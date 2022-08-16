Ozon открыл склад в подмосковном Пушкино — он возьмёт на себя нагрузку вместо сгоревшего на Новой Риге Статьи редакции
Пока туда можно привезти товары только самостоятельно.
- Склад в Пушкино открыли для всех товаров кроме книг, одежды и сумок. Доступная площадь — 52 тысячи м², осенью Ozon планирует открыть весь склад на 152 тысячи м². Это в два раза больше, чем было на Новой Риге.
- Пока в Пушкино можно привезти товары только самостоятельно. Поставки кросс-докингом и через распределительный центр планируют открыть в течение 10 дней.
- Кросс-докинг доступен на новом складе в Нижнем Новгороде, услуга стоит рубль. Товары, которые находятся на этом складе, показывают московским покупателям выше товаров из других регионов.
- Склад Ozon на Новой Риге сгорел 3 августа, из 75 тысяч м² пожар охватил 55 тысяч м². Точная причина пожара и ущерб устанавливаются. Маркетплейс перечислит продавцам компенсации за сгоревший на складе в Подмосковье товар до конца сентября.
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Хорошая получилась рекламная кампания нового склада
Да вообще огонь. Продавцы с теплотой вспоминают.
Сук 😊🔥👏🏼
и в чем ее смысловая нагрузка?
Начали с чистого листа
Кто вообще застраховал склад без системы автоматического пожаротушения? Особенно когда в нем навалено все в перемешку.
Менеджер родственник
Даже родственника не надо, любой будет рад такому приятному большому партнёру
СНГшник ПГТшник
Что?
Ну ты поинтересовался мол кто, я ответил
Теперь главное - найти страховщика
Найти то найдут, а вот стоимость существенно повыситься.