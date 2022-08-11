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Торговля
Полина Лааксо

Предпринимательница, вернувшая от Wildberries 400 тысяч рублей только после иска, пообещала судиться за каждый просчёт Статьи редакции

И советует так делать всем продавцам — «всё равно в техподдержке никто не отвечает».

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В начале июня продавцы Wildberries пожаловались на списание долгов от посторонних юридических лиц. Среди них оказалась владелица магазина одежды и мерча «Мам, купи!» Дарья Зарыковская — для неё сумма удержания составила более 400 тысяч рублей.

Предпринимательница пыталась добиться объяснений от техподдержки и примерно через четыре дня после появления долга оформила досудебную претензию. Ответа от Wildberries за 30 отведённых дней не получила и потому 3 августа подала на маркетплейс в суд.

Уже 4 августа в пресс-службе Wildberries заявили vc.ru, что изначально долг магазину начислила автоматическая система маркетплейса — из-за признаков «фрода», но теперь его аннулируют. На следующий день компания молча вернула «Мам, купи!» удержанные деньги — без письма с извинениями или бонусами.

Зарыковская не собирается аннулировать иск. Она дождётся решения суда, поскольку Wildberries ещё должен доказать, что вернул списание в срок, иначе будет обязан выплатить неустойку. И теперь собирается судиться с площадкой за каждый просчёт.

Мы прошли этот путь, поняли, что это не так больно, поэтому планируем подать следующие иски по поводу расхождения товаров — в Wildberries обязательно что-то не доезжает, теряется.

Также, думаю, усилим наблюдение за Wildberries и будем подавать в суд по каждой [ерунде], которая нас не устраивает, вместо того чтобы писать в поддержку. Всё равно там никто не отвечает. Разработаем несколько шаблончиков и между делом, за чаем, будем подавать.

Призываю вас всех это делать. Почему-то есть такая [страшилка] в интернете: если подашь на Wildberries, они тебя отключат от кабинета. Пусть попробуют. У них вообще-то есть публичная оферта, они должны обосновать отключение от сервиса.

Я понимаю, что во многом возврат денег произошёл из-за того, что я блогерша. Но вы пытайтесь, пользуйтесь этим, пишите публично о своих проблемах. Боритесь за свои деньги.

Дарья Зарыковская

#wildberries

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16 комментариев
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 Onetwo Threefour

[ерундила] жаба гадюку

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z0mb1e
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Vladimir Osipov

Для нее вой на vc и пара видосов с обещанием на Ютубе важнее 400к.

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Марк Захаров

Это хорошо или плохо?

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Виктор Осокин

Прикольно, но зачем столько мата?

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Серебряный бинокль

Мат - это модно среди не таких как все снежинок. Поколение, которое могло выписать в циферблат за подзаборную брань, уже растит внуков.

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Виктор Осокин

Раньше нецензурная брань в общественном месте приравнивалась к мелкому хулиганству, за что доставляли в отдел, составляли протокол, выписывали штраф или отправляли отдохнуть с клопами на несколько суток. У девушки были бы совсем другие эмоции! :)

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Виктор Осокин

Кстати, кому интересно, ссылка - https://kad.arbitr.ru/Card/8c659d0e-c9bd-4b93-9172-60ae5a715978 Девушка в этом деле оказалась неофитом, поэтому и столько эмоций.

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Сергей Дьяконов

"Но вы пытайтесь, " - В случае блоггерши - за ней стоит ее аудитория. В случае продавца-одиночки, за ним никто не стоит. Отключить от кабинета его труда не составит.
На Западе, куда кивают те, кто говорит "вы пытайтесь", в одиночку против таких корпораций тоже редко кто действует. У них есть инфраструктура - объединения и союзы. Сначала пострадавшие должны объединиться, чтобы что-то из себя представлять. А потом уже пытаться. В этом случае есть шансы.

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Ret Oror

Вот с подачи таких настроений ВБ и гнет всех как хочет. Нужно биться за свои права до последнего, а отключение от ЛК - уже антимонопольное нарушение - злоупотребление доминирующим положением, на это тоже нужно жаловаться, а не сидеть и обвинять все вокруг в своей несостоятельности.

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Биткоин Газманова

У нее же свой магазин, зачем ей ВБ?

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Rafa Ramazanov

У Баффета лярды, думаешь зачем ему ещё $ ? 🤔

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sles

Жадный очень + ошибка в ДНК

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Петр Вавилов

Ну одним конечно трудно против онлайн монстров бороться. Давно уже нужно мелким продавцам какую то ассоциацию открыть по защите своих прав. Чтобы какая то защита была. А то их так и будут площадки кидать. Крутить деньги которые должны вернуть через десять дней, месяцами к примеру.

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Вячеслав

*остроумный комментарий*

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Серебряный бинокль

друга зовут Тимур.

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