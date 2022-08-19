Ozon запустил сервис объявлений — в нём можно продать товары или отдать их бесплатно Статьи редакции
О способах оплаты и доставки нужно договариваться с продавцом.
- О запуске сервиса «Коммерсантъ» узнал из письма Ozon в Минэкономразвития от 6 июля с предложениями к законопроекту о едином операторе цифровой наружной рекламе и интернет-объявлений. Ozon подтвердил изданию, что сервис «Объявления» доступен с 3 августа в Ростове-на-Дону, его запуск планируется во всех остальных городах России.
- «Объявления» — новый раздел на маркетплейсе. В нём пользователи могут продать или бесплатно отдать товары. Его объединят с разделом уценённых товаров, который раньше существовал отдельно. Размещать объявления смогут как физлица, так и продавцы.
- Сделки оформляются только между зарегистрированными пользователями, просматривать раздел может любой посетитель. Чтобы купить товар, нужно связаться с продавцом и договориться об условиях покупки.
- В разделе нужно разместить фотографии реального состояния товара. В общей выдаче объявления будут встраиваться отдельными виджетами. Сервиса доставки нет, инвестиции в проект маркетплейс не раскрывает.
- Заключить сделку можно только в чате на маркетплейсе или через звонок продавцу. Если тот не хочет показывать номер телефона, его можно скрыть. При общении будут блокироваться подозрительные ссылки на внешние сайты.
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Авито? Ты сейчас умрешь!
Люблю озон, но приложение и сайт отстой. А тема с объявлениями это круто
Ну в свое время ситилинк и днс поднимали такую тему. С учетом того, как относится Авито к своим пользователям - легко может и получиться у озона.
А что Авито... У меня всё нормально работает.
Можно, пожалуйста, пример хороших приложений? Мне как разработчику и пользователю стало интересно, что если у озона отстой, то у кого лучше. Желательно из этой же категории (маркетплейс), но не принципиально.
У Озона лучшее приложение в сфере маркетплейсов. Никакой wb, ali и другие не сравнятся
Я такого же мнения. Я.маркет и сбермегамаркет - лагучее говно, где не могут добиться хоть какой-то плавности отклика, а WB каждый раз повергает меня в шок, когда я пытаюсь что-то найти, даже просто открыть текущие заказы - сделано через жопу.
Очень субъективно)
У ВБ приложение для покупателей мне больше нравится. Сима ленд тоже не плохо и аптека ру
Навигация у него отстой. Не интуитивная, логически кривая, с кучей рекламы.
К примеры, мы заходим в мобильном приложении на страницу товара и интуитивно ищем кнопку избранного ПОД товаром, потому что вся информация, касающаяся товара идёт обычно под ним. И только облазив всё мы замечаем, что её запихнули аж в правый верхний угол.
Дальше аналогично с магазином, который его продаёт. Я предполагаю, что он тоже должен быть где-то недалеко от начала страницы. Желательно, чтобы вообще сразу перед картинкой с товаром. Но нет - картинки товара, раздел "Рекомендуем также"(т.е. даже до описания ещё не дошли, а уже рекомендуют что-то ещё), Описание (ну наконец-то), блок самого бренда товара (зачем, если прямая ссылка на бренд есть в названии товара?), и только потом Магазин.
Для меня страницы с самим товаром это какая-то несусветная помойка, где основная цель не представить информацию в нормальном читаемом виде, а напихать всего и побольше без какой-либо системы.
Если вы обратите внимание - у всего екома кнопка добавления в избранное в правом верхнем углу. Так что это как раз интуитивно.
Серьёзно? В Ali эта кнопка ПОД картинкой, в iHerb вообще в самом низу прибита статично рядом с кнопкой Добавить в корзину. Кстати, iHerb - пример отличного логически продуманного магазина.
Приходишь на сделку, звонишь продавцу, а тебе говорят, что вещь уже забрал ты сам )
Отдай. И точка.
И приплати за хранение.
Ну а пуркуа бы и не па? Аудитория огромная, бренд известный, да и позволить себе могут. Будем посмотреть что из этого выйдет.
По крайней мере – альтернатива авито появилась.
Пишут, что могут и не запустить, если примут закон об иностранном участии. Свернут на старте.
А так, идея очень здравая..
Запах денег?
Уже знают, что готовится закон о едином операторе и запускают сервис аналогичный Авито, Юла и пр?
#Авито гудбай с вашими конскими тарифами за объявления!
Вирт номера есть?
Яндекс не смог, посмотрим что эти родят.
Ну а вообще у яндекса уже была попытка недавно, только вы скорее всего уже забыли, или даже не знали о их сервисе объявлений
бесплатно отдать товары,если они тебе уже не нужны хорошее дело,чем больше будет платформ для этого тем лучше
А чем не вариант отдать бесплатно в том же Авито?
Авито им не перепрыгнуть. По крайней мере в ближайшие пару лет. Ряд причин. Нет доставки и оплаты. И как? Я буду 100500 вопросов продавцу задавать по оплате, потом столько же по доставке! Нет уж, спасибо! Авито реально рулит в это теме
Мыло делало делало, не сделало, Яндекс делал делал, не сделал. Озон - удачи!