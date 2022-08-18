«Яндекс Маркет» начал продавать детские товары под собственным брендом Junion Статьи редакции
Сначала — автокресла, позже — самокаты, беговелы, велосипеды и товары для творчества.
- Под брендом Junion пока доступны автокресла для детей до 12 лет и картины для рисования по номерам, объявила компания.
- Всего есть три линейки. Первая — все необходимое для передвижения и кормления ребенка: это автокресла, люльки, бустеры, стульчики для кормления и другие товары. Вторая — товары для спорта: трёхколёсные велосипеды, беговелы, самокаты. Третья — для творчества: картины по номерам, наборы для лепки и рисования и другие. Они появятся в продаже до конца 2022 года.
- Все товары команда сервиса разрабатывала самостоятельно и с помощью специалистов: например, автокресла помогал создавать дизайнер, который делает дизайн для салонов автомобилей.
- В сентябре 2021 года «Маркет» объявил, что начнёт выпускать под собственной маркой «Кстати, на Маркете» продукты — печенье, конфеты, зефир, орехи
- В декабре компания подала заявку на регистрацию бренда Junion и объявила о планах продавать под ним детские товары. В марте 2022-го «Маркет» начал выпускать аксессуары для смартфонов под брендом Commo.
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Made in China под своим брендом или производство всё-таки местное?
Так можно к 90% брендов придраться.
Цель не придраться, а разобраться
Вы уже перестали пить коньяк по утрам? Я просто разобраться пытаюсь.
Расскажите о результате, когда разберетесь
А что за компания тоже все Made in China? У них еще мужик начальник помер, в водолазке такой худой был?
так китайцы прямо на картинке, даже рекламу лень делать.
В точку)
Все как у людей
Не так вопрос ставите
"Неужели у нас еще вредные производства с пластиком,или все таки мы только бренд и дизайн а корячатся китайцы"
Зефир "Кстати" - местное, конечно. Белевский, кажется.
так много товара собирается в Китае но при этом продается под местным брендом, все нормально
и вещи произведенные в Китае есть очень качественные,если это не подвальный Китай
На российскую айтишечку явно ставка уже не та. Того глядишь от яндекса через 10 лет останется завод изготовления консервов с тушёнкой.
Говорили же раньше, что Яндекс тянется в оффлайн по пути корейского Naver.
Видимо, сильно манят перспективы стать этаким первым русским чеболем типа LG или Самсунга, которые у себя в стране занимаются всем, начиная от зубной пасты и заканчивая боевой артиллерией
Опять английское название в России
Перестаньте покупать англицизмы, и они постепенно исчезнут. :)
согласен, 休倪儿 гораздо лучше бы звучало. многополярнее.
неплохая конкуренция Почте России намечается
ну они же не продукты будут продавать
Junion? Англ плохо учили ?
скорее поляна уже занята
это слияние слов Junior+union, товарищ учитель английского
Причем тут англ?
А причём тут июнь ?
Есть сеть аптек "Апрель", наверное у них подсмотрели
берут пример с основателей Google (а не Googol)
Помню как они упрашивали статистикой продаж поделиться, все таки их доля довольна мала на рынке маркетплейсов, вот оно че михалыч...
они замечательно видят статистику продаж у себя на маркете....
Ну я же написал, их маркет имеет малую долю в екомерсе, они 4 место в лучшем случае занимают, вот они и упрашивали продавцов других макретплейсов поделиться статистикой продаж в обмен на доступ к их статистике других продавцов, мне их манагер это несколько раз предлагал
А чего не «Товарчики детишечкам» назвали, как ягоды WB?
Где производство, интересно, локализовано? Хотя лить пластик и у нас хорошо умеют, но вот сырье почти всё китайское.
Да лАААААднАААА..
На китайский товар научились наклейки вешать и весь бизнес ))
Автокресла для малышей без столиков - привет дизайнеру автомобильных интерьеров.
Полезнее было бы позвать педиатра.
Почти все автокресла, которые есть на рынке, включая топ-бренды, без столиков. То ли у всех дизайнеры хреновые, то ли Вы ошибаетесь в реальных потребностях аудитории.
Это как гнилой Амазон. Они изучают какой товар хорошо идет у продавцов на Амазон, потом заказывают в Китае точно такой же и продают уже как свою марку.
А в чём проблема, собственно? И почему амазон гнилой?
Ещё есть город Апрелевка
Ха ха ха, китаезов на рекламе выставили. Такое мы и сами можем на али заказать.