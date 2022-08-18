Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки» Статьи редакции
Чтобы закрепить название за собой, пояснили в пресс-службе.
- Об этом сообщило РИА «Новости». Компания решила закрепить название за собой «во избежание регистрации названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции», пояснили vc.ru в Wildberries.
- 15 августа Wildberries изменил название сайта на «Ягодки» и вместо абстрактных розовых и фиолетовых кругов добавил в «шапку» изображения настоящих ягод — ежевики, черники, малины и клубники.
- Изначально в пресс-службе отказались комментировать решение. Позже сообщили vc.ru, что это часть рекламной кампании распродажи «Чёрная пятница».
- В начале июня 2022 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров указал на «засилье иностранных наименований» в России. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук обещала подумать о русскоязычном названии для маркетплейса. В Wildberries позже сказали, что заявление Бакальчук было «шуткой».
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⚡️«Приятно, что бренды не забывают Генриха Ягоду». Глава ФСБ похвалил Wildberries.
из телеги
И Лаврентия Berriю
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия.
Сегодня в гости к нам придёт
Лаврентий Палыч Берия!
Бурные, продолжительные аплодисменты (-:
Правда или вымысел?
Главное чтобы не Герман
Интересно посмотреть стоимость отклика от такой акции, как бы она не дешевле вышла, чем тв реклама, в которую wb сейчас активно вкладывается
Получается, «цветочки» уже были, раз ягодки в дело пошли? (-:
Уточните по горячей линии
Все правильно,у садоводов есть ягодки
и много овощей
откуда столько желчи по поводу русского слова в названии? американцы называют своим компании американскими словами, почему для нас должно быть смешно назвать свою компанию русским словом? почему не унизительно при этом - американским?
А к чему обязательное стремление вымарать иностранные слова? На качество фирмы это никак не влияет, и не добавляет скрепности
да какая разница?)) просто ещё один повод для мемов
Правильно, в суверенном отечественном интернете должны быть суверенные и русские сайты.
Между прочим у нас для этого целый суверенный домен .Рф есть!
Как говорится, это ещё цветочки, а ягодки впереди. Многозначительный бренд.
Сколько ещё будет шуток про цветочки и ягодки? 🤔
Скоро будут и Цветочки!
Валдыри тоже было бы русское слово...
Ну т.е. - «яблоко», норм, а «ягодки» нет ?
целых 5 минут новости, и ни одной картинки с кокошником, расслабились мы совсем)
лучше так
Походу в бордель переквалифицироваться собрались
С милфами? После 45 которые.
Я вот прям так и вижу, как в США глава Department of commerce советует ceo Uber сменить название на что нибудь патриотичное, а не на эту вот немецкую хуйню. А главе Lyft исправить ошибку в названии.
Ну название у них же и правда стремное, сложно произносимое, для бренда это минус, в той же тв рекламе каждая секунда стоит больших денег.
В США же порядка 20% населения имеют немецкие корни.
Ягодички
Странно, что билетики об этом первыми не догадались, а ведь могли опередить и 1го апреля выставить ягодки вместо билетиков
Билетики увели у ягодок домен ягодки.рф
пффф https://www.rusprofile.ru/id/10942899
Вроде сферы деятельности не пересекаются, так что норм
Есть еще ягодки в ягодицах!
Есть еще порох в пороховницах и ягодки в ягодицах!
Видимо хорошо зашла акция с переименованием, раз даже бренд решили зарегить))
да заставят весь бизнес на русский переименоваться. Чиновники же идиоты, даже в метро все надписи на английском уберут. Типа ни междуанродный бизнес, ни туристы не нужны
То есть, они считают себя единоличными владельцами слова «ягодки». Даже если кто-то уже до них его использовал