«Яндекс Маркет» начнёт продавать бытовую технику и электронику под брендами Tuvio и Vionic Статьи редакции
Заявку на регистрацию товарного знака для бытовой техники подал и Ozon.
- «Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака Tuvio. Об этом сообщил в своём Telegram-канале творческий директор компании по разработке товарных знаков и слоганов «Бюро названий» Вадио Дунаев.
- В «Яндекс Маркете» рассказали vc.ru, что подали заявку на знаки Tuvio и Vionic. Их регистрация связана с планами выпускать собственную электронику и бытовую технику: в том числе холодильники, стиральные машины и чайники.
- В сентябре 2021 года «Яндекс Маркет» объявил, что начнёт выпускать продукты под собственной маркой «Кстати, на Маркете». В марте 2022-го «Маркет» начал выпускать аксессуары для смартфонов под брендом Commo, а в августе — детские товары под брендом Junion.
- Также Дунаев написал, что Ozon подал заявку на регистрацию товарного знака Trickster — он связан с продажей бытовой техники. В компании подтвердили vc.ru подачу заявки и сообщили, что рассматривают запуск товаров под собственной маркой в разных категориях.
- Из товаров под собственным брендом у Ozon есть, например, продукты Ozon fresh. В апреле 2022 года маркетплейс выкупил торговую марку телевизоров Hartens для их продажи на своей платформе, а в июле запустил продажу одежды под маркой Hola.
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Trickster это очень сомнительный нейминг 🫠
А чего стесняться то?)
Скоро и ВАЗ свои поделия будет так называть - Bucket of bolts :)
Ну им виднее )
Да уж, посмотреть бы на результаты тестирования.
Мдааа, нейминг уровня "Бог". Тувио, наверно, придумал Вадио?
Это уже у нас традиция обсирать названия)
они какие-то нескрепные
Или наоборот...
Не выпускать, а перепродавать китайскую со своим лейблом.
Кто и под чем генерит такие названия
По ходу выкупили монстра из подвала икеи.
А че не под своим брендом? Боязно? Стыдновато?
Яндекс Холодильник? Rly? Ну такое..
А че нет?) Ну еще у них есть бренд YanGo вроде) "Я.Холодильник"!)
Норм было бы слоган для холодильника: "найдется все!")
А будет Я.Банкомат от Я.Банка, для Я.Деньги, для покупки с Я.Маркета Я.Холодильника
Я.Бальник с картой Я.Банка :)
Пожалуй, возьму два Я.Бальника
Зашлоооо!
Это ты террорист, ты почем на ПФР наехал
Ахахах))) про слоган топ
Так выпускают гаджеты: колонка, приставка, «умные девайсы»
Ну я к тому, что Холодильник эт не совсем умный девайс) По крайней мере мне нахрен не сдался монитор на нем)
Согласен))
Так а че остальное нет? Или у ва логика "раз колонку свои именем назвали, то все"? И колонке имя давали когда еще не так в репутации потеряли как на сегодня.
Да неет, колонка и приставка - гаджеты интонационные. Они вкладывают в них кучу сил (послушайте подкаст от «запуск завтра», там целый отдел разрабатывает одну колонку). Эти гаджеты как витрина возможностей компании.
Холодосы, микроволновки и прочая быт.техника - вещи повседневные и не стоит их ассоциировать с инновациями. Логика в этом есть, тем более продвигать будут на маркете свой бренд.
Вот именно что на "инновационном бренде" с хорошей репутацией и чайник мог бы продаваться (пример Эппла самый банальный), но сами все понимают.
И вот бы еще слушать подкаст о работе компании от работников компании и верить всему...
Название кст дичь эт правда, но мб лого будет подкуплять.
А так то, на самом деле не есть плохо делать технику, тк я не припомню российский бренд техники, по крайней мере с хорошим дизайном и хорошим качеством. Если Яндекс будет делать хорошие вещи, а еще и в России, тогда уверен покупатель найдется.
Только вот надеюсь это не будет перепродажа Китайской техники под новым логотипом... Ну как было с Яндекс Телефоном.., который был плох во всем ...
Конечно перепродажа. Думаешь Яндекс будет строить заводы?
А Яндекс - это не брэнд?!
Отличная новость и хватит злорадствовать
Вы уж простите, но какие-то названия невзрачные, второе ещё что-то имеет в своём звучании, то первое название просто серость.
Надеюсь они не напутают в характеристиках