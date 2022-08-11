«Самокат» после тестов решил не вводить платную доставку Статьи редакции
Сервис тестировал её с начала мая — плата не превышала 39 рублей.
- Об этом Shopper's рассказал директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков.
- Сервис начал тестировать платную доставку в мае — в некоторых районах нескольких городов. Она зависела от суммы заказа и не превышала 39 рублей.
- Сейчас все тесты закончились, сообщили vc.ru в «Самокате». Всем пользователям доступна только бесплатная доставка. Почему плату решили не вводить, в сервисе не ответили.
- По мнению управляющего партнёра Data Insight Бориса Овчинникова, по результатам тестов оказалось, что даже недорогая доставка уменьшает количество заказов. Рожков сказал изданию, что в «Самокате» «не заметили» чтобы заказов стало меньше.
- С середины марта 2022 года «Самокат» приостановил работу в 15 городах России. В компании объяснили, что это стандартный процесс — точки закрывают, а сотрудников переводят, чтобы сохранить на нужном уровне показатели эффективности бизнеса.
- В ноябре 2021 года бесплатную доставку еды отменила «Кухня на районе» — из-за роста цен на продукты и сервис. «Кухня на районе» и «Самокат» входят в «О2О холдинг», совместное предприятие «Сбера» и VK.
1566 просмотров
В бизнесе бесплатного ничего не бывает. Никакой бизнесмен в убыток работать не будет. Платная доставка это когда жадность совсем берет верх. Ведь доставка итак включена в стоимость продукта.
Свернули всё из за того что заказов меньше стало ,вообще непонятно чего ни ожидали
Ну они типа отмазались, что не заметили снижение спроса, но данные не предоставили. В свое время сталкивался с доставкой в x5 ретейл. Сначала цены были в приложении как в магазине. И доставка платная, потом добавили ценник по некоторым позициям(восстребованым) и сделали бесплатно по промикам. Я всегда сравнивал цены по продуктовой корзине, если стоимость корзины ниже в сети там и брал, а то акции типа ввели, а в целом корзина дороже стала.
Согласен, цены в самокате пусть не намного, но выше, чем в магазинах, если бы сделали еще платную доставку, было бы обидно
Платная доставка,платная сборка,платный подъем на этаж, плата за сервис. У конкурентов жадность уже зашкаливает, эти тоже хотели, но видимо не прокатило
Надо быть честным, как Яндекс, комиссия на развитие сервиса поверх платной доставки.
Там и так цены космос. В сравнение с магнитом и 5
КБ рулит 😎
Ну кб да, по ценам на продукты они удивляют.
Да я бы не сказал. ток сахар дорогой. ) скорее ассортимент скудный. зато свои продукты у них классные.
Мб зависит от региона. Я говорил за Краснодар, цены примерному 20% выше чем в магните и это легко сравнить
да и ассортимент вообще ни о чём, ничего из того, что я покупаю в обычном магазе, во всяком случае в нашем дарксторе
потому что им тогда склад придется делать размером с футбольное поле)) а у них они в кварталах стоят небольшие
у них даркстор в бывшем магните, который умудрялся на той же площади содержать полный ассортимент, но итак понятно, что они будут держать в основном малопортящиеся товары со скудным ассортиментом, чтобы уменьшить издержки, здесь собственно к тому, что куда там ещё платную доставку то лепить там итак в ценник она зашита
Ну конечно, люди привыкли покупать продукты и не платить за доставку.
Просто бред брать комиссию с продавцов + еще требовать оплатить доставку. ИТ компании зажрались.
Наиболее вероятно, что так они смогут конкурировать, с платной доставкой уже меньше шансов.
Все эти экспресс магазины очень вручают, когда нужно что-то срочно, небольшое. Например, лимон купить забыл или петрушку. А большие закупы все рационально мыслящие люди делают в супермаркетах, а что там дорого - в онлайн маркетплейсах заказывают. Поэтому, имхо, платная доставка - это дичь. Ровно по этой причине перестал заказывать лавку. Ну нет там того, что нужно мне или есть, но придётся куча ненужного купить, чтобы за доставку не платить. В итоге просто иду в перек около дома
Самокат, пожалуй самое крутое, что могло возникнуть в продуктовом ритейле на сегодняшний день!! Я заказываю иногда по 3 раза в день 🤦♂️. С фруктами/овощами есть большая проблема!! Ценник за частую в 2 раза дороже чем в шаговом ритейле. Пожалуйста подтяните данное направление! И ещё боль моей души- пожалуйста, введите картонную упаковку и пакеты, но нереально сколько пластика после вас остаётся!!
Доступна бесплатная доставка - только сумма заказа постоянно меняется в большую сторону ещё во время оформления заказа.....
Бывает пока выбираешь, что заказать - минимальная стоимость повышается 2-3 раза.... Это касается и я. лавки.....
Достали уже реально....
И например стоимость овощей и фруктов - вообще завышена в разы по сравнению с ценами в овощных лавках....
Случилось наверное что-то