Wildberries изменил название сайта на «Ягодки» Статьи редакции
Зачем — неизвестно, в компании отказались от комментариев.
- Компания изменила название только в «шапке» сайта. Там же, вместо абстрактных розовых и фиолетовых кругов, появились изображения настоящих ягод — ежевики, черники, малины и клубники.
- Название сайта на других языках, как и сам адрес сайта, остались прежними. Таких же или похожих товарных знаков компания не регистрировала.
- В пресс-службе маркетплейса отказались комментировать vc.ru причину переименования. Telegram-канал «кабачковая икра по акции» полагает, что оно временное и, скорее всего, приурочено к «Чёрной пятнице».
- В начале июня 2022 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров указал на «засилье иностранных наименований» в России. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что в будущем маркетплейс подумает о ребрендинге — в частности о русскоязычном названии, но ничего обещать не может. Но в Wildberries позже сказали, что заявление Бакальчук было «шуткой».
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ягодки это как-то незрело.
ЯГОДИЦЫ!
ЯгоДички😁
😂😂
Как пел классик: "В лес да по ягодицы, в лес да по розовые!"
А озон будет кислородик?
Та не тот озон...
Трикислород
Душок
Нума-нума эй.
Озон — аллотропная форма кислорода
🤣🤣🤣👌
импортозамещение, которое мы заслужили(с)
«Зачем – неизвестно» можно, в целом, добавлять к заголовкам большинства новостей с конца февраля
Даже не знаешь как пошутить. Это за гранью 🍑
цветочки уже были. теперь вот ягодки пришли.
Непонятно. Wildberries — это дикие ягоды, а в шапке изображены садовые.
Дизайнер из садовода сказал: брат, это дикие, атвичаю.
Я слива лиловая, спелая, садовая..
Ну или хотя бы лесными назвались
Импортозамещение и точка!
Параллельный импорт и точка.
Ну а почему бы и нет? Вполне симпатичное название.
Для стрип клуба больше подходит.
Чем прошлое название плохое?
Мир после того, как Wildberries переименовали в Ягодки
Прекрасная Россия будущего?
Тогда надо так
Почему прочитал сначала как Пидо́ра?
Зачем так кринжово?
Господи, ну что вы такие все тупые. Сейчас из каждого утюга новость "Wildberries теперь Ягодки", люди заходят на сайт чтобы убедиться, а у них только сейчас "Неделя скидок черная пятница". Одно с другим сложите?)
У них 24/7 неделя скидок чёрная пятница. Они как санлайт перманентно находятся в этом состоянии. Успей купить, скидки до 90%! Киберпонедельник кибервторник киберсреда и итд
Хуягодки, не мытьём так катаньем, код то сайта не получится импортозаместить да в кириллицу скрепную перевести, так хоть картиночку с этими лишними никому не нужными буквочками на сайт воткнём
What the heck???!
читать новость нужно под этот саундтрек
https://www.youtube.com/watch?v=wxASnLPMYow
Бакальчук вроде 46, а не 45 причем тут ягодки 🤔
Ну как же "зачем": чтобы про них вспомнили и написали не только как о меркантильных и жадных до одури дельцов. А тут "ягодки", прям мило и пушисто.
девачьки, у нас тут скидки, вы что, не видите? сейчас быстренько почитали новости про переименование и как побежали скупать товар!
тогда бы уж назвали дичок или дички
то что было раньше были цветочки,сейчас пойдут ягодки)
Хуже Wildberries сложно придумать, поэтому норм. С оформлением беда какая-то. Либо временно либо экстренно
Ну что ж, скоро услышим и от других, более благозвучные: «Лапти и капуста», «толчок и движение»… пора привыкать к нормальным русским названиям))
Что уже не в одном паблике вижу эту новость, а на самом сайте никаких изменений....🤔
У меня есть изменения, но возможно они выкатили на a/б и вы не попали в выборку.
Как вам новые фейковые Найки на ягодках ?
Купи на ягодках Версаче за 1000р
Намного лучше чем wildberries. Его даже выговорить сложно
Шутка про то, что "раньше были цветочки".
Шутка про "контрафакт и точка".
🍒
Боже какой же зашквар
В комментариях какой-то поридж момент сплошной.
Реакция пресс-службы на запрос из VC.ru
Цветочки потом
Скрепно! Зачот.
Ок, ждём огурец Ozon
Позорище.
Жополизство которое никто из ни потребитель ни чиновник не просил и не оценит.
Ягодки это ещё цветочки...
Меня просто тошнит уже от этих черных пятниц, в сша это РАЗОВАЯ акция, в этом, сука, суть этого дня который все ждут. Но ебланы маркетологи так завирусили это говно что эта черная пятница каждую неделю проходит. Придумайте уже свое что-то
Цвет настроения синий... Синяя пятница...
Может стоит задуматься о том, что "ебаланы маркетологи" это не на пустом месте делают, а получают результат?
"Вкусно - и точка" ещё куда ни шло оказывается.
OZON — Газики
Блин! Да это просто офигенно)) Это мимило!
Диз как на гонконгском сайте косметоса strawberrynet
Залупника
У них там Черная пятница каждый день, точно не к этому приурочено
ягодки х*ягодки,ягодки х*ягодки парампампам
Для полной скрепности Яндексу надо им отдать ya.ru