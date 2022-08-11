Ozon разрешил продавцам привозить в ПВЗ заказы для отправки Статьи редакции
В будущем компания будет открывать по франшизе отдельные пункты только для приёма товаров от продавцов.
- Сдать товары можно в 10 тысяч пунктов выдачи заказов Ozon в 2500 населенных пунктов, объявила компания. К 1 сентября количество точек приёма увеличится до 16 тысяч, это почти вся сеть ПВЗ.
- ПВЗ управляют франчайзи. За приём отправлений от продавцов они будут получать дополнительное вознаграждение. Для подключения своего пункта к приёму товаров надо иметь просторный склад.
- В день с пункта выдачи заказов можно сделать максимум 100 отправлений. В одном отправлении может быть несколько товаров.
- До этого продавцы или сразу отгружали товары на склад Ozon или привозили их в сортировочный центр для отправки. Нововведение будет особенно актуально для небольших продавцов из маленьких городов, где нет сортировочных центров, считают в компании.
- В будущем Ozon планирует открывать специализированные пункты именно только для приёма заказов через партнёров-франчайзи. Такие точки смогут принимать до 1000 посылок в день.
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Очень странная новость, давно продавцы по FBS отвозят товар в ПВЗ.
Нет, только в определённые пвз.
В регионах обычно всего один такой пункт. Хотя обычных может быть три сотни.
Можно, но из 20 пунктов в один или два в городе. А в маленьких городах где население тысячь 10, вобще нельзя отправить. Новость очень хорошая. Я уже забыл когда и читал хорошие)
Согласен, хорошие новости сегодня как снег летом.
Всё капец, бедные девочки которые работают в ПВЗ! Эти так называемые франчайзи и так особо за товар ответственности не несут, а тут еще и товары начнут пропадать у продавцов потом после того как они отнесут их в пвз для дальнейшей передачи!
Ни разу за год ни одного товара не пропало, не надо придумывать
Так я про вас не писал, почитайте статьи здесь же или в телеграм, постоянно что то да пропадает, теряется и т.д.
При объемах озона будут отдельные проблемы. Но в их масштабах процент проблем у нас их очень и очень небольшой.
В части проблем виноваты сами селлеры, которые довольно неграмотно оформляют документы, например
Понял
Справедливости ради, OZON сделали динамические коды для получения заказа.
100 отправлений не так уж много. Но начинание хорошо. Главное, что бы эти сто отправлений не были б креслами
поверьте, 100 евро-пуховых одеял тоже не радость метражу ПВЗ)
Блин, выходить что ли на ОЗОН торговаться.
Кресла я для примера привел.
Просто вспомнилось, как поставщики отгружали что-то в габаритах метра 2 на 1,5. И не одну штуку
Как потом озон это вывозил - загадка
Да я понимаю, просто если разрешат столы для настольного тенниса - всё быстренько свернут(
Разве раньше так нельзя было? Я часто заходил в ПВЗ, когда продавцы передавали товар.
Вроде в какой то момент эт отрубили (не уверен)
P.s. снизу поправили
Ни когда не отрубали
Я продавец, так нельзя было делать, только в особые, таких обычно по несколько всего в областях.
Я продавец сдаю заказы по FBS каждый день в прикреплённый ПВЗ😁
Ну так из всего списка ПВЗ сдавать можно было в небольшое их число. То, что в ваш можно - ещё не значит, что во все так )
На весь СПб таких было пара десятков, а сейчас ~800
https://web.archive.org/web/20210917102250/https://seller-edu.ozon.ru/docs/fbs/punkty-priema/st-peterburg.html
Но это не потому что они такие добрый, а потому что склад на Магнитогорской закрыли куда весь Питер возил заказы
Слушайте, Вы в своём возрасте можете понять что Ваш опыт не обозначает всего протокола по РФ, и что у других опыт другой?)
Это уже начинает походить на зеркальное "я не пользовался - знач и никому не надо".
Ох уж эти озоновские продакты. Дальше разрешать поставщикам иметь свой ПВЗ и принимать/выдавать заказы других поставщиков (читай - магазин, епт) с озоновской комиссией %))
Хм, у кого склад сгорит, тот и будет виноват
А возвраты будут приходить на тот ПВЗ, куда ты сдал заказ?
Раньше было именно так. Вряд ли что-то поменялось.
Збс.вб бы так делала
Надо полагать, что при массовости приемки/проверки товара от продавца, это качество ухудшится.
Так мысли вслух
Тут я по другому можно сказать - озон ввел дополнительные требования к поставкам на свои склады и фактически небольшим продавцам тем самым " рекомендовал" переходить на работу через ПВЗ.
А как раньше было?