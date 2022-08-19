Wildberries вместо утилизации вернёт бракованные товары продавцам и выплатит часть их стоимости Статьи редакции
До этого брак утилизировали — услуга стоила 33 рубля за один товар.
- С 18 июля Wildberries вместо утилизации начал возвращать товары с браком продавцам — забрать их можно в любом удобном ПВЗ.
- Бракованные товары отображаются в личном кабинете продавца, забрать их можно, если дефект выявил покупатель (для этого он должен вернуть брак), либо специалисты маркетплейса — тогда нужно оформить возврат.
- До этого товары, которые вернул покупатель, утилизировали — услуга стоила 33 рубля за каждую единицу товара.
- Кроме того, с 22 августа маркетплейс начнёт тестировать возврат продавцам части стоимости бракованных товаров, рассказали в Wildberries. Выплата появится в еженедельных отчетах в колонке «Обоснование оплат» — «Брак».
- Точную сумму компенсации в компании не называют, она будет зависеть от характера повреждений.
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Есть подозрение, что ничего и не утилизировалось, а продолжало продаваться с жирно перечёркнутой ценой.
Так как кривое-косое-битое часто приходит у них. Ну и на фоне материалов на vc, где сотрудники рассказывали о работе на складе: просто пихают частенько что под руку подворачивается.
Утилизировалось. Просто есть ряд причин из-за чего приходит брак товара.
Первое и самое очевидное, что на складе к товару относятся очень плохо. Проходит он через большое количество рук на складе. Чем больше рук потрогало товар, тем больше будет повреждений. На ВБ так устроено, что количество этих рук очень много. Фасовщики, раскладчики, приемщики, грузчики, потом перевозка в авто, потом ещё раз приемщики, фасовщики и так далее. Таких кругов может быть от 2 до 10. И в каждом круге может быть от 5 до 15 человек
Второе. Товар на ПВЗ возвращают по причине "брак", а менеджер может указать, ни как брак, а как простой отказ, по ошибке или не внимательности. И бракованный товар дальше попадает на склад.
Либо человек, который увидел брак на пвз, сделал возврат, но ничего не сказал менеджеру. А менеджеру на выдачи нет желания разбираться почему отказались. Таких отказов в день сотни. Ну и опять товар попадает на склад...
И если даже с товаром все норм, то уже после 4 ПВЗ упаковка выглядит так, что её страшно открывать.
Сам являюсь поставщиком. Это все из личных наблюдений)
Если вы хотите уменьшить для себя риски брака, старайтесь брать товар с того склада, который ближе всего к вам. В карточке товара написано, на каком складе лежит товар. Если это склад продавца, то тут неизвестно, откуда именно к вам поедет склад.
не поможет, на ближайшем складе вполне может лежать возврат из этого же региона
Я не понял, что там Вб собрался возвращать и за что? (*Возврат части стоимости бракованных товаров). Разъясните, кто понял.
Тоже не понял кому, как, почему будет возврат и какой части О_о
Например: если продавал телевизор с пультом управления, то возвращают стоимость только пульта.
Это ещё хорошо, а так могут возместить стоимость батареек с пульта от телевизора.
Озон точно так компенссирует.
Читайте внимательно. Написано в 1 и 4 пункте. Продавцам.
Хорошо, продавцам. А за что WB продавцам компенсирует часть (и какую?) бракованного товара? Или это только если сам WB признает, что брак по его вине? В таком случае число компенсаций, как Вы понимаете, будет исчезающе мало.
до этого вб иногда признавало брак своей виной и компенсировала полную стоимость товара поставщику
Мне видится, что вб инвестирует в юристов больше чем в программистов. Иначе каким же образом объяснить такие блестящие ходы в оферте и настолько же бездарную работу софта))
а при чем тут софт? Это исключительно вопрос организации складского хранения и доставки товара. Непосредственно самые физические процессы из всего бизнеса ВБ. Плохо организовано? Плохо. Но что поделать? ВБ очень быстро растет, квалифицированных кадров на складах не хватает, в США тоже есть проблемы с доставкой товаров, поэтому это проблема не только у одного ВБ
Забавно, насколько неправильно употребляют слово "утилизация" в наше время писаки. Ведь смысл у него ровно противоположный подразумеваемому.
https://ru.wiktionary.org/wiki/утилизация
"маркетплейс начнёт тестировать возврат продавцам части стоимости бракованных товаров". Выслал брак, его вернули, получил компенсацию. Профит!
Уже месяц «возвращают».
У меня тоже уже месяц есть несколько позиций в статуе "В поиске". Они умудрились потерять товар, который надо вернуть.
Не умудрились, а сработали как всегда ))
а зачем продавцу бракованные товары ...
А что бы вы предпочли, чтобы ваш товар утилизировали за ваш счёт без компенсации стоимости, или чтобы вам вернули товар, который вы легко продадите по другим каналам с тем незначительные браком, который был выявлен при продаже через wb? Ситуации же разные бывают. К тому же вернуть в каком-то смысле проще, чем дискутировать с продавцом, брак это илли норма, утилизировать или возвращать в продажу, кто виноват и тд.
Ну вообще по своему опыту скажу что действительно брака там половина, остальное - отказы покупателей. После того как в несколько рук попал товар, упаковка теряет кондицию и покупатель глядя на упаковку отказывается от товара в целом.
Там брак по словам покупателя или самой площадки.
А на самом деле вполне рабочий товар может быть
Я то думаю нахера мне Вб возвращает товары поломанные, а не утилизирует их. Пропустил новость.
+ возврат товара теперь 150 рублей
Как тебе такое ̶И̶л̶о̶н̶ ̶м̶а̶с̶к̶ Ozon ?
Подскажите, в свете последних удивительных событий в озоне, надо будет делать видео с паспортом на фоне бракованного товара, чтобы получить компенсацию?
В итоге все равно все либо в продажу, либо в помойку пойдет
А брак они сами будут делать?😁