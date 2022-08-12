Johnson & Johnson прекратит продавать присыпку на основе талька — клиенты жаловались, что она вызывает рак Статьи редакции
Против компании подано 38 тысяч исков.
- Компания остановит продажи продукта во всех странах мира в 2023 году — об этом сообщает Reuters со ссылкой на производителя.
- В 2020 году Johnson & Johnson уже прекратила поставлять продукт с тальком в США и Канаду, поскольку получала тысячи судебных исков от местных потребителей. Они заявляли, что присыпка содержит асбест, который увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Асбест — это не тальк, но он часто залегает рядом с сырьём, нужным для его производства.
- Компания считала обвинения «дезинформацией», говорила, что проверки ничего не выявили, и то же самое повторила, когда заявила о прекращении продаж. Расследование Reuters тем временем ещё в 2018 году доказало, что компания знала о возможном присутствии в продукте канцерогена — причём с 1971 года.
- По данным Reuters, на август 2022 года в суде до сих пор находится 38 тысяч исков, но их рассмотрение пока приостановлено. В 2020 году, чтобы не выплачивать компенсации, компания зарегистрировала «дочку», переложила на неё все обязательства и после объявила банкротом. Если федеральный суд возобновит дела, потребители смогут ссылаться на решение компании как на доказательство.
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Фильм ещё не сняли? В принципе, уже есть готовый шаблон под названием "Темные воды". Сценарий подредактировать - пять минут делов.
Мне кажется, такой финт ни в одной стране не может быть признан законным. Думаю, придется выплачивать.
Это Техас
В России запросто если лоялен к царю
работал в фарме, в 80х годах было громкое дело, когда препараты вызывали сильны побочки, был суд и препарат изъяли
Такие вещи вряд ли могу быть "проплачены" и спущены... ну кроме России
Вы получали доки в РФ на фарму?
Чел, тебе бы почитать про ядерные испытания в США...
Ждем комментариев про РФ
В качестве санкций всю присыпку на основе талька вызывающего рак раздадут россиянам.
Ничего не понятно, так есть в присыпке асбест или только "теоретически может быть"?
Короче, видимо все присыпки раньше содержали тальк, пока не выяснили, что они содержат асбест, а самая большая доля рынка в США была у J&J. Вот и коллективный иск к ним. Сейчас то, наверное никакие присыпки его не содержат.
Тальк? Конечно не содержат) https://www.ozon.ru/product/prisypka-detskaya-gipoallergennaya-talk-30-g-petrofarm-204531452/?sh=XiYNg2e5BQ
Не, ну такие то содержат ))
Я имею ввиду из крупных международных.
https://www.ozon.ru/product/4865521/?sh=i0EnKS4Iag&from=share_ios
Выходит я был не прав )
Сам тальк похоже вызывает рак по тому же механизму, что и асбест. Хотя эффект чистого талька похоже не так велик.
Рак вызывают такие финты … а не присыпка из талька
Какие ловкие парни в этом J&J.
"Против компании подано 38 тысяч исков"-так записываем 38 тыс.достаточно чтобы снять с производства вредоносный продукт,вот не могу понять,10 тыс мало было?D
Так его не сняли с производства, перестали продавать в США и Канаде, в остальном мире все ок)
Дети кукурузы
Мелочь какая, подумаешь
Можно позвать переводчика этого предложения? Что тут сказано?
Что асбест может попадать в тальк при добыче
как формулируется новость про западный продукт, провоцирующий рак? "клиенты жаловались, что рак вызывает". так, ерунда, звёздочки на маркетплейсе ставили плохие и отзывы оставляли в интернете?
А кроме жалоб клиентов, есть какие-то клинические исследования опасности талька? А то так до идиотизма недалеко, будут жаловаться на что угодно.
как медуза формулирует негативные новости про америку? а так же: "на японские города были скинуты атомные бомбы. вооружённые силы сша ... сбросили бомбы" . как пишут про россию? "россия обстреливает украину"