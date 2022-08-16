Торговля
Маша Цепелева

Ozon открыл склад в подмосковном Пушкино — он возьмёт на себя нагрузку вместо сгоревшего на Новой Риге Статьи редакции

Пока туда можно привезти товары только самостоятельно.

  • Склад в Пушкино открыли для всех товаров кроме книг, одежды и сумок. Доступная площадь — 52 тысячи м², осенью Ozon планирует открыть весь склад на 152 тысячи м². Это в два раза больше, чем было на Новой Риге.
  • Пока в Пушкино можно привезти товары только самостоятельно. Поставки кросс-докингом и через распределительный центр планируют открыть в течение 10 дней.
  • Кросс-докинг доступен на новом складе в Нижнем Новгороде, услуга стоит рубль. Товары, которые находятся на этом складе, показывают московским покупателям выше товаров из других регионов.
  • Склад Ozon на Новой Риге сгорел 3 августа, из 75 тысяч м² пожар охватил 55 тысяч м². Точная причина пожара и ущерб устанавливаются. Маркетплейс перечислит продавцам компенсации за сгоревший на складе в Подмосковье товар до конца сентября.

#новость #ozon

1521 просмотров
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13 комментариев
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 Мистер Блондин

Хорошая получилась рекламная кампания нового склада

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Вася Пражкин

Да вообще огонь. Продавцы с теплотой вспоминают.

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Образованный шар

Сук 😊🔥👏🏼

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Someone Young

и в чем ее смысловая нагрузка?

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Мистер Блондин

Начали с чистого листа

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John Doe

Кто вообще застраховал склад без системы автоматического пожаротушения? Особенно когда в нем навалено все в перемешку.

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Amig0ja

Менеджер родственник

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Саша Прохоренко

Даже родственника не надо, любой будет рад такому приятному большому партнёру

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15 сантиметров в обхвате

СНГшник ПГТшник

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John Doe

Что?

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15 сантиметров в обхвате

Ну ты поинтересовался мол кто, я ответил

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Zoringer

Теперь главное - найти страховщика

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Vitaly Ya

Найти то найдут, а вот стоимость существенно повыситься.

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