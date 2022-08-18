Торговля
Полина Лааксо

Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки» Статьи редакции

Чтобы закрепить название за собой, пояснили в пресс-службе.

  • Об этом сообщило РИА «Новости». Компания решила закрепить название за собой «во избежание регистрации названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции», пояснили vc.ru в Wildberries.
  • 15 августа Wildberries изменил название сайта на «Ягодки» и вместо абстрактных розовых и фиолетовых кругов добавил в «шапку» изображения настоящих ягод — ежевики, черники, малины и клубники.
  • Изначально в пресс-службе отказались комментировать решение. Позже сообщили vc.ru, что это часть рекламной кампании распродажи «Чёрная пятница».
  • В начале июня 2022 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров указал на «засилье иностранных наименований» в России. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук обещала подумать о русскоязычном названии для маркетплейса. В Wildberries позже сказали, что заявление Бакальчук было «шуткой».

#новость #wildberries

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55 комментариев
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 Марат Яз

⚡️«Приятно, что бренды не забывают Генриха Ягоду». Глава ФСБ похвалил Wildberries.

из телеги

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Иван

И Лаврентия Berriю

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2 комментария
СОКР

Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия.
Сегодня в гости к нам придёт
Лаврентий Палыч Берия!

Бурные, продолжительные аплодисменты (-:

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Юрий Б.

Правда или вымысел?

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1 комментарий
Иван Петров

Главное чтобы не Герман

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Денис Демидов

Интересно посмотреть стоимость отклика от такой акции, как бы она не дешевле вышла, чем тв реклама, в которую wb сейчас активно вкладывается

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СОКР

Получается, «цветочки» уже были, раз ягодки в дело пошли? (-:

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Иван Петров
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Rabbit Rabbin

Уточните по горячей линии

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Бамбр

Все правильно,у садоводов есть ягодки

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Rabbit Rabbin

и много овощей

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Егор Т.

откуда столько желчи по поводу русского слова в названии? американцы называют своим компании американскими словами, почему для нас должно быть смешно назвать свою компанию русским словом? почему не унизительно при этом - американским?

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Фильтр для воды Aquawhore

А к чему обязательное стремление вымарать иностранные слова? На качество фирмы это никак не влияет, и не добавляет скрепности

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Валерий Корольков

да какая разница?)) просто ещё один повод для мемов

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John Doe

Правильно, в суверенном отечественном интернете должны быть суверенные и русские сайты.

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Михаил Зеленин

Между прочим у нас для этого целый суверенный домен .Рф есть!

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El Urbik

Как говорится, это ещё цветочки, а ягодки впереди. Многозначительный бренд.

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Anton

Сколько ещё будет шуток про цветочки и ягодки? 🤔

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Иван Серик

Скоро будут и Цветочки!

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Максим Марков

Валдыри тоже было бы русское слово...

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Dmitry Goncharov

Ну т.е. - «яблоко», норм, а «ягодки» нет ?

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Зина Орлова

целых 5 минут новости, и ни одной картинки с кокошником, расслабились мы совсем)

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hakhagmon

лучше так

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3 комментария
M-S-R

Походу в бордель переквалифицироваться собрались

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Добрый Песец

С милфами? После 45 которые.

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1 комментарий
Maxim Petrukhin

Я вот прям так и вижу, как в США глава Department of commerce советует ceo Uber сменить название на что нибудь патриотичное, а не на эту вот немецкую хуйню. А главе Lyft исправить ошибку в названии.

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Денис Демидов

Ну название у них же и правда стремное, сложно произносимое, для бренда это минус, в той же тв рекламе каждая секунда стоит больших денег.

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9 комментариев
Дмитрий Ригов

В США же порядка 20% населения имеют немецкие корни.

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Anton Zhitarev

Ягодички

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Деда Миша

Странно, что билетики об этом первыми не догадались, а ведь могли опередить и 1го апреля выставить ягодки вместо билетиков

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Михаил Зеленин

Билетики увели у ягодок домен ягодки.рф

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1 комментарий
hakhagmon

пффф https://www.rusprofile.ru/id/10942899

ООО "Ягодки"
Ключевые сведения о ООО "Ягодки" из официальных источников.
www.rusprofile.ru
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Антон Большаков

Вроде сферы деятельности не пересекаются, так что норм

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роман долгополов

Есть еще ягодки в ягодицах!

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Vlad Kulikov

Есть еще порох в пороховницах и ягодки в ягодицах!

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Кино

Видимо хорошо зашла акция с переименованием, раз даже бренд решили зарегить))

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Псков Бурито

да заставят весь бизнес на русский переименоваться. Чиновники же идиоты, даже в метро все надписи на английском уберут. Типа ни междуанродный бизнес, ни туристы не нужны

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Olga RRR

То есть, они считают себя единоличными владельцами слова «ягодки». Даже если кто-то уже до них его использовал

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