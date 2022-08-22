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«Яндекс Маркет» начнёт продавать бытовую технику и электронику под брендами Tuvio и Vionic Статьи редакции

Заявку на регистрацию товарного знака для бытовой техники подал и Ozon.

  • «Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака Tuvio. Об этом сообщил в своём Telegram-канале творческий директор компании по разработке товарных знаков и слоганов «Бюро названий» Вадио Дунаев.
  • В «Яндекс Маркете» рассказали vc.ru, что подали заявку на знаки Tuvio и Vionic. Их регистрация связана с планами выпускать собственную электронику и бытовую технику: в том числе холодильники, стиральные машины и чайники.
  • В сентябре 2021 года «Яндекс Маркет» объявил, что начнёт выпускать продукты под собственной маркой «Кстати, на Маркете». В марте 2022-го «Маркет» начал выпускать аксессуары для смартфонов под брендом Commo, а в августе — детские товары под брендом Junion.
  • Также Дунаев написал, что Ozon подал заявку на регистрацию товарного знака Trickster — он связан с продажей бытовой техники. В компании подтвердили vc.ru подачу заявки и сообщили, что рассматривают запуск товаров под собственной маркой в разных категориях.
  • Из товаров под собственным брендом у Ozon есть, например, продукты Ozon fresh. В апреле 2022 года маркетплейс выкупил торговую марку телевизоров Hartens для их продажи на своей платформе, а в июле запустил продажу одежды под маркой Hola.

#новость #ozon #яндекс

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33 комментария
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 Надин Синица

Trickster это очень сомнительный нейминг 🫠

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Добрый Песец

А чего стесняться то?)
Скоро и ВАЗ свои поделия будет так называть - Bucket of bolts :)

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Вася Пражкин

Ну им виднее )

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Roman Orlov

Да уж, посмотреть бы на результаты тестирования.

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Analtoy Wasserschlang

Мдааа, нейминг уровня "Бог". Тувио, наверно, придумал Вадио?

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Никита Иванов

Это уже у нас традиция обсирать названия)

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sardelkin

они какие-то нескрепные

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Evgeniy Dm

Или наоборот...

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Alex R

Не выпускать, а перепродавать китайскую со своим лейблом.

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Балкон.Ру
«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака Tuvio
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Влад

Кто и под чем генерит такие названия

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Alexey Taruntaev

По ходу выкупили монстра из подвала икеи.

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ilia

А че не под своим брендом? Боязно? Стыдновато?

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Влад

Яндекс Холодильник? Rly? Ну такое..

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ilia

А че нет?) Ну еще у них есть бренд YanGo вроде) "Я.Холодильник"!)
Норм было бы слоган для холодильника: "найдется все!")

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Иван Серик

А будет Я.Банкомат от Я.Банка, для Я.Деньги, для покупки с Я.Маркета Я.Холодильника

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Добрый Песец

Я.Бальник с картой Я.Банка :)

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World is a Playground

Пожалуй, возьму два Я.Бальника

Зашлоооо!

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Алексей

Это ты террорист, ты почем на ПФР наехал

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Влад

Ахахах))) про слоган топ

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Никита Иванов

Так выпускают гаджеты: колонка, приставка, «умные девайсы»

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Влад

Ну я к тому, что Холодильник эт не совсем умный девайс) По крайней мере мне нахрен не сдался монитор на нем)

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Никита Иванов

Согласен))

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ilia

Так а че остальное нет? Или у ва логика "раз колонку свои именем назвали, то все"? И колонке имя давали когда еще не так в репутации потеряли как на сегодня.

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Никита Иванов

Да неет, колонка и приставка - гаджеты интонационные. Они вкладывают в них кучу сил (послушайте подкаст от «запуск завтра», там целый отдел разрабатывает одну колонку). Эти гаджеты как витрина возможностей компании.

Холодосы, микроволновки и прочая быт.техника - вещи повседневные и не стоит их ассоциировать с инновациями. Логика в этом есть, тем более продвигать будут на маркете свой бренд.

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ilia

Вот именно что на "инновационном бренде" с хорошей репутацией и чайник мог бы продаваться (пример Эппла самый банальный), но сами все понимают.

И вот бы еще слушать подкаст о работе компании от работников компании и верить всему...

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Влад

Название кст дичь эт правда, но мб лого будет подкуплять.

А так то, на самом деле не есть плохо делать технику, тк я не припомню российский бренд техники, по крайней мере с хорошим дизайном и хорошим качеством. Если Яндекс будет делать хорошие вещи, а еще и в России, тогда уверен покупатель найдется.

Только вот надеюсь это не будет перепродажа Китайской техники под новым логотипом... Ну как было с Яндекс Телефоном.., который был плох во всем ...

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Alex R

Конечно перепродажа. Думаешь Яндекс будет строить заводы?

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Кот Учёный
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Иван Серик

А Яндекс - это не брэнд?!

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Дмитрий Галыгин

Отличная новость и хватит злорадствовать

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Yura Kononov

Вы уж простите, но какие-то названия невзрачные, второе ещё что-то имеет в своём звучании, то первое название просто серость.

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Sergey Korneev

Надеюсь они не напутают в характеристиках

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