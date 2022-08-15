Торговля
Полина Лааксо

Wildberries изменил название сайта на «Ягодки» Статьи редакции

Зачем — неизвестно, в компании отказались от комментариев.

  • Компания изменила название только в «шапке» сайта. Там же, вместо абстрактных розовых и фиолетовых кругов, появились изображения настоящих ягод — ежевики, черники, малины и клубники.
  • Название сайта на других языках, как и сам адрес сайта, остались прежними. Таких же или похожих товарных знаков компания не регистрировала.
  • В пресс-службе маркетплейса отказались комментировать vc.ru причину переименования. Telegram-канал «кабачковая икра по акции» полагает, что оно временное и, скорее всего, приурочено к «Чёрной пятнице».
  • В начале июня 2022 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров указал на «засилье иностранных наименований» в России. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что в будущем маркетплейс подумает о ребрендинге — в частности о русскоязычном названии, но ничего обещать не может. Но в Wildberries позже сказали, что заявление Бакальчук было «шуткой».

#новость #wildberries

4221 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
80 комментариев
Написать комментарий...
 Василий Степанофф

ягодки это как-то незрело.
ЯГОДИЦЫ!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

ЯгоДички😁

Ответить
Развернуть ветку
fishka2502

😂😂

Ответить
Развернуть ветку
Мамонтий Хачапуридзе

Как пел классик: "В лес да по ягодицы, в лес да по розовые!"

Ответить
Развернуть ветку
hd2gg

А озон будет кислородик?

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Та не тот озон...

Ответить
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Трикислород

Ответить
Развернуть ветку
el Gato

Душок

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Yuriy Palchuk

Нума-нума эй.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Попов

Озон — аллотропная форма кислорода

Ответить
Развернуть ветку
Daria Nikolaeva

🤣🤣🤣👌

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кустов

импортозамещение, которое мы заслужили(с)

Ответить
Развернуть ветку
Sergie Baumann

«Зачем – неизвестно» можно, в целом, добавлять к заголовкам большинства новостей с конца февраля

Ответить
Развернуть ветку
Mitchell

Даже не знаешь как пошутить. Это за гранью 🍑

Ответить
Развернуть ветку
Николай Замотаев

цветочки уже были. теперь вот ягодки пришли.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Erick Flatcher

Непонятно. Wildberries — это дикие ягоды, а в шапке изображены садовые.

Ответить
Развернуть ветку
ru.lucky

Дизайнер из садовода сказал: брат, это дикие, атвичаю.

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Я слива лиловая, спелая, садовая..

Ответить
Развернуть ветку
Hambala Fully

Ну или хотя бы лесными назвались

Ответить
Развернуть ветку
Max Nalobin

Импортозамещение и точка!

Ответить
Развернуть ветку
Николай Замотаев

Параллельный импорт и точка.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Азер Гарягды

Ну а почему бы и нет? Вполне симпатичное название.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Kuzmitsky

Для стрип клуба больше подходит.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Георгий Карасёв

Чем прошлое название плохое?

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

Мир после того, как Wildberries переименовали в Ягодки

Ответить
Развернуть ветку
Варяга

Прекрасная Россия будущего?

Ответить
Развернуть ветку
Гальгомеж Тындербаев

Тогда надо так

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Почему прочитал сначала как Пидо́ра?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Dmitry

Зачем так кринжово?

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Господи, ну что вы такие все тупые. Сейчас из каждого утюга новость "Wildberries теперь Ягодки", люди заходят на сайт чтобы убедиться, а у них только сейчас "Неделя скидок черная пятница". Одно с другим сложите?)

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Реднекова

У них 24/7 неделя скидок чёрная пятница. Они как санлайт перманентно находятся в этом состоянии. Успей купить, скидки до 90%! Киберпонедельник кибервторник киберсреда и итд

Ответить
Развернуть ветку
el Gato

Хуягодки, не мытьём так катаньем, код то сайта не получится импортозаместить да в кириллицу скрепную перевести, так хоть картиночку с этими лишними никому не нужными буквочками на сайт воткнём

Ответить
Развернуть ветку
Ekaterina Belyaeva

What the heck???!

