Предпринимательница, вернувшая от Wildberries 400 тысяч рублей только после иска, пообещала судиться за каждый просчёт Статьи редакции
И советует так делать всем продавцам — «всё равно в техподдержке никто не отвечает».
В начале июня продавцы Wildberries пожаловались на списание долгов от посторонних юридических лиц. Среди них оказалась владелица магазина одежды и мерча «Мам, купи!» Дарья Зарыковская — для неё сумма удержания составила более 400 тысяч рублей.
Предпринимательница пыталась добиться объяснений от техподдержки и примерно через четыре дня после появления долга оформила досудебную претензию. Ответа от Wildberries за 30 отведённых дней не получила и потому 3 августа подала на маркетплейс в суд.
Уже 4 августа в пресс-службе Wildberries заявили vc.ru, что изначально долг магазину начислила автоматическая система маркетплейса — из-за признаков «фрода», но теперь его аннулируют. На следующий день компания молча вернула «Мам, купи!» удержанные деньги — без письма с извинениями или бонусами.
Зарыковская не собирается аннулировать иск. Она дождётся решения суда, поскольку Wildberries ещё должен доказать, что вернул списание в срок, иначе будет обязан выплатить неустойку. И теперь собирается судиться с площадкой за каждый просчёт.
[ерундила] жаба гадюку
Для нее вой на vc и пара видосов с обещанием на Ютубе важнее 400к.
Это хорошо или плохо?
Прикольно, но зачем столько мата?
Мат - это модно среди не таких как все снежинок. Поколение, которое могло выписать в циферблат за подзаборную брань, уже растит внуков.
Раньше нецензурная брань в общественном месте приравнивалась к мелкому хулиганству, за что доставляли в отдел, составляли протокол, выписывали штраф или отправляли отдохнуть с клопами на несколько суток. У девушки были бы совсем другие эмоции! :)
Кстати, кому интересно, ссылка - https://kad.arbitr.ru/Card/8c659d0e-c9bd-4b93-9172-60ae5a715978 Девушка в этом деле оказалась неофитом, поэтому и столько эмоций.
"Но вы пытайтесь, " - В случае блоггерши - за ней стоит ее аудитория. В случае продавца-одиночки, за ним никто не стоит. Отключить от кабинета его труда не составит.
На Западе, куда кивают те, кто говорит "вы пытайтесь", в одиночку против таких корпораций тоже редко кто действует. У них есть инфраструктура - объединения и союзы. Сначала пострадавшие должны объединиться, чтобы что-то из себя представлять. А потом уже пытаться. В этом случае есть шансы.
Вот с подачи таких настроений ВБ и гнет всех как хочет. Нужно биться за свои права до последнего, а отключение от ЛК - уже антимонопольное нарушение - злоупотребление доминирующим положением, на это тоже нужно жаловаться, а не сидеть и обвинять все вокруг в своей несостоятельности.
У нее же свой магазин, зачем ей ВБ?
У Баффета лярды, думаешь зачем ему ещё $ ? 🤔
Жадный очень + ошибка в ДНК
Ну одним конечно трудно против онлайн монстров бороться. Давно уже нужно мелким продавцам какую то ассоциацию открыть по защите своих прав. Чтобы какая то защита была. А то их так и будут площадки кидать. Крутить деньги которые должны вернуть через десять дней, месяцами к примеру.
*остроумный комментарий*
друга зовут Тимур.