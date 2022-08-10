Автор законопроекта против «Авито» рассказал, что он нужен для борьбы с мошенниками, а рынку от него станет только лучше Статьи редакции
Главное из колонки депутата Госдумы Артёма Кирьянова — автора законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы и интернет-объявлений — для «Коммерсанта».
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- Предложенный законопроект вызвал резонанс как в профессиональной отрасли, так и среди простых россиян. Его противники предлагают аргументы, которые «уводят в откровенно спекулятивную плоскость» — например, что изменения уничтожат отрасль путём монополизации. Это не так, речь идёт «о наведении порядка», а также легализации отрасли и «выведении её из серой зоны» — в первую очередь в регионах.
- Ситуация напоминает аналогичную в 2012 году, когда в Москве приняли новые правила наружной рекламы, чтобы «избавить город от транспарантов-перетяжек и рекламы на строительных сетках». Тогда все тоже были против, но время «подтвердило правильность принятых решений».
- В крупных городах цифровой бизнес структурирован и «более или менее прозрачен», но в регионах «творится настоящий хаос»: рекламные конструкции устанавливают без разрешения, государство не получает налоги. К тому же нет «механизма оперативного контроля», чтобы предотвратить распространение незаконной рекламы.
- Создадут новый продукт «на надёжном фундаменте и с охватом по всей России» — то есть «лучших практик» и на базе современного ПО. По мнению Кирьянова, контакт с аудиторией будет простым и безопасным, потому что будет контролироваться государством — это позволит избавиться от мошенников и юрлиц из «недружественных» стран, а также стимулирует переход от аналоговой наружной рекламы к цифровой.
Законопроект ничего не меняет, монополии не будет
- Операторы наружной рекламы считают, что законопроект приведёт к банкротству «нескольких тысяч» небольших компаний и сокращению от 20 тысяч до 150 тысяч сотрудников, но эти цифры — «завышенные», так как в отрасли работает максимум 11-12 тысяч человек. Из них 2 тысячи — в Russ Outdoor, 900 — в Gallery, которые занимают 40% и 17% рынка. Единый оператор, наоборот, увеличит эффективность рекламы и охватываемую аудиторию, а также поможет развивать малый и средний бизнес.
- Отрасль не уничтожит «монополизация», а передела рынка не будет, потому что все договоры на установку и использование конструкций — срочные, торги продолжат проводиться. Законопроект ничего не меняет, только «определяет отдельный правовой режим размещения рекламных конструкций единого оператора». Рекламодатели и владельцы баннеров продолжат работать как обычно, а программы для трансляции рекламы для них «станут бесплатными».
- Кроме того, оператор не будет трогать баннеры, билборды и другие конструкции существующих игроков, а установит свои — они появятся даже в тех регионах, «где их никогда не было».
- Единым оператором станет негосударственная компания, следить за ней будут ФАС и Минцифры. На его плечи лягут «колоссальные финансовые затраты», а также работа по созданию инфраструктуры, разработке и обслуживанию платформы. Благодаря его существованию исчезнут «анонимы» и «компании-прокладки», а также не будет «вырвиглазной» рекламы, потому что такие макеты не допустят.
Всё — ради безопасности данных и борьбы с мошенниками
- Единый оператор поможет предотвратить взломы и утечки персональных данных, а также снизит риски от «бесконечных уходов и запретов» от иностранных компаний. Сейчас нет гарантий, что на баннерах не появятся, например, «экстремистские призывы» — например, в поддержку Украины. Российский рекламный рынок оказался в «зависимости от западного технологического влияния» — от неё избавятся, так как оператор будет работать на «100% отечественном ПО» и станет полностью российской компанией.
- Законопроект касается «Авито», «Юлы» и прочих сайтов с объявлениями. Единый оператор нужен, чтобы бороться с мошенниками — потому что покупатели и продавцы часто становятся их жертвами. Кроме того, на этих площадках нередко продают «откровенный контрафакт» или краденые товары. А на чёрном рынке есть «более 200 группировок», которые крадут деньги у пользователей через сервисы объявлений.
- Законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать сообщения, уже поддержала в первом чтении Госдума. Предложения раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей, ФАС, «Опора России», правительство Москвы, «Яндекс», «Сбер», «Сколково» и другие.
- Russ Outdoor — единственная компания, которая соответствует требованиям к единому оператору. Было одно несоответствие, из-за которого критиковали компанию — наличие иностранных собственников. В начале августа оператор сменил учредителей на российских.
У мошенника Сулеймана всё по честному без обмана!
Отсутствие рынка станет лучше для рынка...
Монополия - это рынок, свобода — это рабство, незнание — сила!!
Нам всем становится с каждым днем только лучше и лучше
Божечки, как же нагло и борзо делают эту кормушку. Бенефициар, видимо, сильно влиятельный дядя.
Ахахах
Да вообще все законы только для того, чтобы жить было лучше. Никто же не утверждает, что лучше для всего народа.
Хорошо излагает собака, учитесь!
https://youtu.be/G1DYizqNJfE
Наконец-то хоть один чиновник рубит правду-матку!но в регионах «творится настоящий хаос»
Да, так к коммунизму и приедем!
В тв рекламе когда то был такой оператор "видео интернешнл" на всех каналах.
«лучших практик» и на базе современного ПО - это и пугает
Из пальца
"оператор будет работать на «100% отечественном ПО»" — без ГМО и консервантов.
Ага, все во благо. РКН тоже создавался для "защиты детей от порно" и чем это закончилось?