Генпрокуратура потребовала расторгнуть договор на землю «Краснополянской косметики» — из-за этого ферма может закрыться Статьи редакции
Она считает, что компания и другие ответчики используют землю не по назначению.
- 18 августа 2022 года основатели бренда «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов и Кристина Судеревская рассказали в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), что получили иск от Генпрокуратуры. Она требует расторгнуть договор аренды земли из-за того, что она используется не по назначению — «сельское хозяйство».
- Shopper's уточняет, что речь об участке в Краснодарском крае, где бренд выращивает растения и кустарники для своей косметики. По словам основателей, «пострадали» ещё 140 фермерских хозяйств. По данным Shopper's, ответчики по иску также — АО «Адлерский чай» и еще больше 100 компаний, физлиц и садовых товариществ.
- Генпрокуратура предъявила претензии к «Адлерскому чаю», который в 2009 году заключил с «Росимуществом» договор аренды для сельхозиспользования на 49 лет. Но многие земли простаивали, поэтому компания передала физлицам и юрлицам права и обязанности по договору аренды.
- 5 августа Адлерский райсуд удовлетворил заявление Генпрокуратуры, постановил признать все сделки с землей ничтожными и наложил аресты на участки общей площадью 1524 га. Владельцам запретили проводить юридические сделки с землей, строительство и реконструкцию зданий.
- Серов получил участок площадью 6,6 га по договору переуступки в 2018 году. На ферме высадили деревья и кустарники, открыли пасеку, улиточную ферму, птичник и построили солнечную электростанцию.
- По закону, среди признаков неиспользования участков сельхозназначения по назначению есть зарастание 50% и более площади сорняками или древесно-кустарниковой растительностью за исключением плодовой и ягодной. По какому признаку вынес решение суд, неясно. По словам Серова, прокуратура «составила справку» о том, что земля «запущена», но не показывает документ.
- Как пишет Shopper's, за четыре года основатели инвестировали в ферму около 200 млн рублей, на ней работают 70 человек. Следующее заседание по делу назначено на 22 августа. По словам Серова, если компания проиграет, ферму придётся закрыть.
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В чем до*б со стороны властей, не понимаю. Сельхоз же деятельность, камон. Тут скорее схема отжима под предлогом нецелевого использования
Есть такая проблема в РФ, много сельхозземли не в обороте... Особенно вокруг городов и во всяких топовых местах...
Возможно данный кейс не об этом, но проблема есть.
ну конкретно здесь - целевое. Все ресурсы для косметики выращивают, не ТЦшку же открыли на этой земле
Проблема только в жадности чиновников Сочи. Поляна место дорогое, красивое и очень активно пользуется спросом. В целом варварство в Сочи дело обычно и все глаза закрывают. Почитайте информацию как местные упыри из администрации посадили оппозицию (владельца блог Сочи, Сочинская Коммуна).
Как я понял из статьи - землю дали Адлерорвскому чаю который не смог ее освоить, а часть просто сдал в субаренду другим. То есть из общего куска не освоено более 50%, а на оставшихся есть ферма и еще 140 других хозяйств.
— Там коноплю выращивают!
— Так нет же, краснополянская... а не красноконоплянская
— Какая разница, закрываем всё равно.
Год поддержки предпринимательства в России, не иначе. Потом удивляются что они, предприниматели, уезжают. Хотя я размечтался, не удивляются конечно, конъюнктурщикам поебать.
поэтому айтишка более менее живет в России, ибо у "верхов" не особо хватает интеллекта таким образом отжимать себе сладкие куски
Ну как сказать)) начинаются законы о маркировке рекламы и проч. Так что всё относительно 🤦🏻♂️🤷🏻♂️
Ну это вы их недооцениваете) Потихоньку вникнут. А если совсем не понятно, то можно ещё более непонятно и закрыто сделать. Например, госизмена. Там и разбираться особо, полагаю, и не потребуется. Как гипотетический, само собой, вариант.
Ты полностью в курсе этой ситуации, или веришь любому высеру в Инстаграме?
Я живу и работаю в России и знаю не понаслышке что происходит. Еслиб это написали в Ведомостях ты бы такой вопрос не задал?
Я думаю, улиткам с улиточной фермы пора начинать релокацию..
Они в домике
А им пох
https://youtu.be/mUbZ-XT6BEk
Третьими лицами по делу проходят администрация Сочи, АО «Газпром-распределение», АО «Кубанские магистральные сети», ОАО «РЖД», ПАО «Россети-Кубань» и др.
С такими судиться бессмысленно
В принципе они могут быть привлечены из-за коммуникаций. Они не истцы.
Краснодарская лаванда.красиво звучит.
Красная поляна и Краснодар - это разные города) Поляна это вообще поселок)
Ну я про край
Вас это удивляет? Меня нет. В Сочи совсем уже *бнулись от жадности
Местные власти, увидев их прибыль:
Давно подписана на блог Краснополянской косметики. Надо видеть, как ребята пашут, сколько сделали за эти годы. Когда они арендовали этот участок, там было дикое заросшее поле, туда на обычной машине было не добраться. Они проложили дорогу, построили офис на солнечных батареях, засадили все лавандой, а потом и другими растениями. У них правда отличная натуральная российская косметика. Все что они делают - это действительно вдохновляет. Они никогда не останавливаются, ищут и осваивают новое, делают своё дело на 500% Посмотрите их инсту kpcosm - там просто потрясающая ферма. Если они останутся без фермы, это будет беда.
Похоже, просто сии участки приглянулись кому-то очень полезному. А "неполезные" собственники занимают их. Вот и вся суть.
Суперэксперты-ясновидцы с виси снова в деле, ура!
Вас много? (-:
Поддержа отечественного производителя!
Судебная система мертва, а как она может выполнять свою роль если всех и всё назначает сами знаете кто? Им нормальные суды не нужны.. в т. ч. и для таких схем отжима, любых активов
Кто-то, решил отжать и точка.
Только, буквально недавно понравились их еловые запахи диффузоров и гелей для душа, что-то действительно крутое, и вот те на, не дня без поднятия с колен
Ну, вспоминая другую сегодняшнюю новость, то теперь никого не посадят - позитив же.
А вообще классика - обычный отжим земли под кого-то 🤷
Как можно их поддержать? Кстати, они недавно ролик об этом в инсте разместили https://www.instagram.com/reel/ChXErbNhQl-/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Это нормально. По похожей схеме поселение "Молодежное" в Тверской области грохнули.
Сочи? Сочи
Краснодарское краевое правосудие во всей красе.
Читая тут посты от косметики я всегда думал что уж очень красиво их бизнес идёт и скоро будет единственный вариант - отобрать бизнес через налоги или землю :( и вот второй вариант сработал к сожалению :(