говядиной 300 г
А а случае пиздеца, питомец может поделиться с хозяином.
4 вкуса для приверед
Возьму себе и всей семье.
Ну вот, отечественному дорога на рынки страны! Только качество из-за отсутствия конкуренции не дропайте. Лучше наживаться на людях, чем на здоровье животных.
Я не шарю за корм для животных
Но уверен найдутся предприниматели которые шарят и я им скажу, ребят Ваш выход, уж корм то сделать можно
Смотрю на свою 🐈 и думаю, а ведь ты не знаешь, что тебя ждёт впереди! Она ведь даже не подозревает, что впереди отстойная еда - говядина, индейка, курица. Может еще и кролика придется достать, переступить через себя и есть кроликов😥. Это не через день или раз в день! Это ведь каждый день и в день по нескольку раз есть мясо. Ну и рыбу иногда. Ох, какая же у нее тяжелая жизнь.
Там уже очередь в 10 километров из всех тех вещей, что нужно быстро сделать, потому что «вот ваш выход».
Уже есть качественные наши корма. Суперпремиум и Холистик
Наконец животные начнут кушать здоровую домашную пищу, а не эти вот ваши «вкусОчки» безвкусные.
Интересно только, где они ее возьмут, если хозяева на работе постоянно
Кстати, российские корма тоже неплохие есть, например, в премиум сегменте – Blitz, Karmy. Вот холистиков вроде нет.
Доктрина)
Печальная новость, даже остатки не купить, они уже по 900-1000 за 2 кг на маркетплейсах.
Раз пошла такая пьянка – режь последний огурец.
аллюминивый, его хоть в цветмет сдать можно.
Сухари в разной упаковке с ароматом чего-то 😉
Закупилась Gourmet в баночках сегодня, кошка любит очень, хотя почти все корма перепробовали - от дешевых до неприлично дорогих.
Расстроилась, что любимый пушистик остался без привычного корма
И вообще ситуация какая-то нездоровая, теперь уже и до кошачьего корма дошли
Что за дурацкие у них названия, yum brands, Purina, фейспалм просто
Еще есть прекрасное: Педигри Пал
В Израиль то надеюсь тоже прекратят... а то как-то не по понятиям поддерживать страну которая избивает своих миролюбивых соседей.
Когда-то вы научитесь читать и увидите в статье, что они уходят из-за невозможности поставок и логистических проблем.
Теперь значит придётся валежничком да травками кормить зверушек?
"А макарошки всегда стоят одинаково", видимо(
и их никуда не девают, их ставят на культуру(
https://iz.ru/930318/ignat-shestakov/stabilnoe-tikhoe-mesto-kem-rabotaiut-oskandalivshiesia-chinovniki
Никогда не ел это дерьмо!
Зато Вискас и Феликс цены чуть снизили. Теперь во всяких пятерочках, магнитах по 20р. Были 25-30
Ладно кисулькин, готовь себе сам
Ушла Пурина, осталась урина(
Ушла Пурина забрала П и урину.