Торговля
Условный супер_стар

Россияне стали чаще ездить в Беларусь на шопинг — там больше зарубежных брендов и работают карты «Мир» Статьи редакции

Кроме шопинга у россиян популярны санаторно-курортный отдых и экскурсионные туры.

  • Летом 2022 года на фоне ухода многих зарубежных брендов из России россияне стали ездить на шопинг в Беларусь, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.
  • Обычно такие туристы едут в Минск на выходные — с пятницы по воскресенье, и бронируют отели, говорят в «Мультитуре». Доля городских туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах оператора уже 10-15% от всех бронирований по направлению.
  • У операторов Fun&Sun и PAC Group доля сити-туров в Беларусь — 45-50%. Fun&Sun даже планирует запустить специальный шоп-тур в Беларусь, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.
  • По данным туроператора «Дельфин», по карте «Мир» в Беларуси доступны покупки во многих магазинах, при этом расчёт идёт по выгодному курсу Нацбанка. Массового ухода зарубежных брендов также не было, отмечает АТОР.
  • В целом спрос на Беларусь у россиян восстанавливается: этому способствуют относительно недорогие авиабилеты и снятие ковидных ограничений на сухопутной границе.

#новость #беларусь

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68 комментариев
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 Fart Smella

ну давайте потише уже, сейчас в твиттере услышат

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Никита Климанов

У снежинок уже пердечный сриступ, ты о чем?

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Иван Иванов

победа правительства РФ над своими гражданами состоялась. Теперь как в Иране, за бытовыми вещами-техникой-одеждой за границу.

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Zachemonitashatpushku

Так эти самые побеждённые граждане всем довольны. Глубинный мазохизм

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dikomm

Минск и без шопинга в зарах и эйчэндэмах всегда был классным городом для туризма. Классно, что хоть и благодаря привитому потреблядству, его увидит больше людей.

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Антон Штадлер

Невероятно скучный город, похож на московский спальник, с чуть более вылизанной инфраструктурой, хоть и бестолковой тоже. Единственный плюс - там сохранилось много аутентичных советских памятников архитектуры

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21 комментарий
Таможенный рубин

Херн**я совдеп город. Не нужно рассказывать. На один раз и только на один день может еще и прокатит, в принципе, как и любой иной крупный незнакомый город в котром нечего смотреть. А так так особо нечего смотреть. Надеюсь вы не начнете сейчас рассказывать о чистых улицах в Минске как о неком выдающемся факте, заслуживающем поездки в Минск.
Более комична ситуация в том, что Inditex пришел в РБ около 5 лет назад, до этого там довольствовались рынками, ТЦ со всё теми же ИПшника с рынка, дистрибьюторами с закосом под фирменные магазы некоторых брендов в три цены на вещи(по сравнению с ценами в РФ). Там не было ни найков ни адиков ни зар .... - ничего. Беларусский трикотаж, турецкий и китайский шмот от барыг. А теперь туры на шоппинг из РФ в РБ - феноменальный регресс.

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2 комментария
Вадим Парамонов

Я могу пока только к бабушке на штопинг, шопинг это что-то на богатом, подматрасном, сберегательном…

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Широкий хичхакер

я в сентябре еду в минск)

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Andrew Sychev

Молодец

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Александр

Захвати мне пожалуйста пару джинс в заре)))

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6 комментариев
Ildarkin

Вангую, через пару лет будет тенденция в РФ селиться поближе к границе, недалеко от границ стран, в которых будут элементы цивилизации. На западной границе - РБ, Польша, Финляндия (если будут впускать, прибалтику уже отметаем), на юге - Грузия, Азербайджан и Казахстан. Нужно что-то прикупить, чего не ввозят в страну или продают здесь втридорога - садишься в машину, 100 км туда 100 обратно, и закупаешь что нужно. В принципе и сейчас так делают те, кто у границы живет, но это станет особенно актуально, когда последствия текущего исхода компаний в полной мере начнут проявляться.

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Николай Бойко

А как у белорусов с ценами на видеокарты?

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Александр Добриневский

Рыночные
См на onliner

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Алексей Долонгис

они уже на озоне приемлемых денег стоят

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2 комментария
rocket rocket

А у тамошних ментов есть практика останавливать людей и проверять на какие каналы в телеге подписан?

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Alex R

За подписку на нехту сажают

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1 комментарий
Артем П.

По закону вы обязаны дать телефон. Но разблокировать не обязаны. Если мент потребовал у вас разблокировать, его могу посадить на 4 года за превышение должностных полномочий) Правда в некоторых случая проще показать чем в приключения ввязываться)

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Андрей Топов

Не пойму почему он некоторых не устраивает? Вроде всё для пользы народа делает.

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Евгений Трофимов

вот получишь по печени, для пользы народной, тогда поймешь

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Alexander Bobylev

Дело не в пользе. Дело в сменяемости власти как концепции.

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2 комментария
Zloy Marketolog

Его народ родом из 30-х. Всех кто младше он не понимает, чё им не нравится.

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Tayler

Еду, в Беларусь и ю!

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Sofia K.

Сообщение удалено

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Romana

Люблю Беларусь с детства) Если бы работы было там больше, с удовольствием бы туда перебралась.

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Оля Янко

Интересно, батько рад?

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Sato мать его Nakomura

В 90х так же было… только ездили в Европу и в Корею и Японию

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photo.travel

У меня жена тоже старается в развитых странах шмотки брать. Были запросы «а поснимай мне в прямой эфир в магазах» в Будапеште, славабогу смог откосить…

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роман долгополов

Разводись чел,она ебанутая

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Виолетта

Сдалась вам эта Zara китайская, есть более интересные вещи.

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Марат Яз

Какие?

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el Gato

А ведь и года не прошло

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Serge Tikhonenko

Если кому интересно - как доехать, что посмотреть, как открыть карту (актуализация - конец мая)
https://youtu.be/jyVoHCqMnZ4

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Гульнара Абдюшева

Нет нет, а мне пару кофточек, джинс и футболок, можешь какую - нибудь косметику захватить, пару туфелек и какие - нибудь кроссовки от Gianny Versace, Versace Collectio
n, Emporio Armany, Gucci 😁😁😁😉😉😉😛😛😛🤗🤗🤗🤪🤪🤪

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