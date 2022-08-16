Торговля
Убежденный жар

H&M возобновил продажи на китайском Tmall спустя почти полтора года после бойкота бренда в Китае Статьи редакции

Бойкот начался в марте 2021 года после того, как H&M, Adidas и другие международные бренды заявили об отказе от хлопка из Синьцзяна.

  • Шведский ритейлер вернулся на китайский маркетплейс, который принадлежит Alibaba, заметил Bloomberg. Но найти его всё ещё непросто: например, поиск не показывает магазин, если вводить просто «HM» или «H&M».
  • Официально компания не объявляла о возвращении. В пресс-службе H&M отказались от комментариев, Alibaba не сразу ответила на запрос.
  • Это первый раз, когда H&M удалось открыть свой магазин на Tmall с с марта 2021 года. Тогда китайские пользователи призвали к бойкоту бренда из-за отказа компании использовать хлопок, произведенный уйгурами в Синьцзяне, автономном регионе Китая. После этого товары H&M пропали из интернет-магазинов, а его офлайн-точки — с карт приложений в Китае.
  • Пользователи призывали бойкотировать и другие бренды, в том числе Adidas и Nike. В апреле 2021-го их продажи на Tmall упали на 59-78%, выручка H&M за квартал — на 28%.
  • Знакомые с вопросом источники Bloomberg говорили, что H&M еженедельно ведёт переговоры с Alibaba о возвращении на онлайн-платформу. Гендиректор сети Хелена Хелмерссон в марте 2022-го отмечала, что компания «всё ещё находится в сложной ситуации». По данным агентства, магазины H&M всё ещё недоступны в Apple Maps и Baidu Maps.

#новость #hm #китай #tmall

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17 комментариев
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 Defacto

С Китаем чтобы ссориться это я не знаю кем надо быть. Сук автоматически начинает пилиться под собой

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Grigoriy Malyshev

не автоматически. просто "эти гуки, они на деревьях"

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MEGAtraXXXer666

Как же я ору. Деньги порешали опять

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Philips

Че ты орешь то?) там Китайцы перестали покупать, а теперь покупают ) не ори!)

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Grigoriy Malyshev

так тут обратная ситуация

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ЯжПрограммист

Когда кто-то притесняет уйгуров...

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Виолетта

Эти корпорации забирают наши деньги, а потом продавливают в интересах глобалистов политические рещения, в игнор. Это борьба глобальных корпораций против государств, России и Китая.

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ЯжПрограммист
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varchar

Не, марксизм утверждает, что корпорации забирают деньги работников, но никак не наши, как покупательские :)
Мы сами с улыбкой на лице отдаём

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Peter Pavlenko

ты можешь быть максимально принципиальным пока дело не качается денег, тогда все твои принципы растворяются

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Вадим Д.

Вернуться-то они хотят, это понятно, а китайские пользователи не возобновят бойкот? Непонятно, какие там сейчас настроения на эту тему.

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Paul Patlakh

Китайские пользователи возобновят то что решит возобновить партия или не решит.

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Дмитрий Акимов

суровые пользователи в Китае

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Ki Rill

В самом Китае магазины закрывали всего на неделю, хотя на том же Таобао их и вправду тяжело найти до сих пор. С Adidas и Nike такой проблемы не было вообще

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Tim Cookie

не хочу обидеть уйгуров в Синьцзяне,но диктовать бренду каком ему использовать хлопок как то слишком

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Gosoo Gosoo

Челики, где юникло заказать можно?

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Сергей Синицын

Китайцам проще отказаться от импорта, когда своего полно. У нас тупо ценники в 2 раза переписали и ищи теперь где прибарахлиться.

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