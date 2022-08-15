Нельзя сказать, что этот бизнес ушёл за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но её надо поставить на ноги.

В прошлом году убытки были в размере 2,5 млрд рублей. В этом году сильно пошатнуло её и то, что магазины сети полтора месяца были закрыты.