Wildberries объяснил повышение цены возвратов до 1000 рублей: касается тяжёлых и хрупких вещей, затрагивает 2% каталога Статьи редакции
При этом продавцы могут неверно указывать габариты — в этом случае поддержка «оперативно исправляет» ошибки, сообщил маркетплейс.
- В Wildberries сообщили vc.ru, что плата 1000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки: например, крупногабаритных и хрупких товаров. Это около 2% ассортимента, добавили в компании.
- Преимущественно это «тяжёлые» товары вроде телевизоров, холодильников и другой крупной бытовой техники: «При этом, как и прежде, их доставка до покупателей остается полностью бесплатной, в том числе и подъем товара на этаж».
- В Wildberries отметили, что система пока тестируется, и могут быть ошибки со стороны продавцов — они могут неверно указать габариты. Служба поддержки «оперативно их исправляет». Обои, краска, уплотнитель для окон и другие небольшие предметы будут возвращаться по стандартному тарифу, уточнили в компании.
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Поздно пить Боржом. Надеюсь, что такими темпами ВБ окончательно выроет себе могилу и туда упадёт.
Нет, это нормально когда убытки из-за отказов вроде "я передумал ой а закажу другой телек" переходят к покупателю.
Надеюсь, что все же нет. Кроме ВБ нет сервиса, который доставит товар быстро, бесплатно в небольшой пгт за полторы тысячи км от меня, по времени на пару дней может дольше, чем в моем московском регионе. При той же единой ассортиментной базе. Кроме них никто собственно в стране это так и не сделал, такую логистику. Ни Почта РФ, ни Озон, ни Маркет. Вспоминаю с ужасом как это было раньше, когда надо было родственникам что-то отправить,
Да не выроют они себе могилу. Такие крупные корпорации может уничтожить только какой-то серьёзный экономический кризис. У WB всё норм, там миллиардов и поддержки от правительства хватит лет на 100 минимум.
У вб доля под 70%, как монополист может себе могилу вырыть?
Озон рулит
* по количеству жалоб на vc
Практически такая же помойка с палью и контрафактом, тем более и вб и озон состоят в аките, благодаря которому наши продавцы могут задирать цены очень высоко (доходит до того, что люди покупают за границей без возврата такс фри, платят посреднику, платят за пересылку на тысячи километров, платят растаможку (привет, акит) и это всё равно выходит в разы дешевле, чем брать у нас напрямую).
Пожарными гидрантами
Особенно с учетом того, что многие вещи в 3-5 раз дороже чем в Фикспрайсе? А так выбор там как будто на электронику больше чем на ВБ. Хотя, по разному бывает, перед заказаом смотрю и там и там, с ВБ мелочевка дешевле выходит. В целом дороже может быть как в ВБ,так и в Озоне, всегда по разному. Еще со Сбермегамаркета заказывал, а вот с Яндексмаркета - ни разу.
Я так понимаю, это был спойлер следующего удивительного нововведения?
Ага, революционное нововведение, как у Паши Дурова 😂
Косарь за возврат товара за 500 руб.? А ловко это они, я сразу не понял, а потом как понял!
Столько боли они своим партнерам приносят этот ВБ ((( сколько ещё беспредел этот будет продолжаться хз …
зачем эту боль терпите?)) есть озон, есть яндекс маркет, там забанили что-ли?
Наш кейс: купили настенные часы, в ПВЗ выяснилось что у них разбито стекло, к слову у Озона требования к упаковке приятней, и таких проблем нет или почти нет. В итоге сдаю назад прям в пункте, и у меня платный возврат, то есть они не учитывают что возврат может быть из-за брака.
Результат - WB удаляется из телефона. А на освобождённые 100Mb устанавливается Озон. Амиго!
Как и полагается кейс обсудили во всех мамских пабликах чтоб не повадно было
ВБ конечно говняный маркетплейс и это давно не открытие, но как нужно психануть, чтобы установить "Амиго"...
Это скорее не кейс. Кейс это если бы вы все таки их победили, а так это негативная компания по отзывам.
Отлично, осталось прикрутить функцию где условия возврата до оплаты озвучивают. Но тогда как заработать, да?
Проблема возвратов, не в платных возвратах, а в недоработаном контенте. Кривые карточки, кривые размеры, отсутствие характеристик, отсутствие нормальных фото, ненадёжная упаковка ещё может быть. С возвратами нужно работать, сокращать их кол-во.
Негатив это ж информация по недоработкам, нужно с ней работать. Вся эта возня с WB это отчасти конечно косяки самого WB. Но и баранов продавцов пруд пруди. Тем более на WB. Где их просто тьма, отсюда и тьма негатива.
хз конечно как люди примерки делают с такими расценками на возврат...
Пидорасы, Сэр
Кол-во браков возрастёт я думаю. Ибо очень просто товар сделать не кондиционным, после того как узнал что за возврат этого товара, ещё и 1к платить 😉
а как ношеное сдают?( Ужас какой-то, столько пересмотрела платьев и в отывах одни и те же картины - отошедшая ткань у молнии и пудровые от дезиков подмышки.
Санкция нашла свою героиню.
А что в случае брака товара обнаруженного на пвз, обратная доставка тоже за счёт покупателя?
Вы можете самостоятельно осуществить доставку некачественного товара продавцу и потребовать возмещения своих расходов. Сделать это продавец обязан в течение 10 дней со дня предъявления данного требования (ст. 22 ЗоЗПП).
Иногда суды в подобных случаях ссылаются на п. 7 ст. 18 ЗоЗПП. В этом пункте сказано, что доставка крупногабаритного товара и товара весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены и возврат потребителю осуществляются силами и за счет продавца. В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца в месте нахождения потребителя доставка и возврат товара могут осуществляться потребителем. При этом продавец обязан возместить ему расходы, связанные с доставкой и возвратом товара.
Габариты норм, вес норм, но пишет, что крупногабаритный товар.
Загадка дыры.
Ну тогда, видимо, хрупкий товар. Интересно, если я закажу стакан за 50 рублей, то тоже буду 1500 должен в случае отказа?)
Так написано же 12 метров, они его в развёрнутом состоянии повезут.
Я не понимаю сути возмущения, платный возврат обговаривается сразу. Если ну устраивает, то зачем заказывать?
у нас много тех, кто "а я не заметил, вы не там уведомление прикрепили".
Если люди не в состоянии нажать на восклицательный знак у слов "возможна комиссия", а потом приёмная завалена жалобами на банк, то уж за 1000 рублей здесь будет ад.
Многие не согласны с суммой - но это часто так, наши люди любят в чужом кармане деньги посчитать, как это, банка краски 20 на 20 на паллете за 1000 рублей обратно поедет?
Отсюда и весь этот спор. Понимаете, вот вроде все знают, что за морем телушка - полушка, да дорог перевоз, но как это с ними так, а? ай-яй-яй)))
Что то ерунда какая-то. Ну да, пятница. Но вроде не пил ещё...
Возврат брака за деньги? Серьёзно?
а брак Вы на дне чашки кофе нашли в пятницу?
При чём здесь брак?