Ответить
Развернуть ветку
Казенный Никита

читать новость нужно под этот саундтрек

https://www.youtube.com/watch?v=wxASnLPMYow

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

Бакальчук вроде 46, а не 45 причем тут ягодки 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну как же "зачем": чтобы про них вспомнили и написали не только как о меркантильных и жадных до одури дельцов. А тут "ягодки", прям мило и пушисто.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

девачьки, у нас тут скидки, вы что, не видите? сейчас быстренько почитали новости про переименование и как побежали скупать товар!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Rownie

тогда бы уж назвали дичок или дички

Ответить
Развернуть ветку
Тарас К.

то что было раньше были цветочки,сейчас пойдут ягодки)

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay

Хуже Wildberries сложно придумать, поэтому норм. С оформлением беда какая-то. Либо временно либо экстренно

Ответить
Развернуть ветку
Юлия

Ну что ж, скоро услышим и от других, более благозвучные: «Лапти и капуста», «толчок и движение»… пора привыкать к нормальным русским названиям))

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Что уже не в одном паблике вижу эту новость, а на самом сайте никаких изменений....🤔

Ответить
Развернуть ветку
Ekaterina Belyaeva

У меня есть изменения, но возможно они выкатили на a/б и вы не попали в выборку.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Алексей

Как вам новые фейковые Найки на ягодках ?
Купи на ягодках Версаче за 1000р

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Попов

Намного лучше чем wildberries. Его даже выговорить сложно

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Директор Интернетов

Шутка про то, что "раньше были цветочки".
Шутка про "контрафакт и точка".

Ответить
Развернуть ветку
Александр

🍒

Ответить
Развернуть ветку
Никита Мардюков

Боже какой же зашквар

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов
Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

В комментариях какой-то поридж момент сплошной.

Ответить
Развернуть ветку
LB
В пресс-службе маркетплейса отказались комментировать vc.ru причину переименования. Telegram-канал «кабачковая икра по акции» полагает, что оно временное и, скорее всего, приурочено к «Чёрной пятнице».

Реакция пресс-службы на запрос из VC.ru

Ответить
Развернуть ветку
Граф Монтекристо

Цветочки потом

Ответить
Развернуть ветку
Херовый русский

Скрепно! Зачот.

Ответить
Развернуть ветку
Someone Young

Ок, ждём огурец Ozon

Ответить
Развернуть ветку
Болотов Александр

Позорище.
Жополизство которое никто из ни потребитель ни чиновник не просил и не оценит.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Ягодки это ещё цветочки...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Добриневский
оно временное и, скорее всего, приурочено к «Чёрной пятнице»

Меня просто тошнит уже от этих черных пятниц, в сша это РАЗОВАЯ акция, в этом, сука, суть этого дня который все ждут. Но ебланы маркетологи так завирусили это говно что эта черная пятница каждую неделю проходит. Придумайте уже свое что-то

Ответить
Развернуть ветку
ольга федченко

Цвет настроения синий... Синяя пятница...

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Может стоит задуматься о том, что "ебаланы маркетологи" это не на пустом месте делают, а получают результат?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Екатерина Реднекова

"Вкусно - и точка" ещё куда ни шло оказывается.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Ponomarenko

OZON — Газики

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Muchow

Блин! Да это просто офигенно)) Это мимило!

Ответить
Развернуть ветку
Krem Coda

Диз как на гонконгском сайте косметоса strawberrynet

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Manuylov

Залупника

Ответить
Развернуть ветку
Юзернейм Юзернеймович

У них там Черная пятница каждый день, точно не к этому приурочено

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Zaytcev

ягодки х*ягодки,ягодки х*ягодки парампампам

Ответить
Развернуть ветку
John Ivanovich

Для полной скрепности Яндексу надо им отдать ya.ru

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 80 комментариев
null