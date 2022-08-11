Россияне стали чаще ездить в Беларусь на шопинг — там больше зарубежных брендов и работают карты «Мир» Статьи редакции
Кроме шопинга у россиян популярны санаторно-курортный отдых и экскурсионные туры.
- Летом 2022 года на фоне ухода многих зарубежных брендов из России россияне стали ездить на шопинг в Беларусь, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.
- Обычно такие туристы едут в Минск на выходные — с пятницы по воскресенье, и бронируют отели, говорят в «Мультитуре». Доля городских туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах оператора уже 10-15% от всех бронирований по направлению.
- У операторов Fun&Sun и PAC Group доля сити-туров в Беларусь — 45-50%. Fun&Sun даже планирует запустить специальный шоп-тур в Беларусь, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.
- По данным туроператора «Дельфин», по карте «Мир» в Беларуси доступны покупки во многих магазинах, при этом расчёт идёт по выгодному курсу Нацбанка. Массового ухода зарубежных брендов также не было, отмечает АТОР.
- В целом спрос на Беларусь у россиян восстанавливается: этому способствуют относительно недорогие авиабилеты и снятие ковидных ограничений на сухопутной границе.
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ну давайте потише уже, сейчас в твиттере услышат
У снежинок уже пердечный сриступ, ты о чем?
победа правительства РФ над своими гражданами состоялась. Теперь как в Иране, за бытовыми вещами-техникой-одеждой за границу.
Так эти самые побеждённые граждане всем довольны. Глубинный мазохизм
Минск и без шопинга в зарах и эйчэндэмах всегда был классным городом для туризма. Классно, что хоть и благодаря привитому потреблядству, его увидит больше людей.
Невероятно скучный город, похож на московский спальник, с чуть более вылизанной инфраструктурой, хоть и бестолковой тоже. Единственный плюс - там сохранилось много аутентичных советских памятников архитектуры
Херн**я совдеп город. Не нужно рассказывать. На один раз и только на один день может еще и прокатит, в принципе, как и любой иной крупный незнакомый город в котром нечего смотреть. А так так особо нечего смотреть. Надеюсь вы не начнете сейчас рассказывать о чистых улицах в Минске как о неком выдающемся факте, заслуживающем поездки в Минск.
Более комична ситуация в том, что Inditex пришел в РБ около 5 лет назад, до этого там довольствовались рынками, ТЦ со всё теми же ИПшника с рынка, дистрибьюторами с закосом под фирменные магазы некоторых брендов в три цены на вещи(по сравнению с ценами в РФ). Там не было ни найков ни адиков ни зар .... - ничего. Беларусский трикотаж, турецкий и китайский шмот от барыг. А теперь туры на шоппинг из РФ в РБ - феноменальный регресс.
Я могу пока только к бабушке на штопинг, шопинг это что-то на богатом, подматрасном, сберегательном…
я в сентябре еду в минск)
Молодец
Захвати мне пожалуйста пару джинс в заре)))
Вангую, через пару лет будет тенденция в РФ селиться поближе к границе, недалеко от границ стран, в которых будут элементы цивилизации. На западной границе - РБ, Польша, Финляндия (если будут впускать, прибалтику уже отметаем), на юге - Грузия, Азербайджан и Казахстан. Нужно что-то прикупить, чего не ввозят в страну или продают здесь втридорога - садишься в машину, 100 км туда 100 обратно, и закупаешь что нужно. В принципе и сейчас так делают те, кто у границы живет, но это станет особенно актуально, когда последствия текущего исхода компаний в полной мере начнут проявляться.
А как у белорусов с ценами на видеокарты?
Рыночные
См на onliner
они уже на озоне приемлемых денег стоят
А у тамошних ментов есть практика останавливать людей и проверять на какие каналы в телеге подписан?
За подписку на нехту сажают
По закону вы обязаны дать телефон. Но разблокировать не обязаны. Если мент потребовал у вас разблокировать, его могу посадить на 4 года за превышение должностных полномочий) Правда в некоторых случая проще показать чем в приключения ввязываться)
Не пойму почему он некоторых не устраивает? Вроде всё для пользы народа делает.
вот получишь по печени, для пользы народной, тогда поймешь
Дело не в пользе. Дело в сменяемости власти как концепции.
Его народ родом из 30-х. Всех кто младше он не понимает, чё им не нравится.
Еду, в Беларусь и ю!
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Люблю Беларусь с детства) Если бы работы было там больше, с удовольствием бы туда перебралась.
Интересно, батько рад?
В 90х так же было… только ездили в Европу и в Корею и Японию
У меня жена тоже старается в развитых странах шмотки брать. Были запросы «а поснимай мне в прямой эфир в магазах» в Будапеште, славабогу смог откосить…
Разводись чел,она ебанутая
Сдалась вам эта Zara китайская, есть более интересные вещи.
Какие?
А ведь и года не прошло
Если кому интересно - как доехать, что посмотреть, как открыть карту (актуализация - конец мая)
https://youtu.be/jyVoHCqMnZ4
Нет нет, а мне пару кофточек, джинс и футболок, можешь какую - нибудь косметику захватить, пару туфелек и какие - нибудь кроссовки от Gianny Versace, Versace Collectio
n, Emporio Armany, Gucci 😁😁😁😉😉😉😛😛😛🤗🤗🤗🤪🤪🤪