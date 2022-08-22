Турецкий холдинг FLO получил право продавать товары Reebok в России Статьи редакции
Сроков начала продаж и других деталей пока нет.
- ООО «Фло обувь ру» получило право продавать товары под брендом Reebok в России, пока магазины бренда приостановили свою работу. Об этом говорится в рассылке клентам, скриншотами которой делятся в Telegram.
- В колл-центре Reebok подтвердили «РИА Новости» подлинность письма. Там добавили, что точных сроков начала продаж пока нет. Информация будет обновляться, в том числе на сайте компании.
- Сейчас на нём говорится, что работа розничных и интернет-магазина приостановлена «до дальнейшего уведомления». Однако товары бренда можно купить у партнёров — SuperStep, Lamoda и других.
- «Фло обувь ру» создана в январе 2021 года и на 100% принадлежит турецкой АО «Фло Магазаджылык Ве Пазарлама Аноним Ширкети», следует из данных «Контур.Фокуса».
- В мае 2022 года источники «Коммерсанта» рассказали, что бизнес Reebok в России перешел турецкому холдингу FLO Retailing. По словам одного из них, новый владелец получил 100 магазинов и планирует переименовать их, сохранив бренд. FLO позже подтвердила, что ведёт переговоры о покупке магазинов, но «ничего определённого нет».
- Тогда же в одном из маркетплейсов говорили газете, что продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора. Другой источник среди ритейлеров пояснил, что поставки остановлены и распродаются запасы.
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Ну норм, наконец-то вышли из ситуации
Рыбок и точка