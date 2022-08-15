Бизнес OBI в России продали за 600 рублей, но в нём надо «наводить порядок» — новый совладелец ритейлера Статьи редакции
Главное из интервью Йозефа Лиокумовича для Forbes.
- В конце июля источники «Ведомостей» сообщили, что немецкая OBI GmbH закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По её условиям, на первом этапе 40% долей перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX, а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу.
- Лиокумович называет себя бизнесменом и инвестором. По его словам, он помогал OBI, когда она заходила в Россию, и уже вёл переговоры о покупке бизнеса в 2019 году. Поэтому и теперь сделку стали обсуждать с предпринимателем, хотя были ещё два претендента.
- До пандемии речь шла об оценке бизнеса OBI в России в €100 млн. По данным «Ведомостей», сейчас компанию выкупили за €1. Лиокумович рассказал, что в документах указана цифра 600 рублей.
- По словам Лиокумовича, у OBI была задолженность перед материнской компанией — более €30 млн, но её «урегулировали». С исками по долгам российских компаний (с марта по май 2022 года к российским структурам OBI подали 53 иска на общую сумму 283,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок — vc.ru) разбираются.
- По данным «Контур.Фокуса», 100% ООО «ОБИ ФЦ» с 5 августа принадлежат ООО «ГИСК МАХ». В этом юрлице 60% у Лиокумовича и 40% у Ильи Колобкова. Про второго совладельца Лиокумович говорит, что он «непубличный человек» и «честный партнёр».
- В сентябре 2022 года компания планирует начать ребрендинг. Лиокумович также рассказал, что среди планов — сделать «компанию позитивной с точки зрения экономики», а также более технологичной и клиентоориентированной, развивать digital-направление и поддерживать российских производителей.
- Немецкая OBI объявила о прекращении работы в России в марте. В апреле «Ведомости» сообщили, что российский бизнес ритейлера перейдёт в доверительное управление на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. В конце апреля-начале мая сеть возобновила работу. Тогда же ФАС сообщила, что получила ходатайство о покупке OBI от группы МАХ.
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Ну так за 600 ₽ можно и «прибраться» (-:
Нынче за такие деньги и в спину-то не каждый плюнет, а тут целый бизнес!
Я правильно понял, шесть сотен рубасов?
Мне удивительно, что ФАС и ФНС не возбуждаются на такие сделки.
ФАС возбуждает только гугл, его они готовы штрафовать хоть каждую неделю
Прям таки удивительно?)
просто их такое не возбуждает
ФАС на «правильных» возбудителей не возбуждается 👆🏻
звучит конечно смешно,но по сути компанию продали за долги,которые составляют далеко не 600р
Диванным бизнесменам не очень помещается в голову, что при убытках 2,5 млрд в год заплаченные за бизнес 15-20 буханок хлеба автоматически превращаются в 15-20 буханок плюс 2,5 млрд — как минимум.
Очень грубо говоря, не влезая в детали срочности текущей задолженности и возможности ее урегулирования, плюс стоимость реанимации потребительского трафика после длительного простоя.
А если этих 2,5 млрд++ не будет на кармане хозяина буханок к моменту удачной покупки не окажется, то 600 рублей не то, что обнулятся.
А уйдут глубоко в минус в ходе банкротных процедур и (неизбежных в РФ в случае неуправляемого банкротства) бонусных уголовных дел с персональными рисками акционеров и топ-менеджмента.
На срока, как говорится, огромные с расхищением всего остального личного имущества соответствующими алчными "органами".
Короче говоря, немало в Европе продают исторических замков за 1 евро. Но — "есть нюанс".
По факту компания банкрот. Чего все так удивляются цене?
По факту, компанию отработали, чего удивляться цене?
Из сообщения понятно, что далеко не за 600 рублей компанию купили: и там урегулировали, и тут урегулируют...
От этого бизнес не перестает быть бизнесом. Многие крупные компании остаются убыточными и при этом стоят миллиарды, а не 600 руб
"По данным «Ведомостей», сейчас компанию выкупили за €1. Лиокумович рассказал, что в документах указана цифра 600 рублей."
Т.е. он переплатил почти в 10 раз?
За 1000 перекуплю и наведу порядок более старательно
"у OBI была задолженность перед материнской компанией — более €30 млн"- а задолжность в 30 млн евро урегулировали бы?:D
Так и вижу - здоровый и замечательный пациент, но не стоит на ногах...
готовь инвестировать косарь в международный бизнес. кидайте свои телеграммы
Да никому не нужны эти садовые центры. Чтобы поднять любой ритейл, надо заново строить цифровую платформу и это не web-сайт с подгружаемой ERP и платежкой от Cloud Payments. Цифрового лидера нужно привлекать.
А бонусные карты старые будут работать, у меня там далеко не 600₽ было(
Новый хозяин – новые карты.
Сарказм.
Интересно, как в этой ситуации себя чувствуют сотрудники и остались ли они еще или придется команду заново строить, чтобы "поставить бизнес на ноги".
Так там сами сотрудники и спасали контору после бегства прежнего руководства ,тут рассказ был
1Евро = +-60рублей, либо у меня что то с математикой)
Когда тебя зовут Йозеф Ликоумович , ты таки купил за 600₽ сеть строительных гипермаркетов у гоев , но туда таки надо ещё и деньги вкладывать
Подорожало.
Еще вчера компании по 60 рублей продавали.
OBI в цене.
600 рублей за OBI. Ждём апдейт котировок других бизнесов на бирже
Кровавый бизнес