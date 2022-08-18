Торговля
Новогодний Петя

«Яндекс Маркет» начал продавать детские товары под собственным брендом Junion Статьи редакции

Сначала — автокресла, позже — самокаты, беговелы, велосипеды и товары для творчества.

  • Под брендом Junion пока доступны автокресла для детей до 12 лет и картины для рисования по номерам, объявила компания.
  • Всего есть три линейки. Первая — все необходимое для передвижения и кормления ребенка: это автокресла, люльки, бустеры, стульчики для кормления и другие товары. Вторая — товары для спорта: трёхколёсные велосипеды, беговелы, самокаты. Третья — для творчества: картины по номерам, наборы для лепки и рисования и другие. Они появятся в продаже до конца 2022 года.
  • Все товары команда сервиса разрабатывала самостоятельно и с помощью специалистов: например, автокресла помогал создавать дизайнер, который делает дизайн для салонов автомобилей.
  • В сентябре 2021 года «Маркет» объявил, что начнёт выпускать под собственной маркой «Кстати, на Маркете» продукты — печенье, конфеты, зефир, орехи
  • В декабре компания подала заявку на регистрацию бренда Junion и объявила о планах продавать под ним детские товары. В марте 2022-го «Маркет» начал выпускать аксессуары для смартфонов под брендом Commo.

#новость #яндексмаркет

1057 просмотров
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38 комментариев
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 Всё как у людей

Made in China под своим брендом или производство всё-таки местное?

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Mista

Так можно к 90% брендов придраться.

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Всё как у людей

Цель не придраться, а разобраться

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Roman Orlov

Вы уже перестали пить коньяк по утрам? Я просто разобраться пытаюсь.

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Всё как у людей

Расскажите о результате, когда разберетесь

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Pavel Pavel

А что за компания тоже все Made in China? У них еще мужик начальник помер, в водолазке такой худой был?

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Виолетта

так китайцы прямо на картинке, даже рекламу лень делать.

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Всё как у людей

В точку)

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Евгений Лазарев

Все как у людей

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роман долгополов

Не так вопрос ставите
"Неужели у нас еще вредные производства с пластиком,или все таки мы только бренд и дизайн а корячатся китайцы"

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Daniil Levi

Зефир "Кстати" - местное, конечно. Белевский, кажется.

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Арсен Аникян

так много товара собирается в Китае но при этом продается под местным брендом, все нормально

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Прозектор на удаленке

и вещи произведенные в Китае есть очень качественные,если это не подвальный Китай

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Панда Ву

На российскую айтишечку явно ставка уже не та. Того глядишь от яндекса через 10 лет останется завод изготовления консервов с тушёнкой.

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Драка вегетарианца с людоедом

Говорили же раньше, что Яндекс тянется в оффлайн по пути корейского Naver.
Видимо, сильно манят перспективы стать этаким первым русским чеболем типа LG или Самсунга, которые у себя в стране занимаются всем, начиная от зубной пасты и заканчивая боевой артиллерией

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z0mb1e

Опять английское название в России

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Roman Orlov

Перестаньте покупать англицизмы, и они постепенно исчезнут. :)

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Драка вегетарианца с людоедом

согласен, 休倪儿 гораздо лучше бы звучало. многополярнее.

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under construction

неплохая конкуренция Почте России намечается

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Renea Lay

ну они же не продукты будут продавать

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Vasiliy coconut

Junion? Англ плохо учили ?

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under construction

скорее поляна уже занята

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Драка вегетарианца с людоедом

это слияние слов Junior+union, товарищ учитель английского

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Хорев Андрей

Причем тут англ?

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Vasiliy coconut

А причём тут июнь ?

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Хорев Андрей

Есть сеть аптек "Апрель", наверное у них подсмотрели

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Сущий Пустяков

берут пример с основателей Google (а не Googol)

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Денис Демидов

Помню как они упрашивали статистикой продаж поделиться, все таки их доля довольна мала на рынке маркетплейсов, вот оно че михалыч...

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Сущий Пустяков

они замечательно видят статистику продаж у себя на маркете....

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Денис Демидов

Ну я же написал, их маркет имеет малую долю в екомерсе, они 4 место в лучшем случае занимают, вот они и упрашивали продавцов других макретплейсов поделиться статистикой продаж в обмен на доступ к их статистике других продавцов, мне их манагер это несколько раз предлагал

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Вадим Д.

А чего не «Товарчики детишечкам» назвали, как ягоды WB?
Где производство, интересно, локализовано? Хотя лить пластик и у нас хорошо умеют, но вот сырье почти всё китайское.

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Ольга Павленко

Да лАААААднАААА..
На китайский товар научились наклейки вешать и весь бизнес ))

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Roman Orlov

Автокресла для малышей без столиков - привет дизайнеру автомобильных интерьеров.

Полезнее было бы позвать педиатра.

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Антон piter

Почти все автокресла, которые есть на рынке, включая топ-бренды, без столиков. То ли у всех дизайнеры хреновые, то ли Вы ошибаетесь в реальных потребностях аудитории.

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Виолетта

Это как гнилой Амазон. Они изучают какой товар хорошо идет у продавцов на Амазон, потом заказывают в Китае точно такой же и продают уже как свою марку.

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Антон piter

А в чём проблема, собственно? И почему амазон гнилой?

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DV 7

Ещё есть город Апрелевка

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Виолетта

Ха ха ха, китаезов на рекламе выставили. Такое мы и сами можем на али заказать.

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