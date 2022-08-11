Мы прошли этот путь, поняли, что это не так больно, поэтому планируем подать следующие иски по поводу расхождения товаров — в Wildberries обязательно что-то не доезжает, теряется.

Также, думаю, усилим наблюдение за Wildberries и будем подавать в суд по каждой [ерунде], которая нас не устраивает, вместо того чтобы писать в поддержку. Всё равно там никто не отвечает. Разработаем несколько шаблончиков и между делом, за чаем, будем подавать.

Призываю вас всех это делать. Почему-то есть такая [страшилка] в интернете: если подашь на Wildberries, они тебя отключат от кабинета. Пусть попробуют. У них вообще-то есть публичная оферта, они должны обосновать отключение от сервиса.

Я понимаю, что во многом возврат денег произошёл из-за того, что я блогерша. Но вы пытайтесь, пользуйтесь этим, пишите публично о своих проблемах. Боритесь за свои деньги.